Детали первого дубля Овечкина в сезоне: до Гретцки – 68 шайб, но близки другие рекорды

«Вашингтон» разгромно победил «Айлендерс» (4:1). Это вторая победа клуба за два дня: до этого была сложная игра против «Нью-Джерси» (4:2). Там оформил дубль и ярко показал себя Евгений Кузнецов. Теперь и Александр Овечкин забросил две шайбы – у него двух голов за игру не было с 19 марта. Сейчас Овечкин имеет 826 шайб за карьеру в НХЛ: до Гретцки остается всего 68.

Овечкин забил первый гол после подсказки Кузнецова, а затем догнал Гретцки по шайбам в пустые ворота

11 ноября в США отмечается День ветеранов. Поэтому матч «Айлендерс» и «Вашингтона» проходил в военной тематике. Ночь военной признательности – через такое название подавалась эта игра. Хоккеисты выделили деньги для военных и их семей, в фан-шопах продавалась специальная атрибутика. Главное: сами военные поучаствовали в предматчевой церемонии.

Вот и Александр Овечкин пожал всем руку:

Уже по самой игре отдельно выделялись Овечкин и Кузнецов.

Летом возникли слухи о возможном уходе Кузнецова из «Вашингтона». Его обмен так и не состоялся (о причинах – тут), но на старте регулярки-2023/24 Евгений продолжил тенденцию прошлого сезона. Напоминаем: «Вашингтон» там не попал в плей-офф, а Кузнецов сыграл хуже обычного. За 81 игру он набрал 55 очков (12+43) при провальном показателе полезности -26.

Теперь для него все начиналось с гола «Сан-Хосе» (3:1) в пустые ворота, 5 очков за 11 матчей и игры с «Флоридой» (3:4 ОТ, -3 полезность). Начиная со второго в сезоне матча против «Нью-Джерси» (4:2), наконец-то заработала их связка с Овечкиным. Там Александр начал комбинацию с победным голом в исполнении Кузнецова. Здесь уже сам Евгений помог ему с шайбой из офиса.

В середине первого периода Кузнецов встал на точку в левом круге и выиграл вбрасывание в зоне «Айлендерс». Овечкин получил шайбу и прямо из круга отправил ее в ворота Варламова. Весь эпизод развивался буквально пару секунд. После матча сам Овечкин чуть подробнее остановился на этом моменте: «Перед вбрасыванием Кузя сказал мне, что делать. Это сработало».

Обратите внимание и на позицию Тома Уилсона. Из-за его расположения Варламов не видел момент броска, хотя далеко выкатился.

Варламов начинал регулярку-2023/24 с двух матчей на ноль. В одном из них «Айлендерс» как раз победили «Вашингтон» (3:0). Там Семен отбил 32 броска, 3 из них – от Овечкина. Затем назвал того лучшим игроком мира и порадовался, что от него не пропустил. Новая игра стала 20-й для Варламова против Овечкина. Подводим итог: Александр забросил ему уже 8 шайб в НХЛ.

Интересно, что Овечкин не забивал в регулярке-2023/24 6 матчей подряд и установил личный антирекорд по старту сезона – 2 гола за 12 игр. Шайба в первом матче против «Нью-Джерси» (6:4) влетела в пустые ворота. Тогда Овечкин приблизился к Гретцки по голам в таком формате, а сейчас его догнал. Вторая шайба против «Айлендерс» случилась лишь за 3 секунды до сирены.

В этом матче он выделялся активностью: отыграл 18 минут, 5 раз бросил по воротам и сделал 4 хита. После игры Овечкин больше отмечал партнеров и командный вклад в результат: «Каждый жертвовал телом, блокируя броски». Для самого Овечкина 2 гола за игру – рядовое событие, если смотреть в целом на его карьеру в НХЛ. По таким матчам впереди опять остается лишь Гретцки.

Сейчас Овечкин набрал 11 очков за 13 матчей при показателе полезности +2 в регулярке-2023/24. Пока он по-прежнему больше ассистирует (7), чем забивает (4). Половина шайб Александра в этом сезоне – в пустые ворота. Последний раз подобное соотношение голов и ассистов возникало у Овечкина в сезоне-2016/17. Там он отыграл 82 матча, забросил 33 шайбы и сделал 36 передач.

Другие герои матча: русский защитник «Айлендерс» и сенсационный вратарь «Вашингтона»

● У «Вашингтона» существуют проблемы с составом. Главная – нет Бэкстрема. Он приостановил карьеру и переведен в долгосрочный список травмированных. Против «Айлендерс» команда играла без Энтони Манты, Тревора ван Римсдайка, Мартина Фегервары и Дарси Кюмпера. По именам потери серьезные, но результат пока есть: «Вашингтон» выиграл 6 из 8 последних матчей.

● В таблице команда забралась уже на седьмую строчку в Восточной конференции и третью – в Столичном дивизионе. Травмированных полевых игроков заменили выходят Николя Обе-Кюбель и Ник Дауд. Оба стали героями матча и обеспечили «Вашингтону» победную шайбу. Дауд – автор гола, Обе-Кюбель – его ассистент. Для Ника гол вообще оказался первым в регулярке-2023/24.

● Единственную шайбу «Айлендерс» забросил Александр Романов. Это его седьмой гол в регулярке НХЛ за время игры в лиге. Романов забивал в каждом сезоне после отъезда из России, но в регулярке-2023/24 шел на серии из 12 матчей без набранных очков. Против «Вашингтона» защитник «Айлендерс» поправил личную статистику, хотя командных достижений не было.

● «Вашингтон» вытащил вратарь: Хантер Шеппард отразил 97,3% бросков по воротам – 36 из 37. Символично, что он отчасти и виноват в том самом голе Романова. Шеппард отдал плохую передачу на Ника Дженсена – соперник перехватил шайбу. Для Шеппарда игра с «Айлендерс» стала второй в НХЛ за всю жизнь. До этого он дебютировал в игре с «Нью-Джерси» (6:4).

Пока Шеппард в «Вашингтоне» еще не проигрывал.

Фото: East News/AP Photo/John Munson