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Детали первого дубля Овечкина в сезоне: до Гретцки – 68 шайб, но близки другие рекорды

Вашингтон Вашингтон
НХЛ НХЛ
Александр Овечкин Александр Овечкин
Александр Романов Александр Романов
Айлендерс Айлендерс
Семен Варламов Семен Варламов
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки
Хантер Шеппард
Хоккей Хоккей

«Вашингтон» разгромно победил «Айлендерс» (4:1). Это вторая победа клуба за два дня: до этого была сложная игра против «Нью-Джерси» (4:2). Там оформил дубль и ярко показал себя Евгений Кузнецов. Теперь и Александр Овечкин забросил две шайбы – у него двух голов за игру не было с 19 марта. Сейчас Овечкин имеет 826 шайб за карьеру в НХЛ: до Гретцки остается всего 68.

Овечкин забил первый гол после подсказки Кузнецова, а затем догнал Гретцки по шайбам в пустые ворота

11 ноября в США отмечается День ветеранов. Поэтому матч «Айлендерс» и «Вашингтона» проходил в военной тематике. Ночь военной признательности – через такое название подавалась эта игра. Хоккеисты выделили деньги для военных и их семей, в фан-шопах продавалась специальная атрибутика. Главное: сами военные поучаствовали в предматчевой церемонии.

Вот и Александр Овечкин пожал всем руку:

Уже по самой игре отдельно выделялись Овечкин и Кузнецов.

Летом возникли слухи о возможном уходе Кузнецова из «Вашингтона». Его обмен так и не состоялся (о причинах – тут), но на старте регулярки-2023/24 Евгений продолжил тенденцию прошлого сезона. Напоминаем: «Вашингтон» там не попал в плей-офф, а Кузнецов сыграл хуже обычного. За 81 игру он набрал 55 очков (12+43) при провальном показателе полезности -26.

Теперь для него все начиналось с гола «Сан-Хосе» (3:1) в пустые ворота, 5 очков за 11 матчей и игры с «Флоридой» (3:4 ОТ, -3 полезность). Начиная со второго в сезоне матча против «Нью-Джерси» (4:2), наконец-то заработала их связка с Овечкиным. Там Александр начал комбинацию с победным голом в исполнении Кузнецова. Здесь уже сам Евгений помог ему с шайбой из офиса.

В середине первого периода Кузнецов встал на точку в левом круге и выиграл вбрасывание в зоне «Айлендерс». Овечкин получил шайбу и прямо из круга отправил ее в ворота Варламова. Весь эпизод развивался буквально пару секунд. После матча сам Овечкин чуть подробнее остановился на этом моменте: «Перед вбрасыванием Кузя сказал мне, что делать. Это сработало».

Обратите внимание и на позицию Тома Уилсона. Из-за его расположения Варламов не видел момент броска, хотя далеко выкатился.

Варламов начинал регулярку-2023/24 с двух матчей на ноль. В одном из них «Айлендерс» как раз победили «Вашингтон» (3:0). Там Семен отбил 32 броска, 3 из них – от Овечкина. Затем назвал того лучшим игроком мира и порадовался, что от него не пропустил. Новая игра стала 20-й для Варламова против Овечкина. Подводим итог: Александр забросил ему уже 8 шайб в НХЛ.

Интересно, что Овечкин не забивал в регулярке-2023/24 6 матчей подряд и установил личный антирекорд по старту сезона – 2 гола за 12 игр. Шайба в первом матче против «Нью-Джерси» (6:4) влетела в пустые ворота. Тогда Овечкин приблизился к Гретцки по голам в таком формате, а сейчас его догнал. Вторая шайба против «Айлендерс» случилась лишь за 3 секунды до сирены.

В этом матче он выделялся активностью: отыграл 18 минут, 5 раз бросил по воротам и сделал 4 хита. После игры Овечкин больше отмечал партнеров и командный вклад в результат: «Каждый жертвовал телом, блокируя броски». Для самого Овечкина 2 гола за игру – рядовое событие, если смотреть в целом на его карьеру в НХЛ. По таким матчам впереди опять остается лишь Гретцки.

Сейчас Овечкин набрал 11 очков за 13 матчей при показателе полезности +2 в регулярке-2023/24. Пока он по-прежнему больше ассистирует (7), чем забивает (4). Половина шайб Александра в этом сезоне – в пустые ворота. Последний раз подобное соотношение голов и ассистов возникало у Овечкина в сезоне-2016/17. Там он отыграл 82 матча, забросил 33 шайбы и сделал 36 передач.

Другие герои матча: русский защитник «Айлендерс» и сенсационный вратарь «Вашингтона»

● У «Вашингтона» существуют проблемы с составом. Главная – нет Бэкстрема. Он приостановил карьеру и переведен в долгосрочный список травмированных. Против «Айлендерс» команда играла без Энтони Манты, Тревора ван Римсдайка, Мартина Фегервары и Дарси Кюмпера. По именам потери серьезные, но результат пока есть: «Вашингтон» выиграл 6 из 8 последних матчей.

● В таблице команда забралась уже на седьмую строчку в Восточной конференции и третью – в Столичном дивизионе. Травмированных полевых игроков заменили выходят Николя Обе-Кюбель и Ник Дауд. Оба стали героями матча и обеспечили «Вашингтону» победную шайбу. Дауд – автор гола, Обе-Кюбель – его ассистент. Для Ника гол вообще оказался первым в регулярке-2023/24.

● Единственную шайбу «Айлендерс» забросил Александр Романов. Это его седьмой гол в регулярке НХЛ за время игры в лиге. Романов забивал в каждом сезоне после отъезда из России, но в регулярке-2023/24 шел на серии из 12 матчей без набранных очков. Против «Вашингтона» защитник «Айлендерс» поправил личную статистику, хотя командных достижений не было.

● «Вашингтон» вытащил вратарь: Хантер Шеппард отразил 97,3% бросков по воротам – 36 из 37. Символично, что он отчасти и виноват в том самом голе Романова. Шеппард отдал плохую передачу на Ника Дженсена – соперник перехватил шайбу. Для Шеппарда игра с «Айлендерс» стала второй в НХЛ за всю жизнь. До этого он дебютировал в игре с «Нью-Джерси» (6:4).

Пока Шеппард в «Вашингтоне» еще не проигрывал.

Айлендерс – Вашингтон 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Дата проведения
12 ноября, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Овечкин (Кузнецов)
1:1 – 19 Романов (Хорват)
1:2 – 33 Дауд (Карлсон, Обе-Кюбель)
1:3 – 39 Протас (Макмайкл, Филлипс)
1:4 – 59 Овечкин (Сандин, Маленстин)
Вратари: Варламов 24/27 – Шеппард 36/37.

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Фото: East News/AP Photo/John Munson

14 комментариев

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Bombanero
Всё ещё считаю, что Вашингтону будет невероятно тяжело попасть в плей-офф.

Если у тебя одна половина команды АХЛовцы, а из другой песок сыпется, на дистанции ты будешь ближе к низу таблицы, чем к верху
+8
-1
+7
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v3
Ответ Bombanero
Всё ещё считаю, что Вашингтону будет невероятно тяжело попасть в плей-офф. Если у тебя одна половина команды АХЛовцы, а из другой песок сыпется, на дистанции ты будешь ближе к низу таблицы, чем к верху
Они игры выигрывают вопреки, а не благодаря. Шансы на ПО ничтожны.
+4
-1
+3
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AVKU
У Саши пока проблемы с физикой и выносливостью. После второго гола в пустые вид был еле живой и тяжело дышал. Возможно, есть какая-то проблема, которую не озвучивают. Партнёры тоже мягко говоря не айс. В этом матче у вашиков вратарь хорошо сыграл, в остальном игры пока нет.
+2
0
+2
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RBS
День ветеранов это день памяти солдат забытой у нас 1 мировой, у меня прадеды воевали в ней, светлая память солдатам и офицерам 1 мировой! Их дети, мои дедушки воевали уже во 2 мировой, царствия всем солдатам и офицерам. И спасибо Ови что голами и победой отметил этот день!!!
+2
0
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Как кто-то пошутил, Овечкину до Гретцки еще целый Ягр
+2
-1
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kost68
считаю, вашингтон должен под страхом ссылки в фарм-клуб запретить остальным игрокам забивать в пустые )
+2
-1
+1
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Влад 8877
Перед Вашингтоном никто и не ставит задачи выйти в плей -офф. ни болелы, ни хозяева. получится - хорошо, нет, ну и не первый и не последний раз, ничего страшного. на драфте повыше будут, молодняк хороший не помешает. главная задача на два сезона - это рекорд Овечкина. Что такое выход в 1/8 ? сколько их было и будет ? просто одна из десятков мелких незаметных галочек в истории клуба. а рекорд Овечкина - это на несколько десятилетий. и не истории клуба, а мирового хоккея, всей НХЛ. Вот что важнее ?
+3
-2
+1
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AminO2
Появился психологически устойчивый вратарь в составе, уверенность передалась защите и пошли победные серии. В хоккее нельзя недооценивать роль вратаря - если бы "Вашингтон Кэпиталс" в прошлом сезоне тщательнее подошли к этому вопросу - играли бы в плей-офф.
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Пингвин87
Кожевникова разбудили уже новостью?
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al77
Ответ Bombanero
Всё ещё считаю, что Вашингтону будет невероятно тяжело попасть в плей-офф. Если у тебя одна половина команды АХЛовцы, а из другой песок сыпется, на дистанции ты будешь ближе к низу таблицы, чем к верху
На место 9 миллионов Бэкса никого не подписали, тоесть команда играет до сих пор без основного центра. Оши не молодеет. Ови тяжело.
естественно они не попадут в ПО, вполне вероятно они будут в зоне ПО до середины января, но потом не хватит ресурса, молодости и свежести.
менять кого то на дедлайне за пики врядли кто будет.
Есть надежда что Кузя зафеерит когда ему просто скажут - что на тебе команда как на центре и Манта вспомнит что он игрок топ6 и у него сезон на заключение нового контракта.
Но восток уж больно сильный и ровный, в отличии от запада где 3 сильные команды и дальше как получится.
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Alexander Shibaev
Ответ Влад 8877
Перед Вашингтоном никто и не ставит задачи выйти в плей -офф. ни болелы, ни хозяева. получится - хорошо, нет, ну и не первый и не последний раз, ничего страшного. на драфте повыше будут, молодняк хороший не помешает. главная задача на два сезона - это рекорд Овечкина. Что такое выход в 1/8 ? сколько их было и будет ? просто одна из десятков мелких незаметных галочек в истории клуба. а рекорд Овечкина - это на несколько десятилетий. и не истории клуба, а мирового хоккея, всей НХЛ. Вот что важнее ?
да и в плане денег это несравнимые истории. Что для клуба, что для Овечкина.
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