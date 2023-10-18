«Тампа» спаслась за 7 секунд до конца, но проиграла в овертайме. Похоже, впереди трудные два месяца

Без Василевского.

«Баффало» и «Тампа-Бэй» подошли к игре с двумя поражениями за спиной – видимо, поэтому она получилась достаточно вязкой для команд. В прошлом сезоне они играли два раза по 5:3 и по 6:5. А тут – относительно мало бросков (особенно у «молний»; «клинки» взяли количественно за счет большого количества неподготовленных, в итоге – 31-22) и моментов.

Глобально счет получился максимально по игре: xG – 2,57 против 2,32 в пользу «Баффало», особо опасные моменты – 10-9 в пользу «Тампы» (данные – Natural Stat Trick), но строго за счет большинства (в равных – 6-8). На победу никто не наиграл, поэтому «Тампа» затащила в овертайм, но «Сэйбрс» как будто больше хотели, поэтому там выиграли именно они.

Спасителем «Тампы» стал Хэйгл

Поначалу казалось, что эта игра будет похожа на прошлогодние – за половину первого периода обе команды и наошибались, и насоздавали довольно много моментов. Оба гола «Баффало» пришли после подарков соперника. Сначала поймали на смене – и Гиргенсонс один вошел в зону и бросил без помех. А потом Сергачев увлекся погоней за Таком, его напарник Рэддиш вышел на Томпсона и упустил на своей штанге Скиннера (причем начался этот эпизод вообще с потери Пойнта в чужой зоне).

Но у «клинков» ошибок в обороне было еще больше, только «Тампа» их не использовала. К концу периода у «молний» было всего 4 броска, но каждый из них вполне претендовал на то, чтобы стать голевым.

Поначалу «молнии» играли по-своему – много передач, поиски интересных решений, тонких ходов, броски только наверняка. Когда поняли, что это не работает, упростили, и тут на первый план вышел Брэндон Хэйгл, который забил два «мусорных» гола.

Весной 2022-го «молнии» вытащили его из «Чикаго», как будто переплатив: средней руки молодой игрок, а отдали за него аж два первых пика и пару приличных бойцов из боттома. И пока он выходил в нижних звеньях, этот маневр выглядел вообще непонятно. А потом Хэйгла поставили к Кучерову – и тут все сошлось. В прошлом сезоне он забил 30 голов (из них ровно треть с прямых передач Никиты), в этом – уже 4 в 4 играх. И два из них сегодня: в конце второго периода поймал отскок из-за ворот, а за 7 секунд до конца ловко поработал на пятачке.

Кучеров: много моментов – и ничего

Никита эту игру закончил без очков, и это довольно несправедливо, потому что плюс-минус вся угроза воротам «Баффало» шла от него и от Пойнта. Он и партнерам постоянно создавал возможности, и сам мог забивать в каждом из периодов. С тремя бросками справился Леви, а еще один взяла на себя перекладина.

Причем это уже второй подряд «пустой» матч Кучерова. Для него это нонсенс – в регулярке такого не было полтора года! В плей-офф случилось – ну так «Тампа» в итоге сразу и вылетела.

Но, судя по игре с «Баффало», с ним точно не происходит ничего критичного. Доберет свои очки в других матчах. Хотя, конечно, учитывая проблемы «Тампы» на старте (3 поражения в 4 играх), Никита не может себе позволить лишний раз лупить по штангам.

Травма Василевского: точно ли это главная проблема «Тампы»?

Стоило «молниям» пару раз проиграть и напропускать голов (14 в трех стартовых играх), снова заговорили о том, как много для команды значит Василевский и как трудно ей будет пережить эти два месяца, пока он восстанавливается после операции.

Но дело в том, что ровно такие же отрезки – с 14 пропущенными за 3 игры и типа того – были в прошлом сезоне и при Василевском. И в плей-офф «Тампа» проиграла «Торонто» в первом раунде, пропустив 22 гола за 6 игр. Совершенно очевидно, что у команды есть и другие проблемы. Понятно, что на дистанции вратари еще наверняка подведут, но сегодняшнее поражение точно не на совести Юханссона – он подтащил где мог.

Понятно, что два месяца без Василевского будут трудными, но он-то вернется, а вот, например, глубина нападения от этого не станет больше. Когда в 2018 году Жюльен Брисбуа стал генеральным менеджером, все нынешние звезды в команде уже были, даже Сирелли. Плюс – Джей Ти Миллер, Янни Гурде, Ондрей Палат, Алекс Киллорн, Тайлер Джонсон. Все, кроме Миллера, выращены в системе клуба. Сейчас вместо них Хэйгл, Пол и Жанно.

Во-первых, кажется, так себе замена. Но это и понятно – чемпионские команды в эпоху потолка неизбежно растаскивают. Во-вторых, все пришли через обмены – то есть на них были потрачены приличные активы (пять вторых пиков за Жанно – в одном из таких в свое время выловили Кучерова). А из задрафтованных доросли до основы только Росс Колтон (уже ушел), защитник Ник Пербикс да с натяжкой Рэддиш и Качук, которых отдали за Хэйгла. В сравнении со списком выше – просто слезы.

Вот и получается, что выпадает хоть один из тройки Кучеров – Пойнт – Стэмкос, и у «Тампы» просто нет приличного второго звена. А помните, было время, когда команда спокойно проживала регулярку без целого Кучерова?

Так что с Василевским или без, но нынешняя конструкция состава «молний» выглядит недостаточно надежной для команды с чемпионскими амбициями.

Тяжелый старт «Баффало»: первое звено не забивает, большинство не работает

«Клинки» подошли к этому сезону в качестве одного из теневых фаворитов – командой, готовой к взлету. Для этого есть все предпосылки: год назад до плей-офф не хватило одного очка, молодой состав стал старше, подписали двух опытных защитников плюс Девон Леви по концовке прошлого сезона подарил надежду, что вратарская проблема будет решена на долгие годы.

Но пока дела идут не очень. Лидеры забили первый гол только сегодня, а у лучшего бомбардира команды Тэйджа Томпсона – 0+0 в первых трех играх. Второй центр Дилан Козенс, которому летом выписали новый контракт на 7,1 млн, до овертайма с «Тампой» тоже шел без очков и с худшей в команде полезностью («минус 5»). Большинство – одно из лучших в лиге по прошлому сезону (долгое время шли в топ-3, потом чуть опустились) – вообще не работает, 0 голов из 8 попыток.

Но есть и хорошие новости: первые два матча проиграли лучшим вратарям лиги (если бы не травма Василевского, вообще веселый старт мог получиться – Шестеркин, Сорокин, Василевский). Ну и движение пока поступательное: 1:5 – 2:3 – 3:2. Может, следующий матч получится выиграть и в основное время.

Фото: East News/AP Photo/Jeffrey T. Barnes