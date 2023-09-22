А миллиардеру, владевшему долей акций «Монреаля».

В четверг произошло важное событие в НХЛ – лига одобрила сделку передачи «Оттавы Сенаторс» миллиардеру Майклу Эндлауэру и его партнерам. Это означает, что продажа официально завершена. Сумма сделки – 950 млн долларов, рекордная цифра в истории НХЛ. Эндлауэр получил 90% акций «Оттавы», а оставшуюся часть сохранили за собой сестры Мелник.

На «Оттаву» претендовали Рейнольдс, Snoop Dogg и The Weeknd

Активные разговоры о смене владельцев клуба начались около года назад. «Сенаторы» долгое время принадлежали Юджину Мелнику, а после его смерти все унаследовали дочери – Анна и Оливия. Сестрам Мелник не особо был интересен хоккей, и в ноябре 2022-го они наняли компанию Galatioto Sports Partners, которая помогала с продажей.

В то время «Оттава» оценивалась в 655 млн долларов, по версии Sportico, и по рынку это была не самая большая сумма – 27-я среди клубов НХЛ. Почти сразу же определился пул претендентов на покупку, в который вошел канадский актер Райан «Дэдпул» Рейнольдс.

Он посетил матч команды, а игроки и болельщики тепло его приветствовали в одной из пауз. В вечерних шоу Рейнольдс признавался, что в одиночку не потянет эту сделку и ищет партнеров – в итоге он объединил свои усилия со строительной компанией Remington Group.

В прессе даже появлялась информация, что Рейнольдс вместе с партнерами готов выложить за команду 1 млрд долларов, но в мае 2023-го Райан отказался от участия в сделке после того, как ему отказали в отсрочке для завершения заявки на покупку.

Были и другие претенденты на «Оттаву» из мира шоу-бизнеса. Частью группы владельцев хотел стать рэпер Snoop Dogg, который входил в консорциум с предпринимателем и кинопродюсером Неко Спарксом. Также интерес к клубу проявлял певец The Weeknd – он был в команде миллиардеров Джеффри и Майкла Кимелов, которые занимаются инвестициями в недвижимость.

Всех опередил олигарх, который уже владел долей акций «Монреаля»

К заключительным этапам сделки количество желающих сократилось. К началу лета-2023 в гонке оставались только братья Кимелы и миллиардер Майкл Эндлауэр.

Именно последний и стал владельцем клуба. В середине июня его заявка на покупку «Оттавы» прошла все стадии проверки, и оставалось только утвердить сделку в НХЛ. Лиге потребовалось около трех месяцев, чтобы финализировать процесс – теперь у «Сенаторс» новый владелец.

950 миллионов – хорошая цифра для НХЛ, где гордятся тем, что по факту клубы стоят дороже, чем их оценивает Forbes или Sportico. Не забываем, что «Оттаву» могли продать дороже: с определенными условиями предлагали по 1 млрд как минимум две потенциальных группы владельцев, но прийти к компромиссу сторонам так и не удалось.

Для Эндлауэра же это не первая попытка зайти в спорт. До покупки «Сенаторс» у него был миноритарный пакет акций «Монреаля», но правила НХЛ запрещают подобное из-за конфликта интересов, так что он продал свою долю в «Канадиенс». Основной вид деятельности Майкла, благодаря которому он и сколотил свой капитал – Andlauer Healthcare Group Inc. Это компания, которая занимается цепочками поставок, а также логистическими и транспортными решениями в сфере здравоохранения. Кроме того, миллиардер основал Bulldog Capital Partners Inc – торговый банк в Торонто, специализирующийся на прямых инвестициях и консультационных услугах.

После одобрения сделки со стороны НХЛ бизнесмен обратился к болельщикам «Оттавы», рассыпался в комплиментах им и сказал мощную фразу: «Мы располагаемся между двумя крупными хоккейными рынками (Монреалем и Торонто – прим. Sports.ru), каждый из которых считает именно себя центром хоккейной вселенной. Я был андердогом в своей жизни. Знаю, что у нас есть все, чтобы доказать их неправоту».

Про самого Эндлауэра уже говорят, что он собирается активно погрузиться в жизнь клуба. На это намекает и то, что новый владелец снял дом в Оттаве и планирует проводить много времени в городе.

Один из важных вопросов сейчас – строительство новой арены

В пятницу должна пройти первая пресс-конференция Эндлауэра, на которой наверняка ему зададут интересные вопросы. Одна из ключевых тем, которая интересна болельщикам – строительство новой арены. Этот вопрос поднимался в Оттаве неоднократно, и был одним из пунктов при оформлении сделки по продаже клуба.

Нынешняя Canadian Tire Centre находится в 25 км от центра города, что делает ее не самой удобной с точки зрения доступности. Соответственно, клуб не всегда заполнял арену на 100% и недополучал доход. Новая арена в центре города должна решить эти проблемы.

Переговоры с городскими властями по этому вопросу проводились давно, и возобновились перед продажей клуба. Важно, что для «Оттавы» они получились достаточно успешны – в 2022-м с городом был подписан меморандум о намерениях. До начала строительства еще далеко, но зато теперь клуб вместе с муниципалитетом выберут наиболее оптимальное место для нового дома. Уже есть несколько примерных вариантов расположения будущей арены.

Во многом это стало возможным еще и потому, что интерес к новому дворцу есть у мэрии Оттавы и даже у федеральных властей. Они обеспокоены тем, что центр города перестал пользоваться популярностью у местных жителей, а правительство стало в меньшей степени использовать часть своих зданий после пандемии и перевода сотрудников на удаленный режим работы. До такой степени, что власти готовы даже пойти на снос нескольких сооружений для постройки арены.

Возможно, что Эндлауэр воспользуется ситуацией, продвинется дальше в переговорах – и в ближайшие годы «Сенаторс» получат новую арену в удобном месте, которая станет местом притяжения жителей и даст возможность клубу зарабатывать больше.

Кажется, это последняя продажа клуба в НХЛ на много лет вперед. Вряд ли в ближайшее время нас ждет еще нечто подобное – владельцы обычно неохотно расстаются со своими активами и даже если готовы продавать акции, то только миноритарные пакеты.

Фото: East News/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP, Justin Tang/The Canadian Press via AP; andlauerhealthcare.com; IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press