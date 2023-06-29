Это было увлекательно.

Драфт НХЛ – безумно увлекательная штука. Не все хоккейные зрители фанатеют по такой процедуре, но, кажется, версия-2023 поспособствовала увеличению аудитории в следующие годы. Ее первый раунд дал массу поводов для обсуждений из-за не самых очевидных выборов.

Ну и, разумеется, все ждали, когда заберут Матвея Мичкова – а он не только пролетел мимо топ-5, но и вообще ушел вторым из русских.

Первый – Бедард, но дальше сюрпризы

Номер один церемонии был очевиден – здесь без сюрпризов. Руководству «Чикаго» оставалось только выйти на сцену, насладиться моментом и назвать фамилию Бедарда, который тоже определенно кайфанул этим вечером.

Про Коннора сказано много. Это игрок поколения, и сейчас все ждут начала сезона, чтобы увидеть его в деле. Что интересно: первая игра в сезоне у «Чикаго» будет против «Питтсбурга», где играет Сидни Кросби – тот, на кого равнялись все канадские мальчишки в детстве, в том числе и сам Бедард.

А вот дальше началось интересное. Вторую строчку пророчили Адаму Фантилли, но «Анахайм» сломал большинство преддрафтовых рейтингов и взял шведа Лео Карлссона. Впрочем, падения Фантилли в духе прошлогоднего Шейна Райта, улетевшего с ожидаемого первого до четвертого пика, не произошло. Канадец тут же отправился в «Коламбус» и даже виду не подал, что его что-то огорчило – он был счастлив, а отец пустил слезу.

Генменеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен вообще сиял – и позже стало понятно почему. «Коламбус» опубликовал в соцсетях фотографию листка бумаги, на котором в дословном переводе было написано: «Адам Фантилли. Несмотря ни на что». «Блю Джекетс» в любом случае нацеливались на выбор Адама – оставалось только верить в «уток» и их неожиданный ход.

Кстати, Фантилли вышел на сцену в красивом жилете, на задней части которого нанесены какие-то надписи. Позже выяснилось, что таким образом Адам отметил всех тех, кто помогал ему развиваться в течение карьеры – там более 140 имен людей, которым форвард благодарен за вклад в его становление.

Казалось бы, вот где-то рядом на церемонии должен был уйти Мичков, но «Сан-Хосе» взял Уилла Смита. Пятый пик – тоже без Матвея.

И тут случился забавный эпизод. Делегация «Монреаля» вышла объявлять свое решение – эту миссию доверили Кэри Прайсу, который сам был выбран пятым в 2005-м, и в этом был некий символизм. Кэри сказал вступительные слова, назвал имя Давид и все уже поняли, о ком речь, но Прайс замолчал – он просто забыл фамилию. На помощь пришел представитель «Канадиенс», который озвучил полное имя – Давид Райнбахер.

Мичкова взяли только вторым из русских!

С падением Мичкова за пределы топ-5 можно было смириться – оно вполне читалось. При всех своих плюсах Матвей выпадал из первой пятерки из-за длительного контракта со СКА, отсутствия на МЧМ и ЧМ вместе со всей сборной, к тому же добавлялась еще одна причина – за пару недель до драфта пошла куча слухов, что он игнорировал скаутов, так себе общается с партнерами и все в этом духе. А ведь при прочих равных Мичков должен был выбираться как минимум на месте Смита, а то и выше.

Но было почти невозможно предугадать, что он станет не первым среди русских на этом драфте. Всех удивила «Аризона» – под общим шестым номером они взяли защитника Дмитрия Симашева, который сам не ожидал, что будет выбран так высоко. Его реакция, которую успели схватить камеры, просто бесценна.

Cразу после выбора Симашева «Филадельфия» назвала имя Матвея под седьмым номером – и показалось, что сам форвард очень доволен этим выбором.

Он пришел на интервью для трансляции на ESPN с переводчиком, и на чистом русском ответил на вопрос, когда его ждать в НХЛ: «Думаю, что скоро». И тут кроется главный вопрос в его потенциальных отношениях с «Филадельфией»: планирует в будущем расторжение контракта со СКА или просто на эмоциях? Эту тему еще долго будут обсуждать.

Хотя генменеджер «Флайерс» Даниэль Бриер дал понять, что они готовы ждать и до 2026-го: «Мы знаем, что у него есть контракт еще на три сезона. Мы чувствовали, что это талант, от которого мы не можем отказаться. Мы встречались с ним пару раз. Нам показалось, что он захотел стать частью «Флайерс».

Уже после церемонии журналист The Athletic Чарли О‘Коннор выдал инсайд, что Мичков тайно посещал тренировочный центр «Филадельфии» и встречался с большой группой скаутов «Флайерс» в Нэшвилле. Сам Матвей в интервью ESPN заявил, что действительно хотел попасть к «летчикам», а его главная задача – выиграть Кубок Стэнли.

Плюс еще двое русских в первом раунде

После этого оставалась только одна русская интрига: сколько наших уйдет в первом раунде? По самым оптимистичным прогнозам могло дойти до четырех – так и получилось. Цифра не рекордная: в 2020-м в первом раунде были выбраны Ярослав Аскаров, Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов – и смущает, что из них только последний более-менее стабильно играет в НХЛ (хотя там разные обстоятельства у каждого).

Уже под 12-м пиком «Аризона» снова задрафтовала русского и тоже из системы «Локомотива». Форвард Даниил Бут – сын известного в прошлом хоккеиста Антона Бута – успел дебютировать в КХЛ. У него 15 матчей за основу ярославцев, в среднем он играл по 7:22 и даже забил два гола – «Авангарду» и «Сочи». По МХЛ он в свои 18 смотрелся уверенно – 15+11 в 26 матчах регулярки и 4+5 в 7 играх в плей-офф. Плюс у него шикарные габариты (195 см, 92 кг) – «койоты» сделали неплохой выбор.

Вообще Симашев и Бут в «Аризоне» напомнили историю из 2000-го. Тогда «Чикаго» под 10-м и 11-м номерами взяли Михаила Якубова и Павла Воробьева. Это был самый кошмарный драфт для русских игроков – остается надеяться, что в этом смысле история не повторится.

Из возможных русских претендентов на первый раунда был еще Михаил Гуляев, но многие клубы его игнорировали. Казалось, что прокатят все – и его уже возьмут во втором, но он все-таки ушел под 31-м номером в «Колорадо». Гуляев здорово заявил о себе прошлым летом, когда провел всю предсезонку с «Авангардом», дебютировал в КХЛ и набрал первое очко. Увы, после смены тренера он отыграл в первой команде только 10 минут за пять месяцев, хотя часто одевался на игры седьмым защитником.

Очевидно, ему еще есть над чем работать и в чем прибавлять – например, над броском. У него всего два гола в регулярке МХЛ, столько же за 17 игр Кубка Харламова, но выбор в «Эвс» – как минимум хороший аванс. В любом случае, у Михаила, как и у Симашева с Бутом, контракты еще на два года, и это даже хорошо. Все они только возмужают за ближайшие годы и смогут поехать в Америку более подготовленными игроками.

В первом раунде было много падений и неожиданных выборов

Журналисты, независимые скауты и эксперты могут клепать какие угодно рейтинги, но клубы полагаются исключительно на своих скаутов и не всегда ясно, по каким критериям делается тот или иной выбор.

Мы ждали достаточно высокий выбор для Далибора Дворски и Зака Бенсона, но в итоге они ушли под 10-м и 13-м номером соответственно – не такое уж прям падение, но случай с Бенсоном точно выбивается. Крэйг Баттон из TSN оказался единственным, кто видел форварда за пределами первой десятки – его прогноз был ближе всех к истине: Зака взял «Баффало». Считается, что НХЛ стала более терпимой к габаритам игроков, но есть ощущение, что как раз из-за антропометрии Бенсона взяли не среди первых.

Пожалуй, плюс-минус то же самое можно сказать и про Оливера Мура. Его большинство аналитиков видело в топ-15, но в итоге только 19-й пик – Мур стал вторым выбором «Чикаго» после Бедарда. Того же Колби Барлоу сами игроки называли одним из самых талантливых на этом драфте без учета Коннора, но «Виннипег» взял его только 18-м.

Но куда интереснее случаи неочевидных взлетов. Парнишку из пригорода Миннеаполиса – Чарли Стрэмела – выбрала «Миннесота». Вроде бы, вполне себе красивая история, но есть нюанс: большинство скаутов отводили ему место во втором раунде, но никак не под 21-м номером.

Что-то похожее и у Истона Коуэна, который попал в «Торонто» под 28-м номером. Во всех более-менее известных рейтингах только Баттон ставил его на 34-ю строчку – все остальные пророчили ему выбор после 50-го пика. Но «листья» видят в нем что-то, чего не видели остальные. Хотя что говорить, если тот же Симашев по разным оценкам должен был уйти в промежутке от 8 до 38 пика.

Интересно, какие планы были у «Вашингтона», который взял Райана Леонарда под номером 8. Он единственный игрок в первой десятке, получивший клубную джерси без фамилии – явно «Кэпиталс» хотели брать не его, но в итоге пришлось забирать лучшего из доступных.

«Питтсбург» взял Ягера, «Филадельфия» и «Рейнджерс» – звездных сыновей

Когда «Питтсбург» с Кайлом Дубасом во главе объявил о выборе Брэйдена Ягера стало как-то смешно. Вообще аналогии понятно с кем напрашиваются сами собой. Брэйден тоже немного кудрявый и раньше носил длинные волосы.

Кстати, в 11-летнем возрасте он пожертвовал свои волосы детям, которые лечатся от онкологии. Так что, «Питтсбург» взял социально активного игрока, который будет продвигать клуб участием в благотворительных акциях.

«Филадельфия» выбрала канадца Оливера Бонка, вы можете помнить его отца – чеха Радека Бонка, которого в 1994-м под общим третьим номером взяла «Оттава».

Еще один известный сын – Гэйб Перро, чей батя Янник провел 859 матчей в НХЛ, а сейчас работает в «Чикаго» тренером по развитию. «Блэкхокс» выбирали 19-ми, но взяли Мура, а Перро-младший ушел в «Рейнджерс» под 23-м номером. Как видим, родственные связи решают не все. Брат Гейба – Джейкоб – был выбран «Анахаймом» под 27-м номером в 2020-м. Так что, в семье уже два первораундника.

Совсем скоро – продолжение банкета. В 18:00 по Москве начнется второй день драфта, который вместит в себя оставшиеся раунды. Главных русских фаворитов уже выбрали, но мы ожидаем еще порядка 18-20 россиян, которых могут задрафтовать.

Фото: AP Photo/George Walker IV; Instargam/arizonacoyotes