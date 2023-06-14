Чемпионский скелет.

История «Вегаса» удивительна: всего шесть лет от первой игры до победного матча в финале Кубка Стэнли, от пустого состава до чуть ли не самого глубокого в лиге.

И особенно здорово, что в команде осталось немало людей, которые запускали этот проект. Джордж Макфи набирал первый состав, Келли Маккриммон сначала был его ассистентом, а потом сам стал генеральным менеджером. Команда скаутов, администраторов, менеджеров и так далее – там очень много людей, которые работают в «Вегасе» с первых дней.

И, конечно, остались игроки, с которыми связана вся история клуба. Которые прошли с ним и финал с «Вашингтоном», и обидный вылет от «Сан-Хосе», после которого Гэри Беттмэну пришлось извиняться перед владельцем «рыцарей» за судейскую ошибку, и поражения в финалах конференции, и даже единственный сезон без плей-офф. И вклад каждого в этот кубок весом и особенно ценен.

Джонатан Маршессо

За шесть лет в «Вегасе»: 432 игры, 348 (150+198) очков.

В плей-офф: 88 игр, 71 (34+37) очко.

Кем был до «Вегаса»: подробно о новом обладателе «Конн Смайта» мы рассказывали здесь, но вкратце повторимся. «Флорида» жестко облажалась и не защитила этого парня на драфте расширения. Маршессо к тому времени провел первый полноценный сезон в НХЛ и сходу выбил 30 голов. Но это не впечатлило менеджеров «пантер», и «Вегас» получил его абсолютно бесплатно.

Кем стал сейчас: лучший бомбардир в недолгой истории клуба – и в регулярках, и в плей-офф. Лидер на льду, который умеет включиться в самые трудные моменты. Все шесть лет он стабильно в обойме лучших бомбардиров и снайперов команды при максимально адекватной зарплате в 5 млн. Правда, через год придется насыпать по полной – заслужил.

Вильям Карлссон

За шесть лет в «Вегасе»: 432 игры, 307 (122+185) очков.

В плей-офф: 88 игр, 63 (28+35) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: шведа взяли на драфте расширения из «Коламбуса», где он за 165 игр забил 16 голов и считался неплохим работящим центром. Он был еще довольно молод (24 года) и в плей-офф сыграл мало – 5 матчей, 2+1.

Кем стал сейчас: В первый же сезон Карлссон стал лучшим бомбардиром команды и забил невероятные 43 гола. После этого и до 25 ни разу не добирался – виной тому и усиление состава, а с ней и корректировка его роли. Но Карлссон все равно оставался максимально полезен, а особенно здорово играл в плей-офф. В любом случае, его рост очевиден и напрямую связан с командой – скорее всего, без «Вегаса» его карьера была бы куда менее яркой.

Райлли Смит, нападающий

За шесть лет в «Вегасе»: 399 игр, 286 (124+162) очков.

В плей-офф: 88 игр, 66 (18+48) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: «Флорида» в 2017-м не только потеряла Маршессо по собственной глупости, но и обменяла в «Вегас» Райлли Смита. «Пантеры» считали его балластом и отдали за пик четвертого раунда. Смит переходил в «Вегас» игроком в расцвете лет, но после не самого удачного сезона (37 очков в 80 играх).

Кем стал в «Вегасе»: таким же стабильным игроком топ-6, как и Маршессо с Карлссоном. У него похожая история со шведом – в первом сезоне выдал свою лучшую статистику (67 игр, 60 очков), они и играли вместе. По мере укрепления состава, скромнее становилась и роль Смита. Однако, за исключением пандемийного сезона, он стабильно третий-четвертый бомбардир команды. И что особенно важно – не проседает в плей-офф.

Ши Теодор, защитник

За шесть лет в «Вегасе»: 397 игр, 247 (61+186) очков.

В плей-офф: 87 игр, 60 (13+47) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: молодым защитником, который прогрессировал несколько медленнее, чем ожидалось. Перед драфтом расширения неплохо показал себя в плей-офф, но, видимо, недостаточно, чтобы «Анахайм» включил его в свои долгосрочные планы. «Утки» отдали его «Вегасу» за символическую цену, чтобы сохранить какого-то другого игрока.

Кем стал сейчас: к началу первого сезона в «Вегасе» Теодору было всего 22. Сейчас ему без малого 28, и он с полным правом может считаться одним из лучших защитников лиги, который еще и обходится команде в скромные 5,2 млн. Теодор невероятно стабилен – в последние четыре сезона он не набирает меньше 40 очков, а в чемпионском плей-офф стал самым первым по очкам среди защитников и вторым по айстайму после Пьетранджело. Сравнение с более статусным Пьетранжело, кстати, вполне показывает уровень, на который вышел Теодор. Они примерно равны.

Брэйден Макнэбб, защитник

За шесть лет в «Вегасе»: 420 игр, 83 (17+66) очка.

В плей-офф: 81 игра, 17 (3+14) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: в 2017-м у «Лос-Анджелеса» еще хватало двукратных обладателей Кубка Стэнли, и Брэйден, пришедший в команду уже после побед и игравший ограниченную роль в третьей паре, явно не был тем игроком, которого есть смысл защищать. Зато у него хватало достоинств, чтобы заинтересовать «Вегас»: приличный опыт к 26 годам, недорогой контракт и способность к жесткой игре.

Кем стал сейчас: Если смотреть в целом на этот 6-летний этап, то можно охарактеризовать его так: стабильность и надежность. Макнэбб играет в топ-4 примерно по 20 минут и делает важную работу у своих ворот. И так было каждый год, который он провел за «Вегасе».

Уильям Каррье, нападающий

За шесть лет в «Вегасе»: 333 игры, 91 (47+44) очко.

В плей-офф: 74 игры, 12 (5+7) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: 22-летний проспект с ограниченными скиллами ролевика из нижних звеньев. За «Баффало», уже довольно прочно осевший на дне, успел провести 41 игру.

Кем стал сейчас: в принципе, в его случае ничего глобально не изменилось, но Каррье в этой своей роли здорово укрепился и прокачался. С каждым годом он играл все результативнее, хотя игровое время росло незначительно (с 9 минут в первом сезоне до 12 с половиной в этом). И сезон-2022/23 для Уильяма стал рекордным по очкам и в регулярке (25 в 56 играх – просто топ для игрока боттома), и в плей-офф (тут скромнее – 6 в 22).

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Что еще важно: все шестеро имеют контракты на следующий сезон и, вероятно, продолжат выступать за «Вегас». Только теперь их будет объединять еще и причастность к большой истории. Эти парни – скелет чемпионской команды, и он выглядит максимально крепким.

Фото: AP Photo/Steve Marcus/Las Vegas Sun, John Locher, Abbie Parr