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Кубок Стэнли с «Вегасом» взяли шесть игроков, которые в команде с первого дня. И каждый в чем-то прибавил за эти годы

Джонатан Маршессо Джонатан Маршессо
Вегас Вегас
НХЛ НХЛ
Вильям Карлссон Вильям Карлссон
Райлли Смит Райлли Смит
Брэйден Макнэбб Брэйден Макнэбб
Ши Теодор Ши Теодор
Уильям Каррье Уильям Каррье
Хоккей Хоккей

Чемпионский скелет.

История «Вегаса» удивительна: всего шесть лет от первой игры до победного матча в финале Кубка Стэнли, от пустого состава до чуть ли не самого глубокого в лиге.

И особенно здорово, что в команде осталось немало людей, которые запускали этот проект. Джордж Макфи набирал первый состав, Келли Маккриммон сначала был его ассистентом, а потом сам стал генеральным менеджером. Команда скаутов, администраторов, менеджеров и так далее – там очень много людей, которые работают в «Вегасе» с первых дней.

И, конечно, остались игроки, с которыми связана вся история клуба. Которые прошли с ним и финал с «Вашингтоном», и обидный вылет от «Сан-Хосе», после которого Гэри Беттмэну пришлось извиняться перед владельцем «рыцарей» за судейскую ошибку, и поражения в финалах конференции, и даже единственный сезон без плей-офф. И вклад каждого в этот кубок весом и особенно ценен.

Джонатан Маршессо

За шесть лет в «Вегасе»: 432 игры, 348 (150+198) очков.

В плей-офф: 88 игр, 71 (34+37) очко.

Кем был до «Вегаса»: подробно о новом обладателе «Конн Смайта» мы рассказывали здесь, но вкратце повторимся. «Флорида» жестко облажалась и не защитила этого парня на драфте расширения. Маршессо к тому времени провел первый полноценный сезон в НХЛ и сходу выбил 30 голов. Но это не впечатлило менеджеров «пантер», и «Вегас» получил его абсолютно бесплатно.

Кем стал сейчас: лучший бомбардир в недолгой истории клуба – и в регулярках, и в плей-офф. Лидер на льду, который умеет включиться в самые трудные моменты. Все шесть лет он стабильно в обойме лучших бомбардиров и снайперов команды при максимально адекватной зарплате в 5 млн. Правда, через год придется насыпать по полной – заслужил.

Вильям Карлссон

За шесть лет в «Вегасе»: 432 игры, 307 (122+185) очков.

В плей-офф: 88 игр, 63 (28+35) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: шведа взяли на драфте расширения из «Коламбуса», где он за 165 игр забил 16 голов и считался неплохим работящим центром. Он был еще довольно молод (24 года) и в плей-офф сыграл мало – 5 матчей, 2+1.

Кем стал сейчас: В первый же сезон Карлссон стал лучшим бомбардиром команды и забил невероятные 43 гола. После этого и до 25 ни разу не добирался – виной тому и усиление состава, а с ней и корректировка его роли. Но Карлссон все равно оставался максимально полезен, а особенно здорово играл в плей-офф. В любом случае, его рост очевиден и напрямую связан с командой – скорее всего, без «Вегаса» его карьера была бы куда менее яркой.

Райлли Смит, нападающий

За шесть лет в «Вегасе»: 399 игр, 286 (124+162) очков.

В плей-офф: 88 игр, 66 (18+48) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: «Флорида» в 2017-м не только потеряла Маршессо по собственной глупости, но и обменяла в «Вегас» Райлли Смита. «Пантеры» считали его балластом и отдали за пик четвертого раунда. Смит переходил в «Вегас» игроком в расцвете лет, но после не самого удачного сезона (37 очков в 80 играх).

Кем стал в «Вегасе»: таким же стабильным игроком топ-6, как и Маршессо с Карлссоном. У него похожая история со шведом – в первом сезоне выдал свою лучшую статистику (67 игр, 60 очков), они и играли вместе. По мере укрепления состава, скромнее становилась и роль Смита. Однако, за исключением пандемийного сезона, он стабильно третий-четвертый бомбардир команды. И что особенно важно – не проседает в плей-офф.

Ши Теодор, защитник

За шесть лет в «Вегасе»: 397 игр, 247 (61+186) очков.

В плей-офф: 87 игр, 60 (13+47) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: молодым защитником, который прогрессировал несколько медленнее, чем ожидалось. Перед драфтом расширения неплохо показал себя в плей-офф, но, видимо, недостаточно, чтобы «Анахайм» включил его в свои долгосрочные планы. «Утки» отдали его «Вегасу» за символическую цену, чтобы сохранить какого-то другого игрока.

Кем стал сейчас: к началу первого сезона в «Вегасе» Теодору было всего 22. Сейчас ему без малого 28, и он с полным правом может считаться одним из лучших защитников лиги, который еще и обходится команде в скромные 5,2 млн. Теодор невероятно стабилен – в последние четыре сезона он не набирает меньше 40 очков, а в чемпионском плей-офф стал самым первым по очкам среди защитников и вторым по айстайму после Пьетранджело. Сравнение с более статусным Пьетранжело, кстати, вполне показывает уровень, на который вышел Теодор. Они примерно равны.

Брэйден Макнэбб, защитник

За шесть лет в «Вегасе»: 420 игр, 83 (17+66) очка.

В плей-офф: 81 игра, 17 (3+14) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: в 2017-м у «Лос-Анджелеса» еще хватало двукратных обладателей Кубка Стэнли, и Брэйден, пришедший в команду уже после побед и игравший ограниченную роль в третьей паре, явно не был тем игроком, которого есть смысл защищать. Зато у него хватало достоинств, чтобы заинтересовать «Вегас»: приличный опыт к 26 годам, недорогой контракт и способность к жесткой игре.

Кем стал сейчас: Если смотреть в целом на этот 6-летний этап, то можно охарактеризовать его так: стабильность и надежность. Макнэбб играет в топ-4 примерно по 20 минут и делает важную работу у своих ворот. И так было каждый год, который он провел за «Вегасе».

Уильям Каррье, нападающий

За шесть лет в «Вегасе»: 333 игры, 91 (47+44) очко.

В плей-офф: 74 игры, 12 (5+7) очков.

Кем был до прихода в «Вегас»: 22-летний проспект с ограниченными скиллами ролевика из нижних звеньев. За «Баффало», уже довольно прочно осевший на дне, успел провести 41 игру.

Кем стал сейчас: в принципе, в его случае ничего глобально не изменилось, но Каррье в этой своей роли здорово укрепился и прокачался. С каждым годом он играл все результативнее, хотя игровое время росло незначительно (с 9 минут в первом сезоне до 12 с половиной в этом). И сезон-2022/23 для Уильяма стал рекордным по очкам и в регулярке (25 в 56 играх – просто топ для игрока боттома), и в плей-офф (тут скромнее – 6 в 22).

* * *

Что еще важно: все шестеро имеют контракты на следующий сезон и, вероятно, продолжат выступать за «Вегас». Только теперь их будет объединять еще и причастность к большой истории. Эти парни – скелет чемпионской команды, и он выглядит максимально крепким.

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Фото: AP Photo/Steve Marcus/Las Vegas Sun, John Locher, Abbie Parr

1 комментарий

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АРХАТ
Вот за них прежде всего радостно.
Маршессо конечно сделал большой шаг (Конн Смайт) к свитеру под сводами. Да не "звезда", но если ещё пару тройку сезонов продержится в Вегасе, то никто под сомнение ставить не будет - достоин не достоин свитера.
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