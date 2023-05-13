42 комментария

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!
В серии уже 2-0.
Перед началом серии казалось, что «Каролина» действительно наиболее чемпионская команда из оставшихся. Но первые два матча на Востоке показывают, что у «Флорида» есть свой набор качеств потенциального победителя.
На самом деле, «ураганов» даже немного жаль – второй матч точно был за ними целиком и полностью, но «пантеры» сыграли как опытный хищник: терпели-терпели и выждали момент, чтобы завалить свою жертву. Их время снова пришло в овертайме, и решающий гол, как и двумя днями ранее, забил Мэттью Ткачак.
Первый период – один сплошной сюжет с длинной цепочкой
Еще до начала игры стало известно, что Бринд’Амор подготовил сопернику сюрприз. С первых минут в воротах вышел Раанта. Вряд ли у тренеров были претензии к Андерсену по первому матчу, он там тащил будь здоров – скорее, тактический ход плюс передышка для датчанина, который отыграл почти семь периодов, а начало серии пропустил из-за травмы.
У Мориса такой опции нет – за спиной Бобровского сейчас только Лайон, да и никто не будет менять горячего вратаря, который побеждает. Во многом благодаря ему «Пантерс» и играют на этой стадии.
«Каролина» быстро повела в счете – на пятаке фланговый наброс от Ахо превратил в гол защитник Чэтфилд, это был первый бросок «ураганов» в створ ворот Бобровского. А к 17-й минуте у «Харрикейнс» было просто подавляющее преимущество по броскам – 20:5.
Правда, почти сразу после забитого гола хозяева получили звоночек – пропустили сами. Но взяли запрос на офсайд, и судьи в итоге гол отменили. Есть ощущение, что этот эпизод стал хорошим пинком для «Каролины».
В конце периода уже Друри забил после офсайда (это тоже стало понятно только после челленджа), и незасчитанная шайба подтолкнула уже «Флориду», которая после этого очевидно взбодрилась.
Занятный факт. «Каролина» в первом периоде по ожидаемым голам: в равных – 0,46; в большинстве – 0,36; в меньшинстве – 0,79. До овертайма у «пантер» в большинстве не получалось вообще, а в первом розыгрыше «ураганы» вообще три раза убегали в контратаки.
«Флорида» потерпела и сравняла, Бобровский подтащил
Парадокс, но в равных составах «Каролина» в первом периоде мало что создала (при двадцати-то бросках в створ). Зато во втором у нее было очень много возможностей, но не каждую «ураганы» даже до броска доводили. Но у ворот Бобровского было прям горячо. «Флорида» вытерпела и даже исхитрилась забить – Барков эффектно наказал за ошибку в обороне.
И, конечно, тащил Бобровский. Понятно, что за это вратарю и платят 10 млн, но, во-первых, другие его коллеги с похожим окладом до этой стадии вообще не добрались, во-вторых, Бобровский делает свою работу в этом плей-офф прям на все деньги.
В последних семи матчах он не пропускает больше двух шайб. Сегодня вообще всего одну – ту самую в начале игры. И вроде бы он не делает миллион эффектных спасений, зато здорово читает игру и находится ровно там, где должен быть – и ловит-ловит-ловит. Ну и нет-нет, да выдаст что-то нереальное. Как, например, это перемещение во втором периоде при счете 1:1.
Ткачак – король овертаймов
Когда игра снова ушла в овертайм, было только одно желание – только не четыре периода. В идеале – по-быстрому разобраться, как в первом матче. И команды не подвели.
Характер игры давал понять, что «Каролина» ближе к потенциальной победе. Она и момент отличный создала уже секунде на 15-й, но Бобровский выручил. Но тут случилось непредвиденное: безобидный наброс на ворота и последующий отскок от Раанты прямо на пятак вынудили Котканиеми нарушать правила. И в боксе для оштрафованных он провел всего 12 секунд.
Помните, как у Чехова – в человеке все должно быть прекрасно, и так далее. Вот и в эпизоде с победным голом Ткачака все было прекрасно: и гол, и пас на бросок, и предыдущий пас, и даже празднование, которое становится фирменным для Мэттью.
Ткачак забил в овертайме второй раз подряд и третий в этом плей-офф – повторил рекорд лиги! Кроме того, Мэтью теперь лучший бомбардир в истории клуба за один плей-офф – у него уже 18 очков, у Дэйва Лаури в 1996-м было 17.
Удивительно, но серия гостевых побед «Флориды» в плей-офф продолжается – уже 8 подряд! А в серии финала Востока теперь 2-0 – шикарный старт для «пантер». Правда, и нет никаких признаков того, что серия закончится быстро.
Да, «Каролина» пока будто не очень понимает, что делать с Бобровским, но обе игры получились упорными, несмотря на довольно очевидное преимущество «ураганов» – суммарный xG в этих матчах у них почти 12, а забили они всего 3. То есть Бобровский лишил их 9 законных голов, так же просто не может продолжаться бесконечно.
Финал Востока
- Дата проведения
- 21 мая, 03.00, «PNC Arena»
- Вратари: Раанта 24/26 – Бобровский 37/38.
Счет в серии: 0-2
Игра Бобровского – штрих, который сделал «Флориду» такой успешной. Опыт позволяет ему играть без суеты и косяков
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Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker
Пока Флорида напоминает Лос Анджелес, если не ошибаюсь, 2012 года, когда тоже с 8 посева забрали бидон. У них божил Куик и команда просто выгрызала победы, там были Картер, Браун и Копитар, у Пантерс Ткачак, Барков, Верхэги
Хотелось бы кубок для Флориды. И потому что Боб просто феноменально «воскрес» как топ-кипер именно в самый нужный момент! (Хоть кино про это снимай) и потому что представляете как круто, когда команда еле как заскочившая в ПО выигрывает главный трофей!!!
Товарищи авторы, везде одно и тоже....
Может уже хватит про эти чертовы деньги?
И что значит следующее? -
"Да, «Каролина» пока будто не очень понимает, что делать с Бобровским, но обе игры получились упорными, несмотря на довольно очевидное преимущество «ураганов» – суммарный xG в этих матчах у них почти 12, а забили они всего 3. То есть Бобровский лишил их 9 законных голов, так же просто не может продолжаться бесконечно."
Во первых не бесконечно, а еще 6-12 игр, во-вторых, а если продолжится, что тогда скажете?
Стоит уже признать, что Бобровский божит в плейофф, а команда ему подстать!
Когда смотришь как Монтуры и Стаалы бросаются под шайбы и выбегают в контратаку с такой мощной Каролиной, то понимаешь что лидеры не имеют права играть хуже.
Браво пантеры!
Что не гол Ткачака в овертайме, то привоз от этих двух
Флорида экзотика и Бобёр с Барковым.
Вегас та же экзотика и просто мощь
Даллас давненько не становился чемпионом с крутыми игроками которые заслуживают уже взять свой кубок. Думаю буду топить за Флориду учитывая их вечные мучения на дн таблиц разных сезонов
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Три раза перечитал...ничего не понял🤣
Если бы с финнами играл ещё и Рантаннен, то возможно и динасьия получилась бы.
Оборона как проходной двор.
Серега как всегда великолепен. Контракт отрабатывает на все сто.
Вполне может получиться ситуация, когда весь сезон говорят, что "Восток на голову выше Запада", только вот кубок возьмет да и окажется в руках Вегаса.
И я не очень-то уважаю пользователей, которые коверкают названия других команд, поэтому иди ты на ***. И да, это интернет - тут и на *** послать могут.