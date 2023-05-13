42 комментария

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«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Флорида Флорида
Мэттью Ткачак Мэттью Ткачак
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Каролина Каролина
Хоккей Хоккей

В серии уже 2-0.

Перед началом серии казалось, что «Каролина» действительно наиболее чемпионская команда из оставшихся. Но первые два матча на Востоке показывают, что у «Флорида» есть свой набор качеств потенциального победителя.

На самом деле, «ураганов» даже немного жаль – второй матч точно был за ними целиком и полностью, но «пантеры» сыграли как опытный хищник: терпели-терпели и выждали момент, чтобы завалить свою жертву. Их время снова пришло в овертайме, и решающий гол, как и двумя днями ранее, забил Мэттью Ткачак.

Первый период – один сплошной сюжет с длинной цепочкой

Еще до начала игры стало известно, что Бринд’Амор подготовил сопернику сюрприз. С первых минут в воротах вышел Раанта. Вряд ли у тренеров были претензии к Андерсену по первому матчу, он там тащил будь здоров – скорее, тактический ход плюс передышка для датчанина, который отыграл почти семь периодов, а начало серии пропустил из-за травмы.

У Мориса такой опции нет – за спиной Бобровского сейчас только Лайон, да и никто не будет менять горячего вратаря, который побеждает. Во многом благодаря ему «Пантерс» и играют на этой стадии.

«Каролина» быстро повела в счете – на пятаке фланговый наброс от Ахо превратил в гол защитник Чэтфилд, это был первый бросок «ураганов» в створ ворот Бобровского. А к 17-й минуте у «Харрикейнс» было просто подавляющее преимущество по броскам – 20:5. 

Правда, почти сразу после забитого гола хозяева получили звоночек – пропустили сами. Но взяли запрос на офсайд, и судьи в итоге гол отменили. Есть ощущение, что этот эпизод стал хорошим пинком для «Каролины».

В конце периода уже Друри забил после офсайда (это тоже стало понятно только после челленджа), и незасчитанная шайба подтолкнула уже «Флориду», которая после этого очевидно взбодрилась.

Занятный факт. «Каролина» в первом периоде по ожидаемым голам: в равных – 0,46; в большинстве – 0,36; в меньшинстве – 0,79. До овертайма у «пантер» в большинстве не получалось вообще, а в первом розыгрыше «ураганы» вообще три раза убегали в контратаки.

«Флорида» потерпела и сравняла, Бобровский подтащил

Парадокс, но в равных составах «Каролина» в первом периоде мало что создала (при двадцати-то бросках в створ). Зато во втором у нее было очень много возможностей, но не каждую «ураганы» даже до броска доводили. Но у ворот Бобровского было прям горячо. «Флорида» вытерпела и даже исхитрилась забить – Барков эффектно наказал за ошибку в обороне.

И, конечно, тащил Бобровский. Понятно, что за это вратарю и платят 10 млн, но, во-первых, другие его коллеги с похожим окладом до этой стадии вообще не добрались, во-вторых, Бобровский делает свою работу в этом плей-офф прям на все деньги.

В последних семи матчах он не пропускает больше двух шайб. Сегодня вообще всего одну – ту самую в начале игры. И вроде бы он не делает миллион эффектных спасений, зато здорово читает игру и находится ровно там, где должен быть – и ловит-ловит-ловит. Ну и нет-нет, да выдаст что-то нереальное. Как, например, это перемещение во втором периоде при счете 1:1.

Ткачак – король овертаймов

Когда игра снова ушла в овертайм, было только одно желание – только не четыре периода. В идеале – по-быстрому разобраться, как в первом матче. И команды не подвели.

Характер игры давал понять, что «Каролина» ближе к потенциальной победе. Она и момент отличный создала уже секунде на 15-й, но Бобровский выручил. Но тут случилось непредвиденное: безобидный наброс на ворота и последующий отскок от Раанты прямо на пятак вынудили Котканиеми нарушать правила. И в боксе для оштрафованных он провел всего 12 секунд.

Помните, как у Чехова – в человеке все должно быть прекрасно, и так далее. Вот и в эпизоде с победным голом Ткачака все было прекрасно: и гол, и пас на бросок, и предыдущий пас, и даже празднование, которое становится фирменным для Мэттью.

Ткачак забил в овертайме второй раз подряд и третий в этом плей-офф – повторил рекорд лиги! Кроме того, Мэтью теперь лучший бомбардир в истории клуба за один плей-офф – у него уже 18 очков, у Дэйва Лаури в 1996-м было 17.

Удивительно, но серия гостевых побед «Флориды» в плей-офф продолжается – уже 8 подряд! А в серии финала Востока теперь 2-0 – шикарный старт для «пантер». Правда, и нет никаких признаков того, что серия закончится быстро.

Да, «Каролина» пока будто не очень понимает, что делать с Бобровским, но обе игры получились упорными, несмотря на довольно очевидное преимущество «ураганов» – суммарный xG в этих матчах у них почти 12, а забили они всего 3. То есть Бобровский лишил их 9 законных голов, так же просто не может продолжаться бесконечно. 

Кубок Стэнли

Финал Востока

Каролина – Флорида 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Дата проведения
21 мая, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Чэтфилд (Ноусен, Ахо)
1:1 – 27 Барков (Махура)
1:2 – 61 Ткачак (Беннетт, Райнхарт)
Вратари: Раанта 24/26 – Бобровский 37/38.

Счет в серии: 0-2

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Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker

42 комментария

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Febanacci-88
Ответ Rio de Janeiro
Бобёр красава но я бы ещё Мориса выделил; Самый проигрывающий тренер в истории регулярок и самый молодой главный тренер в истории НХЛ (в 28 лет! дебютировал, я сейчас в этом возрасте тренирую кота а он уже тренировал хоккейных звёзд).При этом его Флориду тащит русский, хотя раньше от нас ему сильно доставалось (от Фёдорова и Дацюка в 2002 и конечно особенно от Малкина в 2009).В общем помимо Сергея в этом плей-офф персонально симпатизирую и Полу, который, кстати, ещё поработал сезон у нас в КХЛ и выглядел крутым как человек и профессионал
Да, про КХЛ, было дело, Магнитку тренировал)))

Пока Флорида напоминает Лос Анджелес, если не ошибаюсь, 2012 года, когда тоже с 8 посева забрали бидон. У них божил Куик и команда просто выгрызала победы, там были Картер, Браун и Копитар, у Пантерс Ткачак, Барков, Верхэги

Хотелось бы кубок для Флориды. И потому что Боб просто феноменально «воскрес» как топ-кипер именно в самый нужный момент! (Хоть кино про это снимай) и потому что представляете как круто, когда команда еле как заскочившая в ПО выигрывает главный трофей!!!
+27
0
+27
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mr_simpson
Какой то урожай во Флориде нынче поспел убойный. Майами Хит в НБА еле заскочили в плэй офф, а сейчас в финале конференции ведут 2-0 перед домашними встречами, как и Флорида в НХЛ прям один в один.
+25
-1
+24
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Диандерталец
А по-моему, в этой серии играют две абсолютно равные команды, просто одним не везёт от слова "совсем".
+25
-5
+20
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Rio de Janeiro
Бобёр красава но я бы ещё Мориса выделил; Самый проигрывающий тренер в истории регулярок и самый молодой главный тренер в истории НХЛ (в 28 лет! дебютировал, я сейчас в этом возрасте тренирую кота а он уже тренировал хоккейных звёзд).При этом его Флориду тащит русский, хотя раньше от нас ему сильно доставалось (от Фёдорова и Дацюка в 2002 и конечно особенно от Малкина в 2009).В общем помимо Сергея в этом плей-офф персонально симпатизирую и Полу, который, кстати, ещё поработал сезон у нас в КХЛ и выглядел крутым как человек и профессионал
+22
-2
+20
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antineutrino
если Ткачак забьёт в основное время, то по привычке уведёт команду в раздевалку
+18
0
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Andy93
Ответ RembaXXX
Из оставшихся безоговорочный фаворит это Вегас, то как они с Драйзайтлем и Ко разделались показатель.
Из 4-х финалистов конференций все бы разделались нефтью, так что показатель сомнительный
+14
-1
+13
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Сергей Югай
Ответ Диандерталец
А по-моему, в этой серии играют две абсолютно равные команды, просто одним не везёт от слова "совсем".
Ага, особенно не везет унитазам, так не везет, что Серега за два матча отбил 100 их бросков по своим воротам!!!!! Может это уже как то по другому называется …?
+16
-4
+12
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Оганнес Багдян
"И, конечно, тащил Бобровский. Понятно, что за это вратарю и платят 10 млн, но, во-первых, другие его коллеги с похожим окладом до этой стадии вообще не добрались, во-вторых, Бобровский делает свою работу в этом плей-офф прям на все деньги."

Товарищи авторы, везде одно и тоже....
Может уже хватит про эти чертовы деньги?
И что значит следующее? -

"Да, «Каролина» пока будто не очень понимает, что делать с Бобровским, но обе игры получились упорными, несмотря на довольно очевидное преимущество «ураганов» – суммарный xG в этих матчах у них почти 12, а забили они всего 3. То есть Бобровский лишил их 9 законных голов, так же просто не может продолжаться бесконечно."

Во первых не бесконечно, а еще 6-12 игр, во-вторых, а если продолжится, что тогда скажете?
Стоит уже признать, что Бобровский божит в плейофф, а команда ему подстать!
Когда смотришь как Монтуры и Стаалы бросаются под шайбы и выбегают в контратаку с такой мощной Каролиной, то понимаешь что лидеры не имеют права играть хуже.
Браво пантеры!
+13
-1
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Mephi027
Разница в воротах
+9
0
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Марсель Объелся
Бёрнс и Слэвин в этой серии напоминают мем из Гарри Поттера: «Скажите, почему, когда что-нибудь происходит, вы всегда оказываетесь рядом?»

Что не гол Ткачака в овертайме, то привоз от этих двух
+6
0
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D-eisler@yandex.ru
Все 4 полуфиналиста мне по душе.. ну Каролина чуть меньше остальных. За кого болеть ? Не знаю.
Флорида экзотика и Бобёр с Барковым.
Вегас та же экзотика и просто мощь
Даллас давненько не становился чемпионом с крутыми игроками которые заслуживают уже взять свой кубок. Думаю буду топить за Флориду учитывая их вечные мучения на дн таблиц разных сезонов
+5
0
+5
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RembaXXX
Из оставшихся безоговорочный фаворит это Вегас, то как они с Драйзайтлем и Ко разделались показатель.
+8
-3
+5
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fedosss08
Ответ mr_simpson
Какой то урожай во Флориде нынче поспел убойный. Майами Хит в НБА еле заскочили в плэй офф, а сейчас в финале конференции ведут 2-0 перед домашними встречами, как и Флорида в НХЛ прям один в один.
Причем хоккеисты Бостон уже хлопнули
+3
0
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АРХАТ
Ответ Rio de Janeiro
Бобёр красава но я бы ещё Мориса выделил; Самый проигрывающий тренер в истории регулярок и самый молодой главный тренер в истории НХЛ (в 28 лет! дебютировал, я сейчас в этом возрасте тренирую кота а он уже тренировал хоккейных звёзд).При этом его Флориду тащит русский, хотя раньше от нас ему сильно доставалось (от Фёдорова и Дацюка в 2002 и конечно особенно от Малкина в 2009).В общем помимо Сергея в этом плей-офф персонально симпатизирую и Полу, который, кстати, ещё поработал сезон у нас в КХЛ и выглядел крутым как человек и профессионал
Ну не самый молодой гл тренер - Гэри Грин в 26 стал тренером Вашиков
+3
0
+3
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Andy93
Ответ mr_simpson
Какой то урожай во Флориде нынче поспел убойный. Майами Хит в НБА еле заскочили в плэй офф, а сейчас в финале конференции ведут 2-0 перед домашними встречами, как и Флорида в НХЛ прям один в один.
В 2020 в обоих финалах были флоридцы, а одни и выиграли
+2
0
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37old
...было только одно желание – только не четыре периода. В идеале – по-быстрому разобраться, как в первом матче.
.
Три раза перечитал...ничего не понял🤣
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Сергей Югай
Ответ Оганнес Багдян
"И, конечно, тащил Бобровский. Понятно, что за это вратарю и платят 10 млн, но, во-первых, другие его коллеги с похожим окладом до этой стадии вообще не добрались, во-вторых, Бобровский делает свою работу в этом плей-офф прям на все деньги." Товарищи авторы, везде одно и тоже.... Может уже хватит про эти чертовы деньги? И что значит следующее? - "Да, «Каролина» пока будто не очень понимает, что делать с Бобровским, но обе игры получились упорными, несмотря на довольно очевидное преимущество «ураганов» – суммарный xG в этих матчах у них почти 12, а забили они всего 3. То есть Бобровский лишил их 9 законных голов, так же просто не может продолжаться бесконечно." Во первых не бесконечно, а еще 6-12 игр, во-вторых, а если продолжится, что тогда скажете? Стоит уже признать, что Бобровский божит в плейофф, а команда ему подстать! Когда смотришь как Монтуры и Стаалы бросаются под шайбы и выбегают в контратаку с такой мощной Каролиной, то понимаешь что лидеры не имеют права играть хуже. Браво пантеры!
Согласен! Автора че то не туда понесло… в продолжаться будет феерия Сереги ровно до того момента когда прозвучит финальный свисток и Кубок Стенли перейдет к Сергею Бобровскому и великолепной Флориде!!!!!!
+3
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Кашпир
Уже четвертый год как Каролина упирается в феерящего вратаря. 2-3 года назад в Василевского, год назад в Шестёркина. Доминируют, бросают, создают моменты, но проигрывают. Кажется при всех своих плюсах им не хватает игроков, способных сотворить что-то типа сегодняшнего Баркова. Или залезть вратарю под кожу как Ткачук.
Если бы с финнами играл ещё и Рантаннен, то возможно и динасьия получилась бы.
+2
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Badagoshka
Ответ Febanacci-88
Да, про КХЛ, было дело, Магнитку тренировал))) Пока Флорида напоминает Лос Анджелес, если не ошибаюсь, 2012 года, когда тоже с 8 посева забрали бидон. У них божил Куик и команда просто выгрызала победы, там были Картер, Браун и Копитар, у Пантерс Ткачак, Барков, Верхэги Хотелось бы кубок для Флориды. И потому что Боб просто феноменально «воскрес» как топ-кипер именно в самый нужный момент! (Хоть кино про это снимай) и потому что представляете как круто, когда команда еле как заскочившая в ПО выигрывает главный трофей!!!
Ричардс, Даути, Браун команда звезд
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Евгений Конюхов
Бобёр в огне!
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Maloy3087
Флорида, конечно, удивляет. С такой обороной вести в серии 2-0. Есть нападение и Боб.
Оборона как проходной двор.
Серега как всегда великолепен. Контракт отрабатывает на все сто.
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IceHockeyGuest
Ответ Сергей Югай
У меня выбор изначально был один- Флорида Пантерз!! Если пройдут Каролину , что скорее всего так и будет , то кто бы ни был на западе , они вполне по плечу пантерам. Считаю что оставшиеся команды запада горазд слабее тех которых обыграла Флорида . На мой взгляд единственно кто был силен на западе это конечно Колорадо . Колорадо бы реально составил сильнейшую конкуренцию нынешней Флориде …
Я бы не торопился. Вегас запросто может обыграть Флориду. Да и Каролину она еще не прошла. И так же запросто Вегасу по силам победить Каролину.
Вполне может получиться ситуация, когда весь сезон говорят, что "Восток на голову выше Запада", только вот кубок возьмет да и окажется в руках Вегаса.
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Диандерталец
Ответ Сергей Югай
Ага, особенно не везет унитазам, так не везет, что Серега за два матча отбил 100 их бросков по своим воротам!!!!! Может это уже как то по другому называется …?
Ну ведь шайбы их отменяли в эпизодах, когда реально не повезло. Я не принижаю заслуг Боба, но во-первых, в этой серии пока тащит команду не он, а Ткачук, во-вторых, Ураганам реально не везёт.
И я не очень-то уважаю пользователей, которые коверкают названия других команд, поэтому иди ты на ***. И да, это интернет - тут и на *** послать могут.
+4
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Maloy3087
Ответ IceHockeyGuest
Ну какой же проходной двор? Просто Каролина ВСЕГДА будет в зоне атаки. Они до идеала отработали свои тычки, зацепы, подсовывания клюшек. Везде берут большинством. Они так играют всегда, потому и в лидерах последние годы.. Но в ответ у них в какой-то момент не хватает мысли, даже в обороне. Вот Котканиеми сыграл как учили (и как они весь матч играли - постоянные задержки клюшек, тел), а тут вдруг судья возьми и свистни. Да еще и Флорида разыграла большинство. Каролина-то может думала, что будет как обычно - Флорида в зону зайти не сможет. Только усталось маленько все поменяла. Мне не нравится стиль игры Каролины и потому рад, что они как раз за этот свой стиль и поплатились.
первый период статистика бросков в створ тому доказательство. сколько обрезов и потерь в своей зоне совершили пантеры. обороны по сути у флориды нет. их главное - вратарь и нападение.
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paha
Ответ mr_simpson
Какой то урожай во Флориде нынче поспел убойный. Майами Хит в НБА еле заскочили в плэй офф, а сейчас в финале конференции ведут 2-0 перед домашними встречами, как и Флорида в НХЛ прям один в один.
Там еще в МЛБ Тампа тащит уверенно, без особых звезд в команде , но там только треть сезона прошла, хотя даже не треть а 1/4 часть, т.к. там играют 162 игры в регулярке )))
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