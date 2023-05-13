42 комментария

В серии уже 2-0.

Перед началом серии казалось, что «Каролина» действительно наиболее чемпионская команда из оставшихся. Но первые два матча на Востоке показывают, что у «Флорида» есть свой набор качеств потенциального победителя.

На самом деле, «ураганов» даже немного жаль – второй матч точно был за ними целиком и полностью, но «пантеры» сыграли как опытный хищник: терпели-терпели и выждали момент, чтобы завалить свою жертву. Их время снова пришло в овертайме, и решающий гол, как и двумя днями ранее, забил Мэттью Ткачак.

Первый период – один сплошной сюжет с длинной цепочкой

Еще до начала игры стало известно, что Бринд’Амор подготовил сопернику сюрприз. С первых минут в воротах вышел Раанта. Вряд ли у тренеров были претензии к Андерсену по первому матчу, он там тащил будь здоров – скорее, тактический ход плюс передышка для датчанина, который отыграл почти семь периодов, а начало серии пропустил из-за травмы.

У Мориса такой опции нет – за спиной Бобровского сейчас только Лайон, да и никто не будет менять горячего вратаря, который побеждает. Во многом благодаря ему «Пантерс» и играют на этой стадии.

«Каролина» быстро повела в счете – на пятаке фланговый наброс от Ахо превратил в гол защитник Чэтфилд, это был первый бросок «ураганов» в створ ворот Бобровского. А к 17-й минуте у «Харрикейнс» было просто подавляющее преимущество по броскам – 20:5.

Правда, почти сразу после забитого гола хозяева получили звоночек – пропустили сами. Но взяли запрос на офсайд, и судьи в итоге гол отменили. Есть ощущение, что этот эпизод стал хорошим пинком для «Каролины».

В конце периода уже Друри забил после офсайда (это тоже стало понятно только после челленджа), и незасчитанная шайба подтолкнула уже «Флориду», которая после этого очевидно взбодрилась.

Занятный факт. «Каролина» в первом периоде по ожидаемым голам: в равных – 0,46; в большинстве – 0,36; в меньшинстве – 0,79. До овертайма у «пантер» в большинстве не получалось вообще, а в первом розыгрыше «ураганы» вообще три раза убегали в контратаки.

«Флорида» потерпела и сравняла, Бобровский подтащил

Парадокс, но в равных составах «Каролина» в первом периоде мало что создала (при двадцати-то бросках в створ). Зато во втором у нее было очень много возможностей, но не каждую «ураганы» даже до броска доводили. Но у ворот Бобровского было прям горячо. «Флорида» вытерпела и даже исхитрилась забить – Барков эффектно наказал за ошибку в обороне.

И, конечно, тащил Бобровский. Понятно, что за это вратарю и платят 10 млн, но, во-первых, другие его коллеги с похожим окладом до этой стадии вообще не добрались, во-вторых, Бобровский делает свою работу в этом плей-офф прям на все деньги.

В последних семи матчах он не пропускает больше двух шайб. Сегодня вообще всего одну – ту самую в начале игры. И вроде бы он не делает миллион эффектных спасений, зато здорово читает игру и находится ровно там, где должен быть – и ловит-ловит-ловит. Ну и нет-нет, да выдаст что-то нереальное. Как, например, это перемещение во втором периоде при счете 1:1.

Ткачак – король овертаймов

Когда игра снова ушла в овертайм, было только одно желание – только не четыре периода. В идеале – по-быстрому разобраться, как в первом матче. И команды не подвели.

Характер игры давал понять, что «Каролина» ближе к потенциальной победе. Она и момент отличный создала уже секунде на 15-й, но Бобровский выручил. Но тут случилось непредвиденное: безобидный наброс на ворота и последующий отскок от Раанты прямо на пятак вынудили Котканиеми нарушать правила. И в боксе для оштрафованных он провел всего 12 секунд.

Помните, как у Чехова – в человеке все должно быть прекрасно, и так далее. Вот и в эпизоде с победным голом Ткачака все было прекрасно: и гол, и пас на бросок, и предыдущий пас, и даже празднование, которое становится фирменным для Мэттью.

Ткачак забил в овертайме второй раз подряд и третий в этом плей-офф – повторил рекорд лиги! Кроме того, Мэтью теперь лучший бомбардир в истории клуба за один плей-офф – у него уже 18 очков, у Дэйва Лаури в 1996-м было 17.

Удивительно, но серия гостевых побед «Флориды» в плей-офф продолжается – уже 8 подряд! А в серии финала Востока теперь 2-0 – шикарный старт для «пантер». Правда, и нет никаких признаков того, что серия закончится быстро.

Да, «Каролина» пока будто не очень понимает, что делать с Бобровским, но обе игры получились упорными, несмотря на довольно очевидное преимущество «ураганов» – суммарный xG в этих матчах у них почти 12, а забили они всего 3. То есть Бобровский лишил их 9 законных голов, так же просто не может продолжаться бесконечно.

Финал Востока

Счет в серии: 0-2

Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker