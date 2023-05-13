19 комментариев

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«Торонто» отмучился – так и не смог забить Бобровскому больше двух. «Эдмонтон» стоит на вылет

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«Мэйпл Лифс» ждут перемены.

Жесткое рубилово (112 хитов на двоих) не помешало «Флориде» и «Торонто» выдать довольно зрелищную перестрелку. Западный матч на этом фоне смотрелся тяжеловато – больше позиционной игры, больше удалений, больше пауз. Однако и голов – тоже больше.

«Торонто» вылетел, и Восток закончил второй раунд. У Запада впереди еще минимум две игры, и оба финалиста пока под вопросом.

Гол-фантом Райлли и 50 сэйвов Бобровского

Исторический кубковый поход «Торонто» закончился пшиком. Суперчетверка звезд атаки за пять матчей против «Флориды» сочинила всего 3 гола, и ни в одном из матчей «кленовые» не забили Бобровскому больше двух (правда, и меньше – тоже ни разу).

Точку в серии под конец овертайма поставил 29-летний ролевичок Ник Казинс, который, кстати, забил в ней и первый гол.

Тут у нас два явных героя. Непосредственно автор гола, который в конце регулярки и начале плей-офф не получал и 10 минут на льду, а потом вдруг в пятом матче серии с «Бостоном» оказался в одном звене с Беннетом и Ткачаком – и удивительным образом это совпало с преображением «Флориды». И защитник Радко Гудас, который классно перехватил опасный перевод «Торонто», разогнал ответную атаку, и сам же скринил на пятаке, когда Казинс наносил победный бросок.

Важный эпизод случился при счете 1:2. Морган Райлли неожиданно выскочил на пятак и, казалось, затолкал шайбу в ворота Бобровского. По крайней мере, он был в этом максимально уверен.

Но судьи гол не увидели и пошли смотреть видео. В канадских медиа утверждают, что был один повтор, на котором видно, как шайба полностью пересекла линию ворот. Но везде указывают на момент, который был уже после свистка. 

По факту же ни один из повторов не дает возможности увидеть шайбу в воротах ДО свистка.  

Не видишь гол – не засчитывай, так решили арбитры, чем очень разозлили фанатов «Торонто». На лед полетели бутылки, стаканы и что под руку попадется.

«Кленовым» пришлось сравнивать счет по-другому. И они-таки смогли – за четыре с половиной минуты до конца третьего периода Вильям Нюландер фирменно включился ногами по правому борту и хитро бросил в ближний над плечом Бобровского.

Но героическое спасение не помогло. В овертайме забила «Флорида». 

«Пантеры» впервые с 1996 года вышли в финал конференции (тогда они и до главного финала дошли, но там уже влетели великому «Колорадо» 0-4). И, кстати, Сергей Бобровский в этом плей-офф, можно сказать, косплеит Джона Ванбисбрука-96. Тоже в каком-то смысле списанный ветеран вдруг превратился в непробиваемую стену.

Сегодня у Бобровского 50 сэйвов – и это второй результат в плей-офф в клубной истории. Первый как раз у Ванбисбрука – 55 сэйвов в финале 1996-го. Только у Джона тогда было три овертайма, и он в итоге проиграл.

«Пантер» теперь ждет жесточайшая заруба с «Каролиной», а «Торонто», по всей видимости – горячее лето и большие перемены.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Торонто – Флорида 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Дата проведения
13 мая, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Экблад (Верхэге, Форслинг)
0:2 – 16 Верхэге (Экблад, Дюклер)
1:2 – 27 Райлли (Кемпф, Лафферти)
2:2 – 55 В. Нюландер (Броди, Таварес)
2:3 – 75 Казинс (Гудас)
Вратари: Уолл 40/43 – Бобровский 50/52.

Счет в серии: 1-4

«Вегас» перевернул игру за полторы минуты

«Эдмонтон» – лучшая команда в мире (а, возможно, и в истории) по игре в большинстве. Это уже можно признать как факт. И в пятой игре против «Вегаса» все свои голы «Ойлерс» забили в большинстве – три с четырех попыток. Блестящий результат – но есть нюанс.

В конце второго периода Колесар буквально расплющил о борт Экхольма, за что был изгнан до конца игры. А «Эдмонтон» получил 5 минут большинства. Ну, дело было перед самым перерывом, так что – 4,5 минуты. И все, что «Ойлерс» смогли из этого выжать – прорыв Макдэвида на пятак после быстрого возвращения шайбы в зону.

Между тем, счет к тому времени был 4:2 в пользу «Вегаса». И «Эдмонтон» забил в большинстве 3 из 3. А вот четвертую, реально самую важную попытку – не реализовал. Хотя моментик был у Драйзайтля.

Немец сегодня ничего не забил и вообще будто отсутствовал на льду в равных составах. Индивидуальный xG у него в этом матче равен нулю. Макдэвид еще как-то шевелился – 0,24. Но с моментами в равных сегодня вообще у всех было туго, лучший в обеих командах Райлли Смит – 0,35.

«Вегас» в большинстве играет не так хорошо, но тоже умеет – особенно если получает 5 на 3 или случается удачный рикошет. Во втором периоде два подряд удаления «Эдмонтона» уничтожили и так-то шаткое его преимущество. «Вегас» за полминуты реализовал оба – сначала двойное (Стоун ловко выкатился с шайбой на пятак), а потом обычное.

Тут Иван Барбашев явно выцеливал пас на Роя, который накатывал справа, но благодаря коньку Макдэвида получился наброс на пятак, где классно сориентировался Райлли Смит.

А еще через минуту Скиннер засмотрелся, что там за воротами делает Айкел, и явно зевнул момент дальнего броска Хага.

«Эдмонтон» был очевидно деморализован, когда на помощь пришел Колесар со своими 5 минутами. Но спасти матч у «Ойлерс» уже не вышло.

Пока команды побеждают строго по очереди – «Вегас» начал первым, он и ведет в серии.

Вегас – Эдмонтон 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Дата проведения
13 мая, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Макдэвид (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
1:1 – 3 Айкел (Маршессо, Мартинес)
1:2 – 9 Хайман (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
2:2 – 34 Стоун (Маршессо, Айкел)
3:2 – 34 Смит (Карлссон, Барбашев)
4:2 – 35 Хаг (Маршессо, Айкел)
4:3 – 42 Макдэвид (Бушар)
Вратари: Хилл 32/35 – Скиннер 18/22, Дж.Кэмпбелл 9/9.

Счет в серии: 3-2

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Фото: AP Photo/Frank Gunn/The Canadian Press

19 комментариев

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Сергей Кот
ого. узнал что Бобровский-списанный ветеран.
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tnec
Ответ Сергей Кот
ого. узнал что Бобровский-списанный ветеран.
Я думаю это не из-за неуважения к Сергею. Он один из сильнейших ныне играющих вратарей, все же две Везины говорят об этом. Но последние пару сезонов в регулярке часто бы нестабилен, вот и появился этот эпитет.
+8
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Raccoon Dog
Ответ Michael_Monza
Смешные ярлыки "списанный ветеран" "лучшая команда в мире по игре в большинстве" Писать это не твое
Эдмонтон в сезоне буквально показал лучший процент реализации большинства в истории НХЛ – 32.4%

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+6
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arsenk
Вангую, что Ф вынесет К в финале Востока
+3
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Serge Vendino
Ответ Coongur
А когда Бобровского списали?
Ну когда все вратари были здоровы, он даже первым номером во Флориде не был. А с таким контрактом было много разговоров про выкуп - вполне себе списание.
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ToniKroos1999
Бобровского уже никто не остановит
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Vankouver
Некие аналогии между нынешним Бобровским и Ванбисбруком-1996 отчасти напрашиваются, но формулировка "тоже в каком-то смысле списанный ветеран превратился в непробиваемую стену" не слишком корректна даже не по отношению к Бобровскому, а к Ванбисбруку. Джон на тот период времени (с момента появления во Флориде) был на виду, уверенно входил в десятку лучших киперов лиги (1994 - 2-й на Везину и 3-й на Харт, 1995 - 6-й на Везину, 1996 - 7-й на Везину, 1997 - 7-й на Везину) и формулировка "в каком-то смысле списанный ветеран" к нему явно неприменима. В отличие от Сергея, который все последние годы играл нестабильно, выпал из списков на Везину и не особо напоминал самого себя образца своих лучших сезонов, из-за чего многие думали, что Бобровский больше не вернется на прежний уровень.
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Nikolay Ryabchikov
Болел за Флориду, уж очень хотел увидеть Боба в финале конфы, но показалось на одном из повторов, что та самая фантомная шайба то зашла при счете 2-1. Ну да ладно, все равно листья сравняли и пошли по домам
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doktor
Вегас непонятно вообще как тащат эту серию
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Саша Казенкинский
Списанный ветеран Бобровский это МОЩНО было сказано, конечно. Бобрик был сам не свой последние пару лет - не оч везло с травмами, не мог поймать ритм и нужное настроение, давили ожидания и контракт. Но кто-то всерьёз списал двукратного обладателя везины в самом соку? Ну и вот, наконец-то, Серёга показывает кто тут Батя в самый нужный момент.
Не понимаю к чему эти штампы про списанного
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doktor
Этих кошаков перед ПО чем накормили !!
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Max9999
Золотые ночи нахлобучили маслят!
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amra73
Боб должен всем утереть нос
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Саша Казенкинский
Ответ Сергей Кот
ого. узнал что Бобровский-списанный ветеран.
+++ написал коммент по той же теме. Тоже с удивлением узнал, что бобрика уже списать успели
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Alexander Predeus
Ответ tnec
Я думаю это не из-за неуважения к Сергею. Он один из сильнейших ныне играющих вратарей, все же две Везины говорят об этом. Но последние пару сезонов в регулярке часто бы нестабилен, вот и появился этот эпитет.
ну в этой регулярке он был не "нестабилен", а проиграл место в основе. и в целом во Флориде он играл совсем не так, как раньше - видно, что подрасслабился.
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Coongur
А когда Бобровского списали?
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Alexander Predeus
Ответ Nikolay Ryabchikov
Болел за Флориду, уж очень хотел увидеть Боба в финале конфы, но показалось на одном из повторов, что та самая фантомная шайба то зашла при счете 2-1. Ну да ладно, все равно листья сравняли и пошли по домам
в любом случае, с 3-0 в серии так не отыгрываются, 4 игры на подряд на тоненького не вытащишь. надо было убедительно выносить пару раз, потом уже можно возиться. но Флорида играет дико плотно и зло, ее фиг вынесешь.
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Alexander Predeus
Ответ doktor
Вегас непонятно вообще как тащат эту серию
ну так-то там очень матерый тренер, который с Бостоном был в финале КС (и должен был его выиграть, если бы не умелые манипуляции судьями от СЛ), и отличный состав. единственное, что у них очень сложное - это вратари, чего там только не чудили.
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