19 комментариев

«Мэйпл Лифс» ждут перемены.

Жесткое рубилово (112 хитов на двоих) не помешало «Флориде» и «Торонто» выдать довольно зрелищную перестрелку. Западный матч на этом фоне смотрелся тяжеловато – больше позиционной игры, больше удалений, больше пауз. Однако и голов – тоже больше.

«Торонто» вылетел, и Восток закончил второй раунд. У Запада впереди еще минимум две игры, и оба финалиста пока под вопросом.

Гол-фантом Райлли и 50 сэйвов Бобровского

Исторический кубковый поход «Торонто» закончился пшиком. Суперчетверка звезд атаки за пять матчей против «Флориды» сочинила всего 3 гола, и ни в одном из матчей «кленовые» не забили Бобровскому больше двух (правда, и меньше – тоже ни разу).

Точку в серии под конец овертайма поставил 29-летний ролевичок Ник Казинс, который, кстати, забил в ней и первый гол.

Тут у нас два явных героя. Непосредственно автор гола, который в конце регулярки и начале плей-офф не получал и 10 минут на льду, а потом вдруг в пятом матче серии с «Бостоном» оказался в одном звене с Беннетом и Ткачаком – и удивительным образом это совпало с преображением «Флориды». И защитник Радко Гудас, который классно перехватил опасный перевод «Торонто», разогнал ответную атаку, и сам же скринил на пятаке, когда Казинс наносил победный бросок.

Важный эпизод случился при счете 1:2. Морган Райлли неожиданно выскочил на пятак и, казалось, затолкал шайбу в ворота Бобровского. По крайней мере, он был в этом максимально уверен.

Но судьи гол не увидели и пошли смотреть видео. В канадских медиа утверждают, что был один повтор, на котором видно, как шайба полностью пересекла линию ворот. Но везде указывают на момент, который был уже после свистка.

По факту же ни один из повторов не дает возможности увидеть шайбу в воротах ДО свистка.

Не видишь гол – не засчитывай, так решили арбитры, чем очень разозлили фанатов «Торонто». На лед полетели бутылки, стаканы и что под руку попадется.

«Кленовым» пришлось сравнивать счет по-другому. И они-таки смогли – за четыре с половиной минуты до конца третьего периода Вильям Нюландер фирменно включился ногами по правому борту и хитро бросил в ближний над плечом Бобровского.

Но героическое спасение не помогло. В овертайме забила «Флорида».

«Пантеры» впервые с 1996 года вышли в финал конференции (тогда они и до главного финала дошли, но там уже влетели великому «Колорадо» 0-4). И, кстати, Сергей Бобровский в этом плей-офф, можно сказать, косплеит Джона Ванбисбрука-96. Тоже в каком-то смысле списанный ветеран вдруг превратился в непробиваемую стену.

Сегодня у Бобровского 50 сэйвов – и это второй результат в плей-офф в клубной истории. Первый как раз у Ванбисбрука – 55 сэйвов в финале 1996-го. Только у Джона тогда было три овертайма, и он в итоге проиграл.

«Пантер» теперь ждет жесточайшая заруба с «Каролиной», а «Торонто», по всей видимости – горячее лето и большие перемены.

Второй раунд

Счет в серии: 1-4

«Вегас» перевернул игру за полторы минуты

«Эдмонтон» – лучшая команда в мире (а, возможно, и в истории) по игре в большинстве. Это уже можно признать как факт. И в пятой игре против «Вегаса» все свои голы «Ойлерс» забили в большинстве – три с четырех попыток. Блестящий результат – но есть нюанс.

В конце второго периода Колесар буквально расплющил о борт Экхольма, за что был изгнан до конца игры. А «Эдмонтон» получил 5 минут большинства. Ну, дело было перед самым перерывом, так что – 4,5 минуты. И все, что «Ойлерс» смогли из этого выжать – прорыв Макдэвида на пятак после быстрого возвращения шайбы в зону.

Между тем, счет к тому времени был 4:2 в пользу «Вегаса». И «Эдмонтон» забил в большинстве 3 из 3. А вот четвертую, реально самую важную попытку – не реализовал. Хотя моментик был у Драйзайтля.

Немец сегодня ничего не забил и вообще будто отсутствовал на льду в равных составах. Индивидуальный xG у него в этом матче равен нулю. Макдэвид еще как-то шевелился – 0,24. Но с моментами в равных сегодня вообще у всех было туго, лучший в обеих командах Райлли Смит – 0,35.

«Вегас» в большинстве играет не так хорошо, но тоже умеет – особенно если получает 5 на 3 или случается удачный рикошет. Во втором периоде два подряд удаления «Эдмонтона» уничтожили и так-то шаткое его преимущество. «Вегас» за полминуты реализовал оба – сначала двойное (Стоун ловко выкатился с шайбой на пятак), а потом обычное.

Тут Иван Барбашев явно выцеливал пас на Роя, который накатывал справа, но благодаря коньку Макдэвида получился наброс на пятак, где классно сориентировался Райлли Смит.

А еще через минуту Скиннер засмотрелся, что там за воротами делает Айкел, и явно зевнул момент дальнего броска Хага.

«Эдмонтон» был очевидно деморализован, когда на помощь пришел Колесар со своими 5 минутами. Но спасти матч у «Ойлерс» уже не вышло.

Пока команды побеждают строго по очереди – «Вегас» начал первым, он и ведет в серии.

Счет в серии: 3-2

Фото: AP Photo/Frank Gunn/The Canadian Press