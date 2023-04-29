Их осталось 13.

Первый раунд Кубка Стэнли подошел к такому моменту, когда каждый день придется с кем-то расставаться. Этой ночью к отпускникам из «Виннипега» присоединились «Айлендерс» и «Миннесота», причем игроки из Нью-Йорка вообще не собирались на отдых – но допустили ошибку в дополнительное время.

По идее, в ночь на субботу могли закончиться сразу четыре серии – но пара клубов ответила резким отказом. И если камбэк «Колорадо» был ожидаемым (все-таки чемпион!), то вот упорство «Флориды» в перестрелке с «Бостоном» просто восхитило!

«Айлендерс» – в отпуске: были близки к 7-й игре, но нелепо пропустили в овертайме

Давайте честно: на «островитян» мало кто ставил перед стартом серии, они казались явным аутсайдером. а в итоге все сложилось так, что «Каролине» точно не было легко. Да, у «ураганов» свои проблемы, особенно в линии атаки, где из-за травм нет сразу четырех форвардов, но «Айлс» выдали достойную серию.

Ньюйоркцы вообще могли увести все в седьмой матч – вполне заслужили это. Они здорово вытерпели в пятой игре и прекрасно зарубились в шестой – до 50-й минуты счет был 1:0, хотя мог быть и больше. Особенно хорошо «Айлендерс» провели первый период, обставив соперника по голевым моментам – 12:4. Собственно, там они свой гол и нашли – на 10-й минуте: тут стоит отметить и шикарный бросок Клаттербака, и смену в исполнении «Харрикейнс».

Вы только представьте, как входил в игру Фредрик Андерсен: датский вратарь «Каролины» впервые появился на льду в плей-офф-2023 и сразу ощутил на себе всю мощь атак «Айлендерс». Ему пришлось натурально крутиться в воротах, но он все-таки свою задачу выполнил: 33 сэйва и одна пропущенная шайба – хотя их реально должно быть больше.

Не менее здорово на другой стороне площадки выступал Илья Сорокин. В створ его ворот в общей сложности нанесли 41 бросок, и он прилично выручал команду – в третьем периоде «Каролина» просто выжигала все вокруг, но этого хватило только на один гол, который увел команды в овертайм.

Там и случился фатальный эпизод. Сорокин, на плечах которого «Айлендерс» и вышли в этот плей-офф, пропустил просто невероятно нелепый гол. Конечно, в этом эпизоде изначально Пелек отдал пас на соперника в своей зоне, но Илья пропустил случайную шайбу от опытного Штястны, который загнал своячок от дальнего конька Сорокина.

Здорово, что партнеры сразу поддержали Илью, но ему остается только посочувствовать. Заканчивать сезон таким голом, когда ты тащил всю регулярку и всю серию – вдвойне обидно.

В остальном же «Каролина» показала, что даже с ограниченными ресурсами смогла сохранить свою систему – правда, во втором раунде с победителем пары «Рейнджерс» – «Девилс» будет куда сложнее. Но сейчас «Харрикейнс» проявили себя здорово.

«Айлендерс» сыграли выше ожидаемого, но от увиденного осталось ощущение, что вполне мог быть и седьмой матч. Но тут уже есть вопросы к лидерам и тем, кто должен был себя проявлять лучше: у Хорвата 1+1, у Барзала – 2+0, у Ли – 1+0, а у Пажо – 0+1. Тот же Паризе в регулярке был третьим снайпером, а в плей-офф вообще сыграл по нулям.

Первый раунд

Счет в серии: 2-4

«Бостон» и «Флорида» мощно зарубились на 12 шайб и решили продолжить праздник

Обычно шестой матч в любой серии плей-офф – зрелище на любителя (или на фаната одного из двух клубов). Нередко это происходит так: одна команда, уступающая в счете, обороняется и ждет свой момент, а вторая – мощно накатывает волнами атак, чтобы решить все вопросы прямо сейчас. Ну, например, как было у «Ак Барса» и ЦСКА. Бывают обратные сценарии – если, например, в серии ведет андердог, а явный фаворит неожиданно уступает.

«Флорида», проигрывающая в серии 2-3, сломала вообще все шаблоны – и предложила «Бостону» открытый атакующий хоккей. «Бостону»! Лучшей команде регулярки с момента локаута-2004/05, настрелявшей в этом чемпионате 305 голов! Чтобы было еще интереснее, «Пантерс» большую часть матча решили играть в три звена.

Согласитесь, похоже на сумасшествие? Но ведь сработало.

Чтоб вы понимали, насколько все было горячо и неосторожно: уже на 70-й секунде матча у «Флорида» было большинство в формате 4-на-3. Не воспользоваться такими подарками было бы глупо. Второй бросок в игре – первый гол. У «Бостона», к слову, с реализацией тоже все было хорошо: они первую шайбу забросили с третьего броска.

Временами это вообще не напоминало матч плей-офф. Сложно представить, что в важнейшем кубковом матче можно просто взять и обрезаться неточным пасом как Коннор Клифтон, получивший контратаку 2-в-1. Да и голы из-под ноги в Кубке Стэнли – редкость, что уж. А Давид Пастрняк так, например, сравнивает счет в матче.

Да, хорошие новости для болельщиков «Бостона»: чех наконец-то забил. Даже дважды. Плохие: это не помогло победить.

В плане счета игра напоминала чехарду: сначала «Флорида» лидировала, потом гости догоняли, потом «Бостон» выходил вперед – и уже «пантеры» настигали и снова выходили вперед. «Брюинс» наверняка бы еще сравняли, но просто кончилось время. Самым отбитым, конечно, получился третий период, который начинался при 3:2, а закончился при 7:5.

Конечно, такие цифры вызывают недоуменные взгляды в сторону вратарей. И это был, безусловно, не лучший матч в карьерах Бобровского и Улльмарка, но и не худший точно – по крайней мере у Сергея: 5 голов при 34 бросках – так себе цифры, но совершенно плевать на это, если за 34 секунды до сирены ты делаешь такие спасения.

Вообще стоит отметить характер всех игроков «Флориды» – не только Бобровского. Они не дернулись, когда «Бостон» в третьем периоде вышел вперед – впервые в матче (3:4), не психанули, когда он сделал это второй раз в меньшинстве за 10 минут до конца основного времени (4:5).

Один из главных героев вечера – Мэттью Ткачак, второй гол которого и перевел матч в режим ничьи. В этой серии у него уже 5+5, он сдержал своей слово: «Флорида» возвращается в TD Garden на решающий матч. И сейчас возникает только один вопрос: как же «Калгари» мог так ошибиться с обменом?

«Это был отличный хоккейный матч, – признал даже тренер «Бостона» Джим Монтгомери. – Я имею в виду: ничего себе, это вообще плей-офф НХЛ, верно? Туда-сюда всю ночь напролет! Это была такая игра, где просто команды отлично действовали в нападении».

Обязательно посмотрите в записи шестой матч серии, если будет время. Ну, хотя бы хайлайты. Даже после них должно остаться ощущение полного непонимания, чего же ждать в седьмой игре.

Первый раунд

Счет в серии: 3-3

«Даллас» закончил серию с «Миннесотой»: Капризов откровенно провалился

По последним двум матчам серии кажется, что для «звезд» все прошло слишком легко. Команды немного поразвлекались в первых играх потом «Старс» облажались в третьей, но самое интересное произошло позже. Заметьте, насколько красиво «Даллас» добил серию: 3:2 с идеальной реализацией моментов и своего большинства в четвертом матче, а затем 3:0 в пятом и 4:1 – в шестом.

Это хорошо говорит о силе команды с тренерским штабом и умении брать ключевые игры. Особенно образцово «Старс» провели два последних матча. Возможно, в эту ночь было не все отлично с тем же большинством, но в предыдущих встречах «Даллас» шикарно реализовывал лишнего. В шестой игре все было на высоте и при игре 5-на-5.

Во-первых, «звезды» забили первым же броском и вообще не заметили, что «Миннесота» создала очень хороший момент для гола в самом начале.

Во-вторых, защитники «диких» частенько проигрывали борьбу 1-в-1 и давали себя обыгрывать – и это происходило неоднократно по ходу серии. Из такого эпизода родился гол Хинтца, затем следствием ошибки Миддлтона стала шайба Джонстона. Хотя в его голе надо отметить и Дадонова – форвард здорово отобрал шайбу у борта и выдал скрытый пас под бросок.

В-третьих, «Уайлд» прибил гол на последней секунде второго периода. Марчмент убежал 1-в-0 и настолько своевременно бросил, что шайба пересекла линию за 0,5 секунды до сирены. Как после такого подняться, если это происходит в решающем матче сезона и счет уже 0:3 не в твою пользу?

Годро дал надежду на спасение, забив первый гол команды за последние шесть периодов. Но он же оказался и последним: «Миннесота» хоть и перебросали соперника в третьем, но потом пропустили в пустые – это был финиш.

Одна из причин провала «дикарей» – вряд ли главная, именно что «одна из» – неудачная игра Капризова. Кирилл забил всего один гол – еще в самом начале серии, и это было его единственное результативное действие за шесть матчей. Более полная картина такая: суммарно он отыграл больше других форвардов «Миннесоты» (137 минут), заработал полезность «минус 3» и сделал 16 бросков в створ (реализация – 6,25%).

При этом есть один важный нюанс: его индивидуальный показатель ожидаемых голов в сумме за всю серию составил 2,77 – это наивысшая цифра в команде и 14-я в целом по лиге. То есть насоздавал он гораздо больше, чем в итоге забил

Возможно, результат таких выступлений Капризова – травма, которую он получил в последние недели регулярки. Но подтвердить или опровергнуть эту теорию практически невозможно – может быть, после сезона что-то расскажет сам Кирилл. Пока же «Миннесота» в очередной раз вылетает в первом раунде – в 7-й раз за последние 8 лет: в 2019-м они вообще не вышли в плей-офф.

Первый раунд

Счет в серии: 2-4

Чемпион не снимает корону – будет седьмой матч

Ожидания: «Колорадо» в статусе действующего чемпиона и лидера Центрального дивизиона матчей за 5 проходит «Сиэтл», который в первый раз заходит в розыгрыш Кубка Стэнли.

Реальность: «Эвеланш» затаскивают в шестой игре, чтобы досрочно не завершить сезон. НХЛ – фантастически непредсказуемая лига. Рекомендуйте всем.

Преимущество «Колорадо» в этой игре не вызывало сомнений – это была уже не та робкая команда, что пару дней назад. И тем не менее, «Кракен» был в 41-й минуте от выхода во второй раунд: Данн прошил Георгиева точным броском из круга вбрасывания. Так что «лавинам» еще и пришлось отыгрываться – хотя не то чтобы это оказалось сверхсложно.

«Мы задали высокую интенсивность матчу с самого начала, хотя просто играли, просто катались. Но в итоге мы были безжалостны, – Рантанен, набравший в матче 1+1, весьма эмоционален. – Мы просто безжалостно действовали с шайбой и без нее, поддерживая друг друга на льду».

Если под безжалостностью понимать реализацию своих возможностей – то да: «Эвеланш» наиграл на 4,19 ожидаемых голов – четыре и забили. То, что у «Сиэтла» не было шансов, стало понятно, когда в середине второго периода забросил защитник Эрик Джонсон. У него еще не было голов в этом сезоне – последний раз он забивал «Сент-Луису» в плей-офф-2023. Если уж и он включился – вопросы о результате сняты. Этот бросок, к слову, оказался победным.

«Я нахожусь на таком этапе карьеры, когда просто пытаешься сделать все, что в твоих силах, чтобы помочь команде победить. Неважно, гол это, заблокированный броско или мощный силовой, – сказал Джонсон. – Вы должны адаптировать свою игру и развиваться. Раньше я чаще забивал, хотя сейчас это не так. Но в любом случае помогать команде и забивать голы – это приятно».

Стоит отметить главное изменение в игре гостей. «Колорадо» с Макаром и «Колорадо» без него – это, конечно, две разных команды. Атаки – что позиционные, что с ходу – становятся разнообразнее, изобретательнее и опаснее. У Кэйла только две передачи (одна на пустые ворота) в протоколе, но «+3» в полезности и куча обостряющих пасов, после которых партнеры обязаны были забивать. Типа такого:

«Каждый раз, когда у нас были трудности в этом году, мы просто смотрели им в лицо и говорили, что просто сделаем один шаг вперед и продолжим идти к цели, – сказал Макар после игры. – Огромная победа на характере для нас. Надеюсь, это придало уверенности многим парням».

Кажется, немного пафосно. С другой стороны: а какими еще должны быть речи, когда впереди у тебя решающий матч серии?

Первый раунд

Счет в серии: 3-3

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Abbie Parr, AP Photo/Lindsey Wasson, AP Photo/Wilfredo Lee