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Шестеркин в одного не может удержать «Рейнджерс», «Тампа» идет на камбэк с 1-3, «Вегас» – во втором раунде

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Ник Пол Ник Пол
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Одна серия завершена!

Их было 8 осталось 7 – речь о сериях плей-офф. Только на 11-й день Кубка Стэнли-2023 кто-то вылетел: «Вегас» дожал «Виннипег» и первым обеспечил себе место во втором раунде – похоже, у «рыцарей» будет больше всех времени на отдых.

«Тампа» все-таки уперлась – и собирается устроить полноценный камбэк. Неизвестно, получится у нее это или нет, но в отпуск она, кажется, уйдет точно позже «Рейнджерс», которые проиграли «Нью-Джерси» три матча подряд – в четверг у «Нью-Йорка» играл только Шерстеркин.

«Торонто» не сотворил историю перед своими фанатами

«Лифс» были в шаге от исторического момента: никто не видел выход команды во второй раунд уже 19 лет. По идее, уже родилось целое поколение болельщиков, которое считает участие «Торонто» в полуфинале конференции мифом или красивой байкой. Домашний матч при 3-1 в серии казался идеальным моментом для того, чтобы снять проклятие.

И ведь «листья» даже повели на 6-й минуте, но «Тампа» ответила голом через 26 секунд – и стало понятно, что просто не будет. Вообще в этот вечер получилась довольно равная игра – даже если посмотреть на продвинутую статистику: близкое количество моментов (35:32) и количество моментов повышенной опасности (15:16), а по ожидаемым голам у «Торонто» вообще статистика лучше – но, опять же, ненамного (3,33 – 3,62).

Это не значит, что команды отвечали атакой на атаку – нет, игроки «Лайтнинг» при нужном им счете вовремя подсели и стали играть по ситуации. «Торонто», например, забрал инициативу и пытался давить при 1:2 – но вместо этого получил пару контратак, которые были куда опаснее, чем его позицонки.

Один из моментов, который сделал разницу и который не позволил «Лифс» ожидаемые голы превратить в реальные – игра вратарей. Андрей Василевский провел отличный матч, отразив 28 бросков из 30. У Самсонова было больше работы – и в некоторых моментах он не справился с ней. Например, со вторым голом – это тот бросок, который он не должен был пропускать.

Вопросы в очередной раз есть и к паре защитников «Торонто» Холл – Джиордано – за вечер у каждого по «-3», хотя провели в игре они не так уж и много. И ладно бы это была разовая акция, но у Джастина уже «-7» в серии, а у Марка – «-5» – худшие показатели в «Лифс». Пока они выглядят как слабое звено команды: речь не только про цифры, а вообще про их действия на льду.

Интересно, что у «Тампы» в этот вечер зарешали такие парни, как Ник Пол и Мики Эйссимонт – не Стэмкос и Кучеров, а нападающие, которых выменивали на дедлайнах-2022 и 2023 специально под плей-офф. У менеджеров «Лайтнинг», конечно, потрясающая чуйка на это.

«Даже когда мы проиграли два прошлых матча, знали, что поедем в Торонто, выиграем и возвращаемся домой», – рассказал о сбывшихся планах Пол.

Осталось только понять разовая ли это акция или хоккеисты из нижних звеньев готовы и дальше тащить «Тампу» к седьмому матчу в серии.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Торонто – Тампа-Бэй 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Дата проведения
28 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Райлли (Таварес, Найз)
1:1 – 6 Сирелли (Пербикс, Хэйгл)
1:2 – 24 Эйссимонт (Коул, Богосян)
1:3 – 51 Пол (Эйссимонт, Колтон)
2:3 – 56 Мэттьюс (Марнер, Таварес)
2:4 – 59 Киллорн (Сирелли, Хедман)
Вратари: Самсонов 34/37 – Ан. Василевский 28/30.

Счет в серии: 3-2

«Нью-Джерси» играл против Шестеркина. Других игроков «Рейнджерс» не было

Матч, в котором у «Рейнджерс» играл только Шестеркин – полевые просто находились на льду. Со стороны даже казалось, что они больше убивают время, чем играют.

Не задалось у Нью-Йорка с самого начала – уже на 39-й секунде Палат был первым на добивании, и этот гол в итоге стал победным. Еще раз: гол на 39-й секунде! 

У гостей было ровно два момента в атаке, которые стоит упомянуть: бросок Панарина из слота в первом периоде и добивание Какко по скачущей шайбе перед воротами – во втором. Это все, что смог создать Нью-Йорк за вечер – и непонятно, откуда Natural Stat Trick смог насчитать команде 10 моментов повышенной опасности (у «Нью-Джерси» – 21, если что).

Даже в редкие моменты, когда можно и нужно было возвращаться в игру – в большинстве, например – «Рейнджерс» действовали настолько бездарно, что третью шайбу «Дэвилс» забросили в меньшинстве. А в третьем периоде, когда надо было бросить все силы отыгрываться, гости бросили – только играть вообще. Разница по броскам в последние 20 минут – 16:2 в пользу «Девилс». Что же там за мотивирующая речь у Галлана была во втором перерыве?!

В итоге единственным игроком «Рейнджерс», который действительно пытался что-то сделать был Шестеркин. Он отразил 39 бросков из 42.

Выходил из ворот и играл как защитник:

Бросал по чужим воротам как нападающий:

Мотивировал полевых «Рейнджерс» как тренер:

Но один на площадке не воин. А больше никого у «Рейнджерс» и не было видно – не только лидеров, проваливающих очередной матч, а вообще никого!

«Дэвилс» провели образцовую игру – и впервые повели в серии. Главные герои вечера у них – Доусон Мерсер, для которого гол стал первым кубковым в карьере, и Эрик Хаула, набравший 2+1. Отдельно стоит отметить и Акиру Шмида с 23 сэйвами и сухарем. Как швейцарец появился в воротах, сменив Ванечека, так «Нью-Джерси» взял три победы подряд. Совпадение? Сомнительно.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Нью-Джерси – Рейнджерс 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Дата проведения
28 апреля, 02.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Палат ()
2:0 – 23 Хаула (Сиверсон, Мерсер)
3:0 – 33 Мерсер (Хаула)
4:0 – 54 Хаула (Грейвс, Хишир)
Вратари: Шмид 23/23 – Шестеркин 39/42.

Счет в серии: 3-2

«Виннипег» – первый отпускник Кубка Стэнли-2023

«Вегас», конечно, удивил поражением в первом матче серии, но дальше все пошло более предсказуемо: 4 победы подряд – и абсолютно закономерный выход во второй раунд. «Виннипег», безусловно, старался и один из последних матчей сезона даже затащил в овертайм, но разница между командами заметна. К тому же, есть подозрение, что «рыцари» играют еще не на полную мощность.

«Их лучшие игроки были намного лучше наших, – сказал после матча главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс. – Мы даже не близко». Обидно для хоккеистов «Джетс», но, пожалуй, это правда.

«Вегас» вышел максимально заряженным на пятый матч – игроки не хотели тратить время, как другие команды, получившие преимущество 3-1 в серии, и с первых минут занялись решением поставленных задач. Два гола на первых минутах первых двух периодов говорят о том, что с настроем здесь все хорошо и тренеры не дают команде расслабиться или замечтаться о своем превосходстве. Оба гола выросли из активного прессинга «Голден Найт» в чужой зоне.

К 30-й минуте матч можно было заканчивать – счет стал 4:0, а у «Виннипега» был только один более-менее опасный момент. Да и то казалось, что Броссуа допустил этот опасный отскок просто ради красивого сэйва.

Один гол на 55-й минуту – все, на что хватило «Джетс» в этом матче. Был, правда, и второй – но там эпизод начался с того, что Уилер на вбрасывании вместо клюшки сыграл рукой. Такое арбитры не засчитывают. 

«Разумеется, мы были очень мотивированы, – рассказывал вратарь «Вегаса» Лоран Броссуа. – Мы не хотели снова куда-то переезжать – и можно было избежать очередного путешествия и воспользоваться отдыхом [перед следующим раундом]. Так что каждый игрок, каждая линия нападения, каждая пара [защиты] – все были очень мотивированы и играли на максимуме». Кто-нибудь покажите эту речь игрокам «Торонто».

В следующем раунде «Вегас» ждет победителя серии «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес», и он может определиться уже в ночь на воскресенье. 

Кубок Стэнли

Первый раунд

Вегас – Виннипег 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Дата проведения
28 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Стивенсон (Хауден, Стоун)
2:0 – 21 Стоун (Пьетранжело)
3:0 – 24 Карлссон (Смит, Амадио)
4:0 – 28 Стивенсон (Айкел, Стоун)
4:1 – 54 Коннор (Лаури, Уилер)
Вратари: Броссуа 29/30 – Хеллибак 21/25.

Счет в серии: 4-1

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Фото: East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP, AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/David Becker

4 комментария

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Ногич
у Торонто чуда не произошло... Теперь они через 2 матча поедут в отпуск(
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Оганнес Багдян
Что и говорил.
как Вася начал брать то что кипер уровня Василевского должен брать, сразу и результат налицо
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Оганнес Багдян
не зря говорят в хоккей вратарь- пол команды.
Вася тащил выиграли.
Шмид кураж поймал, дьяволы разрывают.
Бобровский пока держит кошек на плаву.
Тут скорее исключение Копы- настолько мёртвые что и Шестеркин не меняет положение
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IceHockeyGuest
Торонто не привыкать проигрывать, ведя в серии 1:3.
Получилось так, что смотрел матч целиком.
У Торонто игра без царя в голове что в атаке, что в обороне. Вообще мне кажется они пытаются свом лбом пробить стену в одном и том же месте, уже который год - играть в ПО в стиле регулярки. С головой у людей там точно не в порядке. Играй в защите как Колорадо в прошлом финале, Тампа вообще ничего не забила бы. Ни Куча, ни Поинта видно не было, все голы мусорные, даже последний. Самсонову вообще отдельный привет - его ляп стал опеределяющим (страж(!) ворот, ничего не скажешь). Марнер, по-моему, вообще сдвинулся, носится с чумовыми глазами, толку ноль.
Все эти раскатки в чужой зоне по периметру с наматыванием кругов... Как цирковые лошади стамбульской оперы, с КПД на уровне ветряной мельницы...
Хочется поиграть в красоту, так надо посмотреть, как это делает Нью-Джерси. В параллельном матче они могли забивать штук пятнадцать Нью-Йорку.
В общем бездарный слив. Мне кажется тут дело в этой компашке Марнеров, Мэтьюсов, Нюландеров. Соревнуются друг с другом наверное.
Ничего, это команде осталось выдать еще всего два подобных перфоманса, в 6-й и 7-й игре, и всю эту звездобратию расформируют. И правильно сделают.
Банда дикобразов.
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