27 комментариев

Что вообще происходит?

Летом 2022-го мы радовались за Валерия Ничушкина – игрока, который неожиданно и ярко перезапустил карьеру, выиграл Кубок Стэнли и был одним из лучших в чемпионском «Колорадо». За что был вознагражден отличным контрактом на шесть лет, но уже на исходе первого года что-то пошло не так.

Сейчас «Эвеланш» рубятся в первом раунде плей-офф и пока уступают «Сиэтлу» 2-3 – по сути, команда находится в шаге от вылета. Ничушкин принял участие только в двух первых матчах серии, а начиная с третьей уже не играл – главный тренер Джаред Беднар объяснил его отсутствие личными причинами и заявил, что Валерий уже покинул расположение команды и улетел из Сиэтла.

Что же это за личные причины?

Пару дней новостей по этому поводу не было, однако затем стали появляться первые версии. Сначала информационное пространство всколыхнул инсайдер Франк Серавалли, который сообщил, что в отеле накануне третьей игры с «Кракен» что-то произошло и, скорее всего, это какая-то история, связанная с алкоголем. При этом появлялись высказывания от журналистов, освещающих матчи «Колорадо», что они пока сами не понимают, что из случившегося можно рассказывать, а что – нет. Согласитесь, звучит интригующе.

Интересно, что официальных заявлений от клуба или самого Ничушкина по ситуации как не было, так и нет. Но были слова Беднара, который дал чуть больше деталей – отсутствие Вэла не связано со здоровьем или дисциплиной, команда остается с ним на связи, но сроки его возвращения неизвестны.

Казалось бы, после этого можно было немного выдохнуть – и спокойно ждать, когда все прояснится, и Валерий вернется в состав. Однако The Denver Post опубликовал отчет полиции Сиэтла об инциденте в отеле, который связан с «Колорадо». Честно говоря, есть один большой вопрос по этому документу и самой ситуации, и он будет ниже. А для начала приведем ключевые моменты из публикации.

Официальная версия полиции – в номере Ничушкина была пьяная девушка

Итак, днем 22 апреля, за несколько часов до третьей игры серии, врач команды вместе с охраной отеля вошел в комнату Ничушкина, где находилась 28-летняя девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения. Клубный доктор «Эвс» не был уверен, что она может безопасно покинуть отель на такси, поэтому вызвал скорую помощь (911). Как указывается в полицейском репорте, девушка потом еще и ударила врача «лавин», но тот отказался предъявлять ей какие-либо претензии и обвинения.

Личность самой девушки не раскрывается, однако журналист Аариф Дин, работающий на играх «Колорадо», утверждает, что ее зовут Ирина Прудникова. Также известно, что она сказала полицейским, что приехала из России, но родилась на Украине. Она утверждала, что ей не следовало ехать в США, но какой-то плохой парень взял ее паспорт.

Цитат Ничушкина в полицейском отчете не было – более того, он редко упоминается в отчете, и, вероятно, вообще не присутствовал в номере отеля в тот момент. Валерий, эта девушка и доктор фигурируют в истории просто как «замешанные в инциденте», при этом упоминается, что Ничушкин не состоял с Ириной в родственных или семейных отношениях. Полиция Сиэтла обратила внимание на то, что никаких уголовных расследований по факту произошедшего не ведется – и это уже огромный плюс и для Ничушкина, и для клуба.

Почему вообще к Ничушкину пришел врач?

Самый главный вопрос, который напрашивается в этой ситуации: почему врачу команды понадобилось входить в номер Ничушкина, тем более в сопровождении охраны отеля. По идее, если бы Валерий сам к нему обратился за помощью, то тот, наверное, пришел бы без секьюрити.

Возможно ( внимание, это не инсайд, а предположение! ) – Ничушкин не явился на какое-то командное мероприятие и не выходил на связь, поэтому к нему отправили клубного доктора. А охрана в этой гипотетической ситуации просто действует по своим протоколам и не пускает в номер посторонних. Тем более, надо понимать, что команды обычно селятся в дорогих гостиницах, которые дорожат своей репутацией. Опять же, дело происходит в Америке, где по факту проникновения в чужой номер в теории можно и большой скандал устроить с последующими судебными разбирательствами.

Возможно ( это еще одно предположение ), у самого Ничушкина все было в порядке, он был трезв, но девушке стало плохо, и он был вынужден обратиться в службу размещения отеля за помощью.

Так или иначе клуб от греха подальше отправил его с выезда домой.

Сам факт, что такое происходит в день игры плей-офф – точно не в пользу Валерия, поэтому решение «Колорадо» отправить Ничушкина в Денвер вполне логично. Что бы там ни происходило на самом деле, но присутствие в номере игрока посторонней нетрезвой девушки, которой необходима медицинская помощь – это не нормально.

В общем, тут может быть много разных версий, и не факт, что мы когда-то узнаем, как все было на самом деле. По крайней мере, радует, что тут не идет речи о каком-либо уголовном разбирательстве.

Печально только, что русские хоккеисты уже не первый раз попадают в сомнительные ситуации. Горький опыт в Америке получили Вячеслав Войнов и Семен Варламов (кстати, он тогда тоже играл в «Колорадо»), но их истории были связаны с домашним насилием.

У Ничушкина же все иначе – к счастью, ни о домашнем насилии, ни о секс-скандале речи не идет. Хоть Беднар и говорит, что дело не в дисциплине, но все указывает на то, что главная претензия к Ничушкину со стороны клуба все-таки сводится именно к ней. Есть и другая сторона происходящего – семейная жизнь Валерия и его супруги Светланы. Но это явно не наше дело.

Фото: East News/AP Photo/Lindsey Wasson, AP Photo/David Zalubowski; blacktomato.com ; instagram.com