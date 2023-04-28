27 комментариев

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Вокруг Ничушкина раскручивается странная история: его вывели из состава из-за скандала в отеле с пьяной девушкой

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Что вообще происходит?

Летом 2022-го мы радовались за Валерия Ничушкина – игрока, который неожиданно и ярко перезапустил карьеру, выиграл Кубок Стэнли и был одним из лучших в чемпионском «Колорадо». За что был вознагражден отличным контрактом на шесть лет, но уже на исходе первого года что-то пошло не так.

Сейчас «Эвеланш» рубятся в первом раунде плей-офф и пока уступают «Сиэтлу» 2-3 – по сути, команда находится в шаге от вылета. Ничушкин принял участие только в двух первых матчах серии, а начиная с третьей уже не играл – главный тренер Джаред Беднар объяснил его отсутствие личными причинами и заявил, что Валерий уже покинул расположение команды и улетел из Сиэтла.

Что же это за личные причины?

Пару дней новостей по этому поводу не было, однако затем стали появляться первые версии. Сначала информационное пространство всколыхнул инсайдер Франк Серавалли, который сообщил, что в отеле накануне третьей игры с «Кракен» что-то произошло и, скорее всего, это какая-то история, связанная с алкоголем. При этом появлялись высказывания от журналистов, освещающих матчи «Колорадо», что они пока сами не понимают, что из случившегося можно рассказывать, а что – нет. Согласитесь, звучит интригующе.

Интересно, что официальных заявлений от клуба или самого Ничушкина по ситуации как не было, так и нет. Но были слова Беднара, который дал чуть больше деталей – отсутствие Вэла не связано со здоровьем или дисциплиной, команда остается с ним на связи, но сроки его возвращения неизвестны.

Казалось бы, после этого можно было немного выдохнуть – и спокойно ждать, когда все прояснится, и Валерий вернется в состав. Однако The Denver Post опубликовал отчет полиции Сиэтла об инциденте в отеле, который связан с «Колорадо». Честно говоря, есть один большой вопрос по этому документу и самой ситуации, и он будет ниже. А для начала приведем ключевые моменты из публикации.

Официальная версия полиции – в номере Ничушкина была пьяная девушка

Итак, днем 22 апреля, за несколько часов до третьей игры серии, врач команды вместе с охраной отеля вошел в комнату Ничушкина, где находилась 28-летняя девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения. Клубный доктор «Эвс» не был уверен, что она может безопасно покинуть отель на такси, поэтому вызвал скорую помощь (911). Как указывается в полицейском репорте, девушка потом еще и ударила врача «лавин», но тот отказался предъявлять ей какие-либо претензии и обвинения.

Личность самой девушки не раскрывается, однако журналист Аариф Дин, работающий на играх «Колорадо», утверждает, что ее зовут Ирина Прудникова. Также известно, что она сказала полицейским, что приехала из России, но родилась на Украине. Она утверждала, что ей не следовало ехать в США, но какой-то плохой парень взял ее паспорт.

Цитат Ничушкина в полицейском отчете не было – более того, он редко упоминается в отчете, и, вероятно, вообще не присутствовал в номере отеля в тот момент. Валерий, эта девушка и доктор фигурируют в истории просто как «замешанные в инциденте», при этом упоминается, что Ничушкин не состоял с Ириной в родственных или семейных отношениях. Полиция Сиэтла обратила внимание на то, что никаких уголовных расследований по факту произошедшего не ведется – и это уже огромный плюс и для Ничушкина, и для клуба.

Почему вообще к Ничушкину пришел врач?

Самый главный вопрос, который напрашивается в этой ситуации: почему врачу команды понадобилось входить в номер Ничушкина, тем более в сопровождении охраны отеля. По идее, если бы Валерий сам к нему обратился за помощью, то тот, наверное, пришел бы без секьюрити.

Возможно (внимание, это не инсайд, а предположение!) – Ничушкин не явился на какое-то командное мероприятие и не выходил на связь, поэтому к нему отправили клубного доктора. А охрана в этой гипотетической ситуации просто действует по своим протоколам и не пускает в номер посторонних. Тем более, надо понимать, что команды обычно селятся в дорогих гостиницах, которые дорожат своей репутацией. Опять же, дело происходит в Америке, где по факту проникновения в чужой номер в теории можно и большой скандал устроить с последующими судебными разбирательствами.

Возможно (это еще одно предположение), у самого Ничушкина все было в порядке, он был трезв, но девушке стало плохо, и он был вынужден обратиться в службу размещения отеля за помощью.

Так или иначе клуб от греха подальше отправил его с выезда домой.

Сам факт, что такое происходит в день игры плей-офф – точно не в пользу Валерия, поэтому решение «Колорадо» отправить Ничушкина в Денвер вполне логично. Что бы там ни происходило на самом деле, но присутствие в номере игрока посторонней нетрезвой девушки, которой необходима медицинская помощь – это не нормально.

В общем, тут может быть много разных версий, и не факт, что мы когда-то узнаем, как все было на самом деле. По крайней мере, радует, что тут не идет речи о каком-либо уголовном разбирательстве.

Печально только, что русские хоккеисты уже не первый раз попадают в сомнительные ситуации. Горький опыт в Америке получили Вячеслав Войнов и Семен Варламов (кстати, он тогда тоже играл в «Колорадо»), но их истории были связаны с домашним насилием.

У Ничушкина же все иначе – к счастью, ни о домашнем насилии, ни о секс-скандале речи не идет. Хоть Беднар и говорит, что дело не в дисциплине, но все указывает на то, что главная претензия к Ничушкину со стороны клуба все-таки сводится именно к ней. Есть и другая сторона происходящего – семейная жизнь Валерия и его супруги Светланы. Но это явно не наше дело.

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Фото: East News/AP Photo/Lindsey Wasson, AP Photo/David Zalubowski; blacktomato.com ; instagram.com

27 комментариев

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curdboy
История с велосипедом у Варламова, как оказалось, была выдумана девушкой. Поэтому все её попытки обвинений в домашнем насилии не увенчались успехом. По факту, у Семёна горький опыт с выбором спутницы жизни.
+15
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Седесим Куиндесимов
А что, хоккеистам нельзя заниматься сексом в день игр? Я просто не понимаю в чем именно претензия к Вэлу.
+16
-3
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guizzy
Ответ Седесим Куиндесимов
А что, хоккеистам нельзя заниматься сексом в день игр? Я просто не понимаю в чем именно претензия к Вэлу.
Ну хз, женатому парню, таскать в отель, где живёт команда, такого рода сомнительную женщину. Тут Валера сам как будто ищет приключения на одно место, но пока неясно, имел ли он какое-то отношение вообще к её появлению, но если да, то сам виноват и это грустно.
+12
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+12
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Евгений Дмитриев
Ответ GLW
А почему никто Кузнецова не вспоминает с порошком и женщиной на кровати? Я так понимаю в Челябинске одинаковое воспитание.
Челябинск по прошу не трогать
+8
-1
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Pitts
Ответ guizzy
Ну хз, женатому парню, таскать в отель, где живёт команда, такого рода сомнительную женщину. Тут Валера сам как будто ищет приключения на одно место, но пока неясно, имел ли он какое-то отношение вообще к её появлению, но если да, то сам виноват и это грустно.
Да тут именно ХЗ. От очевидного - нетрезвая жрица любви, говорящая на родном языке, традиционно симпатичная и распутная, закономерно оказалась в номере у молодого парня. До невероятного - случайно повстречал девушку в беде (не путать с биде), добрый, богатый, решил помочь, а тут такое палево со всех сторон.

По виду, манерам и характеру (насколько можно судить о Вэле из открытой информации) второе вот как-то вообще не кажется невероятным на самом деле. Деваха могла тупо воспользоваться его расположением, нагнать тумана, а он повёлся, и влип в историю. Надеюсь, Уалера неуиноуен, его история слишком красива, чтобы на такой фигне рассыпаться. Валера, верим!
+5
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RBS
Вэл вообще не при делах, почему его тогда из команды отправили? Решили наказать всю команду этим и вылететь из кубка? Оч странная ситуация, если наказать Вэла, то штраф, даже большой, в бан бы, но только после плова или ещё что-нибудь, но что не навредило бы команде, и Вэлу пока идёт плов. А то наказали сами себя, исключив одного из лучших игроков, и поставив клуб на грань вылета. Очень странное решение...
+4
0
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Bobby Clarke
Не виноватый я, она сама пришла!
+3
0
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Sergey Smolensky
Ответ GLW
А почему никто Кузнецова не вспоминает с порошком и женщиной на кровати? Я так понимаю в Челябинске одинаковое воспитание.
Войнов вообще об телевизор свою будущую жену стукнул
+3
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Павел Дюма
Ответ GLW
А почему никто Кузнецова не вспоминает с порошком и женщиной на кровати? Я так понимаю в Челябинске одинаковое воспитание.
Кузнецов уже понес свое наказание смысл его вспоминать?!
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Альфа Консалтинг
печально, только оправился от травмы. , хороший контракт , доверие тренера
+2
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GLW
А почему никто Кузнецова не вспоминает с порошком и женщиной на кровати? Я так понимаю в Челябинске одинаковое воспитание.
+9
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ni
Странные сотрудники Колорадо!
Игрок шлялся, зачем его палить?!
С кем не бывает!
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grevestor
- Сэр, у меня тревога номер 1082, поймал двух посторонних на площадке!
- Я думал, что 1082, это вынос мертвой шлюхи из трейлера Бена Аффлека?
- Нет сэр, вынос мертвой шлюхи, это 1072!
- Ох уж этот Аффлек, вызываю подкрепление!
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личные рекорды это не хоккей
Ответ guizzy
дело не в самом Челябинске, дело в той разнице, где они были и где оказались, игроки оказываются в другом мире, где для них становится доступно намного больше, чем хватает ума ))
доступно намного больше это в нашей стране , естественно при наличии денег, там нельзя бить проституток в сауне, гонять пьяным на машине, устраивать бои с ментами , кидаться бутылками в официантов и т д,а там в лифт с бабой зашел а вышел уже преступник
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GLW
Ответ Павел Дюма
Кузнецов уже понес свое наказание смысл его вспоминать?!
Варламова и Войнова в статье вспомнили
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amra73
а сам Нич во время прихода врача был в номере или где?
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Deathspell Omega
Ответ curdboy
История с велосипедом у Варламова, как оказалось, была выдумана девушкой. Поэтому все её попытки обвинений в домашнем насилии не увенчались успехом. По факту, у Семёна горький опыт с выбором спутницы жизни.
Марта Варламова уже мемом даже стало
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guizzy
Ответ GLW
А почему никто Кузнецова не вспоминает с порошком и женщиной на кровати? Я так понимаю в Челябинске одинаковое воспитание.
дело не в самом Челябинске, дело в той разнице, где они были и где оказались, игроки оказываются в другом мире, где для них становится доступно намного больше, чем хватает ума ))
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Deathspell Omega
Ответ amra73
а сам Нич во время прихода врача был в номере или где?
Походу нет
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Donotbother
Ответ ni
Странные сотрудники Колорадо! Игрок шлялся, зачем его палить?! С кем не бывает!
Тоже подумалось, что врач вроде как поступил так, как должен ответственный гражданин - типа "по протоколу", но с другой - максимально топорно, особенно если принять во внимание интересы клуба. Можно было оставить с ней в номере мед работника команды, охрану и ждать, пока протрезвеет. Хотя может, в штатах такие мысли даже в голову не придут - все всего боятся в юридическом плане.
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CrusadeR
Во всем нужно искать плюсы. Например, тот факт что проститутка оказалась живой, весьма существенный плюс xD
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Ник88
Понятно. Снял шJiюху, та напилась и что-нибудь требовала . Возможно и жена в курсе оказалась этого события
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Deathspell Omega
Очень странные дела. Сезон 5.
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АлкоЛоко
Во время суперсерии-72 наши канадцам тоже шлюх в гостиницу забрасывали. Так они даже выиграли!
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ni
Вот косяк!
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