15 комментариев

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Марченко – новый русский топ-снайпер НХЛ! Уже лучший в истории «Коламбуса» среди новичков, идет наравне с претендентами на «Колдер»

Кирилл Марченко Кирилл Марченко
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Оттава Оттава
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Хоккей Хоккей

В «Коламбусе» растет новая звезда.

В этом сезоне много говорят про Андрея Кузьменко, который проводит впечатляющий дебютный сезон в НХЛ за «Ванкувер». Но не меньшего внимания заслуживает и его бывший одноклубник, с которым они вместе уезжали из СКА – нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.

Год назад он ездил резервистом на Олимпиаду в Пекин, а потом резко выпал из состава армейцев и вообще оказался в ВХЛ. Зато теперь здорово проявил себя в НХЛ – да, в одной из слабейших команд сезона, но какое это имеет значение? Марченко с двух ног ворвался в НХЛ – и это круто, еще одной нашей звездочкой в лиге больше.

Кирилл уже бьет рекорды: пока только клубные

Марченко приехал в Америку с правильным настроем: он понимал, что поездка в АХЛ будет неизбежна, и поэтому должным образом отнесся и к командировке в фарм, и в целом к своему будущему на новом месте. Показательный момент был, когда летом Кирилл приехал в лагерь развития и уже там начал давать интервью на английском – на это решаются далеко не все русские игроки за океаном.

Да, его знание языка тогда не было идеальным, но одним этим жестом Марченко дал понять – он не боится. Когда его отправили в фарм, он реагировал правильно: улучшал английский (вокруг просто не было других русских), прислушивался к советам тренеров и начал проявлять себя в АХЛ.

По тому, как шли дела у «Коламбуса» – и в плане травм, и в смысле результатов – было очевидно, что вызов в основу близок. Так и получилось – благодаря достаточно короткой поездке в АХЛ он вернулся в «Блю Джекетс» более подготовленным и с ходу начал давать результат.

В общей таблице НХЛ команда идет третьей с конца, но это никак не мешает Кириллу. В прошедшей игре с «Оттавой» он сначала отдал голевую передачу, а потом решил исход матча в овертайме. Что отмечают многие журналисты, освещающие игры «Коламбуса» – это его бросок. Как видите – попадает он идеально.

Стоит отметить и уровень доверия дебютанту НХЛ. Понятно, что команда ни на что не претендует (кроме первого пика на драфте-2023), но Марченко выходит в первой смене овертайма вместе с Джонни Годро. Выходит и делает результат – это достойно.

Этот гол в ворота «Оттавы» был для него уже 21-м в сезоне – это новый рекорд «Коламбуса» по голам среди новичков. Просто взгляните на табличку – компания здесь хорошая, и наш парень на самом верху.

По голам Марченко не уступает претендентам на «Колдер»

Новый клубный рекорд – это хорошо, но по меркам лиги у Кирилла шикарные снайперские показатели. Да, по количеству очков он заметно уступает парням, которые борются за звание лучшего новичка сезона: у Марченко всего четыре голевые передачи – в первые пару месяцев их не было вообще, и в какой-то момент его статистика выглядела так – 13+0.

Первые голевые передачи все же пошли, но крут он именно в завершении атак. К слову, в следующем сезоне против него будут играть куда плотнее – и здесь будет очень интересно, как сам Марченко планирует с этим справляться.

Ну а прямо сейчас у Кирилла ровно столько же голов, сколько у двух лучших снайперов-новичков. Вы посмотрите на табличку ниже и поймете разницу – пусть Марченко и чуть постарше своих конкурентов, но на 21 гол у него ушло на 20 игр меньше!

Получается, что в теории он мог бы и на «Колдер» претендовать, если бы дела с передачами обстояли лучше.

Марченко хоть и дебютант, но все же ему 22 – и он готов к сравнениям не только с новичками. У него больше голов, чем, например, у Владимира Тарасенко (17) и Евгения Кузнецова (10). Меньше него забили Илья Михеев и Валерий Ничушкин – они сыграли меньше из-за травм, поэтому показательнее взять среднюю результативность.

Среди русских игроков, проведших минимум четверь регулярки, круче Марченко по показателю «голы за игру» только четверо.

«Блю Джекетс» отлично поработали на драфте с русскими в последние годы: Марченко уже вписался в состав, Егор Чинахов наверняка будет прогрессировать, доверие к Даниилу Тарасову будет только расти, а на подходе еще и Дмитрий Воронков, который пока рубится в плей-офф КХЛ за «Ак Барс». А ведь еще растут Кент Джонсон и Коул Силлинджер, добавьте к этому списку других неплохих проспектов вроде Давида Иржичека – в ближайшем будущем у «Коламбуса» будет интересная команда.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Оттава 4:3 (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Джонсон (Годро, Бэйрьютер)
1:1 – 4 Гэмбрелл (Бреннстрем)
2:1 – 4 Робинсон (Ричардс, Бемстрем)
2:2 – 9 Кастелик (Клевен)
2:3 – 14 Дебринкат (Грейг)
3:3 – 54 Дженнер (Суизи, Марченко)
4:3 – 61 Марченко (Годро)
Вратари: Гиллис 24/27 – Тэлбот 18/22.

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Фото: East News/Kirk Irwin/Getty Images/AFP

15 комментариев

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Nastra
Ответ TR31HK
Молодец большой!!! Так и продолжать!!! И правильно что поехал, а то бы ска мариновал бы его в ВХЛ. Набираться опыта в ВХЛ? Надо уезжать рано если есть силы играть, а не прокисать под ска в ВХЛ.
Его кто-то силой заставлял со СКА контракт подписывать? Я не понимаю этого плача по поводу того, что СКА так обращается с хоккеистами. Они сами подписывают контракт, клуб выплачивает все, что по контракту положено. Какие вопросы? Не хочет условный Петров/Иванов такого - подписывайся с другим клубом, где нет такой конкуренции/политики по отношению к игрокам. Но нет, большинство выберет большую сумму в СКА и жизнь в Питере, чем меньшую в Северстали/Амуре и жизни в менее привлекательном городе. Поэтому читая высказывания о том, как СКА маринует очередного игрока, хочется написать - сам на это подписался и никакая жалость в этом плане не уместна.
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2882
Ответ Pushkin Sasha
А кто визжит на всю ивановскую?
Ну ты. Зачем было всем сообщать, что тебе пофиг?) В чем сакральный смысл?)
+1
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Pushkin Sasha
Ответ 2882
Нормально . Ненормально визжать об этом на всю Ивановскую. Пофиг - можно и мимо пройти
А кто визжит на всю ивановскую?
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Cbj Fan
Как говорится, все плохое для чего-то хорошо. Если бы не травма стольких игроков, так быстро бы не был вызван. Не из-за качества, а контракта. Посмотрим как далее. Всё-таки сомневаюсь, что может удержать такой процент голов на игру. Буду рада ошибаться.
А проспекты да, кроме русских есть ещё Джонсон, Силлинджер, Дьюма, защитники Йиржичек, Матейчак, Свозил как минимум.
Но автору на заметку. Тарасов получал столько шансов только из-за травм вратарей, план был оставить его в АХЛ, чтобы мог постоянно играть, расти как игрок.
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-1
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2882
Ответ Pushkin Sasha
То, что мне пофиг, кто там растет в далеком Коламбусе, это нормально?
Нормально . Ненормально визжать об этом на всю Ивановскую. Пофиг - можно и мимо пройти
+1
-1
0
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Pushkin Sasha
То, что мне пофиг, кто там растет в далеком Коламбусе, это нормально?
0
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Adeen
Ответ Фёдор Кузнецов
Какая-то ненормальная статистика
Он про полезность -17 забыл упомянуть.
+1
-1
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Алексей Никитин
В хоккея как никак, но КХЛ конкурентная лига и многие игроки, которые даже тут особо не блестали имеют шанс заиграть в НХЛ. Конечно я не особо разбираюсь в хоккее. Начинаю смотреть только с финала конференций. Те же Воронков, Сафонов из АКБ по мне реально могут заиграть в НХЛ.
+1
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Марк Рейман
Ответ goducks
Как там дела у предыдущего «нового русского топ-снайпера» Гурьянова?
У Гурьянова было 20 шайб в топовом Далласе, а Марченко забивает в донном Коламбусе.
+1
-1
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Da prozecutor
Будущее у Коламбуса более чем туманно
0
-2
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TR31HK
Молодец большой!!! Так и продолжать!!! И правильно что поехал, а то бы ска мариновал бы его в ВХЛ. Набираться опыта в ВХЛ? Надо уезжать рано если есть силы играть, а не прокисать под ска в ВХЛ.
+4
0
+4
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Фёдор Кузнецов
Какая-то ненормальная статистика
+2
0
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Art Ebosh
Ответ chibudo74@gmail.com
Красавчик. Коллер должны давать ему
Наверное пушто он русский, да? Есть аргументация?
+2
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goducks
Как там дела у предыдущего «нового русского топ-снайпера» Гурьянова?
0
-3
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chibudo74@gmail.com
Красавчик. Коллер должны давать ему
+1
-2
-1
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