15 комментариев

В «Коламбусе» растет новая звезда.

В этом сезоне много говорят про Андрея Кузьменко, который проводит впечатляющий дебютный сезон в НХЛ за «Ванкувер». Но не меньшего внимания заслуживает и его бывший одноклубник, с которым они вместе уезжали из СКА – нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.

Год назад он ездил резервистом на Олимпиаду в Пекин, а потом резко выпал из состава армейцев и вообще оказался в ВХЛ. Зато теперь здорово проявил себя в НХЛ – да, в одной из слабейших команд сезона, но какое это имеет значение? Марченко с двух ног ворвался в НХЛ – и это круто, еще одной нашей звездочкой в лиге больше.

Кирилл уже бьет рекорды: пока только клубные

Марченко приехал в Америку с правильным настроем: он понимал, что поездка в АХЛ будет неизбежна, и поэтому должным образом отнесся и к командировке в фарм, и в целом к своему будущему на новом месте. Показательный момент был, когда летом Кирилл приехал в лагерь развития и уже там начал давать интервью на английском – на это решаются далеко не все русские игроки за океаном.

Да, его знание языка тогда не было идеальным, но одним этим жестом Марченко дал понять – он не боится. Когда его отправили в фарм, он реагировал правильно: улучшал английский (вокруг просто не было других русских), прислушивался к советам тренеров и начал проявлять себя в АХЛ.

По тому, как шли дела у «Коламбуса» – и в плане травм, и в смысле результатов – было очевидно, что вызов в основу близок. Так и получилось – благодаря достаточно короткой поездке в АХЛ он вернулся в «Блю Джекетс» более подготовленным и с ходу начал давать результат.

В общей таблице НХЛ команда идет третьей с конца, но это никак не мешает Кириллу. В прошедшей игре с «Оттавой» он сначала отдал голевую передачу, а потом решил исход матча в овертайме. Что отмечают многие журналисты, освещающие игры «Коламбуса» – это его бросок. Как видите – попадает он идеально.

Стоит отметить и уровень доверия дебютанту НХЛ. Понятно, что команда ни на что не претендует (кроме первого пика на драфте-2023), но Марченко выходит в первой смене овертайма вместе с Джонни Годро. Выходит и делает результат – это достойно.

Этот гол в ворота «Оттавы» был для него уже 21-м в сезоне – это новый рекорд «Коламбуса» по голам среди новичков. Просто взгляните на табличку – компания здесь хорошая, и наш парень на самом верху.

По голам Марченко не уступает претендентам на «Колдер»

Новый клубный рекорд – это хорошо, но по меркам лиги у Кирилла шикарные снайперские показатели. Да, по количеству очков он заметно уступает парням, которые борются за звание лучшего новичка сезона: у Марченко всего четыре голевые передачи – в первые пару месяцев их не было вообще, и в какой-то момент его статистика выглядела так – 13+0.

Первые голевые передачи все же пошли, но крут он именно в завершении атак. К слову, в следующем сезоне против него будут играть куда плотнее – и здесь будет очень интересно, как сам Марченко планирует с этим справляться.

Ну а прямо сейчас у Кирилла ровно столько же голов, сколько у двух лучших снайперов-новичков. Вы посмотрите на табличку ниже и поймете разницу – пусть Марченко и чуть постарше своих конкурентов, но на 21 гол у него ушло на 20 игр меньше!

Получается, что в теории он мог бы и на «Колдер» претендовать, если бы дела с передачами обстояли лучше.

Марченко хоть и дебютант, но все же ему 22 – и он готов к сравнениям не только с новичками. У него больше голов, чем, например, у Владимира Тарасенко (17) и Евгения Кузнецова (10). Меньше него забили Илья Михеев и Валерий Ничушкин – они сыграли меньше из-за травм, поэтому показательнее взять среднюю результативность.

Среди русских игроков, проведших минимум четверь регулярки, круче Марченко по показателю «голы за игру» только четверо.

«Блю Джекетс» отлично поработали на драфте с русскими в последние годы: Марченко уже вписался в состав, Егор Чинахов наверняка будет прогрессировать, доверие к Даниилу Тарасову будет только расти, а на подходе еще и Дмитрий Воронков, который пока рубится в плей-офф КХЛ за «Ак Барс». А ведь еще растут Кент Джонсон и Коул Силлинджер, добавьте к этому списку других неплохих проспектов вроде Давида Иржичека – в ближайшем будущем у «Коламбуса» будет интересная команда.

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Фото: East News/Kirk Irwin/Getty Images/AFP