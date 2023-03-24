🔥Кузьменко обошел Буре по голам за «Ванкувер» в дебютном сезоне. Из русских только Овечкин начинал в НХЛ лучше
Но есть нюанс.
Во всей суматохе дедлайна НХЛ и маячащего на горизонте Кубка Стэнли как-то остался незамеченным факт, что «Ванкувер» стал самой русской командой в лиге. После обменов с участием Орлова, Барбашева, Тарасенко и Наместникова «Вашингтон», «Сент-Луис» и «Тампа» выпали из этой странной фентэзийной гонки, а переход Кравцова неожиданно вывел «Кэнакс» в лидеры.
Помимо Виталия в основе «Ванкувера» еще 3 русских игрока: Андрей Кузьменко, Василий Подколзин и травмированный Илья Михеев. Есть, конечно, еще «Коламбус» – тоже с четверкой наших, но Егор Чинахов после восстановления как-то подзастрял в АХЛ. При этом обе команды, по сути, уже закончили сезон – доигрывают регулярку в свое удовольствие без турнирных целей: «Блю Джекетс» даже теоретически не попадают в плей-офф, «косатки» же еще математически могут туда залезть (но только математически). И прошлой ночью даже продлили себе этот момент.
Кузьменко – возможно, лучшее трансферное решение клуба за последние годы
«Ванкувер» мощно прошелся по «Сан-Хосе», который сейчас вообще проживает на дне – 7:2. Разумеется, без гола русского лидера – Андрея Кузьменко не обошлось. Уже на 8-й минуте он переложил шайбу на неудобную руку, обманув защитника и вратаря, и точно бросил.
Во втором периоде Андрей поучаствовал второй передачей в голе Гарланда, но сейчас куда интереснее именно его шайба.
Она стала 35-й в сезоне – и по этому показателю он обошел даже клубное достижение Павла Буре: тот в свой первый сезон НХЛ забил за «Ванкувер» 34 гола. Есть правда один нюанс: «Русской ракете» тогда было всего 20. Да и остальные дебютанты лиги в клубном рейтинге помладше Кузьменко, который из-за возраста даже не претендует на «Колдер».
При этом в рейтинге самых голевых русских дебютов НХЛ есть персонажи и постарше, а сам Кузьменко уступает по голам лишь Овечкину, но уже, конечно, его не догонит.
«Я счастлив. Это важно для моей семьи и для меня, разумеется, – комментировал Кузьменко свое достижение. – Все это хорошо, но мне нужно стать лучше. Мне нужно забивать больше голов – может быть, 40, 45. Продолжаю работать».
Приглашение нападающего выглядит одним из самых мудрых ходов менеджмента «Кэнакс» за последнее время. И контракт, само собой, не зря продлили. Другой вопрос, что вряд ли до лета 2025-го клуб собирается всерьез на что-то претендовать.
А что остальные наши в «Ванкувере»? Забивали?
Матч с «Сан-Хосе» был отличной возможностью продемонстрировать свои атакующие навыки. Василий Подколзин такой шанс не упустил, забросив красивую шайбу.
От Василия ждут гораздо большего, чем 4+3 в 38 матчах – особенно после первого, вполне удачного сезона. Но пока нападающий включается лишь временами. В этом сезоне в кадре он больше мелькает как переводчик Кузьменко, а не как одна из главных надежд «Кэнакс» в атаке. Возможно, то, что нынешний сезон выдался непростым для клуба, даже хорошо для Подколзина – его спад не так выделяется, а в межсезонье можно будет перезагрузиться и попробовать сделать шаг в следующем чемпионате.
А вот у Виталия Кравцова адаптация затянулась: 0+1 в 11 матчах, хотя он получает достаточно игрового времени – в том числе и в большинстве, как против «Сан-Хосе» (1:21). Если он не проявит себя в оставшихся матчах регулярки, односторонний контракт ему больше никто в НХЛ и не предложит. Там и с двусторонними-то могут проблемы возникнуть.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 марта, 05.00, «Rogers Arena»
- 1:0 – 6 Миллер ()
- 2:0 – 8 Кузьменко (Бовилье, Петтерссон)
- 2:1 – 9 Гертл (Петерсон, Карлссон)
- 3:1 – 20 Джошуа (Оман, Гарланд)
- 4:1 – 32 Гарланд (Кузьменко, Майерс)
- 4:2 – 49 Агоццино (Грегор)
- 5:2 – 50 Подколзин (Джошуа, Майерс)
- 6:2 – 51 Ди Джузеппе ( Миллер, Хьюз)
- 7:2 – 59 Дрис (Ди Джузеппе)
821-й гол Овечкина в НХЛ: перехватил шайбу, убежал от всех и обыграл Худобина. Он еще может выбить полтинник в сезоне
Шестеркин и Кузнецов – герои мультсериала, а хоккей полностью анимирован. НХЛ и Disney придумали, как показывать матчи детям
«Нью-Джерси» – мегапример успешной перестройки: собрали на драфтах новое ядро атаки, набрали защиту на обменах – и полетели
Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports
3 комментария