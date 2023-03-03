Главные переходы последней недели в НХЛ

• Самый топовый трейд: Патрик Кэйн - в «Рейнджерс». Их объединение с Панариным почти ничего не стоило Нью-Йорку: защитник Энди Велински, защитника «Аризоны» (подключали третью сторону как кошелек) Вили Саариярви и драфт-пики. «Чикаго» удержит 50% зарплаты Кэйна, еще 25% - «Аризона». По сути, у «Блэкхокс» просто не было выбора;

• Тимо Майер был одним из главных лотов этого дедлайна - и торги за него выиграл «Нью-Джерси» (а еще Ибрагимова, Харрингтона, Хатакку, Закари Эмонда и выбор в 5-м раунде драфта-2024). «Сан-Хосе» в качестве компенсации получит Охотюка, Зеттерлунда, Юнссона, 3 выбора на двух ближайших драфтах и права на Шакира Мухамадуллина. Защитнику «Салавата» придется брать билеты на другое побережье в конце сезона КХЛ;

• эпопея с Джейкобом Чикраном закончилась - он игрок «Оттавы» . «Аризону» забросали драфт-пиками, из которых можно извлечь пользу в будущем;

• Дмитрий Орлов стал игроком «Бостона» и уже отлично влился в команду - 8 очков в 4 матчах. Вместе с ним перешел Гарнет Хэтуэй, а в «Вашингтон» отправился Крэйг Смит и пакет выборов на драфте (один - в первом раунде-2023). В этом обмене еще и права «Миннесоты» на Андрея Светлакова задействовали, который теперь проспект «Брюинс»;

• дыру в сердечке от расставания «Вашингтон» заполнил Расмусом Сандином («Торонто» получил Густафссона) и пиком второго драфта НХЛ-2025 («Колорадо» встречает Ларса Эллера );

• «Бостон» усилил и линию нападения, забрав неуступчивого Тайлера Бертуцци из «Детройта». Валюта стандартная - пики;

• разумеется, в дело вступил и Жюльен Брисбуа - кто-кто, а он умеет находить игроков для усиления. Таннер Жанно - в «Тампе» , за него «Нэшвилл» получил целый набор из пиков драфта разных лет и защитника Кэла Фута ;

• Нино Нидеррайтер не провел в «Предаторс» и сезона - теперь он игрок «Виннипега». Цена - выбор во втором раунде драфта;

• из того же «Нэшвилла» «Питтсбург» забрал Микаэля Гранлунда (пик 2-го раунда), а Теодорса Блюгерса отправил в «Вегас» (3-й раунд драфта);

• «Эдмонтон» выменял Экхольма у «Нэшвилла», отдав Бэрри , 2 драфт-пика и проспекта Шефера;

• «Лос-Анджелес» вытащил из «Коламбуса» Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало, но отправил туда самого Джонатана Куика! Впрочем, вратарь недолго пробыл игроком «Блю Джекетс» - его уже махнули в «Вегас» на Майка Хатчинсона. Часть зарплаты Куика останется в «Коламбуса»;

• «Рейнджерс» надоело нянчиться с Виталием Кравцовым - нападающий ушел в «Ванкувер» в обмен на Уилла Локвуда и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2026;

• чисто русский обмен: Дадонов - в «Даллас», а Гурьянов - в «Монреаль» . Оба уже забили в составах новых клубов;

• Худобин, не игравший в этом сезоне НХЛ - теперь игрок «Блэкхокс» . Стал частью сделки по переезду Макса Доми в Даллас ;

• продолжаются путешествия Владислава Наместникова по НХЛ - из «Тампы» он отправился в «Сан-Хосе» . Взамен «Лайтнинг» получил Мики Эйссимонта.