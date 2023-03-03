NHL Entertainment
Блог
Live

Остался еще в НХЛ кто-то, кого не обменяли? Онлайн дедлайна

переходы переходы
НХЛ НХЛ
возможные переходы возможные переходы
Хоккей Хоккей

Проворов продолжит играть в «Филадельфии»? Что будет с Куликовым?

 

Главные переходы последней недели в НХЛ

Самый топовый трейд: Патрик Кэйн - в «Рейнджерс». Их объединение с Панариным почти ничего не стоило Нью-Йорку: защитник Энди Велински, защитника «Аризоны» (подключали третью сторону как кошелек) Вили Саариярви и драфт-пики. «Чикаго» удержит 50% зарплаты Кэйна, еще 25% - «Аризона». По сути, у «Блэкхокс» просто не было выбора;

Тимо Майер был одним из главных лотов этого дедлайна - и торги за него выиграл «Нью-Джерси» (а еще Ибрагимова, Харрингтона, Хатакку, Закари Эмонда и выбор в 5-м раунде драфта-2024). «Сан-Хосе» в качестве компенсации получит Охотюка, Зеттерлунда, Юнссона, 3 выбора на двух ближайших драфтах и права на Шакира Мухамадуллина. Защитнику «Салавата» придется брать билеты на другое побережье в конце сезона КХЛ;

эпопея с Джейкобом Чикраном закончилась - он игрок «Оттавы». «Аризону» забросали драфт-пиками, из которых можно извлечь пользу в будущем;

Дмитрий Орлов стал игроком «Бостона» и уже отлично влился в команду - 8 очков в 4 матчах. Вместе с ним перешел Гарнет Хэтуэй, а в «Вашингтон» отправился Крэйг Смит и пакет выборов на драфте (один - в первом раунде-2023). В этом обмене еще и права «Миннесоты» на Андрея Светлакова задействовали, который теперь проспект «Брюинс»;

дыру в сердечке от расставания «Вашингтон» заполнил Расмусом Сандином («Торонто» получил Густафссона) и пиком второго драфта НХЛ-2025 («Колорадо» встречает Ларса Эллера);

«Бостон» усилил и линию нападения, забрав неуступчивого Тайлера Бертуцци из «Детройта». Валюта стандартная - пики;

• разумеется, в дело вступил и Жюльен Брисбуа - кто-кто, а он умеет находить игроков для усиления. Таннер Жанно - в «Тампе», за него «Нэшвилл» получил целый набор из пиков драфта разных лет и защитника Кэла Фута;

Нино Нидеррайтер не провел в «Предаторс» и сезона - теперь он игрок «Виннипега». Цена - выбор во втором раунде драфта;

• из того же «Нэшвилла» «Питтсбург» забрал Микаэля Гранлунда (пик 2-го раунда), а Теодорса Блюгерса отправил в «Вегас» (3-й раунд драфта);

«Эдмонтон» выменял Экхольма у «Нэшвилла», отдав Бэрри, 2 драфт-пика и проспекта Шефера;

• «Лос-Анджелес» вытащил из «Коламбуса» Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало, но отправил туда самого Джонатана Куика! Впрочем, вратарь недолго пробыл игроком «Блю Джекетс» - его уже махнули в «Вегас» на Майка Хатчинсона. Часть зарплаты Куика останется в «Коламбуса»;

«Рейнджерс» надоело нянчиться с Виталием Кравцовым - нападающий ушел в «Ванкувер» в обмен на Уилла Локвуда и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2026;

чисто русский обмен: Дадонов - в «Даллас», а Гурьянов - в «Монреаль». Оба уже забили в составах новых клубов;

Худобин, не игравший в этом сезоне НХЛ - теперь игрок «Блэкхокс». Стал частью сделки по переезду Макса Доми в Даллас;

• продолжаются путешествия Владислава Наместникова по НХЛ - из «Тампы» он отправился в «Сан-Хосе». Взамен «Лайтнинг» получил Мики Эйссимонта.

Римсдайк остается?

Эллиотт Фридман пишет о слухах по поводу Тревора ван Римсдайка: «Кэпс» решили оставить его из-за текущей ситуации с травмами. Возможно даже, что игрок и команда подпишут новое соглашение, но это не точно.

Считаем чужие деньги

Чтобы понять, кто на что способен в это день, давайте посмотрим на свободное место клубов под потолком. Данные - от CapFriendly.com на момент сегодняшнего утра (7:30) по московскому времени:

Айлендерс - $6,113,281

Анахайм - $60,201,705

Аризона - $67,711,396

Баффало - $78,168,909

Бостон - $2,860,833

Ванкувер - $3,744,583

Вашингтон - $7,327,950

Вегас - $2,916,666

Виннипег - $4,634,382

Даллас - $548,415

Детройт - $33,321,103

Калгари - $3,411,748

Каролина - $2,606,667

Коламбус - $21,070,833

Колорадо - $2,792,500

Лос-Анджелес - $6,234,707

Миннесота - $7,428,265

Монреаль - $4,138,334

Нью-Джерси - $2,110,834

Нэшвилл - $18,465,727

Оттава - $16,210,960

Питтсбург - $401,217

Рейнджерс - $7,083

Сан-Хосе - $2,444,167

Сент-Луис - $6,539,741

Сиэтл - $3,950,975

Тампа-Бэй - $1,269,967

Торонто - $4,770,833

Филадельфия - $2,879,959

Флорида - $137,625

Чикаго - $23,423,229

Эдмонтон - $0

Бонино - в Питтсбурге!

Ну вот и понеслись переходы помаленечку.

Ник Бонино был «акулой» - стал «пингвином». Как и был прежде, в чемпионские годы.

«Питтсбург» отдаст за старого знакомого 5-й пик драфта, 7-й пик драфта.

Врана - в "Сент-Луисе"!

Как верно подсказывают в комментариях, Якуб Врана стал новичком «Блюз»!

«Детройт» получит за него выбор в седьмом раунде драфта-2025 и 27-летнего нападающего Дилана Маклафлина. Усиление явно не для основы.

Помимо Куликова интересна судьба и Ивана Проворова. Теоретические шансы на его обмен есть.

«Флайерс» принимают звонки по поводу Ивана Проворова. Как и в случае с другими защитниками из топ-4, сроки контрактов которых не заканчиваются, потребуется крупное предложение, чтобы выменять его у «Филадельфии», - говорил накануне инсайдер Даррен Дрегер

Кого ждать сегодня на обмен?

Кажется, игроков которых сегодня вот прям точно обменяют - из серии «стопудово, зуб даю, слово пацана» - уже не осталось. Но трэйды наверняка будут. Вот кого ожидают увидеть путешествующими эксперты TSN:

Онлайну - быть!

Всем привет.

После долгих споров и обсуждений хоккейный раздел Sports.ru все-таки решил завести трансферный онлайн дедлайна НХЛ!

С одной стороны - всех топов, кого могли обменять, уже обменяли, с другой - за последнее время в лиге произошло столько неожиданных переходов, что нельзя быть в чем-то уверенным на 100%. Не исключено, что клубы удивят нас и сегодня.

Запасайтесь поп-корном, включайте фоном плей-офф КХЛ (там уже забил проспект «Акул» Шакир Мухамадуллин) и присоединяйтесь к нашему онлайну!

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Гурьянов на Дадонова, не шило на мыло? Хотя Дадон посильнее на мой взгляд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sk0208827
Ожидания болельщиков Питтсбурга - Чикран , Доми или Гибсон.
Реальность - Гранлуд и Бонино 🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Романов
Я уже заволновался , где онлайн
А он аго !!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arctic_Baron
Ответ Ренат1988
врана к блюзменам поеxал
И слава богу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sc17
Восток в этом году будет огненный
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат1988
врана к блюзменам поеxал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CHIP26RUS
Спасибо за онлайн)когда такое было что практически все главные и вкусные лоты ушли до последнего дня))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий