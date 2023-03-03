Остался еще в НХЛ кто-то, кого не обменяли? Онлайн дедлайна
Проворов продолжит играть в «Филадельфии»? Что будет с Куликовым?
Главные переходы последней недели в НХЛ
• Самый топовый трейд: Патрик Кэйн - в «Рейнджерс». Их объединение с Панариным почти ничего не стоило Нью-Йорку: защитник Энди Велински, защитника «Аризоны» (подключали третью сторону как кошелек) Вили Саариярви и драфт-пики. «Чикаго» удержит 50% зарплаты Кэйна, еще 25% - «Аризона». По сути, у «Блэкхокс» просто не было выбора;
• Тимо Майер был одним из главных лотов этого дедлайна - и торги за него выиграл «Нью-Джерси» (а еще Ибрагимова, Харрингтона, Хатакку, Закари Эмонда и выбор в 5-м раунде драфта-2024). «Сан-Хосе» в качестве компенсации получит Охотюка, Зеттерлунда, Юнссона, 3 выбора на двух ближайших драфтах и права на Шакира Мухамадуллина. Защитнику «Салавата» придется брать билеты на другое побережье в конце сезона КХЛ;
• эпопея с Джейкобом Чикраном закончилась - он игрок «Оттавы». «Аризону» забросали драфт-пиками, из которых можно извлечь пользу в будущем;
• Дмитрий Орлов стал игроком «Бостона» и уже отлично влился в команду - 8 очков в 4 матчах. Вместе с ним перешел Гарнет Хэтуэй, а в «Вашингтон» отправился Крэйг Смит и пакет выборов на драфте (один - в первом раунде-2023). В этом обмене еще и права «Миннесоты» на Андрея Светлакова задействовали, который теперь проспект «Брюинс»;
• дыру в сердечке от расставания «Вашингтон» заполнил Расмусом Сандином («Торонто» получил Густафссона) и пиком второго драфта НХЛ-2025 («Колорадо» встречает Ларса Эллера);
• «Бостон» усилил и линию нападения, забрав неуступчивого Тайлера Бертуцци из «Детройта». Валюта стандартная - пики;
• разумеется, в дело вступил и Жюльен Брисбуа - кто-кто, а он умеет находить игроков для усиления. Таннер Жанно - в «Тампе», за него «Нэшвилл» получил целый набор из пиков драфта разных лет и защитника Кэла Фута;
• Нино Нидеррайтер не провел в «Предаторс» и сезона - теперь он игрок «Виннипега». Цена - выбор во втором раунде драфта;
• из того же «Нэшвилла» «Питтсбург» забрал Микаэля Гранлунда (пик 2-го раунда), а Теодорса Блюгерса отправил в «Вегас» (3-й раунд драфта);
• «Эдмонтон» выменял Экхольма у «Нэшвилла», отдав Бэрри, 2 драфт-пика и проспекта Шефера;
• «Лос-Анджелес» вытащил из «Коламбуса» Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало, но отправил туда самого Джонатана Куика! Впрочем, вратарь недолго пробыл игроком «Блю Джекетс» - его уже махнули в «Вегас» на Майка Хатчинсона. Часть зарплаты Куика останется в «Коламбуса»;
• «Рейнджерс» надоело нянчиться с Виталием Кравцовым - нападающий ушел в «Ванкувер» в обмен на Уилла Локвуда и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2026;
• чисто русский обмен: Дадонов - в «Даллас», а Гурьянов - в «Монреаль». Оба уже забили в составах новых клубов;
• Худобин, не игравший в этом сезоне НХЛ - теперь игрок «Блэкхокс». Стал частью сделки по переезду Макса Доми в Даллас;
• продолжаются путешествия Владислава Наместникова по НХЛ - из «Тампы» он отправился в «Сан-Хосе». Взамен «Лайтнинг» получил Мики Эйссимонта.
Римсдайк остается?
Эллиотт Фридман пишет о слухах по поводу Тревора ван Римсдайка: «Кэпс» решили оставить его из-за текущей ситуации с травмами. Возможно даже, что игрок и команда подпишут новое соглашение, но это не точно.
Считаем чужие деньги
Чтобы понять, кто на что способен в это день, давайте посмотрим на свободное место клубов под потолком. Данные - от CapFriendly.com на момент сегодняшнего утра (7:30) по московскому времени:
Айлендерс - $6,113,281
Анахайм - $60,201,705
Аризона - $67,711,396
Баффало - $78,168,909
Бостон - $2,860,833
Ванкувер - $3,744,583
Вашингтон - $7,327,950
Вегас - $2,916,666
Виннипег - $4,634,382
Даллас - $548,415
Детройт - $33,321,103
Калгари - $3,411,748
Каролина - $2,606,667
Коламбус - $21,070,833
Колорадо - $2,792,500
Лос-Анджелес - $6,234,707
Миннесота - $7,428,265
Монреаль - $4,138,334
Нью-Джерси - $2,110,834
Нэшвилл - $18,465,727
Оттава - $16,210,960
Питтсбург - $401,217
Рейнджерс - $7,083
Сан-Хосе - $2,444,167
Сент-Луис - $6,539,741
Сиэтл - $3,950,975
Тампа-Бэй - $1,269,967
Торонто - $4,770,833
Филадельфия - $2,879,959
Флорида - $137,625
Чикаго - $23,423,229
Эдмонтон - $0
Бонино - в Питтсбурге!
Ну вот и понеслись переходы помаленечку.
Ник Бонино был «акулой» - стал «пингвином». Как и был прежде, в чемпионские годы.
«Питтсбург» отдаст за старого знакомого 5-й пик драфта, 7-й пик драфта.
Врана - в "Сент-Луисе"!
Как верно подсказывают в комментариях, Якуб Врана стал новичком «Блюз»!
«Детройт» получит за него выбор в седьмом раунде драфта-2025 и 27-летнего нападающего Дилана Маклафлина. Усиление явно не для основы.
Помимо Куликова интересна судьба и Ивана Проворова. Теоретические шансы на его обмен есть.
«Флайерс» принимают звонки по поводу Ивана Проворова. Как и в случае с другими защитниками из топ-4, сроки контрактов которых не заканчиваются, потребуется крупное предложение, чтобы выменять его у «Филадельфии», - говорил накануне инсайдер Даррен Дрегер
Кого ждать сегодня на обмен?
Кажется, игроков которых сегодня вот прям точно обменяют - из серии «стопудово, зуб даю, слово пацана» - уже не осталось. Но трэйды наверняка будут. Вот кого ожидают увидеть путешествующими эксперты TSN:
Онлайну - быть!
Всем привет.
После долгих споров и обсуждений хоккейный раздел Sports.ru все-таки решил завести трансферный онлайн дедлайна НХЛ!
С одной стороны - всех топов, кого могли обменять, уже обменяли, с другой - за последнее время в лиге произошло столько неожиданных переходов, что нельзя быть в чем-то уверенным на 100%. Не исключено, что клубы удивят нас и сегодня.
Запасайтесь поп-корном, включайте фоном плей-офф КХЛ (там уже забил проспект «Акул» Шакир Мухамадуллин) и присоединяйтесь к нашему онлайну!
Реальность - Гранлуд и Бонино 🤦
А он аго !!