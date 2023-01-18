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В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

НХЛ НХЛ
ЛГБТ
Джон Торторелла Джон Торторелла
Иван Проворов Иван Проворов
Филадельфия Филадельфия
Хоккей Хоккей

Торторелла на стороне Ивана.

В последнее время вокруг Ивана Проворова много слухов о возможном обмене из «Филадельфии», но теперь все они отошли на второй план – защитник дал абсолютно другой повод для обсуждений.

«Флайерс» на матче с «Анахаймом» устроили традиционную для Северной Америки Pride Night («Ночь гордости»), цель которой – привлечение внимания к проблемам сексуальных меньшинств. «Летчики» вышли на разминку в свитерах с радужной расцветкой. На льду были все, кроме одного – Проворов остался в раздевалке.

Саму игру хоккеист провел от начала до конца, отыграв более 22 минут, но скандал из-за его отсутствия на разминке разгорелся нешуточный. После матча Иван не прятался от журналистов и привел свои аргументы.

«Я уважаю всех. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии», – сказал Проворов и отказался от дальнейших комментариев по этой теме.

Если в России действия Проворова наверняка будут обсуждаться с уважением (само собой, дошло до респектов от депутатов Госдумы), то за океаном это спровоцировало тонны хейта в адрес Ивана. В англоязычной части твиттера его просто «сжирают» все без исключения, уже начали появляться мемы, а к травле подключились не только болельщики, но и известные журналисты.

Автор ESPN Грег Вышински опубликовал фотографию милитари-джерси Проворова и написал: «Конечно, Иван Проворов более чем счастлив надеть на разминку другую джерси, если это соответствует его системе убеждений».

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн наехал на хоккеиста и выдал свою тираду в соцсетях: «Но Проворов явно не уважает «всех». Если бы он уважал всех, он бы принял участие в разминке и надел майку Pride Night. Не прячьтесь за религией».

Клуб при этом выдал пустое заявление, что уважает и многое делает для ЛГБТ-культуры, никак не затронув Ивана, зато главный тренер команды Джон Торторелла его поддержал, что выглядит очень смелым шагом для американского общества.

«Проворов всегда верен себе и своей религии, уважаю его за это», – короткий, но емкий спич Тортса должен немного поумерить негатив в сторону игрока.

Иван стал первым русским в НХЛ, который отказался участвовать в мероприятиях, посвященных ЛГБТ. В 2013-м Павел Дацюк зацепил североамериканцев, когда на вопрос об отношении к изменениям российских законов по этой теме сказал: «Моя позиция – я православный. Думаю, этим все сказано».

Ранее в подобных акциях своих клубов участвовали Игорь Шестеркин, Артемий Панарин, Евгений Малкин и другие хоккеисты.

Кажется, у «Филадельфии» добавилось аргументов для обмена Проворова. Но теперь помимо его контракта (6,75 млн) есть и другой стоп-фактор – вряд ли какой-то клуб НХЛ рискнет брать к себе игрока, поступок которого так порицают в Америке.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports; eastnews.ru/Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

245 комментариев

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личные рекорды это не хоккей
Настоящих мужиков мнение пи. доров не интересовало никогда
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Verhovn
Ответ Диер Ташкент
Самый правильный подход было бы выдворение иностранца. Но тут загвоздка в том, что и сами американцы и европейцы не уважают ценности других, когда все время указывают другим народам как надо жить. Яркий пример недавный чемпионат мира в Катаре, претензии западников к исламским законам Катара. Так что тут не все так просто.
Как раз тут всё просто. В Катаре заранее объяснили, что не будет ЛГБТ-пропаганды. Какие-то были попытки, но купировались быстро. А вот как быть игроку православному, когда ему втюхивают эту гомосятину? Конечно он их лесом пошлёт.
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Евгений Мешков
Ответ serhuey
да неужели? вы хоть понимаете, что виноват тот, кто запускает по городам ракеты с КВО в полкилометра, а не тот, кто пытается их сбить (кстати, хрен её собьёшь с её четырьмя Махами, если она не точно на ЗРК летит).
нет, ракеты запускают по военным объектам, а не по городам. поэтому ответственность несет тот, кто принимает решение о перехвате. а насчет хрен собьешь, я конечно не эксперт, но неоднократно "сбиватели" заявляли, что почти все сбивают, и махи им не мешали.
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e1ther - e1ther
Ответ Фанат Ференцвароша
Если Проворов такой смелый, что ж он не выступил против путина? Ну или же за него и в поддержку СВО? Он же смелый такой! Самый умный, против течения идёт. Блин возьми ты и надень джерси с лгбт флагом и закрой рот! Нет, надо выпендриться!
А с чего он должен против него выступать ,я тебе говорю твое мнение , не есть истина,адепт западных ценностей)
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e1ther - e1ther
Ответ Фанат Ференцвароша
Я надеюсь, тебя демократы и либералы поймают и хорошенько объяснят про западные ценности, чтоб ты не смел вякать больше))) В задницу мнение Проворова, такие как он не имеют права на свое мнение. Или типа свобода предполагает свободу борьбы против свободы? Что за бред? Гнать в шею из НХЛ, как и Овечкина!
Ну вот смотри ,какой ты лицемерный,есть только твое мнение)и заметь ты сидишь в ненавистной тебе стране,изо дня в день,хейтишь власть, которую выбрали другие,а следуя твоей логики,ты должен покорно смирится и молча в тряпочку жить,но ты же продолжаешь гнусявить,и за тобой даже ещё не выехали))
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Teokrat
Почему янки настолько тупы, что требуют от обычных трудовых мигрантов - глубокого погружения в их культурку?
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out_nma
Ответ Евгений Норин
К комментариям выше, отмечающим поддержку Проворова американцами, добавлю вот что. Свобода вероисповедания - это один из краеугольных камней США, гарантии от ее ограничения внесены в Конституцию, а не нужно пояснять, что такое для Штатов конституция. Так что Проворов выступил с точки зрения американцев как консерватор, а хейтят его как раз люди, намеренные традиционные для США ценности подвергнуть ревизии.
Не думал, что встречу Вас здесь, Евгений)
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Фанат Ференцвароша
Ответ e1ther - e1ther
если он не разделяет эти взгляды,с чего он должен их поддерживать?)я понимаю что лицемерие это базис западных ценностей,но,доколе,Оланко?)чтобы тебя нормальные осетины поймали,и объяснили тебе всё)
Если Проворов такой смелый, что ж он не выступил против путина? Ну или же за него и в поддержку СВО? Он же смелый такой! Самый умный, против течения идёт. Блин возьми ты и надень джерси с лгбт флагом и закрой рот! Нет, надо выпендриться!
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out_nma
Ответ феоктист мишкутенок
С Милитари интересное сравнение)) Воевать за свою страну или за свои убеждения, быть военным или подставлять свою задницу под член другого мужика - это очень разные вещи. Как амеры любят разукрасить возвращение домой своих солдат, тут ещё нужно подумать у кого ценности более "Милитари".
Ещё можно вспомнить, что у США военный бюджет - самый большой с отрывом
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serhuey
Ответ ДМ-1чемпион
Хватит тут нести ересь из своей раскольнической украинской секты! Вы там уже бандеру к лику святых причислили и псалмы поёте во хвалу душегубу!
Да ладно вам, раскрытых случаев в РПЦ (да и в католичестве тоже, не суть) овердофига. Это одна из скреп церкви, только её прячут.
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Александр Воронин
Не так противны сами извращенцы, это психически больные люди.
Гораздо более омерзительны те существа, которые их "защищают".
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Дмитрий Агалаков
Молодец Иван! В хоккей играют настоящие мужчины!
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Фанат Ференцвароша
Ответ e1ther - e1ther
если он не разделяет эти взгляды,с чего он должен их поддерживать?)я понимаю что лицемерие это базис западных ценностей,но,доколе,Оланко?)чтобы тебя нормальные осетины поймали,и объяснили тебе всё)
Я надеюсь, тебя демократы и либералы поймают и хорошенько объяснят про западные ценности, чтоб ты не смел вякать больше))) В задницу мнение Проворова, такие как он не имеют права на свое мнение.
Или типа свобода предполагает свободу борьбы против свободы? Что за бред? Гнать в шею из НХЛ, как и Овечкина!
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avAngard
Они скоро педофифлов начнут оправдывать!!!походу этому миру нужна перезагрузка
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Виктор Войнов
Малкин: а что ли можно было отказаться?
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e1ther - e1ther
Ответ serhuey
Вы, походу, с зоны пишете? Или недавно откинулись? Петухи, они в курятнике. А представители ЛГБТ - люди. Такие же, как и вы. Чаще даже лучше (если не считать фракцию ЛДПР в Госдуме).
Много знакомых кто под хвост балуется?или сам из этих?слишком подозрительно
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Диер Ташкент
Ответ Фанат Ференцвароша
Проворов может быть прав, а может нет. Но если ты играешь в этой лиге, в этой стране, то наверное должен уважать её ценности? А так получается играет в бездуховной Америке, получает там бабло и не хочет уважать её ценности? Американцев понять можно в таком случае. Я не терплю гостей, которые не уважают традиции моего народа. Они, видимо тоже. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я не прав? Минусуйте сколько угодно, друзья))
Самый правильный подход было бы выдворение иностранца. Но тут загвоздка в том, что и сами американцы и европейцы не уважают ценности других, когда все время указывают другим народам как надо жить. Яркий пример недавный чемпионат мира в Катаре, претензии западников к исламским законам Катара. Так что тут не все так просто.
0
0
0
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феоктист мишкутенок
С Милитари интересное сравнение)) Воевать за свою страну или за свои убеждения, быть военным или подставлять свою задницу под член другого мужика - это очень разные вещи.

Как амеры любят разукрасить возвращение домой своих солдат, тут ещё нужно подумать у кого ценности более "Милитари".
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разноцветный логотип
Ответ Егор Кузнецов
Потому что это взгляды пещерного человека, отставшего от развития общества
что-то про стадо прозвучало «кто не с нами, тот под нами» и тд. некрасиво.
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serhuey
Ответ dmitrii7856@icloud.com
Все я понял пытаешься тему войны затронуть хотя разговор был о петухах
Вы, походу, с зоны пишете? Или недавно откинулись? Петухи, они в курятнике. А представители ЛГБТ - люди. Такие же, как и вы. Чаще даже лучше (если не считать фракцию ЛДПР в Госдуме).
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Verhovn
Смех смехом, а Иван сделал выбор. И это, я уверен, ему было непросто, в контексте осознания того, что прилетит.
Уважение👍
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Алексей Ильин
Ответ denten96
Опять манипуляции от Спортса)) Зайдите в инсту Флаерз. Там подавляющее большинство поддерживает Проворова (даже если русскоязычных пользователей в расчёт не брать). Но спортс одним заголовком уже преподносит ситуацию так, как будто в отношении Ивана сейчас культура отмены включится
На адекватной поддержке комменты не собрать. А так "комменты крутятся - лавэха мутится"
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Orkhan Omarli
Ответ Lexxxus
Это акция против дискриминации людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Если ты не хочешь участвовать в этой акции, то как минимум не видишь ничего плохого в этой дискриминации. Одна из черточек в твоей репутации
На колено вставать тоже акция. Спросит темнокожих людей об этом, они смеются с этого ведь пользы это никакой не приносит.
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Владимир Фокин
Ответ Егор Кузнецов
Потому что это взгляды пещерного человека, отставшего от развития общества
а в чем пещерность таких взглядов?
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Евгений Норин
К комментариям выше, отмечающим поддержку Проворова американцами, добавлю вот что. Свобода вероисповедания - это один из краеугольных камней США, гарантии от ее ограничения внесены в Конституцию, а не нужно пояснять, что такое для Штатов конституция. Так что Проворов выступил с точки зрения американцев как консерватор, а хейтят его как раз люди, намеренные традиционные для США ценности подвергнуть ревизии.
0
0
0
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