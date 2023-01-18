В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

Торторелла на стороне Ивана.

В последнее время вокруг Ивана Проворова много слухов о возможном обмене из «Филадельфии», но теперь все они отошли на второй план – защитник дал абсолютно другой повод для обсуждений.

«Флайерс» на матче с «Анахаймом» устроили традиционную для Северной Америки Pride Night («Ночь гордости»), цель которой – привлечение внимания к проблемам сексуальных меньшинств. «Летчики» вышли на разминку в свитерах с радужной расцветкой. На льду были все, кроме одного – Проворов остался в раздевалке.

Саму игру хоккеист провел от начала до конца, отыграв более 22 минут, но скандал из-за его отсутствия на разминке разгорелся нешуточный. После матча Иван не прятался от журналистов и привел свои аргументы.

«Я уважаю всех. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии», – сказал Проворов и отказался от дальнейших комментариев по этой теме.

Если в России действия Проворова наверняка будут обсуждаться с уважением (само собой, дошло до респектов от депутатов Госдумы), то за океаном это спровоцировало тонны хейта в адрес Ивана. В англоязычной части твиттера его просто «сжирают» все без исключения, уже начали появляться мемы, а к травле подключились не только болельщики, но и известные журналисты.

Автор ESPN Грег Вышински опубликовал фотографию милитари-джерси Проворова и написал: «Конечно, Иван Проворов более чем счастлив надеть на разминку другую джерси, если это соответствует его системе убеждений».

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн наехал на хоккеиста и выдал свою тираду в соцсетях: «Но Проворов явно не уважает «всех». Если бы он уважал всех, он бы принял участие в разминке и надел майку Pride Night. Не прячьтесь за религией».

Клуб при этом выдал пустое заявление, что уважает и многое делает для ЛГБТ-культуры, никак не затронув Ивана, зато главный тренер команды Джон Торторелла его поддержал, что выглядит очень смелым шагом для американского общества.

«Проворов всегда верен себе и своей религии, уважаю его за это», – короткий, но емкий спич Тортса должен немного поумерить негатив в сторону игрока.

Иван стал первым русским в НХЛ, который отказался участвовать в мероприятиях, посвященных ЛГБТ. В 2013-м Павел Дацюк зацепил североамериканцев, когда на вопрос об отношении к изменениям российских законов по этой теме сказал: «Моя позиция – я православный. Думаю, этим все сказано».

Ранее в подобных акциях своих клубов участвовали Игорь Шестеркин, Артемий Панарин, Евгений Малкин и другие хоккеисты.

Кажется, у «Филадельфии» добавилось аргументов для обмена Проворова. Но теперь помимо его контракта (6,75 млн) есть и другой стоп-фактор – вряд ли какой-то клуб НХЛ рискнет брать к себе игрока, поступок которого так порицают в Америке.

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports; eastnews.ru/Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP