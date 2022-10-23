Чумовой гол Ничушкина: прошел всю площадку и всех соперников! Он лучший бомбардир НХЛ вместе с Панариным

Вернул нам 2013-й.

В стартовых матчах сезона все нахваливали Валерия Ничушкина, который с первой смены начал отрабатывать новый контракт (8 лет и 49 млн долларов), и отмечали отличное подписание «Колорадо».

После шестой игры уже кажется, что сделка для «Эвс» была супервыгодной, а агент игрока даже сильно подвинулся в требованиях. Просто посмотрите на таблицу бомбардиров лиги.

У Валерия нет в этом сезоне матчей без очков! В списке снайперов НХЛ он идет вторым, уступая лишь Стэмкосу (7 шайб). А ведь Ничушкин еще в августе восстанавливался после травмы и на лед вышел только в сентябре!

Конечно, статистика бывает обманчива – голы и передачи можно набирать по-разному. Но чтоб вы не сомневались, что сейчас Ничушкин – это киборг, помноженный на вечность, просто посмотрите на его гол из ночного матча с «Вегасом».

Шайба в итоге оказалась победной – первая такая у Ничушкина в сезоне. И кажется, что далеко не последняя.

«Он нашел свой способ забить гол, – сказал после игры тренер «Колорадо» Джаред Беднар. – Есть парни, которые быстро набирают форму, нужную концентрацию и вообще готовы к работе, хотя много времени провели без льда. Таким не нужны три, четыре или пять месяцев летней подготовки. Они просто сразу возвращаются в колею – и он определенно один из них, и он лидер нашей команды».

Вообще «Ничушкин подхватил шайбу – и полетел на ворота» – эпизод как будто из 2013-го. Нападающий «Трактора» тогда любил подобную схему.

Хотя это всегда было фишкой молодого Ничушкина – зачем искать длинные пути?

Конечно, рано или поздно результативная серия Ничушкина прервется – и его наверняка потеснят с первого места в гонке бомбардиров. Но все равно это безумно мотивирующий пример работы и веры в себя: вы же помните серию Биг Вэла из 90 матчей без голов? А теперь он главная русская звезда на старте сезона НХЛ-2022/23.

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Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie