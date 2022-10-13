Ничушкин начал сезон с дубля – уже отрабатывает новый контракт

«Валера! Валера!».

Давайте по-честному: за Ничушкина этим летом было немного тревожно. И дело не в новом контракте на 49 млн (и 8 лет) – нападающий проходил через такое в карьере, что башню от денег ему уже не снесет.

Речь о травме и операции: Валерий играл в Кубке Стэнли-2022 с повреждением ноги (его даже возили на тележке) и восстановление затянулось почти до осени – на лед он вышел только в сентябре. Да еще и подкинул переживаний болельщикам через интервью «Матч ТВ»: «Если пластина будет мешать, не смогут с коньком ничего сделать, то придется ее вытаскивать и дополнительно пропустить шесть недель. Но это будет известно перед началом сезона».

Но все же он оказался в заявке на первый матч сезона – и вместе с остальной бандой «Эвс» смотрел со льда, как поднимается баннер под своды Ball Arena. Перед игрой с «Чикаго» состоялась церемония чествования чемпионов – новичку «Блэкхокс» Джеку Джонсону обалдеть как повезло с календарем.

А дальше началась игра, по ходу которой стало понятно, что болельщики «Эвеланш» зря переживали за Ничушкина, а сам клуб совершенно не зря выписал ему хороший контракт. Валерий – снова максимально полезный игрок перед чужими воротами: может и закрыть обзор вратарю, и удачно подставить клюшку. Если так продолжится, то скоро это назовут «офисом Ничушкина».

Обе шайбы Валерий забросил в большинстве, вторую – уже в конце матча, сняв последние сомнения о победителе. Отлично подставил клюшку.

За вечер у русского чемпиона на льду 20:17 – самый большой айстайм среди нападающих обеих команд. При этом дубль, 5 бросков в створ, 1 хит, 1 заблокированный бросок и 1 отбор шайбы. А Джаред Беднар выпускал нападающего не только в большинстве (5:53!), но и в меньшинстве (1:48).

Да, Ничушкин не был главной звездой «Колорадо» в этот вечер – тот же Рантанен, отдавший ему две передачи, набрал 0+4. А у Лехконена – 2+1 с передачей на того же Биг Вэла. Но Ничушкин однозначно был одним из лучших на льду – и по делу стал третьей звездой матча.

Соперник, может, не самый сильный – из задач у «Чикаго» на сезон, разве что, удержать Кэйна в клубе. Но для возвращения после травмы – самое то. Теперь осталось понять, пойдет ли Ничушкин на личный рекорд в 52 очка за регулярку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports