Овечкин без «Ришара», «Торонто» – «Эдмонтон» в финале и «Везина» Сорокина. К новому сезону НХЛ мы собрали хоккейных легенд Sports.ru

Здесь все ваши любимые авторы.

Всем привет!

Этой ночью в НХЛ полноценно стартует новый сезон (чешские пробники получились не очень яркими – и ничем кроме 4 очков форы «Нэшвилла» не запомнились) – а это значит, что вот теперь пришло время для прогнозов.

Под такое событие мы придумали кроссовер уровня «Мстителей»: не только собрали нынешних авторов (знакомьтесь, кстати, ближе – многих вы еще плохо знаете, у нас летом было большое обновление состава) и экспертов, но и привлекли старую банду, писавшую о хоккее на Sports.ru в последние 10 лет. Вы нередко ругали их в комментариях, но потом, когда они уходили, регулярно требовали вернуть. Возвращаем – на один день, на одну акцию!

Ну и как в любом хорошем блокбастере должен быть необычный сюжетный поворот: скоро вы узнаете, что двое из авторов прошлого Sports.ru – это один и тот же человек!

Погнали!

Алексей Белов – босс хоккея на Sports.ru с незапамятных времен

«Эдмонтон» – «Торонто». Мне кажется, мы сейчас переживаем что-то похожее на противостояние Овечкин-Кросби/Малкин, пик которого пришелся на сезон-2008/09. В роли первого – Мэттьюс. В роли вторых – Макдэвид/Драйзайтль. В 2009-м «Вашингтон» и «Питтсбург» сошлись во втором раунде, и в моем личном рейтинге это одна из лучших серий в истории. Овечкин и Кросби тогда забили по 8 голов каждый, а победил «Питтсбург» – и в серии, и потом в кубке. «Эдмонтон» и «Торонто» могут встретиться только в финале, и я жду, что они устроят что-то подобное. И победят снова те, которых двое.

Нэтан Маккиннон, «Колорадо». Потому что Макдэвид – это слишком просто. Потому что Мэттьюс второй год подряд – это несерьезно. Потому что Маккиннон уже пять лет играет на выдающемся уровне, растет как ментальный лидер, три раза был финалистом на «Харт» и ни одного не получил. Ну совесть надо иметь!

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй». Кажется, сейчас трудно найти человека, который считал бы лучшим вратарем мира кого-то другого. При этом Василевский уже три года не получал «Везину», а в прошлом даже не вошел в число финалистов. Это не норма.

Марко Росси, «Миннесота». Не вижу в этом сезоне одного фаворита, и тут думал особенно долго. Оуэн Пауэр из «Баффало», где уже есть такой же леворукий Далин? Ага, конечно. Коул Перфетти? На его позиции играют лидеры «Виннипега» Коннор и Элерс. Юрай Слафковски? Сразу после драфта «Колдер» берут только уникумы – даже Макдэвид и Кросби пролетели. Мэтью Бенирс? Да черт его знает, как этот «Сиэттл» вообще играть будет. И так по всем. Марко Росси в этом смысле не лучше и не хуже. Моя ставка на него основывается на двух вещах: он чуть постарше (то есть дозрел) и он самый перспективный центр в системе, что делает вероятность в какой-то момент оказаться в тройке с Капризовым, скажем так, не нулевой. И вот если он там окажется, я не позавидую конкурентам.

Александр Романов, «Айлендерс». Если честно, не жду особых прорывов. Просто надеюсь, что у Романова в Нью-Йорке роль будет чуть пошире, чем в «Монреале». И он справится.

«Ванкувер». Если не брать тех, кто в прошлом сезоне играл в плей-офф, только «Ванкувер» обладает составом и потенциалом для реального шага туда – в кубковые матчи. Отличный вратарь, топовая линейка центров, более-менее сбалансированная защита и трое наших, в конце концов.

Коннор Браун, «Вашингтон». Том Уилсон будет долго лечиться, а его место пока постережет, думаю, именно Браун (Оши слишком стар, Манта слишком ленив). Буду болеть за него персонально, мне этот парень нравится еще со времен фарма «Торонто». Он не такой злой и жесткий, как Уилсон, но энергии и скилла у него точно не меньше. В компанию к Овечкину и Кузнецову должен вписаться как влитой.

Антон Руднев – автор и редактор хоккейного раздела Sports.ru тоже очень давно

Впереди вас ждет еще очень много текста – поэтому буду краток:

«Тампа-Бэй» – «Эдмонтон». У «Лайтнинг» уже, кажется, абонемент на место в финале от Востока (их проблемы с составом ерунда – вспомните, что говорили год назад), а «Ойлерс» уже просто пора бы туда добраться. Еще один сезон Драйзайтля и Макдэвида без финала – это чересчур.

Артемий Панарин, «Рейнджерс». Загадочный парень, кажется, уже давно все понимает на английском – но говорит только по-русски. Кажется, он готов к тому, чтобы единолично взорвать НХЛ – но пока отсиживается за спинами других суперзвезд. Да и не просто готов – это, возможно, последний шанс.

Якоб Маркстрем, «Калгари». Думаю, в этом сезоне наших вратарей опрокинут с «Везиной» – никакой русофобии, просто Шестеркин с Василевским настолько выше остальных, что уже скучно. Инопланетян как бы вынесут за скобки и будут голосовать только за людей.

Коул Перфетти, «Виннипег». Он уже забивал и на чемпионате мира, и в НХЛ, и в АХЛ крутился возле очка за игру. В «Джетс» у него будет место в топ-6 и бригаде большинства – отличная стартовая позиция для гонки за «Колдером».

Илья Любушкин, «Баффало». Очень хочется, чтобы к концу этого сезона Илья показал настолько надежную игру (как он умеет), чтобы в России о нем говорили хотя бы так: «Любушкин? Да, что-то слышал». А Алексей Белов заказал джерси своего любимого «Баффало» с 46-м номером.

«Сиэтл». Что мы помним про «Кракена» в его первом сезоне? Что болельщица команды указала сотруднику «Виннипега» на подозрительную родинку – и как минимум продлила ему жизнь. Собственно, все – так себе дебют. Не должна команда с таким крутым названием и роскошной маской Грубаэура завалить и второй сезон. Не обязательно плей-офф – просто чуть-чуть пошуметь. И уже будет прогресс года.

Дилан Ларкин, «Детройт». «А Ларкин просто открывался», «Бог Дилан» и «Ларкинг» – заголовки, которые вы не увидите в ленте Sports.ru, а хотелось бы. Хотя поводы для этого должны быть. Он должен восстановиться после травмы и заявить о себе уже не как о местечковом лидере «Ред Уингс», а настоящей звезде НХЛ. А то он как-то подзакис.

Андрей Юртаев – комментатор КХЛ ТВ и «Матч ТВ»

«Каролина» – «Эдмонтон». Несколько последних сезонов я все жду прорыва от «Каролины», поэтому буду последователен – поставлю на нее и сейчас. Бернс и Штястны заменят ушедших Деанджело и Трочека, молодые парни типа Свечникова и Джарвиса продолжат прогрессировать, а к плей-офф будет готов Пачиоретти. Так что почему бы и нет?

Ну а от Запада – «Эдмонтон», который не стал слабее, в отличие от конкурентов. «Колорадо» лишился второго центра, да и непонятно, как долго продлится чемпионское похмелье. В «Калгари» поменяли одних больших звезд на других больших звезд – и неизвестно, как они все приживутся на новом месте. Поэтому «Эдмонтон». Кажется, пришло его время.

Игорь Шестеркин, «Рейнджерс». Поставлю на него, раз в прошлом сезоне был финалистом «Харта». Я вообще думаю, что «Рейнджерс» станут одним из главных разочарований – просто в силу того, как высоко они забрались в плей-офф-2022. Теперь все будут ждать от них следующего шага вперед, но, мне кажется, они весной и так прыгнули выше головы.

Летом клуб покинули сразу три игрока топ-6 (Копп, Ватрано, Строум), а на замену пришел только один Трочек. Может быть, он сам по себе сильнее Строума, но кем заполнить еще две дыры? Виталием Кравцовым? Это вряд ли. Поэтому я жду, что «Рейнджерс въедут в плей-офф исключительно на плечах Шестеркина.

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй». По логике, если вратарь получает «Харт», то и «Везина» должна доставаться ему же, но давайте разнообразия ради вручим приз Андрею Василевскому. Шестеркин провел выдающийся сезон, но Василевский держит высочайший уровень уже несколько лет подряд. И с учетом того, что прошлый год у Андрея относительно самого себя был не лучшим, представляю, как Василевский сейчас хочет реабилитироваться. Он снова будет играть фантастически и заберет свою вторую «Везину».

Оуэн Пауэр, «Баффало». Прогнозировать выступления молодых игроков – совершенно бесперспективное занятие. Назову одного из самых очевидных кандидатов – Оуэна Пауэра: он совершенно органично, безо всяких скидок на возраст, смотрелся во взрослом хоккее – на чемпионате мира и Олимпийских играх. Думаю, ему будет сложно претендовать на статистику Морица Зайдера в прошлом сезоне хотя бы потому, что Пауэр в «Баффало», а не в «Детройте». И это может понизить его шансы на награду – голосующие часто смотрят именно на очки. Но все же предполагаю, что Пауэр будет одним из реальных кандидатов на «Колдер».

Андрей Кузьменко, «Ванкувер». «Кэнакс» – интересная команда, которая будет играть в атакующий хоккей, и в нем у нашего нападающего все шансы проявить себя. Он получил хорошие отзывы на предсезонке – по ним нет смысла делать серьезные выводы, но «Ванкувер» для Кузьменко кажется хорошим выбором. Не думаю, что от Андрея стоит ждать игры уровня Капризова, но железным игроком основы c 30-40 очками за сезон он вполне может стать.

«Оттава». В последние годы «Сенаторс» проводят серьезную трансферную летнюю кампанию в надежде выбраться из подвала таблицы. И если раньше некоторые ходы – типа ставки на Мэтта Мюррея как на основного голкипера – выглядели довольно странно, то сейчас проделанная работа кажется разумной и логичной: Тэлбот в воротах, Дебринкет и Жиру в атаке, плюс талантливая молодежь, которая успела поднабраться опыта. Думаю, в этот раз они смогут оттолкнуться от дна. Не в зону плей-офф, конечно, но куда-то туда, на подступы.

Антон Лунделль, «Флорида». В свой дебютный сезон он уже выглядел как молодой Барков – успевал и очки набирать, и в меньшинстве был одной из основных фигур. В плей-офф очевидно не хватило опыта, но ему только на днях исполнился 21 год. Я жду, что в новом сезоне финн будет и дальше прогрессировать по направлению к «Селке Трофи».

Кирилл Корнилов – комментатор КХЛ ТВ и «Матч ТВ»

«Рейнджерс» – «Эдмонтон». Две команды, которые уже несколько лет идут за главным трофеем. Каждое межсезонье они становятся чуть лучше, чем были. Конкуренция на Востоке более серьезная, но, учитывая все составляющие (тренеров, состав, его глубину), «Рейнджерс» выглядят предпочтительнее.

Может быть, пришло время и «Эдмонтону» добиться качественного прорыва? На Западе чуть попроще – и сейчас «Ойлерс» смогли построить команду вокруг двух главных звезд. Главное, чтобы Кэмпбелл не вылетел из-за травм.

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон». Как в гонке снайперов, так и в борьбе за «Харт» ближайшие 2-3 года, думаю, конкуренция будет между двумя-тремя игроками. Макдэвид заряжен, что видно по предсезонным матчам. Он делает разницу на льду, он дает уверенность команде и иногда в одиночку вытаскивает игры. Конкуренты будут, но по влиянию на командные результаты, мне кажется, ему нет равных.

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй». Два лучших вратаря НХЛ на сегодня – это Василевский и Шестеркин. Во вторую «Везину» подряд верю с трудом, хотя не допускаю мысли, что Игорь сбавит обороты. «Тампа» по-прежнему будет хороша, и Василевский, который уже выиграл почти все в карьере, не даст сомневаться в том, кто достоин награды и по игре, и по статистике.

Мэттью Бенирс, «Сиэтл». Второй номер драфта-2021 уже сыграл несколько матчей в НХЛ – и то, что удалось увидеть в прошлом сезоне, меня впечатлило. Это мужичок, который год пересидел в студенческом хоккее. «Сиэтл» в лице Бенирса, кажется, получил первого центра на много лет вперед, а его результативность и полезность дадут возможность выиграть «Колдер».

Андрей Кузьменко, «Ванкувер». Новичков из России не очень много в предстоящем сезоне – и смотреть за Кузьменко будет особенно интересно. Андрею предстоит выдержать серьезную конкуренцию и проделать колоссальную работу над собой. Его данные и то, как он выглядел в предсезонных играх, дают право рассчитывать на постоянное место в основе с хорошими партнерами и достаточным игровым временем. Адаптация прошла хорошо, и я надеюсь, что Андрей себя проявит с наилучшей стороны.

«Коламбус». Конечно, входить в сезон с одним здоровым вратарем – дело рискованное. Но Корписало или Тарасов в скором времени должны помочь Мерзликину. Эта команда точно не будет скучной – Годро, Кент Джонсон и окрепшие молодые пацаны могут прилично пошуметь.

Кент Джонсон, «Коламбус». Какой игрок удивит – выбор сложный, ведь вряд ли нас удивят голы Мэттьюса или очки Кучерова с Макдэвидом. Удивлять должны молодые ребята, которые на льду могут сотворить что-то новое.

Безусловно, я жду прогресса от Чинахова. С тем подбором игроков, которые есть у «Коламбуса», Егор реально может сделать шаг вперед. Или мы будем удивляться новым выкрутасам от Зеграса? Может быть. Но я жду чего-то интересного от партнера Чинахова по команде – Кента Джонсона. То, с каким превосходством по мысли он играл на МЧМ и в NCAA, дает право ожидать от него много новых и смелых действий на льду.

Игорь Еронко – ассистент генерального менеджера «Авангарда»

С 2010-го по 2015-й – автор хоккейного раздела

Вполне допускаю, что ошибусь по обоим финалистам – «Колорадо» с «Тампой» никуда не делись, хоть и ослабли. «Калгари» с «Флоридой» – авторы самого громкого обмена межсезонья – тоже способны в обновленном виде дойти до главной стадии Кубка Стэнли. По-прежнему крепок «Сент-Луис». «Каролина», готовая перебегать кого угодно, попробует еще и переиграть. Шестеркин в прайме, и в этом сезоне должен получить чуть больше помощи от полевых «Рейнджерс».

Все не раз всплывавшие проблемы «Торонто» и «Эдмонтона» даже на бумаге до сих пор не решены (в первую очередь вратарский вопрос), но ведь и «Эвс» показали, что можно побеждать и с Кюмпером в раме, было бы желание и возможности играть максимально агрессивно с шайбой, полагаясь на суппорт и мастерство хоккеистов в рамках структуры. Возможности такие у «Лифс» и «Ойлерс» есть. Желание – иногда прослеживается. Лидеры в виде элитных хоккеистов присутствуют. Нет своего Макара? Ну, так его ни у кого больше нет, он такой один.

Да, скорее, я выдаю желаемое за действительное, потому что хотел бы посмотреть на такой финал и дуэль Мэттьюса, который определенно вырос в плане обороны, деталей игры, вовлеченности и ментальной устойчивости, с Макдэвидом, продолжающим добавлять во всех компонентах (хотя, казалось бы, куда уж еще?). Такая дуэль двух монстров в прайме – это на века. Сегодняшняя НХЛ – лига Остона с Коннором, и странно было бы не желать их непосредственного противостояния.

Илья Ельчанинов – продюсер хоккея и другого спорта на «Кинопоиске»

С 2011-го по 2015-й – автор хоккейного раздела, потом еще подкаст «Шайба» делал

«Каролина» – «Эдмонтон». Кто-то же должен вернуть нам 2006 год, пусть это будут они. С того финала для меня и началась настоящая НХЛ, которая не где-то в компьютере или телевизоре: Олег Твердовский в роскошном гангстерском костюме привез Кубок Стэнли в Омск. Самое время повторить, верно?

Я очень долго смотрел на «Колорадо» как на главного претендента. Когда Макар или Маккиннон берут шайбу – это отвал всего, но веры в Георгиева нет совершенно, я не понимаю этого хода. А после «Колорадо» идет «Эдмонтон», где Макдэвид и Драйзайтль способны вдвоем брать целые серии. Не знаю насчет всего плей-офф, но интересно же увидеть предел их человеческих возможностей. Да и главный игрок поколения должен сыграть в финале и показать, легенда ли он, знает ли о слове «величие» или просто быстрее всех катается.

На Востоке должна отдохнуть от четвертого финала «Тампа». Кадровые проблемы вроде ушедшего Палата – это ладно, но я скорее не верю, что команда вытянет еще один 100+ матчевый марафон. А «Каролина» просто созрела и, надеюсь, сможет либо избежать невероятно горячего, просто инфернального Шестеркина, либо пробить его. Ну и бородач Бернс не просто же так взял и променял Сан-Хосе на Роли. Если это будет не славный поход за кубком, я расстроюсь.

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон». «Харт» – очень скучный приз в последние годы, как и большинство индивидуальных: если Папи снова выбьет 60 голов, то «Харт» уедет в Торонто, а если нет – МакДи еще больше нагрузит свой трофейный шкаф. «Арт Росс» тоже уйдет кому-то из пары Драйзайтль – Макдэвид, если все будут здоровы, а «Ришар» – Мэттьюсу с его револьверным броском. Страшное зрелище для вратарей, но завораживает.

И тут я очень хочу ворваться с гневной речью: как же мощно в прошлом сезоне опрокинули Шестеркина! Я напомню, если вы вдруг забыли, «Харт» – это не приз за лучшее набивание статистики, а награда хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды. «Эдмонтон» вышел бы в плей-офф без Макдэвида, «Торонто» тоже ворвался б в свой любимый первый раунд без Мэттьюса. Где были бы «Рейнджерс» без Шестеркина? Получали бы больше 30 бросков за матч и думали, брать первым Слафковски или кого-то другого. Вклад Игоря не так просто оценить, как очередные 100+ от МакДи или 60+ от Мэттьюса, но этот самый вклад сильно, сильно больше. Но его подвиги из Торонто видны не так хорошо, к сожалению.

Игорь Шестеркин, «Рейнджерс». А есть варианты, кроме Василевского и Шестеркина? Команда Хеллибака не стала сильнее, нет оснований для улучшения игры и результата. Фредди Андерсен засбоил к плей-офф – и теперь есть сомнения в полноценном сезоне без травм. Но даже эти достойные мужчины честной судьбы не на одном уровне с нашими вратарями. Это космос. Впечатления ярче от Шести – такой идеальной техники я не видел давно. Давайте выпишем «Везину» этому кудрявому парню.

Оуэн Пауэр, «Баффало». Настороженность к Слафковски наверняка не у меня одного, так что пусть будет человек с громкой фамилией Пауэр. Когда эти два метра катаются и двигают шайбу – это даже немного завораживает. Да, Мактавиш разрывает все живое на молодежном уровне, но это пока не выглядит так, будто он готов рвать и в профи. Правда, не вижу альтернатив Пауэру, если только какой-нибудь читер не решит перевернуть игру.

Егор Замула, «Филадельфия». А вот тут я представлю подземку и уйду от всех мейнстримных вариантов, русским прорывом станет Егор Замула. Даже вкину инсайд: пара клубов КХЛ – как я слышал, но их могло быть и больше – очень хотели перевезти молодого таланта в Россию и готовы были платить ему не как парню 2000 года, а как взрослой звезде. Даже до разговоров не дошло – Егор твердо настроен на НХЛ. Да и в «Филадельфии» сейчас идеальное время для реактивного старта. Ну, если кого-то из дорогих защитников обменяют.

«Оттава». Они просто ждали, что их накроет дождем из халявных хороших игроков – и вот мы здесь. Самоубийственный ребилд «Чикаго» подарил им Дебринкета с 30-40 голами за сезон, спонтанный букетный период в «Миннесоте» – неплохого вратаря Тэлбота, а рынок свободных агентов – Жиру, способного отдать много-много передач. Теперь мы смотрим не на нелепый коллектив, до последней трети сезона претендующий на плей-офф (но все равно мимо), а на команду, способную отправить «Вашингтон» или «Питтсбург» на перестройку.

Илья Самсонов, «Торонто». Хочется, чтобы он стал игроком, который удивит. Илью наконец-то вывезли из русского хулиганского «Вашингтона», где на него орет Овечкин, – и, думаю, это ему на пользу. Он всегда был техничным вратарем, читающим игру, в нем есть талант, в нем есть искра, но последние годы в DC не задались. А еще у него в напарниках невероятно дорогой Мюррей, забывший, как пропускать меньше трех шайб за игру. Так что большой вентилятор торонтовских медиа скорее накинется на Мюррея, а у Самсонова будет удобренная почва для роста.

Кирилл Новокщенов – главный редактор cyber.sports.ru

С 2013-го по 2018-й – автор хоккейного раздела

Я честно предупредил Антона Руднева, что в последние годы увлечен только киберспортом (и немного – АПЛ) и посмотрел ровно 0 матчей НХЛ в прошлом сезоне. Но он пригрозил долететь до Сингапура и сорвать The International по Доте, так что я решил не рисковать.

Если что, мои прогнозы точно не считаются индивидуальной ставочной рекомендацией!

«Торонто» в финале – просто представьте себе тексты Никиты Петухова после того, как «Торонто» упустит финальную серию со счета 3-0 и 3:0 в четвертом матче! Нас точно ждет что-то великое. Ну а «Колорадо» будет дежурно закреплять свои претензии на династию.

«Харт» Макдэвида скучно предсказывать, но при прочих равных, думаю, отдадут ему – чтобы прокладывать дорогу к будущей борьбе с Гретцки если не по командным, то про индивидуальным наградам. А Василевский явно заждался второй «Везины» – верю в него, хоть Шестеркин и фаворит.

В молодежном хоккее я не разбирался, даже когда работал в хоккейном разделе, так что поставлю на громкую хоккейную фамилию Мактавиш (тем более, что парень уже зажигал на МЧМ и сможет, если что, подменить вратаря – а универсалов в НХЛ любят). Из российских игроков выделю Подколзина – у него был хороший первый сезон, верю в еще более яркий прорыв во втором, что-то вроде 30+20.

«Виннипег» провалил прошлый сезон, не попав в плей-офф – пришло время камбэкать. Я вижу в составе тех же приятных парней, что и пять лет назад – Уилера, Шайфли, Кайла Коннора. Их недооценивают? Ну и прекрасно, злее будут в плей-офф. Такую же мотивацию доказать всем, что его зря списали, вижу и у Филипа Задины из «Детройта», бывшего 6-го пика драфта.

Егор Параскун – сотрудник Спорта на «Кинопоиске»

С 2018-го по 2022-й – автор хоккейного раздела

«Торонто» – «Колорадо». Давайте сразу к «Торонто», который всех удивит и выйдет в финал на плечах и заднице могучего Остона Мэттьюса. Дело не только в таланте американца – команда прилично выросла и показывала хороший хоккей в серии против «Тампы». Просто посмотрите на Восток – на бумаге там нет конкурентов:

• «Каролина» – несмотря на крепкий состав – самая тупая команда лиги после смены тренера в «Вегасе». Может пошугать, помахать дубиной, но читается на раз-два и ломается парой простых тренерских решений.

• «Рейнджерс» – перспектива, которая на данном этапе развития держится на Игоре Шестеркине. Возможен шаг вперед за счет еще одного качественного скачка в игре Лафреньера и Какко, но в это верится с трудом. Плюс хоккей Жерара Галлана моментами падает на уровень «Каролины» и напоминает пьяного соседа, который ломится ночью в чужую квартиру, потому что перепутал двери.

• «Тампа-Бэй» – Джону Куперу просто не хватит людей нужного класса. Пиков первого раунда уже нет на двух ближайших драфтах, Хэйгл не выстрелил на уровне компенсации, которую за него отдали, а из четвертого звена сыпется песок. В этом сезоне «Тампа» идет в еще один рывок – через год вступают в силу безумные (относительно текущей роли в команде) контракты Сергачева и Чернака. А дальше – чистка платежки и попытка найти дешевых, но полезных игроков для глубины состава. Задача, которая Брисбуа вполне по силам.

Теперь к персоналиям.

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон». Про него, кажется, уже не нужно ничего писать – лучший игрок лиги, который тащит на себе команду с достаточным числом проблем и при этом не жалуется. У Коннора нет харизмы Овечкина, но в условиях, когда приличные игроки бегут из Канады (см. межсезонье «Калгари»), тихий нрав только в плюс. Так что готовьте банку приличного пива для его хайлайтов – он нас точно порадует.

Игорь Шестеркин, «Рейнджерс». Верю во вторую подряд «Везину» – это самый удивительный вратарь лиги прямо сейчас. Игорь потрясающе готов и тащит даже при провалах в защите. Хотел бы увидеть в тройке номинантов Шестеркина, Сорокина и Василевского, но на Лонг-Айленде какие-то странные сдвиги, а «Тампа» по привычке закладывается на плей-офф, что отразится на статистике Большого Кота.

Мэттью Бенирс, «Сиэтл». «Колдер» отдам ему – у «Сиэтла» слабая команда, но есть проблемы в центре и пара хороших вингеров для первого звена и большинства. Кажется, что Бенирс будет играть в топ-звеньях, получать много времени и набирать очки без особой ответственности за результат, поскольку команда не претендует на что-то серьезное. Таланта и рабочей этики ему хватит.

Александр Георгиев, «Колорадо». Получил позицию стартера в сильной команде – это серьезный вызов, с которым Александр просто обязан справиться, если не хочет бэкапить остаток карьеры в НХЛ.

Джек Хьюз, «Нью Джерси». Если не сломается после первого контакта плечом в плечо и не пропустит очередные 20 матчей регулярки, то вполне может выбить сотню очков. У Хьюза есть талант, скорость и голова, а теперь к этому великолепию еще и Палата добавили – если в таких условиях не зажигать на четвертый сезон в лиге, то стоит запретить контракты на 8 млн в год новичкам ниже 185 см.

Родион Власов – журналист «Чемпионата»

С 2016-го по 2021-й – автор хоккейного раздела

«Каролина» – «Колорадо». В прошлых плей-офф «Харрикейнс» разочаровывали откровенно тупым хоккеем: однообразные броски любят только статистические модели, в реальности от них нулевой эффект. Сейчас команда задешево получила главного бородача лиги Бернса и старую вегасовскую связку Пачиоретти – Штястны. Здесь важны не только имена: ветераны должны дать и кубковый опыт, и игровое разнообразие, которого у команды не было. Верю, что и сам Бринд’Амор будет более гибким тактиком, а не устроит новую серию гопака на граблях.

На Западе большого выбора не наблюдается. Соблазнительно поставить на «Калгари», но все еще в памяти весенний коллапс Маркстрема в воротах. Поэтому – снова «Эвеланш». Хотя они вынужденно пересобрали второе звено, потеряли Кадри, но даже с меньшей глубиной эти ребята должны обеспечить себе второе место в дивизионе. Проблему второго центра можно будет решить на дедлайне, а в плане системы игры равных «Колорадо» на Западе нет: у других клубов летом не было таких трансферов, чтобы сравняться с чемпионами по общекомандной скорости.

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон». В ближайшее время сложно представить вариант, при котором «Харт» не уйдет кому-то из пары Мак – Мэт. Но в этом году все-таки ставлю на первого: у него более слабые оппоненты по дивизиону, с первых игр сезона появится подходящий партнер по звену (Эвандер Кэйн), да и форма в плей-офф была просто чумовой.

Фредерик Андерсен, «Каролина». Не буду патриотичным. Андерсен и в прошлом сезоне показал игру, которая должна была принести «Везину», но Шестеркин провел без преувеличения исторический год. Сейчас защита «Каролины» стала еще лучше, и до Андерсена должно долетать поменьше опасных бросков.

Мэйсон Мактавиш, «Анахайм». Сейчас много хайпа вокруг Оуэна Пауэра, но «Колдер» у защитника два года подряд – это невозможно. Поэтому поставлю на очередного волшебника из «Анахайма», который в играх за молодежку уже выглядел как взрослый, да и на Олимпиаде смотрелся неплохо. Если вдруг случится чудо и он будет играть в связке с Зеграсом, целый поезд из хайлайтов обеспечен.

Даниил Тарасов, «Коламбус». В «Блю Джекетс» играет худший вратарь лиги – Йоонас Корписало. Это не хейт, а простая статистика: финн – последний в НХЛ по проценту сэйвов за последние несколько сезонов. Поэтому есть чувство, что рано или поздно из фарма вызовут Тарасова, и тот вполне может выдать огненный отрезок в стиле раннего Шестеркина.

«Даллас». Здесь можно было б написать «Детройт» или «Оттава» – только о том, что они всех удивят, пишут еще с лета. Удивление ожидаемым быть не может, поэтому выберу «Старс» – и для этого даже есть обоснование. Новый главный тренер Питер ДеБур проводил первые сезоны на новом месте так: «Флорида» – 93 очка в регулярке (второй лучший результат команды на тот момент), «Нью-Джерси» – финал, «Сан-Хосе» – финал, «Вегас» – финал конференции. Рационального здесь маловато, но вообще у «Далласа» есть интересные игроки, чье развитие застопорилось в последние сезоны унылого хоккея. Может, новый тренер их и взбодрит.

Колин Уайт, «Флорида». Не самый очевидный выбор, но мы уже видели, как атакующая машина «Пантерс» помогала перезапускать карьеру вроде бы совсем скатившимся парням типа Дюклера. Уайт – небесталанный форвард, которому очень помешали травмы, и он вполне может занять место в топ-6 и набить хорошую статистику со звездными партнерами.

Вадим Кузнецов aka Артем Зырянов – корреспондент РИА Новости

С 2008-го по 2019-й – автор хоккейного раздела. Основатель легендарного блога «Эпицентр»

«Каролина» – «Колорадо». Есть факт: ни одна из команд Запада со времен «Детройта» Бэбкока не играла в финале Кубка Стэнли два года подряд. Даже «Чикаго» – тот взял три чашки за 6 лет.

И есть реальность: непреодолимых конкурентов в конференции у «Колорадо» не видно. Да, чуть тяжелее будет с «Нэшвиллом», который взял Райана Макдону и Нино Нидеррайтера. «Миннесоте» и «Сент-Луису» не хватит глубины в атаке, «Вегасу» – вратаря, а «Эдмонтону» – второго гениального Мака, но только в защиту. «Калгари» разрушил то, что по крупиночкам собирал несколько лет, «Лос-Анджелес» свое уже выиграл, а «Даллас», «Виннипег» и «Сан-Хосе» как будто не решили, как им развиваться дальше. «Анахайм», «Ванкувер», «Сиэтл» – это все интересно через два-три года, так что у «Эвеланш» большие шансы на еще один кубок.

«Каролина» – суперинтересный проект, который пошагово развивается, начиная с прихода нового владельца и его слов, что команда будет играть в атаку. Это дуэт вратарей, получивших «Дженнигс Трофи» за прошлый сезон, и пара самых недооцененных (и недозарабатывающих) защитников лиги – Пеши и Слэвин. Это космический талант Себастьян Ахо, умеющий вообще все Андрей Свечников, а также Стаал-средний, Терявяйнен, Котканиеми, Нечас, Джарвис, Мартинук, Шей, Бернс, остатки здоровья Пола Штястны и потенциально Макс Пачиоретти, вылетевший из-за травмы до весны. Это тренер Род Бринд’Амор, который превратил «Харрикейнс» из бесхребетного набора имен в очень крепкую, узнаваемую и кубковую команду.

«Каролина» вышла бы в финал Востока еще прошлой весной и там точно погоняла бы «Тампу», но, играя без вратаря, пока научилась побеждать только «Торонто», а «листья» вылетели еще в первом раунде.

Кэйл Макар, «Колорадо». Помешать 100-очковому сезону с 30+ голами, еще одним «Норрисом» и титулом самого ценного игрока лиги Макару может только удар коленом в колено от какого-нибудь Ткачака, но пусть еще попробуют Кэйла поймать. По-другому его не остановить, а сам он не остановится.

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй». «Лайтнинг» на фоне усталости после трех финалов подряд, потерь Палата, Макдоны и Сирелли (травма) какое-то время точно будут буксовать, а чем хуже играет – и меньше забивает – команда, тем круче выглядит Василевский. Было доказано многими сезонами, и нет причин сомневаться, что это случится опять. В конце концов, одна «Везина» для парня, который пять лет подряд лидирует в лиге по количеству побед, – это совсем неприлично.

Мэйсон Мактавиш, «Анахайм». За два последних сезона он сыграл за восемь команд в восьми разных турнирах – от чемпионата Швейцарии, НХЛ и АХЛ до лиги Онтарио, ЮЧМ, МЧМ и Олимпиады. И нигде не затерялся, а местами просто разрывал. Стоит ли сомневаться в его готовности к переходу во взрослый хоккей? К тому же эти «Дакс» – подходящая площадка для новичка. Рядом полно таких же молодых и безбашенных ребят, команда пока еще в режиме перестройки, а в Калифорнии не будет такого давления, как в Канаде или других хоккейных регионах. И не забываем, что НХЛ задолжала «Анахайму» приз лучшего новичка за прошлый сезон. Только Зеграс!

Даниил Тарасов, «Коламбус». Второй номер «Блю Джекетс» Корписало и до операции не тащил (GAA 4,15, 87,7%), а в какой форме он будет после нее, сказать сложно. Тарасов моложе, дешевле, и у него контракт на три года, а не на один, как у финна. Законы бизнеса НХЛ обязывают «Коламбус» давать Дане больше игрового времени, а до травмы он показывал, что вполне соответствует уровню лиги. Прорывом для Тарасова будет 30-35 матчей и дебют в плей-офф.

«Филадельфия». Команда, которая удивит? Во-первых, та, что обыграет в плей-офф «Колорадо», если это вообще случится. Во-вторых, «Филадельфия», которая по всем прогнозам должна бороться за Бедарда или Мичкова. И при любом другом главном тренере боролась бы, но не с Джоном Тортореллой. Этот заставит Хэйса и ван Римсдайка зарабатывать деньги, а не получать. Растормошит Проворова и Эткинсона, научит Ристолайнена обороняться и найдет правильные – не факт, что печатные – слова для Картера Харта. Это, возможно, его последний клуб в НХЛ, и сливать сезон ради будущего... Не про него это, не про него. Какое бы место ни заняла «Филадельфия», ее игроки и соперники будут вспоминать Тортса еще очень долго.

Алексис Лафреньер, «Рейнджерс». Слово «удивит», может, не совсем про Лафреньера, ведь первые номера драфта НХЛ удивляют, когда их меняют в хабаровский «Амур» на бублики, а не когда они раскрывают свой талант. Но суть в том, что Алексис после двух разогревочных сезонов с 25-30 очками, после которых его могли причислить к бастам, готов дать огня и стать определяющей фигурой в «Рейнджерс». За несколько недель рубки в сериях с «Питтсбургом», «Каролиной» и «Тампой» он будто повзрослел лет на пять, и этот опыт даст ему больше, чем сотня матчей регулярки. 60 очков минимум.

Дмитрий Шевченко – хоккейный автор Sports.ru

НХЛ – какой-то особый мир, где все прям сильно непредсказуемо. Три выхода подряд в финал «Тампы» заслужены, но в эпоху потолка зарплат – это нонсенс. И тот же «Колорадо» наверняка будет хорош в новом сезоне, но до финала Кубка Стэнли не доползет. На мой взгляд, там будут «Калгари» и «Рейнджерс». У «огоньков» сейчас то самое кубковое окно – и они постараются сделать все, чтобы взять трофей. «Рейнджерс» – как будто бы те следующие, кто должен быть в финале от Востока после «Тампы». Есть и «Каролина», но в нее веры меньше.

Если по «Харту» все понятно, то на «Везину» мы вполне можем увидеть трех российских кандидатов (ну или двух как минимум). Илья Сорокин здорово освоился в НХЛ, у него был шикарный прошлый сезон, а нынешний должен получиться еще более прорывным.

В успех Егора Чинахова верю не только по крутой предсезонке, где он забил четыре гола – «Коламбус» в целом должен быть интереснее, чем в прошлом сезоне, и Егор как раз будет одним из тех, кому доверяют и дают шансы. В этой номинации вполне можно было выбрать и Марченко, но для него НХЛ – совсем новая лига, будет очень непросто провести стабильно весь сезон. Хотя он явно поехал в Америку с правильным настроем.

Должен же «Торонто» когда-то пройти во второй раунд плей-офф. Надеюсь, этим и удивит.

Артем Сериков – хоккейный автор Sports.ru

«Торонто» – «Колорадо». Слишком уж долго «листьям» не везло – и, кажется, просто пришло их время побороться за кубок. На Западе финалистом снова будут «Эвс» – Сакик так долго и кропотливо строил клуб, что вряд ли все ограничится одним финалом.

С индивидуальными призами будет еще интереснее. В «Далласе» подрастает талантливый Джейк Эттинджер. Петр Кочетков вряд ли будет с ним соперничать, зато может стать главным русским прорывом – он классно начал в прошлом сезоне и без форс-мажоров запросто составит конкуренцию Раанте и Андерсену.

Лучший снайпер и бомбардир Олимпиады Юрай Слафковски вполне может пошуметь и в НХЛ. Из старичков, надеюсь, удивит Александр Овечкин, штампующий шайбы в погоне за Гретцки. Если он даже в этом возрасте забьет 40-50 голов – чем не повод в очередной раз удивиться?

Но больше всего из наших по окончании сезона хотелось бы порадоваться за Кирилла Капризова – если обойдется без травм и спадов, а «Миннесота» пробьется в плей-офф, то можно претендовать на «Харт».

Александр Кожемяченко – хоккейный автор Sports.ru

Обойдемся без напрашивающегося варианта с повторением финала «Тампа» – «Колорадо» (хотя он кажется максимально реальным) и поищем в другом месте. На Западе есть суперстабильный «Сент-Луис» – единственная команда, которая до финала выигрывала у «Колорадо». Уровень мастерства и опыта «Блюз» вполне способен довести их до решающей серии. На Востоке вырисовываются два лидера: «Рейнджерс» и «Торонто» – ньюйоркцы прокачались в обороне в прошлом плей-офф, усилились Трочеком, а потому выберу их.

Есть ощущение, что в регулярке пошумит молодой «Коламбус», с новым лидером – Джонни Годро. Ему явно здесь дадут свободу, а набирать очки он и так умеет. «Блю Джекетс», вероятно, выбьют из уайлд-кард какой-нибудь «Бостон», который не сможет выехать на древних плечах Бержерона и Крейчи.

Большой шанс, что с помощью Будро и Петтерссона в этом сезоне раскроется Андрей Кузьменко, отлично показывающий себя на предсезонке. Главный тренер «Ванкувера» даже сравнил его с Овечкиным. Жаль, из-за возраста не составит конкуренцию Мэттью Бенирсу в гонке за «Колдер» – молодой талант, которого видят первым центром «Сиэтла», должен выстрелить в этом году.

Олег Горбачев – хоккейный автор Sports.ru

«Калгари» для меня – главный фаворит Запада: клуб хорошо поработал в межсезонье, да и Дэрилл Саттер – тренер с огромным чемпионским опытом. На Востоке выберу «Рейнджерс»: без массовых травм и с игрой Артемия Панарина времен «Коламбуса» у команды все шансы на выход в финал.

Остон Мэттьюс, «Торонто». Явный фаворит «Харта». Не думаю, что в этом сезоне у него появятся конкуренты.

Илья Сорокин, «Айлендерс». Был одним из немногих в команде, кто не провалился в прошлом сезоне – хотелось бы, чтобы еще более надежная игра привела к «Везине».

Марко Росси, «Миннесота». От молодого центра уже второй год ждут прорыва – и в этом сезоне все должно получиться.

Владислав Наместников, «Тампа». Очень хочется, чтобы он смог себя проявить. Клуб дал ему еще один шанс – думаю, что набрать очков 50 в новом окружении он вполне способен.

«Ванкувер». При Брюсе Будро команда смотрится очень здорово. Еще в прошлом сезоне «Кэнакс» могли попасть в плей-офф, но отстали от «Далласа» на 5 очков – в этом такого не будет!

Андрей Кузьменко, «Ванкувер». Контракт новичка на один год – показывать себя нужно здесь и сейчас. Кажется, отличная мотивация, чтобы проявить лучшие качества.

Михаил Пентегов – хоккейный стажер Sports.ru

В ближайшие пять лет «Эдмонтон» возьмет Кубок Стэнли. А может, и два. Там две суперзвезды в самом продуктивном возрасте, две «просто звезды» - Кэйн и Нюджент-Хопкинс, отличные зашитники (Нерс, Бэрри, Клефбом, Бушар, Сиси, Кулак – как минимум топ-10 в рейтинге оборон НХЛ, а может и топ-5) и Кэмпбелл в воротах, который никогда не получит «Везину», но стопроцентно легитимный первый номер клуба НХЛ.

Начинать можно уже в предстоящем сезоне – конкуренты дают все шансы. Одни безумно талантливые (как «Рейнджерс»), но еще недостаточно заматеревшие. У кого-то есть опыт и талант (как у «Колорадо»), но просела мотивация (уже выиграли) и ослаблен состав. У кого-то есть опыт-талант-мотивация (как у «Торонто»), но недостаточно глубины. А у «Эдмонтона» – все перечисленное, притом в оптимальном сочетании.

Макдэвид, думаю, сосредоточится на подготовке к плей-офф. Свою сотню очков наберет, но в числе реальных претендентов на «Харт» рассматриваться не будет. А вот Остон Мэттьюс пока не наелся индивидуальными призами, поэтому выложится по полной и повторит прошлогодний успех.

В фаворитах на «Везину» ходит Шестеркин – оно и понятно: тот же тренер, та же оборона, только ставшая старше и опытнее. Но все-таки последним, кто брал трофей два года подряд, был Мартин Бродер. И вообще такой дубль – автоматическая заявка на величие уровня топ-10 вратарей НХЛ в истории. С тех пор, как приз стал вручаться по результатам голосования, дважды подряд его получали, кроме Бродера, только Гашек и Руа. Может быть, Игорь в самом деле фигура такого масштаба, но это выяснится не сейчас, а позднее. Поэтому в две «Везины» подряд я не верю так же, как в перспективы Василевского, который накопил усталость за три сезона и оборону которого Брисбуа ослабил.

Мой выбор – Илья Сорокин – тоже несколько контринтуитивен: из клуба ушел Барри Троц, и неизвестно, как будет играть команда. Но все-таки я верю, что именно он станет четвертым русским вратарем с такой наградой в коллекции.

Александра Лихачева – SMM хоккея на Sports.ru

Больше пожелания, чем прогнозы.

«Каролина» – «Ванкувер». «Банда придурков» точно украсит финал – плюс подкупает то, что на драфте НХЛ-2022 они выбрали четырех (!) русских. «Кэнакс» должны быть там как минимум из-за деда-матершинника Брюса Будро: на его ворчание после матчей можно смотреть бесконечно, а песня «Bruce, there it is» в плей-офф должна выбесить его так сильно, что аж понравится. Да и интересная в команде банда вырисовывается с Подколзиным, Кузьменко и Михеевым.

Тревор Зеграс, «Анахайм». Это любовь. Один из самых ярких и харизматичных игроков не только «Дакс», но и всей НХЛ. Его хоккей будущего должен принести пользу команде. Будем радоваться лакросс-передачам и веселым роликам с его участием – здесь он однозначно лучший. Но вообще хотелось бы «Харт».

Илья Сорокин, «Айлендерс». У нас самые топовые вратари – Василевский и Шестеркин уже с трофеями. Осталось его взять Илье, который точно составит им конкуренцию в сезоне.

Оуэн Пауэр, «Баффало». Пауэр – сила! Хотя тут сложно выбирать – в лиге много сильных новичков, которые могут зажечь. Верю в Кирилла Марченко, но все-таки остановлюсь на канадце.

Андрей Кузьменко, «Ванкувер». Провел хорошую предсезонку, но при этом остался не очень доволен своей игрой – кажется, нас может ждать самое настоящее открытие сезона. За месяц Андрей успел влюбить в себя канадских болельщиков и прессу, такая яркая личность не должна потеряться.

«Анахайм». Все просто – там есть Тревор Зеграс и Мэйсон Мактавиш.

Шейн Райт, «Сиэтл». Нет лучше мотивации, чем злость и обида. Думаю, Райт заставит «Монреаль» пожалеть, что не его выбрал в первом раунде драфта-2022.