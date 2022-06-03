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«Колорадо» за 2 минуты забрал второй матч финала Запада. «Эдмонтон» вообще не смог забить!

Микко Рантанен Микко Рантанен
Арттури Лехконен Арттури Лехконен
Джош Мэнсон Джош Мэнсон
Назем Кадри Назем Кадри
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У Францоуза шатаут.

Первые два матча финала Запада получились абсолютно разными по содержанию – и причина этого кроется в «Эдмонтоне». За какие-то сутки команда, готовая отыгрываться с любого счета и с любым соперником, превратилась в случайного участника плей-офф.

Хотя, казалось, что ситуация для «Ойлерс» была даже более выгодная, чем позавчера: они поняли, что могут бодаться с «Эвеланш» на равных, а из-за травмы Кюмпера против них вышел бэкап, не игравший полный матч больше трех недель. Но что-то пошло не так уже с первых секунд:

Нет, от этих команд никто и не ожидал сверхнадежной игры в обороне, только «Эдмонтон» в своей зоне действовал неудачно даже по меркам себя: 40 бросков по воротам Смита можно, конечно, списать на частую игру в меньшинстве, но даже в равных составах, по подсчетам NaturalStatTrick, «Ойлерс» допустили 27 опасных моментов – а «Колорадо» такое не прощает.

Роковая для «Эдмонтона» трехминутка случилась в начале второго периода:

• легкая паника в обороне, неудачная передача Нерса на Сиси – и Лехконен подправляет шайбу после броска Кадри,

• пока «Ойлерс» пытались понять, что случилось, «Колорадо» после проигранного вбрасывания так запрессинговал соперника, что уже через 15 секунд забил второй – про Мэнсона просто забыли.

Передачу на Джоша отдавал все тот же Кадри. Через 109 секунд Назем ассистировал уже Микко Рантанену при выходе два-в-один.

«Это линия, с которой все началось во втором периоде и ей же и продолжилось, линия Кадри, – констатировал тренер «Колорадо» Джаред Беднар. – Назем играет важную роль в этом. Они сделали игру во втором периоде – использовали пару моментов и создали это преимущество».

За 2:04 «Колорадо» забросил 3 шайбы, просто смяв соперника в каждом из эпизодов. Такое отставание для нынешнего «Эдмонтона» – просто пустяк, вот только в плей-офф-2022, кажется, настолько деморализованных «Ойлерс» мы еще не видели.

Встряхнуться им не помог даже перерыв и речь Вудкрофта в раздевалке: 4 броска за период, в котором нужно отыгрываться – это караул. Не сказать, что Францоуз творил чудеса – но действовал максимально уверенно и не дрогнул перед фамилиями соперника.

А в противостоянии Маккиннон vs Макдэвид сегодня явная победа за Нэтаном: в третьем периоде он наконец-то реализовал большинство для «Эвеланш». И вообще он был очень заметен – 11 бросков в створ!  Макдэвид может похвастаться только двумя.

«Соперники нашли способ прорваться. Мы – нет, – признал Коннор. – У них есть хорошие игроки, у них есть хорошие защитники. У нас не получилось создать много моментов в атаке... Они делают много хороших вещей, и мы должны найти способ просчитывать их».

У него и Драйзайтля второй матч в этом плей-офф без набранных очков. Прошлый был в первом раунде – тогда «Лос-Анджелес» с победой 4:0 сравнял счет в серии. Но сейчас и соперник, и ситуация в противостоянии куда тяжелее.

Кубок Стэнли

Финал Западной конференции

Колорадо – Эдмонтон 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Дата проведения
3 июня, 03.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Лехконен (Рантанен, Кадри)
2:0 – 25 Мэнсон (Лехконен, Кадри)
3:0 – 27 Рантанен (Ландескуг, Кадри)
4:0 – 56 Маккиннон (Макар)
Вратари: Францоуз 24/24 – Майк Смит 36/40.

Счет в серии: 2-0

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Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

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