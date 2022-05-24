«Тампа» переехала лучшую команду НХЛ: толстый талисман забил победный гол, Василевский поймал вообще все

4-0 в серии.

Вопрос, который возникает после просмотра серии «Флорида» – «Тампа-Бэй»: а как вообще «Пантерс» вышли во второй раунд?

Сшибка с чемпионами получилась еще более болезненной, чем год назад – там были приличные 2-4, сейчас – безнадежный свип. Наверное, дело в том, что год назад против Джона Купера играл один из лучших тренеров в истории НХЛ Джоэл Кенневилл, а сейчас – его ассистент.

Эта серия – один большой урок для «Флориды», которая взорвала регулярку своей результативностью. Урок о том, что в составе нужен баланс состава – и если защитник получает 7 млн, это не значит, что он может выходить в первой бригаде большинства. О том, что позиционные атаки не менее важны, чем летучие атаки с ходу. И о том, что в плей-офф побеждает тот, кто лучше адаптируется.

«Тампа» четко подстроилась под соперника, а главные звезды команды раз за разом забирали победы. Самое страшное в сериях с «Лайтнинг» – выйти против Андрея Василевского на решающий матч. Не верите? Вот табличка, как Андрей закрывает серии плей-офф.

Это нечеловеческая эффективность – Василевский просто убивает соперника в ключевые моменты и отбирает победу.

«В регулярке мы часто отходили от своей игры, и это сказывалось на его статистике. Сейчас мы блокируем броски, открываем ему обзор и он делает все эти сэйвы, которые может делать только он. Он делает сэйв за сэйвом и дает нам шанс на победу», – рассказал после решающего матча Пьер-Эдуар Бельмар.

Андрей Василевский на пресс-конференцию пришел в бейсболке, прятал взгляд от репортеров и выкрутил свою скромность на максимум:

«Да ничего особенного, на самом деле. В этих матчах вся команда играет. Всю серию. Парни жертвуют собой, до хруста в костях останавливают броски. Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше и ловлю шайбы. И это помогает парням побеждать».

Ну и по древней кубковой традиции, решающий гол в серии забил не звездный нападающий «Тампы», а один из полезных ролевых игроков – Патрик Марун снова добрался до финала конференции, а вообще у него три Кубка Стэнли за три последних сезона и он превратился в победный талисман.

Его решающий гол – немного корявый, немного нелепый, но самый важный в серии.

У главного тренера «Тампы» Джона Купера в самом конце пресс-конференции спросили: «Чему вас научила серия против «Коламбуса»?». Бывший юрист ответил в своем стиле: «Ну, мы теперь не проигрываем».

И после двух раундов все еще сложно поверить, что в НХЛ есть команда, которая способна завалить эту «Тампу» в плей-офф.

2-й раунд

Счет в серии: 4-0

Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports