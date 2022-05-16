Панарин и Шестеркин сделали Нью-Йорк счастливым: Игорь тащил все, Артемий – забил в овертайме

Спасли безнадежную серию!

Противостояние «Питтсбурга» и «Рейнджерс» завершилось – и оно оставило после себя несколько очень мощных впечатлений.

Во-первых, какой же «Питтсбург» крутой: несмотря на все травмы по ходу серии, команда Салливана стала кошмаром для полевых «Рейнджерс» и в формате 5-на-5 созидала лучше всех в первом раунде плей-офф. Кросби и Малкин – чистое величие и звездный дуэт здорового человека, Джейк Генцел – человек, который удивительным образом переносит результативность из регулярки в плей-офф, Раст и Родригес – боевые машинки второго плана. «Питтсбург» усилиями Майка Салливана собрал действительно сильную команду, которой должно быть очень обидно из-за итогового результата, потому что «пингвины» были не хуже своего соперника.

Но здесь в дело вступает то самое «во-вторых» – Игорь Шестеркин. Как же он тащит! Эта серия от Игоря – большое и яркое выступление классного вратаря. Он мощно ворвался в серию, просел под давлением безумных фанатов «Питтсбурга» и привозами своих же защитников, а на две решающие игры серии словил дзен и дал «Рейнджерс» сэйвы, которые обеспечили разницу. Шестеркин – убийца продвинутой статистики, которая насчитала «Питтсбургу» почти 4 ожидаемых гола и 22-6 по моментам повышенной опасности.

Банальная мысль: очень тяжело побеждать, когда вратарь соперника играет вот так.

А в твои ворота заходят вот такие шайбы.

И в-третьих, у «Рейнджерс» куча проблем, но дух к ней не относится. Жерара Галлана стоит критиковать за странное использование Панарина, стиль игры, который эпизодами скатывается к худшим образцам его «Вегаса» с беготней, но чего у его команды не отнять – это дух. «Рейнджерс» вернулись со счета 1-3 – это крутое достижение даже с поправкой на отсутствие Кросби и основных вратарей у «Питтсбурга».

Ну и куда без Артемия Панарина, который провел далеко не лучший матч в карьере, но точно пальнул в самый нужный момент. «Питтсбургу» оставалось сыграть лишь 9 секунд в меньшинстве, но против такого хитрого броска Тристан Джерри был бессилен.

«Отличные эмоции. Наши болельщики опять дали нам огромное количество энергии, за что им спасибо. Все рады, двигаемся дальше. В принципе, они с первой игры давали мне бросать, но я почему-то не бросал. Может, правда, всех послушать и начать бросать?» – сказал Артемий после матча.

«Если у нас был шанс на победный гол, его должен был забить Артемий», – добавил главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

Это первая победа в серии для «Рейнджерс» после объявления курса на масштабную перестройку – молодая команда обрастает опытом и победными эмоциями, но впереди еще более опасный соперник – «Каролина», которая очень хочет пробить великолепного Шестеркина.

1-й раунд

Счет в серии: 4-3

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Adam Hunger