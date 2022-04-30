Капризов выдал великий сезон: переписал рекорды клуба и вошел в топ-5 бомбардиров лиги

Настоящая суперзвезда.

«Миннесота» завершила регулярный сезон – второе место на Западе, одна из лучших линий нападения в лиге и рекорды клуба, которые переписал гений из Кузедеево.

Кириллу Капризову хватило всего одного сезона, чтобы с ноги открыть дверь в мир хоккейных суперзвезд – его игра завораживает, его статистика – просто супер, а те редкие видео с Кириллом, которые выкладывает пресс-служба «Миннесоты», моментально заряжают позитивом.

Результат Капризова по итогам регулярного чемпионата – 108 очков. И это обеспечивает Кириллу место в десятке лучших русских сезонов за всю историю НХЛ – просто еще раз напомню, что парень играет в НХЛ второй год, а на драфте его взяли в пятом раунде.

Сегодня у него два очка против «Колорадо» – Кирилл собрал 1+1 и обеспечил «Миннесоте» преимущество домашней площадки в серии против «Сент-Луиса». Гол, кстати, получился рабочим – такое от Капризова мы видели довольно часто.

В это трудно поверить, но Капризов всего на второй год карьеры в НХЛ оставляет после себя небольшое наследие – клубные рекорды по очкам и голам за один сезон уже принадлежат Кириллу. Самый солидный впереди – рекорд по очкам, принадлежащий Микко Койву. Финн за карьеру в «Уайлд» настрелял 709 баллов – если Капризов останется в самом хоккейном штате после истечения своего действующего контракта, новый рекорд вполне может быть в районе 1000 очков.

Капризову повезло с командой – в первую очередь, в плане комфорта самого Кирилла. Хартман и Зукарелло не суперзвезды, но они здорово дополняют Капризова – неизвестно, был бы он так успешен в тройке с условным Джеком Айкелом. Кирилл – пятый бомбардир регулярного чемпионата, и он оказался в действительно звездной компании. Теперь точно можно без лишней скромности говорить, что Капризов – это элита НХЛ и мирового хоккея.

Тем не менее, у Капризова впереди самое серьезное испытание – серия против очень непростого «Сент-Луиса», в которой Кириллу предстоит доказывать, что он будет таким же эффективным игроком в плотных кубковых матчах. Год назад для выхода во второй раунд «Миннесоте» не хватило совсем немного – самое время сделать шаг вперед.

Фото: REUTERS/David Berding-USA TODAY Sports