Тарасенко творит: набрал 5 очков за матч впервые в карьере и забил гол-шедевр

Ожидания перед сезоном: Тарасенко не вернется на топ-уровень, «Сент-Луис» обменяет его тяжелый контракт.

Реальность в конце регулярки: Тарасенко вернулся, чтобы править.

Не устану повторять, что это один из лучших сюжетов русского сезона НХЛ – 30-летний снайпер, которому несколько раз оперировали плечо, возвращается на свой топовый уровень и может выбить лучшие цифры в карьере. Сегодня очень не повезло «Баффало» – команде, на которой сейчас многие набивают очки. Впрочем, Тарасенко – совсем не специалист по мусорной статистике. Он второй в команде по очкам, набранным в равных составах и безусловный лидер по победным шайбам.

Сегодня, например, помогала побеждать классная игра в пас от звена Бучневич – Томас – Тарасенко. Они просто вскрыли оборону соперника.

А второй гол – настоящий шедевр с завершением одной рукой в стиле Петера Форсберга.

Тарасенко так уже делал – забивал в ворота «Рейнджерс», и это один из самых красивых русских голов в НХЛ за всю историю. Матч против «Баффало» стал самым результативным в карьере Владимира – ранее он никогда не набирал 5 очков за одну игру.

Тарасенко действительно один из лучших игроков в истории «Сент-Луиса» – в этом десятилетии у него вообще нет особых конкурентов среди нападающих. Из пяти самых результативных сезонов «Блюз» четыре принадлежат Тарасенко. На первом месте – 77 очков Райана О’Райлли, но у Владимира еще есть 8 матчей, чтобы его обойти.

Теперь остается только сочувствовать менеджменту «Сент-Луиса» – если Владимир снова запросит обмен, команда рискует остаться без настоящего лидера.

Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports, Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports