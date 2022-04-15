Тарасенко творит: набрал 5 очков за матч впервые в карьере и забил гол-шедевр

Ожидания перед сезоном: Тарасенко не вернется на топ-уровень, «Сент-Луис» обменяет его тяжелый контракт.
Реальность в конце регулярки: Тарасенко вернулся, чтобы править.
Не устану повторять, что это один из лучших сюжетов русского сезона НХЛ – 30-летний снайпер, которому несколько раз оперировали плечо, возвращается на свой топовый уровень и может выбить лучшие цифры в карьере. Сегодня очень не повезло «Баффало» – команде, на которой сейчас многие набивают очки. Впрочем, Тарасенко – совсем не специалист по мусорной статистике. Он второй в команде по очкам, набранным в равных составах и безусловный лидер по победным шайбам.
Сегодня, например, помогала побеждать классная игра в пас от звена Бучневич – Томас – Тарасенко. Они просто вскрыли оборону соперника.
А второй гол – настоящий шедевр с завершением одной рукой в стиле Петера Форсберга.
Тарасенко так уже делал – забивал в ворота «Рейнджерс», и это один из самых красивых русских голов в НХЛ за всю историю. Матч против «Баффало» стал самым результативным в карьере Владимира – ранее он никогда не набирал 5 очков за одну игру.
Тарасенко действительно один из лучших игроков в истории «Сент-Луиса» – в этом десятилетии у него вообще нет особых конкурентов среди нападающих. Из пяти самых результативных сезонов «Блюз» четыре принадлежат Тарасенко. На первом месте – 77 очков Райана О’Райлли, но у Владимира еще есть 8 матчей, чтобы его обойти.
Теперь остается только сочувствовать менеджменту «Сент-Луиса» – если Владимир снова запросит обмен, команда рискует остаться без настоящего лидера.
- Дата проведения
- 15 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
- 1:0 – 13 Асплунд (Йокихарью)
- 1:1 – 20 Перрон (Тарасенко, Крюг)
- 1:2 – 22 Саад (Тарасенко, Томас)
- 2:2 – 25 Так (Томпсон, Пауэр)
- 2:3 – 28 Тарасенко (Томас, Бучневич)
- 2:4 – 33 Тарасенко (Томас, Крюг)
- 2:5 – 47 Бучневич (Томас, Парайко)
- 2:6 – 58 Тарасенко (Томас, Бучневич)
- Вратари: Андерсон 22/27 – Биннингтон 35/37.
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Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports, Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports
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