Скандалист из «Эдмонтона» ударил Капризова – на него сразу накинулись всей пятеркой

А Хартман показал средний палец.

Эвандер Кэйн – главный генератор скандалов в современной НХЛ. Он выкладывал фото с пачкой долларов, его били в душе за спортивный костюм, по разным поводам выступал в прессе, стал банкротом, настроил против себя игроков «Сан-Хосе» и поехал играть в «Эдмонтон» за минималку.

Что он сделал сегодня? Ударил Кирилла Капризова.

Выглядело максимально странно – толкались Кирилл и Кайлер Ямамото из «Ойлерс», а Кэйн решил подъехать третьим. Не повезло – за Капризова «Миннесота» кинулась на Эвандера всей пятеркой.

Особенно выделился Райан Хартман – центр Капризова в этом сезоне, который из активного работяги превратился в игрока на 30 шайб и 60 очков за сезон. У Хартмана никогда не было проблем с бойцовскими качествами, поэтому он прыгнул на Кэйна, а когда их разняли судьи – показал средний палец.

За это Райана отправили в раздевалку до конца матча, но ему важнее было обозначить позицию по главной звезде команды – Капризова трогать нельзя. Счет к этому моменту был 5:1 в пользу «Миннесоты» – Хартман забил, Капризов сделал два ассиста, так что результату ничего не угрожало.

Игроков «Эдмонтона» можно понять – Кирилл прилично возил их в течение матча, а вот этот момент – лучший гол вечера, который не был забит.

«Они пошли на меня всей пятеркой и все равно не могли повалить. Хартман? Да, эти малыши хотят казаться жесткими, но при этом ждут, когда подъедет лайнсмен и разнимет», – поделился эмоциями Кейн на пресс-конференции.

У Хартмана была другая точка зрения: «У них не было никого, кто вступился бы за Кэйна. Не думаю, что кто-то из его партнеров будет его защищать»

В плей-офф «Уайлд», скорее всего, предстоит играть против «Сент-Луиса» – не самая приятная команда, против которой как раз потребуются не только кораблики Капризова, но и кулаки менее классных игроков «Миннесоты».

Фото: REUTERS/Matt Blewett-USA TODAY Sports