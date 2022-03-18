Сэйв года от Сорокина: в падении прикрыл пустые ворота и обокрал Панарина

Самый грустный сюжет сезона – падение «Айлендерс». Команда, которую справедливо считали одним из топов Востока и ждали в плей-офф, провалила сезон и до главных матчей года уже не доберется.

Тем удивительнее смотреть на статистику Ильи Сорокина – у нашего вратаря, который проводит только второй полноценный сезон в лиге уже 6 сухих матчей, а процент отбитых бросков – 92,6.

Для сравнения: Андрей Василевский отбивает 91,9 % бросков, Сергей Бобровский – 91,7. Круче Сорокина из наших вратарей только Игорь Шестеркин, который уверенно идет к первой «Везине» в карьере и с которым Илья начал соперничать еще в России.

Сегодня они встретились – Сорокин пропустил на одну шайбу меньше, а при счете 0:0 в первом периоде просто обокрал Артемия Панарина.

А вот так спасение прокомментировал Барри Троц на послематчевой пресс-конференции – еле удержался от пары нецензурных слов.

«Это, возможно, один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время. А я в хоккее уже очень давно. Но меня это не удивляет, Сорокин на такое способен. С Сорокиным меня ничего не удивляет», – добавил главный тренер «Айлендерс».

Сорокин в этом сезоне стремительно прогрессирует и является одной из причин, по которой его команда не скатилась на самое дно таблицы – и у него остается еще два года контракта с кэп-хитом 4 миллиона долларов. За такие деньги Сорокин – настоящая кража, а уровень его игры может помочь с обменом Семена Варламова, который уже проигрывает конкуренцию Илье, но еще имеет год контракта на 5 миллионов. Если «Айлендерс» хотят освободить место в платежке и выручить активы за приличного вратаря, то трейд Варламова выглядит логично – Сорокин уже доказал, что готов быть первым номером.

Фото: REUTERS/Bruce Bennett