Худой Зайон уже разрывает НБА. Что делать «Пеликанс», чтобы полететь за титулом?

«Новый Орлеан» последних лет был командой талантливых травматиков. Они хороши в здоровом состоянии, но постоянно ломаются, поэтому в итоге оказываются в районе 50% побед.

В этом сезоне «рыбоеды» были относительно здоровы, Уильямсон и Ингрэм уже провели больше 60 игр каждый. И результаты соответствующие: сейчас «Пеликанс» близки к прямому попаданию в плей-офф.

Не то чтобы «Пелс» были стабильно хороши. Этот сезон в их исполнении точно описал Райан Руссилло: что бы вы ни думали о «Пеликанс», вы неправы. Были классные отрезки, были и провальныеы, и доверять таким командам всегда нелегко. А еще чуть ли не половина всех их поражений случилась в матчах, в которых «Пелс» сначала вели 10 или больше очков. Сейчас у «Нового Орлеана» 4-я разница в счете в НБА, все в восторге от поинт-Зайона, но никто не считает их реальными претендентами на титул.

Так что мы знаем о «Новом Орлеане» и что их отделяет от статуса полноценного претендента?

У «Пеликанс» очень мощная защита

Несмотря на посредственного в защите центра и целый ряд не блещущих оборонительными способностями исполнителей на периметре (Макколлум, Ингрэм, Зайон), «Пеликанс» удается держать шикарный уровень в защите. У них пятая оборона в НБА, если быть точнее.

В этом успехе играют ключевую роль три основных фактора.

Первый: длиннорукость . Куча краев с размахом крыльев как у птеродактиля, которые отлично стягиваются внутрь и разбегаются обратно на дугу. К слову, «Птеродактили» звучит как нормальное название для баскетбольной команды.

Так вот, кроме Херба Джонса, у «Пеликанс» есть Мерфи, Дайсон Дэниэлс, Наджи Маршалл, тот же Ингрэм обладает отличным размахом рук. Когда в команде набирается приличное количество таких исполнителей, в обороне получается настоящая паутина, перекрывающая линии передач и стягивающаяся на проходы, но при этом блокирующая трехочковые. Такие габариты помогают размывать границы: я как бы уже и на подстраховку стянулся, но как бы и от своего не отошел, потому что у меня руки трехметровые, и я могу быть в полутора местах сразу. Когда таких исполнителей 2-3-4 в команде, атаковать против этой команды становится очень неудобно.

Естественно, упомянутый выше Джонс – флагман этого дела, у него и антропометрия максимально дикая, и инстинкты в командной защите крутые, но не менее важно и количество этих игроков. Эти же кадры очень помогают сделать более эффективной зонную защиту.

Второй аспект: слаженность . Не припомню Уилли Грина в списке главных претендентов на звание тренера года, но то, что он сделал с обороной «пеликанов», вызывает почти восхищение.

Да, в качестве иллюстрации защиты «пеликанов» приводится владение, в котором соперник набрал очки, но посмотрите, как все просто и слаженно: боллхэндлера направили в сторону, где его встретит центр, роллмена берет игрок из угла, в угол смещается игрок, стоявший под 45, а тот, кто начинал в углу, встретив «большого», выбегает наверх. В итоге Зайон огреб из-за собственной неповоротливости, но взаимодействия игроков плюс-минус идеальны. Защищаться от пик-н-ролла лучше без размена – как? Никто не открыт, никаких неравноценных разменов, и для всего этого даже не требуется какого-то гипермобильного центра.

Они всегда слаженно разбегаются из сдваиваний, ротируется вся защита. Они перекрывают линии передач, когда кто-то уходит страховать. Бывают сложности, когда соперник начинает вести себя нешаблонно (например, открываться без мяча на слабой стороне, пока кто-то играет пик-н-ролл), но против средней команды в регулярке оборона отличная.

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Третий фактор: отбитость . Ингрэм – длиннорукий товарищ, который иногда выдает хорошие моменты в защите, но часто теряет концентрацию и не блещет самоотдачей. Зайон на старте сезона вообще просто переваливался с одной ноги на другую, а его выступление во внутрисезонном турнире, ставшее настоящим позором, не было чем-то необычным для той части регулярки. Форвард играл так не одну неделю (с тех пор Уильямсон чаще, чем раньше, хочет защищаться, в последнее время там был и хороший матч с «Клипперс», и важная роль в защите против Банкеро и Янниса, но Зайон все еще не всегда справляется в обороне, особенно когда нужно много бегать).

Поэтому «пеликанам» нужны специальные заряжалкины, поднимающие настрой. Ребята, которые выйдут и будут носиться по всей площадке, которые примут разыгрывающего соперников еще у чужой лицевой и будут падать за каждым мячом. Для этого тут Маршалл и – в чуть меньшей степени – Альварадо. Они привносят в игру энергию и иногда своим зарядом реально меняют ход матча. Главное же – они поддерживают дисциплину. Если звезды решили провести вялый оборонительный матч, их пример может быть заразителен. И тогда выходят Маршалл с Альварадо в роли такой инъекции вируса бешенства, это помогает.

У «Пеликанс» крутая пара в первую очередь атакующих звезд

С одной стороны у нас Уильямсон, неудержимый каток, который постоянно пролезает к кольцу. В разные периоды его пытались использовать по-разному, сейчас чаще дают мяч в руки под пик-н-ролл.

Получается мощно. Формально Зайон не умеет бросать, и в такой ситуации нужно просто идти под заслоном, но против Уильямсона это особо не работает. Проблема в том, что, во-первых, заслон часто ставится слишком близко к кольцу, там просто некуда отступать. А, во-вторых, идя под заслоном, ты даешь ему набрать ход, а если Зайон разгонится, то обратно ты перед ним влезть уже не сможешь. Нужно постоянно быть близко к нему и не давать разбежаться. А еще нужно постоянно стоять на воображаемой линии, идущей от Зайона к кольцу, четко развернувшись лицом к форварду. Против кого-то можно встать чуть сбоку или под углом, против этого бронепоезда – только так.

Все так боятся потерять против него позицию, что к Зайону постоянно стягивается помощь.

Макколлум просто намекнул на заслон для Уильямсона, и Бизли уже бежит встречать и останавливать Зайона на другой стороне этого заслона. Потому что иначе Уильямсон наберет ход, выиграет позицию, и дальше уже ничего хорошего для защиты не будет.

Уильямсон нечеловечески силен. Он в силовом проходе продавливает Янниса и завершает через Лопеса, Зайон просто укатывает людей, и все это на мягких лапах – он как будто не сильно и старается, плюс завершает очень спокойно.

И в принципе Зайон вариативен, он может играть обе роли в пик-н-ролле, он может пост-апить, но все пути так или иначе ведут именно к кольцу. Через это давление на «краску» он атакует сам и создает движение в атаке «Пелс».

И надо сказать, что это звучит как что-то против чего в плей-офф можно придумать рабочую защиту. Зайон уже видел сдвавания, «зону», «стену» и по большей части справлялся. Но игры плей-офф – это игры плей-офф, и там тебя заставят адаптироваться. Сможет ли Уильямсон подстроиться – посмотрим. Это самый ожидаемый дебют в плей-офф.

С другой стороны у нас Ингрэм, который обостряет с ведения под средний. Он длинный, отлично ведет мяч и обладает способностью заносить не самые очевидные мячи. Как результат БиАй – приличная вторая опция, всегда способная найти себе бросок. Он не дико эффективен (ни по броскам с игры в целом, ни по очкам за владение в наиболее самостоятельных категориях), он любит средние и в целом оставляет впечатление такого игрока, который не даст скучать фанатам Дерозана, когда Демар уйдет на пенсию. И все же Ингрэм нужен этой команде и как приводящая единица, когда Зайон отдыхает, и как вспомогательный элемент, создающий пространство, когда Уильямсон играет. Ингрэма боятся соперники, его пост-апы на средней стягивают подстраховку, его пик-н-роллы заставляют центра выходить достаточно высоко. К нему есть повышенное внимание защиты, от этого остальным чуть проще.

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Сейчас вот он вылетел, и сразу становится заметно, насколько его не хватает. Макколлум в своем нынешнем состоянии не тянет эту роль на ежедневной основе, а заменивший Ингрэма в основе Мерфи просто совсем другого формата игрок. Как итог, атака местами подвисает, помочь Уильямсону никто не может. С Ингрэмом же все работало лучше.

У «Пеликанс» крутая глубина

Если мы представим, что старт «Пелс» – это Макколлум, Ингрэм, Джонс, Уильямсон и Валанчюнас, то на скамейке остаются Альварадо, Дэниэлс, Хоукинс, Маршалл, Мерфи и Нэнс.

Хоукинс и Мерфи скорее атакующие исполнители, которые поднимают бросковый потенциал.

Альварадо, Дэниэлс и Маршалл больше про защиту, но Хосе и Наджи прилично бросают в этом сезоне.

Нэнс по идее дает большую подвижность на пятерке и формально даже бросает, но сейчас Лэрри совсем не в форме. И, тем не менее, это все равно альтернативная опция, потому что «пеликаны» как будто так и не определились, что именно они хотят видеть на «пятерке» в клатче, и часто именно Нэнс, а не Валанчюнас играет в концовке (а часто там просто Зайон-центр).

И общий объем приличных игроков НБА на скамейке «Орлеана» очень впечатляет.

Чего им не хватает до статуса реального претендента на титул?

Рад, что вы спросили, я подготовил целый список.

1. Этой команде нужен боллхэндлер

Ни Зайон, ни Ингрэм, ни Макколлум не являются разыгрывающими. Команда периодически встает, когда от их лидеров требуется продвинутый розыгрыш. Зона от соперника может быть проблемой. Мудреная подстраховка может быть проблемой.

Зайон отлично пасует вперед, но не всегда видит партнеров на краях, не говоря об осведомленности о ситуации за спиной.

Ингрэм – формально главный пасующий (по результативным передачам за матч), но он и близко не пытается кого-то заигрывать, никакого топового видения там нет.

Ну, и Макколлум, который никогда разыгрывающим не был. Он может решить простой эпизод (да и то, если не захочет промазать сложный средний), но манипулировать защитой на пик-н-ролле – не про него.

Тут три игрока, которые все скорее самостоятельные опции, способные скинуть из сдваивания, но не более, да и третья опция как будто слабовата. Может ли это работать против защит плей-офф? Спорно. Особенно когда вокруг недостаточно пространства.

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И это второй пункт.

2. Нужно больше пространства

Передняя линия «Нового Орлеана» перегружена игроками без броска. Совсем без броска тут только Зайон, и он часто с мячом да и атакует из-под кольца, так что это как бы не проблема. Однако Валанчюнас бросает полторы трешки за матч, подменяет его Нэнс, который нормально смотрится по сезону в целом, но после Матча всех звезд реализовал 3 трешки за 17 матчей. Дайсон второй год бросает 30% из-за дуги, хотя это уже и не передняя линия. Херба Джонса, несмотря на его 42%, умные команды стабильно оставляют на дуге, понимая, что он не будет бросать при первой возможности. За его счет страхуют или на него кидают слабейших оборонительных игроков, и не то чтобы он как-то сильно наказывал.

В общем, пространство не оптимальное, страховать и играть в ту же зону против «Пелс» не слишком сложно. И это еще Маршалл и Альварадо, которые по карьере не то чтобы снайперы, проводят хорошие бросковые сезоны.

Можно ли как-то улучшить бросковый компонент? В принципе, у «Нового Орлеана» есть поводы – и желание – верить в дальнейший прогресс Херба Джонса. Он уже радует своими проходами, игрой в прорывах и принятием решений в качестве роллмена, его процент из-за дуги растет вместе с количеством попыток. В идеале он просто прокачается до такого статуса, когда его уже не будут оставлять на дуге. Это позволит получать все его защитные плюшки без последствий для атаки. Пока же Джонс еще не на том уровне, к нему можно запоздать, это упрощает всю защиту. У Джонса 3,5 трешки за матч, 3 из них совсем открытые, еще 0,5 – просто открытые. И в итоге либо его нужно вовлекать в эпизод на мяче (а там есть варианты получше), либо смириться с тем, что его не будут плотно опекать. А он тут как бы третий среди снайперов.

Другой и, наверное, более значимый фактор – Нэнс. Потому что, когда он на паркете, то против Зайона просто защищаются двое. Никто не опекает Лэрри на дуге, а он часто закрывает матчи, из-за своей подвижности и относительного универсализма в обороне. Небросающий центр – не проблема для большинства команд, но у «Пелс» небросающий центр в атаке – Зайон. И для такого игрока Нэнс рядом – проблема, усложняющая жизнь впереди.

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И тут мы приходим к третьему пункту.

3. «Новому Орлеану» нужно апгрейдить центровых

Валанчюнас в последнее время не часто закрывает матчи. Иногда он начинает вторую половину, быстро садится и больше не выходит. Иногда уже в старте на вторую половину выходит Нэнс, а Валанчюнас лишь подменяет его на небольших минутах. Иногда Йонас не играет после перерыва вообще. Летом Валанчюнас – свободный агент, и вряд ли он вернется в «Пелс».

Нэнс, подменяющий Валанчюнаса, тоже не то чтобы сильно хорош. Подвижность в защите заметно просела в сравнении с лучшими сезонами (все еще мобильнее литовца, конечно), бросок не вселяет уверенности, и как бы это скорее меньшее из зол, чем что-то реально полезное.

Как альтернативный вариант используются пятерки с Зайоном-центром, но там напрочь отваливаются последние остатки рим-протекта, и это не вариант под большие минуты.

Как решить эти проблемы?

Эти три проблемных пункта цепляются один за другой. И я не вижу путей к решению этих вопросов за счет внутреннего ресурса. Хотя кое-что подкрутить можно.

Чтобы команда могла атаковать на уровне плей-офф с таким вот пространством, им нужен качественный разыгрывающий, а его тут нет. Если же постараться увеличить пространство (выпустить маленькую пятерку или заменить Херба на Мерфи/Хоукинса), скорее всего, пойдет существенная просадка по защите.

Из очевидных вариантов напрашивается заменить Макколлума на кого-то из тех же снайперов, которые и на своей половине лучше, и в атаке будут без мяча двигаться, отвлекая на себя дополнительное внимание защиты и уравновешивая дефицит броска в передней линии. Пока Зайон возится с мячом, Хоукинс на другой стороне бегает вокруг заслонов Нэнса и не позволяет сопернику отойти от Лэрри. Это может чуть помочь. Хватит ли этого? Сомневаюсь.

И это если мы подразумеваем идеальное здоровье лидеров. А вообще строить команду вокруг двух травматиков – так себе занятие. Для борьбы тебе нужно, чтобы сразу два человека с хрупким здоровьем провели полноценные сезоны. Таким образом ты изначально занижаешь свои шансы. В этой регулярке БиАй и Зайон провели по 60+ матчей, по их меркам это отличные сезоны, но вот Ингрэм вылетел с травмой колена, и теперь непонятно, каким и когда он вернется, а у нас плей-офф через 2 недели.

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К слову, есть еще одна возможность для прогресса за счет внутреннего ресурса. Дело в том, что по какой-то причине Зайон и Ингрэм мало взаимодействуют.

Теоретически они отлично сочетаются. Оба могут играть на мяче, при этом ни один из них не хочет и не может быть полноценным разыгрывающим, так что владений хватит всем. Уильямсон может ставить заслоны, Ингрэм сносно бросает, они оба могут и без мяча играть. Зайон ориентирован на атаку внутри, Ингрэм больше про среднюю, оба неплохо пасуют и дают нормальную вариативность. При этом сложновато припомнить ситуацию, которую можно было бы описать как «Зайон и БиАй делают друг друга лучше». Они не играют за счет друг друга, у них не так много двоечек (хотя казалось бы), это всегда выглядит так, как будто один из них ведет атаку, а второй в этот момент просто где-то присутствует. Из-за этого складывается впечатление, что лидеры «Нового Орлеана» несколько друг другу противопоставлены – игра идет либо через одного, либо через другого.

Они редко ставят друг для друга заслоны. Хотя Уильямсон в качестве роллмена – интересный вариант, да и заслоны игроков с броском под Зайона тоже обычно приносят плоды. Только этого просто почти нет.

Может, дело в том, что вокруг не такие сильные атакующие игроки, и их нужно вовлекать в эпизод, чтобы защита хоть как-то реагировала на этих людей, а от Зайона или Ингрэма опекуны в любом случае отходить не будут? Звучит притянуто.

И потом, Зайон не будет двигаться, когда мяч у Ингрэма и наоборот. Это странно.

По какой-то причине создается ощущение, что Уильямсону и Ингрэму нужно просто перетерпеть эти отрезки совместной игры на старте каждой из половин, хотя на бумаге они неплохо дополняют друг друга. И мне правда кажется, что атака «Пелс» может стать еще смертоноснее, если их лучшие игроки будут чаще взаимодействовать. Я только не уверен, что это будет легко интегрировать, особенно пока БиАй травмирован.

И тут мы возвращаемся к необходимости внешнего усиления. Нужно сказать, что у «пеликанов» есть внушительное количество активов. Пик «Лейкерс», полтора пика «Бакс» и все собственные пики, плюс куча интересных игроков. Правда, иметь достаточно денег в кармане – недостаточно. Чтобы купить нужную вещь, нужно, чтобы магазин был открыт и в нем эта вещь продавалась.

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Откроется магазин только летом. Что с ассортиментом?

Можно попробовать конвертировать Макколлума и доплату в игрока с продвинутым пасом, но кто это? Это, как правило, суперзвезды, которых никто не собирается сливать, а многие из них еще и испытывают нездоровую привязанность к мячу. Наиболее доступные из подходящих людей – Ламело и Гарлэнд, которые вообще не факт, что доступны. Хотя вернуть Криса Пола – неплохая идея.

Еще можно поискать Зайону его версию Брука Лопеса, игрока, который будет центром в защите и уйдет на дугу в атаке. Это расширит пространство и нивелирует потребность в разыгрывающем. Уильямсон доминирует в атаке, если вокруг него будут бросающие ребята, то создавать плотность под кольцом будет гораздо сложнее, а скидки из проходов наоборот станут проще. Он сможет сам приводить атаку в движение против любой обороны. Только, опять же, кто из бросающих больших достаточно хорош и при этом доступен?

Мне нравится идея с Таунсом, которого вроде как могут слить из «Миннесоты», но насколько это будет жизнеспособно в защите? Сейчас у них топ-5 защита, при том, что в старте играет Валанчюнас. Да, Йонас не закрывает матчи, и у него один из худших защитных рейтингов в команде, но с ним на паркете «Пелс» все еще пропускают всего 113 за 100 владений, это была бы 11-я оборона в НБА.

Будет ли Таунс хуже или лучше в защите? Сам по себе – черт его знает. Но он дополнительная опция в атаке, СиДжея тут уже не будет, и тогда появится дополнительный качественный оборонец на периметре. И общий оборонительный талант в основе станет мощнее. Больше того, если на дуге все хорошо, и там не нужна постоянная помощь центра, то просто поставь Таунса под кольцо, пусть блочит всех подряд. В конце концов, Брук тоже был дырой в защите, а в правильной схеме на старости лет стал стабильным претендентом на мистера замка. При этом приход Карла естественно подтолкнет к прогрессу в атаке за счет пространства, команда получит одного из лучших бросающих центров в НБА. Правда, кто из вас готов вложиться в Таунса как в спасителя своего фрэнчайза?

План на лето примерно такой: либо найти разыгрывающего, либо найти растягивающего «большого» (в идеале конечно обоих, но будем реалистами). Вероятнее всего, это повлечет за собой либо перевод Макколлума на скамейку, либо перевод Макколлума в другую команду. Также нужно поработать над взаимодействием Зайона с Ингрэмом. Это должно привести к прогрессу в атаке без заметной просадки в защите. Больше того, это сделает атаку «пеликанов» более устойчивой, и против них будет гораздо сложнее подобрать какую-то рабочую схему.

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Вообще «Пеликанс» сейчас выглядят как команда со слишком большим количеством переменных. И моделировать их поведение этим летом достаточно трудно. Будут ли менять Макколлума? Что делать с центровыми? Надолго ли здесь вообще Ингрэм? Кто будет доступен на рынке летом? Когда они будут подавать заявку на переименование в «Птеродактильс»? Нынешний сезон для «пеликанов» стал проверкой команды в действии, потому что они наконец-то были относительно здоровы весь сезон. Они посмотрели, чего все это дело стоит, и дополнительно посмотрят в плей-офф, где команды будут выкатывать план на игру, заточенный под уязвимости «Нового Орлеана» . Это касается как персонально Зайона, так и системы в целом.

Уже понятно, что это команда плей-офф. Также понятно, что они могут быть занозой в заднице, если вы играете против них в первом раунде, но при этом никто не ждет «Пеликанс» в финале конференции. Опять же, это при том, что Зайон шикарен, Ингрэм отбегал 60+ матчей, а Херб, Маршалл и Альварадо бросают больше 37% из-за дуги.

Для следующего шага, скорее всего, нужны кадровые ходы. Так что летом у «Пеликанс» будет много пищи для размышлений. Они двигаются в правильном направлении, но до пункта назначения лететь еще прилично.

Подкаст про НБА

Фото: Gettyimages.ru /Chris Graythen, Chris Graythen, Tim Nwachukwu, Ronald Martinez, David Berding; AP /Gerald Herbert