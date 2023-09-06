Межсезонье НБА долго возмущало контрактами Джейлена Брауна и Энтони Эдвардса, травмировало обменом Маркуса Смарта на Кристапса Порзингиса, утомляло вялой перебранкой Джеймса Хардена и «Филадельфии», но к концу августа все же выдохлось.

Пришла пора оценить все, что сделали клубы за это время, и осмыслить логику за всеми этими телодвижениями.

«Атланта»

Ушли: Джон Коллинз, Аарон Холидэй, Лу Уильямс (закончил карьеру)

Пришли: Пэтти Миллс, Уэс Мэттьюз, Кобе Бафкин (с драфта)

Продлили: Деджонте Мюррей и Богдан Богданович Богданов

Не продлили: Оньека Оконгву, Саддик Бей

Основное изменение в составе – это обмен Коллинза. Потенциальный трейд форварда обсуждался тысячу лет, и вот свершилось: Джон покинул «Атланту». Получено за него было примерно ничего, но «Атланта» сбросила 25-миллионный контракт, получив обратно лишь 6 миллионов Руди Гэя. Теперь у «Хоукс» одна из 10 самых маленьких платежек в НБА.

На этом финансовая активность не закончилась. Было подписано продление с Мюрреем – 28,5М в год на 4 сезона (вступит силу в 2024-м). Еще по ходу прошлого сезона продлили Богдановича: 17М в год на 4 сезона (вступит в силу вот сейчас). Значительная часть костяка «Хоукс» теперь подписана на годы вперед: Богданович, Хантер, Янг, Мюррей. И никто из них не зарабатывает прямо много, Янг дороже остальных, но и он до 50М в нынешнем контракте не доберется. Платежка получается гибкая, и есть с чем работать.

С игровой точки зрения веселого мало. Какие там проблемы должен решить подписанный Пэтти Миллс в его-то годы? По сути, все ваше межсезонье – сброс стартового «четвертого», чтобы не платить налог. И теперь вы надеетесь, что эту позицию удастся кем-то заткнуть (вероятно, переводом Бея в старт или переводом Хантера на «четверку» и кого-то из молодых – в старт на «тройку»). А «Атланта» не то чтобы изначально была сильна, они второй год подряд вылетают в первом раунде, в который пролезают через плей-ин.

От «Хоукс» смердит болотом. Они на пути к тому, чтобы быть на пути в никуда. Надежда только на то, что Куин Снайдер перестроит здесь игровую модель и существенно прокачает защиту. Сейчас многие любят посмеиваться над Янгом, но атака «Хоукс», ведомая им, стабильно в топ-8. А вот с обороной нужно что-то думать (и тамошние проблемы – отчасти вина Янга, но он все же разыгрывающий, это не та позиция, с которой можно обрушить всю защиту). Возможно, свежий взгляд Снайдера и избавление от не самого великого оборонца в лице Коллинза как-то исправят ситуацию. Можно верить в прогресс кого-то из молодых. Но пока проще говорить о том, что этой «Атланте» понадобится серьезная встряска состава, если они не хотят погружаться в топи и дальше. Благо, тут есть упомянутая выше финансовая гибкость с меняемыми контрактами, да и пики за Мюррея не все отдали.

Так же нужно решать, кого из центров оставлять. Потому что детский контракт Оконгву заканчивается, а платить взрослые деньги и ему, и Капелле – как-то перебор.

«Бостон»

Ушли: Грант Уильямс, Данило Галлинари, Майк Мускала, Маркус Смарт, Блейк Гриффин

Пришли: Кристапс Порзингис, Джордан Уолш (драфт), Ошэй Бриссетт, Дэлано Бэнтон, Святослав Михайлюк

Продлили: Джейлен Браун, Кристапс Порзингис

Не продлили: Пэйтон Притчард

На первый взгляд, если сравнивать «Бостон» прошлогодний с тем, что получилось после межсезонья, то существенные изменения такие: Смарта обменяли, а вместо Гранта Уильямса теперь Порзи.

Приход Порзингиса должен заметно прокачать бросковый потенциал в передней линии, латыш – из тех, кто может и стоя за полтора метра от дуги кинуть. Он точно сделает атаку сильнее и разнообразнее, и это интересный кадр под систему «5-аут» Маззуллы. Настолько бросающий «большой» должен упростить креатив Тейтуму и Брауну, дать им больше пространства.

При этом «Бостон» заменил двух игроков ротации одним. Грант и Маркус на пару провели в прошлом сезоне больше 4000 минут. Даже если Порзи сможет забрать все минуты Уильямса, то минуты Маркуса распределить между Уайтом и Брогдоном просто не получится. И придется накручивать минуты всем этим Хаузерам, Притчардам, может, и приобретение Михайлюка, Бриссетта с Бэнтоном или драфт Уолша окажутся важными. Все они – игроки других позиций, но у «Бостона» много универсальных людей, так что тут все связано.

Порзи тут в тему, но по глубине «Селтикс» явно просели и стали травматичнее. Похоже на то, что потенциальная верхняя планка команды повысилась, но шансы до этой планки добраться понизились. Лучшие версии этого «Бостона» могут быть лучше самых мощных проявлений «Бостона» прошлогоднего, но как часто мы будем видеть эту лучшую версию?

И будет ли возможно как-то прокачать глубину в будущем, или дальше «Бостон» будет только терять, пока в итоге не останется с Брауном, Тейтумом и десятком минималок?

Брауна этим летом переподписали на супермаксималку, следующим летом то же самое произойдет с Тейтумом. И построить что-то мощное вокруг людей, которые на пару забирают 70% от потолка зарплат, будет нелегко.

И да, не стоит считать деньги Брауна, это нецелесообразно. Для нас важнее, сколько он получает относительно лиги, его 50М в первый год продления – это эквивалент 35 миллионов в 2019-м. Просто потолок растет быстро, а мозг привыкает к этим новым цифрам медленно. Это большой контракт, но не какой-то дикий, через пару лет такие соглашения (и даже более жирные) будут поставлены на поток. Но да, Браун подписал этот формально рекордный контракт после не слишком впечатляющего плей-офф, что создает не самую выгодную перспективу. Однако особых вариантов, впрочем, не было. Либо платишь Брауну, либо его нужно менять, и вряд ли такой обмен сделает тебя сильнее. Хотя, если был какой-нибудь – вероятно, трехсторонний – вариант отправить Брауна с пиками на Лилларда, это, как минимум, стоило обсудить.

«Бруклин»

Пришли: Дариус Бэйзли, Лонни Уокер, Деннис Смит, Ноа Клауни (с драфта), Джейлен Уилсон (с драфта)

Ушли: Пэтти Миллс, Джо Харрис, Сэт Карри, Юта Ватанабе

Продлили: Кэм Джонсон

«Бруклин» потерял кучу снайперов. Причем, если Карри и Ватанабе ушли сами, то за возможность сброса Харриса с Миллсом еще и доплатить пришлось: по два второраундных пика с носа.

Все для того, чтобы упасть ниже планки налога на роскошь.

С игровой точки зрения тут все трудновато. «Бруклин» был слаб после обменов КейДи и Кайри. В плей-офф им явно не хватало нормального боллхэндлера. При этом никакого апгрейда над Динуидди получено не было (разве что Лонни Уокер потянет роль запасного под Спенсом), а без всех этих разбежавшихся во все стороны снайперов креативить Спенсеру станет еще труднее.

Пока все выглядит так, что нынешний сезон может стать проходным. «Нетс» просто ждут возможности скинуть контракт Симмонса с пиками за что-то ценное (видимо, следующем летом, когда его договор станет истекающим). До тех пор претендовать на что-то серьезное будет трудно. А идти в обратную сторону и сливаться, когда у тебя нет своих драфт-пиков, бессмысленно.

Пока же они сохранили Джонсона за 23М в год на 4 сезона, что выглядит не дико выгодно, но вполне адекватно.

«Вашингтон»

Пришли: Джордан Пул, Тайус Джонс, Лэндри Шэмет, Данило Галлинари, Майк Мускала, Патрик Болдуин, Райан Роллинз, Юджин Оморуйи, Билаль Кулибали (драфт)

Ушли: Брэдли Бил, Кристапс Порзингис, Монте Моррис

Продлили: Кайл Кузма

Не продлили: Дени Авдия

«Вашингтон» сделал то, что давно пора было сделать, и пошел в перестройку. Бил и Порзи обменяны. На Кузму покупателя не нашлось, так что его просто переподписали за 90М на 4 года с понижающейся зарплатой. В последние годы контракта Кайл будет получать примерно 11% от потолка, что звучит недурно.

Теперь мы будем смотреть на бесконечное пуляние Джордана Пула, большие минуты для молодых и перманентную готовность обменивать ветеранов. И надо сказать, что просто приличных игроков тут оказалось много. Так что «Вашингтону» неплохо бы начинать их распродавать, а то можно ненароком забрать многовато побед.

Резюмируя: вряд ли все это будет сильно весело, но это необходимые, пусть и неприятные шаги, чтобы выбраться оттуда, где «Вашингтон» оказался.

«Детройт»

Пришли: Осар Томпсон (драфт), Джо Харрис, Монте Моррис, Монти Уильямс

Ушли: Ар Джей Хэмптон, Юджин Оморуйи, Хамиду Диалло, Кори Джозеф, Родни Макгрудер (но это не точно, он пока ни с кем не подписался)

Продлили: Айзейя Стюарт

Не продлили: Киллиан Хейз, Джеймс Уайзмен

«Детройт» явно укрепился. Монте Моррис лучше, чем Джозеф, и вообще намек Хейзу, что тот может собирать шмотки. Получение Харриса решит намечающиеся проблемы с броском. Ни Айви, ни Каннингем, ни Томпсон пока на грамотных трехочковых снайперов не тянут, а там ведь еще центровой будет играть. Но если развести их по минутам и выпускать по отдельности, разбавляя Богдановичем и Харрисом, должно быть попроще. Вернется Каннингем, поднабрался опыта Айви, а с драфта пришел вполне интересный Томпсон, это все тоже в плюс.

На другой стороне – избавление от Диалло и Хэмптона, которые когда-то считались перспективными, но, видимо, уже так и не заиграют. Следом могут пойти Бэгли, Уайзмен и тот же Хейз (особенно двое последних, у них истекающие контракты). «Пистонс» как бы несколько отходят от этапа перелопачивания всякого таланта в поисках чего-то играбельного и идут к следующей ступени перестройки.

На третьей стороне – продление Стюарта, часть этой полученной в ходе перестройки молодежи уже начинает подписывать новые контракты, что тоже символично. Айзейе дали 15М в год на 4 сезона. Это где-то на верхней планке того, что можно считать приемлемым, но там опция команды на последний год, что делает контракт удобным для команды. И если ради этой опции пришлось накинуть ему пару миллионов в год, оно того стоит.

Верить в великие свершения «Пистонс» пока тяжеловато, но заметный прогресс они показать должны.

«Индиана»

Пришли: Оби Топпин, Брюс Браун, Джарас Уокер (драфт)

Ушли: Ошэй Бриссетт, Крис Дуарте

Продлили: Тайриз Халибертон

Не продлили: Оби Топпин (но это пока)

От «Индианы» все ждали, когда они отдадут Тернера с Хилдом и будут перестраиваться. Однако, по сути, «Пэйсерс» уже нахватали молодого таланта (Халибертон, Матурин, Нембхард, Джексон, Уокер, не говоря о Смите, Нворе и Несмите) и обнаружили себя в таком положении, когда можно подписать пару ветеранов, пока молодежь еще на детских контрактах и есть место в платежке.

Тернер и Хилд (пока) никуда не едут, вместо этого команда подписала новоявленного чемпиона Брюса Брауна на очень хитрое соглашение (дикая переплата – 22М, но контракт, по сути, однолетний, потом опция команды). А еще из «Никс» по дешевке забрали Топпина, который может отлично зайти в бегущую команду с бросающим «большим».

Короче, они уже подбирают окружение для основного таланта команды – Халибертона и Матурина. И не факт, что эти молодые звезды уже готовы куда-то лезть, Бен так точно еще не готов. Но так же понятно, что сливаться дальше «Инди» уже не будет. Вместо этого они стараются усилить окружение молодых лидеров, пока ситуация в платежке это позволяет.

К слову, о молодых лидерах и платежке – Халибертона продлили на максимально возможную сумму. И вряд ли это кого-то удивило. Опцию игрока на последний год ему не дали, и то победа.

В прошлом сезоне «Индиана» забрала 50% матчей, в которых участвовал Халибертон. Его окружение с тех пор стало сильнее, как за счет прогресса своих игроков, так и за счет приглашения сторонних исполнителей. И в новом сезоне эта бригада должна, как минимум, уверенно попадать в плей-ин.

«Кливленд»

Пришли: Джордж Ньянг, Макс Струс, Дэмиан Джонс, Тай Джером, Эмони Бэйтс, Крэйг Портер мл. (я упомянул его просто чтобы вы знали, что в НБА появился еще один Портер младший, это важно, теперь таких четверо).

Ушли: Дэнни Грин, Джеди Осман, Ламар Стивенс, Раул Нето, Робин Лопес и Рубио, который решил сделать паузу в карьере.

Продлили: Карис Леверт

Не продлили: Айзек Окоро

У «Кливленда» были сильно ограниченны ресурсы. После вложения в Митчелла тут не осталось ни места под потолком, ни пиков на обмен. В итоге на МЛЕ подписали Ньянга, а за Османа и Стивенса выменяли себе Струса по сайн-н-трэйду. И это две главные обновки, это люди, которые должны войти в ротацию.

Шутеры «Кливленду» нужны, особенно, когда оба их «больших» играют вместе. Но обычно их «большие» играют вместе тогда же, когда и их звездные защитники играют вместе. Предлагается Струса пихать на «тройку»? Он слишком мелкий, а рядом Гарлэнд и Митчелл. Или Ньянга пихать на «тройку»? Он слишком медленный. Поставить Ньянга на «четверку» и заставить защищаться на «тройке» Мобли? Наверное, может сработать, но Мобли при таких раскладах будет реже страховать, а один Аллен может не справиться.

Основная затея – в том, что, когда один из гардов и один из «больших» пойдут на скамейку, их места займут шутеры и оставшийся состав будет прямо очень бросающим. Безусловно, снайперы развяжут руки, дадут возможность использовать какие-то другие сочетания. Например, выпустить Митчелла, Струса, Окоро, Ньянга и Аллена. В прошлом году выпускать Митчелла без Гарлэнда с Алленом и Окоро было бы проблемно для атаки. Но так как Ньянг отлично бросает, а Струс создает отличное пространство, местами утягивая за собой больше одного человека на дуге, это может сработать. В свою очередь присутствие Окоро в этой пятерке позволит избежать лишних проблем в защите. Со снайперами можно создать такую систему сдержек и противовесов, где слабости одних игроков прикрываются сильными сторонами других, и все это на выходе выглядит очень даже сбалансировано. Конструкция может быть слишком сложной для того, чтобы пережить проверку матчами на вылет, но по регулярке это должно работать.

«Кливленд» стал вариативнее и лучше. И все же основная проблема с балансом между атакой и защитой так и осталась нерешенной. У них атакующая задняя линия и защитная пара «больших». В старте между ними, то есть на «тройке», должен быть кто-то, кто полезен на обеих сторонах, иначе получается так себе. «Тройка» без броска (Окоро) и у тебя три нон-шутера, с этим невозможно атаковать. «Тройка» без защиты (Ньянг) и у тебя три дыры на периметре, которые невозможно заткнуть даже двумя классными страхующими. Наиболее сбалансировано выглядит Леверт, но этот его баланс слишком колеблется между «Три-энд-Ди» и «ни три, ни ди, верни наши 15 миллионов».

В плей-офф твои лучшие игроки должны играть много, а тогда они много времени будут проводить вместе. И у «Кливленда» просто нет человека, который бы мог сделать их ключевую четверку стабильно сочетаемой на высоком уровне. Справедливости ради у «Кэвз» этим летом и не было реальной возможности получить такого вот нужного игрока (разве что Тори Крэйга). А из доступных ресурсов они выжали максимум.

«Майами»

Ушли: Макс Струс, Гэйб Винсент, Виктор Оладипо, Коди Зеллер, Омер Юртсевен, Юдонис Хаслем (завершил карьеру)

Пришли: Джош Ричардсон, Томас Брайант

Продлили: Кевин Лав

Да, «Хит» этим летом потеряли трех человек, которые были в ротации команды плей-офф (если бы Виктор не травмировался, может, и он бы играл).

Да, они не получили взамен ни одного такого игрока. Брайант не поднимался со скамейки «Наггетс» в плей-офф, Ричардсон со своим «Орлеаном» не пролез в матчи на вылет.

В случае с «Майами» всегда нужно иметь в виду, что люди здесь раскрываются. Велика вероятность, что Брайант (и уж тем более Ричардсон) сможет проявить себя. Тут даже на игроков на двусторонних контрактах надо внимательно поглядывать. Споэльстра умеет выжимать максимум из каждого.

Брайант заменит Зеллера, вернувшийся Хирро займет нишу плей-оффного Струса, Ричардсон заиграет как в лучшие годы, и тогда никто даже не вспомнит о Винсенте. Теоретически такой расклад реален. Фактически же им нужно заметное усиление для того, чтобы победить. Они уже 2 раза играли в финале и ни разу не были реально близки к победе. Батлеру и Споэльстре нужна помощь. Однако пока Лилларда все нет, и команда только теряет в таланте.

«Милуоки»

Пришли: Малик Бизли, Робин Лопес, Эдриан Гриффин (тренер)

Ушли: Джо Инглс, Джевон Картер, Уэс Мэттьюз, Майк Буденхольцер (тренер)

Переподписали: Брук Лопес, Крис Миддлтон, Джей Краудер

По большей части «Бакс» постарались сохранить то, что было. Да, костяк команды стареет, но реальных вариантов заменить кого-то из своих игроков на более молодых и талантливых исполнителей тут не было. И эта стратегия может сработать в краткосрочной перспективе – в ближайшем сезоне у «Бакс» все еще должен быть шанс, они все еще должны быть достаточно хороши.

Из точечных изменений можно отметить уход Инглса, который не смог проявить себя в плей-офф. Ему на замену взяли Бизли, который подешевле и помоложе, но имеет те же проблемы в защите и тоже может оказаться не играбельным в матчах на вылет. В целом Бизли, скорее, про продвинутый бросок, а козырь Инглса – в его способности вести мяч. В прошлогодней регулярке этот навык Инглса был востребован, и не то чтобы Бизли может его там заменить. Зато больше боллхэндлерских обязанностей сможет потянуть Миддлтон, который в новом сезоне должен играть больше и чаще.

Пришел РоЛо, который должен дать вариативность впереди. Ничего нового с точки зрения навыков он не приносит, но будет играть запасного центра, и теперь необязательно сдвигать Янниса на «пятерку» каждый раз, когда Брук садится на скамейку.

Картер и Мэттьюз ушли, и их не заменили. Формально можно сказать, что минуты Уэса отойдут Краудеру, который мало играл в прошлом сезоне, но глубины на периметре объективно стало меньше.

Самая же интересная перестановка произошла на тренерском мостике. Потому что Буденхольцер, с одной стороны, построил здесь очень системную команду, а, с другой, регулярно подвергался критике за нежелание от этой системы отходить, даже когда это требовалось. Сможет ли Гриффин сделать эту команду более гибкой, сохранив при этом основы, заложенные Бадом? Сможет ли он разнообразить нападение? В этом главный вопрос.

«Нью-Йорк»

Пришли: Донте Дивинченцо, Айзейя Роби

Ушли: Оби Топпин, Деррик Роуз

Продлили: Джош Харт

Не продлили: Иммануэл Куикли

После прошлогоднего похода «Никс» решили не предпринимать серьезных шагов. Они отпустили запасного «четвертого» Топпина, который редко претендовал на большие минуты, играя под Рэндлом. Правда взамен не получили ничего, а запасной «четвертый» так или иначе нужен, и не очень понятно, кто это. Будут двигать туда Харта? Но Харт и до третьего номера по габаритам не дотягивал. По размерам туда скорее вписывается Барретт, но его на «четверке» толком не использовали. В общем, что-то будет меняться в этом плане.

В то же время подписание Дивинченцо выглядит несколько странно. У вас уже есть Брансон, Граймс, Макбрайд, Барретт, Харт и Куикли, так ли вам нужен еще один игрок на периметр? Или они уже готовятся к обмену Куикли? АйКью пока так и не продлили, а в плей-офф он выглядел так себе.

Еще нужно сказать, что в платежке «Никс» все еще болтается Фурнье, который уже успел со всеми попрощаться. Держать его в команде смысла нет, он не играет, а зарплата там приличная. У француза истекающий контракт (после этого сезона – опция команды), и, если нагрузить его пиками, это дело можно использовать даже в обмене на усиление. Судя по всему, «Никс» ждут какую-то крупную рыбу и вкладываться готовы только в нее, и для этого потенциального обмена контракт Фурнье будет совсем не лишним (как и те самые пики). Так что «Никс» могут подождать, как минимум, до дедлайна.

«Орландо»

Пришли: Джо Инглс, Энтони Блэк (с драфта), Джетт Ховард (с драфта)

Ушли: Бол Бол

Продлили: Мо Вагнер

Не продлили: Коул Энтони

«Орландо» провел скромное межсезонье. В принципе, они уже могут начинать двигаться путем «Индианы» и окружать своих молодых лидеров правильными и проверенными ролевиками. Но этим летом ограничились подписанием Инглса.

Пришедший с драфта Блэк, судя по всему, должен много играть на мяче, чтобы раскрыть свои сильные стороны (пас), бросает он так себе. Сочетается ли это с Банкеро и Вагнером – вопрос спорный. Как и то, насколько это лучше, чем Фульц (не сейчас, а в перспективе), и будет ли теперь вообще играть Саггс. «Мэджик» нужны были надежно бросающие ребята, а то они на дне и по частоте трехочковых, и по их реализации. Блэк этот вопрос не решает. А Энтони, который, вероятно, лучший шутер из их защитников и вообще прибавляет чуть ли не каждый год, пока не подписал новый контракт.

А вот Инглс и другой их драфт-пик – Ховард – бросать должны неплохо, и они помочь могут. В остальном же все изменения в судьбе «Орландо» будут привязаны к прогрессу Банкеро и Вагнера.

«Торонто»

Ушли: Фред Ванвлит, Ник Нерс (тренер), Дэлано Бэнтон, Уилл Бартон

Пришли: Деннис Шредер, Джейлен Макдэниелс, Грэйди Дик (с драфта), Дарко Раякович (тренер)

Продлили: Якоб Пелтль

Не продлили: Прешес Ачиува

«Торонто» облажался. После ухода Ленарда «Рэпторс» старались сохранить то, что было – такую команду без первой звезды, команду, которая пока ни на что серьезное не претендует, но, если вдруг эту первую звезду удастся выменять, то у нас все остальное-то уже есть, и мы сразу контендер. И это можно было понять. Но оно не сработало.

Ибака ушел как свободный агент, Лаури ушел по сайн-н-трэйду, теперь вот Ванвлит ушел вообще без компенсации. Все ждали распродажи от «Рэпторс» и ухода в перестройку, но «канадцы» продолжали ждать до тех пор, пока их игроки не уходили сами. Пока Ванвлит – самый яркий пример, но дальше у нас на очереди Ануноби. Следующим летом он отклонит опцию и станет свободным агентом. Если в прошлый дедлайн за Ануноби предлагали чуть ли не три пика, то теперь ОДжи фактически на истекающем, предлагать будут заметно меньше. А ролью в «Рэпторс» он вроде недоволен, и продлеваться с ними сейчас вряд ли станет.

Можно было все это дело обменивать за пики, сливаться (тем самым повышая свои пики) и по полной перестраиваться. А вместо этого выбрали сидеть в болоте, где и под своими пиками доступны только Грэйди Дики, а чужих пиков нет вообще.

Больше того, команда изо всех сил старается остаться в этом болоте, а не падать на дно. В дедлайн пик отдали за Пелтля. Это уже тогда выглядело странно. Но потом, чтобы не казалось, что пик просто выкинули, Пелтля продлили на 4 сезона за 20М в год. Как только слился Ванвлит, ему на замену тут же подписали Шредера за почти 13М в год. Класс, вы снова ни на что не претендуете, вам бы опуститься пониже и получить хороший пик, но вместо этого вы продолжаете царапаться. Не настолько хорошо, чтобы кого-то напугать, но достаточно хорошо, чтобы ваша защита пика, отданного в «Сперс», не сработала.

Стратегия «подождем первую звезду» могла быть оправдана раньше. Да, ставка не сыграла, но в ней была логика. Однако после потери Ванвлита смысла продолжать уже нет. У вас уже нет этой машины без двигателя, команды, куда нужно только вставить первую звезду. Раньше тут было достаточно классных исполнителей, чтобы можно было скинуть часть из них за первую звезду, но при этом сохранить какую-то глубину. Сейчас все иначе. Потому что Ванвлита у вас уже нет, плюс за эту гипотетическую звезду вы отдадите контрактов миллионов на 40-50, и останется у вас машина с двигателем, но уже без двух колес. Да и времени на получение этой звезды почти не осталось, Ануноби истекающий, Сиакам истекающий, Трент истекающий, Портер, Янг, Ачиува, у всех кончаются контракты. Каждый из них (кроме Ачиувы) летом может просто свалить. К следующему лету там вместо машины может оказаться обгорелый остов, стоящий на кирпичах.

В принципе, на этом можно и сыграть: отпустить всех, кроме Сиакама, а потом использовать место под потолком на подписание нужных свободных агентов. Но на выходе это будет совсем неглубокая команда. И потом, как в эту стратегию вообще укладываются 20 миллионов Якобу Пелтлю? Забить место в платежке дорогим ролевиком перед тем, как перестраиваться через рынок свободных агентов? Вы же будете бороться за игроков с «Филадельфией», только «Сиксерс» предлагают людям приехать к Эмбииду и Макси, а вы будете предлагать поиграть с Пелтлем и Шредером.

Им нужно сливаться, развивать молодежь (особенно приунывшего Барнса), получать высокие пики и искать свою первую звезду уже этими пиками. А они как будто отказываются в это верить.

«Филадельфия»

Пришли: Мо Бамба, Патрик Беверли, Дэнни Грин, Ник Нерс (тренер)

Ушли: Джордж Ньянг, Шейк Милтон, Джейлен Макдэниелс, Глен «Док» Риверс (тренер)

Продлили: Пол Рид

Мори уже не первый год пытается построить «Хьюстон» в отдельно взятой «Филадельфии», и приход сюда Беверли выглядит абсолютно логичным. Хороший защитник на мяче «Филли» нужен. Идея, наверное, в том, что Пэт сможет стать такой более бросающей (и, как следствие, играбельной) версией Тайбулла. Проблема только в том, что Тайбулл в конце прошлого сезона (последние 22 матча, после перехода в «Портленд») попадал 38% из-за дуги, а Беверли (те же последние 22 матча, после перехода в «Буллс») – 31%, причем Матисс еще и бросал больше.

Такая же логика стоит и за возвращением Дэнни Грина.

И все это как-то настолько не важно. Потому что главное, что случилось с «Филадельфией» в это межсезонье – это то, что Джеймс Харден потребовал обмен. И этим как будто подрывается все, что здесь пытались построить. «Сиксерс» логично опасаются, что обмен Хардена сделает их слабее. Никто не даст за Джеймса игрока, который лучше, чем Джеймс. Если Хардена не обменивать, он вряд ли будет играть на полную катушку. Эта команда, вероятно, будет хуже прошлогодней, а они и тогда не то чтобы были в шаге от титула.

Здесь нужно искать варианты для приобретения дополнительного таланта. Пиков на обмен почти нет. Из талантливых и ценных игроков – Макси да Эмбиид, которые самим нужны. Следовательно обмен на усиление – не то чтобы вариант. Остаются свободные агенты. И этим летом «Сиксерс» сделали все, чтобы не забить себе платежку на следующее лето, когда контракты Харриса и Хардена (если его к тому моменту не обменяют) закончатся. На сезон-24/25 у «Сиксерс» в платежке Эмбиид да Такер. Контракт Рида на тот год уже негарантирован, даже Макси продлевать не стали, в платежке следующим летом будут его права Берда (которые в его случае занимают меньше места, чем контракт). «Филли» готовится наподписывать свободных агентов и заново сформировать состав вокруг Макси и Эмбиида.

Только рынки свободных агентов нынче унылые, слишком многие игроки подписывают ранние продления. Да и нынешний сезон при таких раскладах становится как бы проходным, и Эмбииду надо будет как-то объяснить, почему он должен потерпеть годик посреди прайма.

И потом через рынок СА не строятся глубокие команды. Эмбиид и права Берда на Макси будут стоить порядка 64,5М. Если всех остальных выкинуть (допустим), то в платежку нужно добавить с десяток ростер-чарджей (такие условные цифры, которые вписываются в платежку, если у команды недостаточно игроков), это еще плюс-минус 12,5М, итого 77М. Потолок пока прогнозируется в районе 150М. То есть остается 73М. Можно также использовать МЛЕ. Это на то, чтобы купить весь состав – 3 игроков старта и еще хоть кого-то на скамейку. Если Макси оперативно вырастет в звезду, и покупать нужно сплошь ролевиков, то денег хватает. Но если 50М нужно вкинуть за звезду со стороны, то останется 23М и МЛЕ на то, чтобы подписать хотя бы 5 приличных игроков (2 в старт, плюс скамейка). По сегодняшним деньгам, 20М – это один приличный ролевик, а не пять. Задачка будет сложная. И это если искомая звезда вообще захочет к вам приходить.

Я это к тому, что на место под потолком можно собрать костяк, но мясо потом нужно наращивать за счет удачных вложений в МЛЕ и попаданий в минималки. Иногда на это уходит год-другой. Типа как «Хиттлз» добирали Баттье и Аллена. «Сиксерс» даже при удачном использовании места под потолком могут не стать контендерами первой волны вот сразу. И терпеть Эмбииду придется не годик, а пару лет. А он уже перестал ставить классы «Филадельфии» в одноклассниках.

«Чикаго»

Пришли: Джевон Картер, Тори Крэйг

Ушли: Патрик Беверли, Деррик Джонс мл.

Переподписали: Айо Досунму, Коби Уайт, Никола Вучевич

Не продлили: Патрик Уильямс

«Чикаго» мало что поменял. В конце прошлого сезона они заметно прибавили с приходом Беверли, но летом Патрик ушел, и его заменили Джевоном Картером, который достаточно близок по формату. Не факт, что удастся заменить ту ненависть, с которой играет Беверли, «Чикаго» конца сезона был командой заряженной, и я связываю это с Пэтом. Вряд ли Картер окажет тот же эффект.

Другим ходом стала замена Джонса на Тори Крэйга. По идее Тори должен быть поинтереснее в плане броска и сделать «Чикаго» чуть более сбалансированным.

А главные новости связаны с игроками, которые уже были в команде и никуда не ушли. 20М в год на 3 сезона за Вучевича, 12М в год на 3 сезона за Уайта и 7М в год на 3 сезона за Досунму.

Контракт Вучевича выглядит странным, он, возможно, худший защитный центр в НБА и при этом не то чтобы доминировал в атаке.

От Уайта еще совсем недавно как будто планировали отказываться, но после классного окончания сезона решили сохранить на вроде бы разумные деньги.

Контракт Досунму же вообще слишком маленький по сегодняшним меркам, чтобы быть рискованным для команды.

На другой стороне у нас отсутствие нового контракта с Патриком Уильямсом, который слишком медленно прогрессирует, и очередная пролонгация отсутствия Лонзо Болла.

Ситуация до жути статичная. «Чикаго» находится в том положении, задерживаться в котором мало кто хочет (ежегодная борьба за плей-ин), а никаких изменений тут не случилось. В принципе, сейчас «Буллз» – одна из самых удаленных от титула команд. Им точно нужно перестраиваться, но, судя по продлению Вучевича, они этим заниматься в ближайшем будущем не планируют.

«Шарлотт»

Пришли: Брэндон Миллер (драфт), Майлз Бриджес, Фрэнк Ниликина, Ник Смит (драфт)

Ушли: Деннис Смит, Сви Михайлюк и, видимо, Убрэ.

Переподписали: Пи Джей Вашингтон

Продлили: Ламело Болл

«Шарлотт» будут сильнее. Возвращение Бриджеса после годичного отсутствия и драфт Миллера – это должно дать Боллу опции в атаке, с которыми можно работать, которые можно заигрывать. К слову, и сам Болл по плану проведет больше половины сезона, а не как в прошлом году.

Получается достаточно интересная атакующая команда с Боллом, Розиром, Хэйвордом, Миллером, Бриджесом, Вашингтоном и атлетичными центровыми. Тут есть и созидательный талант, и бросковый потенциал. А если достать из загашника маленькую пятерку с Вашингтоном и Бриджесом как парой «больших», будет совсем весело.

До травмы Болла и фактической дисквалификации Бриджеса «Хорнетс» выдали 43 победы. Хуже с тех пор стал только Розир, остальные должны оставаться на том же уровне или прибавлять. Плюс появились новые полезные исполнители. И если эта команда не будет сыпаться со старта сезона, как год назад (а рациональных причин для этого у них нет), «Хорнетс» вполне можно снова ждать в плей-ин.

С финансовой точки зрения нужно отметить новые контракты.

Продление Болла выглядит абсолютно непримечательным, молодая звезда подписалась на детскую максималку – что может быть логичнее.

С Бриджесом ситуацию тоже понять можно. По-видимому, стороны не договорились о нормальном соглашении, так что подписали промежуточный контракт на год, который сделает Майлза неограниченно свободным агентом следующим летом. И это нормально, после скандала и пропущенного года команда и игрок явно по-разному оценивали ситуацию. «Хорнетс» не готовы давать много, Бриджес не готов подписываться за дешево надолго, и вот он компромисс.

А с Вашингтоном что-то происходит. Почему ПиДжею не дали продление год назад? Почему сейчас его подписали всего на 3 года? Почему он был неподписанным до середины августа? Есть ощущение, что «Хорнетс» просто не считают Вашингтона каким-то классным и перспективным и собираются обменять. Особенно, если Бриджес без нареканий пройдет испытательный срок и подпишет новый контракт через год. Собственно, поэтому ПиДжей все еще тут – «Хорнетс» хотели бы верить в Бриджеса, но не могут себе этого позволить и решили подстраховаться.

Фото: East News/Stuart Cahill/The Boston Herald via AP; Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Eric Espada, Gregory Shamus, Sarah Stier, Rob Carr; instagram.com/celtics; instagram.com/detroitpistons; Christopher Katsarov/Keystone Press Agency, Colleen Claggett/Keystone Press Agency, Shaina Benhiyoun/Keystone Press Agency, Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/cavs; instagram.com/miamiheat