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Вы думаете, что самые лучшие и уникальные кубки вручаются в гонках «Формулы-1»? Безусловно, ее трофеи «Королевы автоспорта» не обделены красотой и эстетикой, но за океаном этому уделяется особое внимание.

В воскресенье завершилась гонка второго этапа NASCAR Cup Series в Фонтане, Южная Калифорния. Победу в ней одержал двукратный чемпион кубка Кайл Буш и он получил… доску для серфинга! Конечно, на ней по волнам не покатаешься, но это не проблема. В качестве дополнительной награды пилот получает настоящую доску, изготовленную на заказ, которая вручается пилоту в следующем году.

Это не удивительно: на каждом автодроме NASCAR вручается абсолютно уникальный кубок. В этом посте мы собрали для вас самые удивительные из них.

10. Eagle Trophy (трофей с орлом)

За победу в гонке на трассе «Поконо» вручается кубок в виде парящего в воздухе орла на фоне американского флага, обрамленного очертаниями трассы. Кубок с американским белоголовым орлом вручается с 1996 года и по сей день.

9. Винные бочки

Наверняка вы все знаете, что за победу в «Инди-500» победитель получает бутылку молока. На трассе в Сономе пошли дальше. За победу там пилот получает кубок, состоящий из пяти маленьких бочек и бутылки вина из винограда, собранного с калифорнийских виноградников. Победитель также получает в качестве трофея специальный бокал.

8. Гладиаторский меч

Что первым приходит на ум, когда вы слышите слово «Колизей»? Древний Рим, гладиаторские бои, Цезарь? Bristol Motor Speedway или как его называют в народе The last Great Coliseum («Последний великий Колизей»), помимо основного кубка вручает гладиаторский меч.

7. Трофей Харли Джей Ирла

Это кубок, вручающийся победителю гонки «Дайтона-500», который весит больше 50 килограмм и содержит мемориальную табличку с именами всех победителей этой легендарной гонки. Правда, этот трофей остается на трассе, а гонщик получает лишь уменьшенную версию, на которой также красуется модель «Понтиак» Firebird.

6. Набор ковбоя

Ковбойская шляпа и ботинки, пара револьверов. Не трудно догадаться, что это приз за победу на техасской трассе Texas Motor Speedway. Некоторые люди говорят, что дарить настоящее оружие – полный бред, но это все-таки устоявшаяся традиция, и вряд ли кто-то в ближайшее время будет ее менять.

5. Монстр Довера

Бетонный овал в Довере, или «Монстр-миля», как ее называют за большие скорости, вручает победителю фигурку монстра – символа этой трассы. Изюминка награды заключается в том, что в руку монстра ставят модельку автомобиля победителя. Тот же самый монстр стоит при въезде в автодром и также держит машину победителя, но уже в натуральную величину.

4. Торговый автомат «Кока-Кола»

У всех же в детстве была мечта иметь автомат с газировкой у себя дома? Спонсором самой длинной гонки сезона, «Шарлотт-600», выступает компания «Кока-Кола», и, помимо основного Bruton Smith Trophy, победителю вручается винтажный автомат «Кока-Колы»! Эта традиция берет начало с 2010 года и проводится уже 12 лет.

3. Живой лобстер

Штат Нью-Гэмпшир славится богатством природы, в частности, рыболовными промыслами. Именно здесь, на трассе New Hampshire Motor Speedway, победитель гонки получает гигантского лобстера, которых вылавливают недалеко от трассы. После гонки лобстера отправляют в ближайший ресторан, где для гонщика и его команды устраивают банкет. Панцирь лобстера, к слову, не выбрасывается, а высушивается, покрывается лаком и вручается на следующий год.

2. Гитара

Нэшвилл – столица музыки Соединенных Штатов. Конечно же за победу в этой гонке вы получите одну из самых дорогих гитар от фирмы Gibson. Но не все знают толк в таких призах. Кайл Буш сломал эту гитару после победы в гонке второго дивизиона в 2009 году, чем вызвал большую волну хейта у болельщиков. Кайл Петти потом пошутил: «Кайл пытался быть рок-звездой, но у него не получилось, ведь он не знал, сколько стоит эта гитара».

1. Дедушкины часы

Ну и самой главной и, по словам гонщиков, желанной наградой являются двухметровые антиквариатные часы, которые вручают победителю гонки на трассе Martinsville Speedway. Как рассказывал Дэйл Эрнхард-младший, это особое и трепетное чувство, стоять на «Виктори-Лейн» рядом с этими легендарными часами.

Но получать слишком много таких трофеев не всегда хорошо. Ричард Петти, рекордсмен по победам на шорт-треке в Мартинсвилле – у него их 15, некоторую часть своих часов раздал родным и друзьям.

Зачастую этим часам жены гонщиков радуются больше них самих, ведь это не только уникальный приз, но и отличное дополнение к интерьеру, которое отлично выполняет свои функции и может проработать еще много лет.

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Фото: globallookpress.com/x25, Chris Boyd, Jeff Siner, ZUMAPRESS.com, David J. Griffin/Icon Sportswire, Douglas Stringer/Icon Sportswire, David Hahn/Icon Sportswire; Gettyimages.ru/Sarah Crabill, Rainier Ehrhardt