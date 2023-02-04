Сегодня спартаковское дерби на «Открытие Банк Арене»: команда Джикии и Соболева против фанатов «Спартака»

Даже Зиеш приехал посмотреть.

Сезон РПЛ закончился, но в русском футболе по-прежнему шумно. Сегодня пройдет последний матч 6-го тура Winline Медиалиги. И потенциально это самая яркая афиша группового этапа. И точно — самая спартаковская.

Матч пройдет на «Открытие Банк Арене». Президенты одной из команд – Джикия и Соболев. Со скамейки запасных наблюдать будут Промес и Зиеш, а с фанатского сектора — Литвинов и Мелешин.

Что все это значит?

В Медиалиге две команды, связанные со «Спартаком». Как они уживаются?

«Бей Беги» был создан летом 2022-го звездами «Спартака» Александром Соболевым и Георгием Джикией. Они не занимаются оперативным управлением, но погружены в жизнь клуба: приходят на матчи и принимают стратегические решения. А если нужно, готовы включиться по-серьезному: в третьем сезоне Соболев три недели исполнял обязанности главного тренера.

«Это интересно, – объяснял Джикия еще в 2022-м. – Это набирает обороты. Хочется быть в этой тусовке. Хочется что-то организовывать, создавать. Посмотрим, как будет дальше».

«Бей Беги» на гонится за спартаковским каноном. Состав формируется просто подходящими футболистами, даже если они не связаны со «Спартаком». В нашем тексте об интересных игроках «Бей Беги» вы с трудом найдете представителей «Спартака». Единственный – Андрей Ещенко. Но кажется, что его пригласили как опытного игрока и приятеля президентов.

«Народная Команда» – противоположность «Бей Беги». Cвязь со «Спартаком» ощущается во всем. Начиная от названия – «Народная Команда имени Георгия Александровича Ярцева». И заканчивая подходом к формированию состава – берут только ребят, которые болеют за «Спартак». Форма «НК» точно знакома фанатам красно-белых.

«Мы хотели создать команду из истинных спартаковцев, из людей, которые всей душой болеют за команду, играли когда-либо в основном составе, дубле, молодежке, или же просто любителей, но основное условие – любить «Спартак» в себе», – писал Сергей Кучер (один из президентов «НК») в блоге на Sports.ru.

«Народную Команду» пригласили в третий сезон Медиалиги среди последних, и она не подкачала. Победа над «Амкалом», перфомансы в стиле сериала «Сыны Анархии» и фильма «Евротур».

Какие отношения между командами? Открытых бифов до сих пор не было. Как и дружбы.

«Это братское дерби, – рассказал Sports.ru один из боссов «ББ» Иракли Саная. – Руководство обеих команд имеет прямую связь со «Спартаком», поэтому оно носит дружеский характер».

У Владислава Мака (еще один президент «Народной Команды») другое мнение. «На мой взгляд, «Бей Беги» связан со «Спартаком» только тем, что у них владельцы играют в «Спартаке», – рассказал Мак Sports.ru. – И все. Настоящей спартаковской командой я считаю только нас.

У «Народной Команды» нет лишних людей, все спартаковцы. Напомню, что Ника Пилиев, который выступает за «Бей Беги», играл за ЦСКА в Лиге чемпионов.

Для нас это не дерби, а просто шоу-матч».

Фанаты «Спартака» сделали свой выбор – они поддерживают «Народную Команду». В третьем сезоне Медиалиги именно ультрас «НК» создавали самую шумную и многочисленную поддержку.

Это ощущалось на малом поле «Москвича».

И впечатляло на большом.

На «Открытии» могли сыграть звезды «Спартака», но Абаскаль запретил после поражения от «Крыльев»

Еще в апреле жребий свел «Народную Команду» и «Бей Беги» в 6-м туре Winline Медиалиги. Сразу стало понятно, что под такой матч можно сделать классное шоу.

В мае Медиалига объявила, что игра пройдет на «Открытие Банк Арене». Логично – где, если не на домашнем стадио «Спартака»?

Планировалась, что с обеих сторон выйдут звезды «Спартака». «Бей Беги» обещал выставить Соболева, Джикию, Промеса и Селихова.

Соболев и Джикия автоматически попали в заявку на сезон как президенты. Промеса включили в состав в период дозаявок. Для него даже разработали стильную форму.

«Народная Команда» хотела выпустить Мелешина, Литвинова и Зиньковского.

Особенно интриговал анонс перспективного игрока ротации «Спартака» Павла Мелешина. В «Народной Команде» уже играет его брат Алексей, а на трибуну наверняка пришел бы их папа Алексей Мелешин – четырехкратный чемпион России со «Спартаком».

Увы, эта и другие классные истории не случились. После поражения от «Крыльев Советов» в последнем туре РПЛ главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль запретил своим игрокам отлучаться в Медилигу.

Телеграм-канал «Бей Беги» отреагировал грустным мемом.

И все же звезды «Спартака» станут частью шоу. Промес проведет матч на скамейке запасных «Бей Беги». «Народная Команда» объявила, что Литвинов и Мелешин будут смотреть матч не из вип-ложи, а с трибуны B. Это фан-сектор «Спартака» и он классически заполнится фанатами красно-белых. В свободную продажу билеты не поступали.

Остальные спартаковцы тоже должны присутствовать, но где именно пока не ясно.

Матч на «Открытии» – парад звездных гостей. Будут Романцев, Зиеш и рэпер ST

Среди гостей есть по-настоящему суперзвездные имена. О самом громком вы наверняка уже слышали. «Бей Беги» пригласил хавбека «Челси» Хакима Зиеша. Все просто: Зиеш и Промес – давние друзья, они вместе выступали за «Аякс» в сезоне-2019/20. Марокканец прилетел в Россию на выходные и поддержал Квинси на премии Winline Герои РПЛ.

«Хаким Зиеш – близкий друг Квинси, – рассказал Иракли Саная Sports.ru. – Это ни для кого не секрет. Каждый отпуск футболисты проводят совместно. Мы узнали, что Хаким проведет выходные в Москве и оперативно пригласили на игру. Марокканец согласился. Естественно, они будут вместе с Квинси».

Зиеш и Промес будут на скамейке «Бей Беги» во время матча. Может, все-таки выскочат на пару минут?

У «Народной Команды» тоже звездный десант. Почетным гостем станет суперзвезда «Спартака» 90-х Олег Романцев. Заслуженный тренер сделает символический первый удар по мячу и посмотрит матч со скамейки «НК».

Организаторы обещают полноценное шоу, но детали держат в секрете. Известно, что будет файер-шоу и выступление рэпера ST (разумеется, тоже болельщика «Спартака»).

Возможно, матч станет рекордным для Медиалиги. Доступно 25 тысяч билетов, действующий рекорд посещаемости – 11 тысяч

Медиалига регулярно выбирается на большие стадионы. Но рекордом посещаемости остается матч годичной давности – 11 тысяч на финале МФЛ-1 на «ВТБ Арене». Могло быть еще больше, но арендодатели почему-то запретили продавать весь стадион. А жаль – билеты закончились через 3 часа после старта продаж.

Побить рекорд мешали обстоятельства.

• Групповой этап МФЛ-2, «Открытие Арена», «Амкал» – ФК «10». По словам президента Медиалиги Николая Осипова, тревожные новости повлияли на спрос. Итог – грустные 7 тысяч.

• Финал МФЛ-2 проходил лишь на втором стадионе «Краснодара» – на основе устанавливали оборудование для Fan ID. Матч собрал аншлаг, но семи тысяч не хватило для нового рекорда.

• Выездные матчи МФЛ-3 в Нижнем Новгороде. Продали 15 тысяч, но из-за перекупщиков часть билетов не попала зрителям. В итоге – 8-9 тысяч.

Очень вероятно, что сегодня рекорд Медиалиги падет. На «Открытие» согласовали квоту в 25 тысяч билетов. По информации Sports.ru, на вечер воскресенья было продано 9 тысяч.

Недалеко и до рекорда медийного футбола. На матч ЦСКА – 2Drots в марте 2023-го пришло 15,5 тысяч. Но красивым цифрам на «ВЭБ Арене» явно помог ЦСКА. Сегодня есть шанс оформить абсолютно чистый рекорд.

А без футболистов «Спартака» есть на кого посмотреть?

Однозначно.

• Лидер и главное открытие сезона у «Народной Команды» – Иван Стронг. Его рыжую бороду вы легко заметите даже на большом поле «Открытия». А еще это представитель ультрас «Спартака» – фан-сектору будет за кого болеть персонально.

• Александр Прудников еще в 2019-м завязал с профессиональным футболом и кайфует от медийного. В третьем сезоне у 34-летнего Прудникова 4 матча и гол за «Народную Команду».

• Роман Шишкин. Еще один воспитанник «Спартака» у «Народной Команды». В прошлом сезоне выступал за «Наших парней», а перед третьим двинулся к «НК». Играет регулярно, но пока без голов и ассистов.

• Криштиану из «Бей Беги». Антон Деменьшин – взрывной вингер, который безумно похож на Криштиану Роналду. Самый популярный человек на поле – его ролик под названием «Молодой Криштиану Роналду» cобрал почти 5 миллионов просмотров.

• За «Бей Беги» уже второй сезон играет Андрей Ещенко. Ветеран пытается добавить осмысленности защите и учит молодых.

• Чудо Малой. 13-летний пенальтист «Бей Беги». Фолить в своей штрафной защитникам «НК» просто опасно.

«Бей Беги» нужна хотя бы ничья для первого в истории плей-офф. Их соперник по группе обещал «Народной Команде» 200 тысяч за победу

У матча есть и серьезное турнирное значение.

«Народная Команда» провела нормальный дебютный сезон и обеспечила себе минимум третье место в группе B.

У «Бей Беги» все сложнее – одна победа и последнее место в группе C с четырьмя очками. Столько же у Fight Nights, но у команды MMA-промоутера Камилла Гаджиева преимущество в личных встречах. Все в руках «ББ» – даже ничья на «Открытии» катапультирует в стыковые матчи.

Но Гаджиев не собирается спокойно смотреть на это. Он пообещал «Народной Команде» солидный финансовый бонус. «200 тысяч от нас заплатим! – обещал президент FN в интервью Sports.ru. – Понимаю, что их не надо мотивировать, но мы обязаны сделать предложение. От нас «Народной Команде» за победу 200 штук».

Но «Народная Команда» и так мотивирована. Победа позволит занять 2-е место в группе B и в стыках попасть на «Дружину» – самого проходимого соперника на этой стадии. Потеряют очки – придется играть с очень крепкой «Десяткой».

Где и когда смотреть матч?

«Народная Команда» и «Бей Беги» сыграют 5 июня (это сегодня) на «Открытие Банк Арене».

Матч будет транслироваться на ютуб-канале Winline Медиалиги.

Билеты по-прежнему в продаже. Для покупки доступны сектора A, C и D. Все заработанные на билетах деньги обещают отправить в благотворительный фонд «Спартак – детям».

Фото: https://t.me/fcbeybegi // Winline Медиалига // https://t.me/mediakomanda