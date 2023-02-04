Жук в муравейнике
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Сегодня спартаковское дерби на «Открытие Банк Арене»: команда Джикии и Соболева против фанатов «Спартака»

Бей Беги Бей Беги
Winline Медиалига Winline Медиалига
Павел Мелешин Павел Мелешин
Квинси Промес Квинси Промес
Александр Соболев Александр Соболев
Георгий Джикия Георгий Джикия
Народная Команда Народная Команда
Спартак Спартак
Открытие Банк Арена Открытие Банк Арена
Андрей Ещенко Андрей Ещенко
Александр Прудников Александр Прудников
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Даже Зиеш приехал посмотреть.

Сезон РПЛ закончился, но в русском футболе по-прежнему шумно. Сегодня пройдет последний матч 6-го тура Winline Медиалиги. И потенциально это самая яркая афиша группового этапа. И точно — самая спартаковская.

Матч пройдет на «Открытие Банк Арене». Президенты одной из команд – Джикия и Соболев. Со скамейки запасных наблюдать будут Промес и Зиеш, а с фанатского сектора — Литвинов и Мелешин.

Что все это значит?

В Медиалиге две команды, связанные со «Спартаком». Как они уживаются?

«Бей Беги» был создан летом 2022-го звездами «Спартака» Александром Соболевым и Георгием Джикией. Они не занимаются оперативным управлением, но погружены в жизнь клуба: приходят на матчи и принимают стратегические решения. А если нужно, готовы включиться по-серьезному: в третьем сезоне Соболев три недели исполнял обязанности главного тренера.

«Это интересно, – объяснял Джикия еще в 2022-м. – Это набирает обороты. Хочется быть в этой тусовке. Хочется что-то организовывать, создавать. Посмотрим, как будет дальше».

«Бей Беги» на гонится за спартаковским каноном. Состав формируется просто подходящими футболистами, даже если они не связаны со «Спартаком». В нашем тексте об интересных игроках «Бей Беги» вы с трудом найдете представителей «Спартака». Единственный – Андрей Ещенко. Но кажется, что его пригласили как опытного игрока и приятеля президентов. 

«Народная Команда» – противоположность «Бей Беги». Cвязь со «Спартаком» ощущается во всем. Начиная от названия – «Народная Команда имени Георгия Александровича Ярцева». И заканчивая подходом к формированию состава – берут только ребят, которые болеют за «Спартак». Форма «НК» точно знакома фанатам красно-белых.

«Мы хотели создать команду из истинных спартаковцев, из людей, которые всей душой болеют за команду, играли когда-либо в основном составе, дубле, молодежке, или же просто любителей, но основное условие – любить «Спартак» в себе», – писал Сергей Кучер (один из президентов «НК») в блоге на Sports.ru.

«Народную Команду» пригласили в третий сезон Медиалиги среди последних, и она не подкачала. Победа над «Амкалом», перфомансы в стиле сериала «Сыны Анархии» и фильма «Евротур».

Какие отношения между командами? Открытых бифов до сих пор не было. Как и дружбы.

«Это братское дерби, – рассказал Sports.ru один из боссов «ББ» Иракли Саная. – Руководство обеих команд имеет прямую связь со «Спартаком», поэтому оно носит дружеский характер».

У Владислава Мака (еще один президент «Народной Команды») другое мнение. «На мой взгляд, «Бей Беги» связан со «Спартаком» только тем, что у них владельцы играют в «Спартаке», – рассказал Мак Sports.ru. – И все. Настоящей спартаковской командой я считаю только нас.

У «Народной Команды» нет лишних людей, все спартаковцы. Напомню, что Ника Пилиев, который выступает за «Бей Беги», играл за ЦСКА в Лиге чемпионов.

Для нас это не дерби, а просто шоу-матч».

Фанаты «Спартака» сделали свой выбор – они поддерживают «Народную Команду». В третьем сезоне Медиалиги именно ультрас «НК» создавали самую шумную и многочисленную поддержку. 

Это ощущалось на малом поле «Москвича».

И впечатляло на большом.

На «Открытии» могли сыграть звезды «Спартака», но Абаскаль запретил после поражения от «Крыльев»

Еще в апреле жребий свел «Народную Команду» и «Бей Беги» в 6-м туре Winline Медиалиги. Сразу стало понятно, что под такой матч можно сделать классное шоу. 

В мае Медиалига объявила, что игра пройдет на «Открытие Банк Арене». Логично – где, если не на домашнем стадио «Спартака»?

Планировалась, что с обеих сторон выйдут звезды «Спартака». «Бей Беги» обещал выставить Соболева, Джикию, Промеса и Селихова.

Соболев и Джикия автоматически попали в заявку на сезон как президенты. Промеса включили в состав в период дозаявок. Для него даже разработали стильную форму.

«Народная Команда» хотела выпустить Мелешина, Литвинова и Зиньковского. 

Особенно интриговал анонс перспективного игрока ротации «Спартака» Павла Мелешина. В «Народной Команде» уже играет его брат Алексей, а на трибуну наверняка пришел бы их папа Алексей Мелешин – четырехкратный чемпион России со «Спартаком».

Увы, эта и другие классные истории не случились. После поражения от «Крыльев Советов» в последнем туре РПЛ главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль запретил своим игрокам отлучаться в Медилигу.

Телеграм-канал «Бей Беги» отреагировал грустным мемом.

И все же звезды «Спартака» станут частью шоу. Промес проведет матч на скамейке запасных «Бей Беги». «Народная Команда» объявила, что Литвинов и Мелешин будут смотреть матч не из вип-ложи, а с трибуны B. Это фан-сектор «Спартака» и он классически заполнится фанатами красно-белых. В свободную продажу билеты не поступали.

Остальные спартаковцы тоже должны присутствовать, но где именно пока не ясно.

Матч на «Открытии» – парад звездных гостей. Будут Романцев, Зиеш и рэпер ST

Среди гостей есть по-настоящему суперзвездные имена. О самом громком вы наверняка уже слышали. «Бей Беги» пригласил хавбека «Челси» Хакима Зиеша. Все просто: Зиеш и Промес – давние друзья, они вместе выступали за «Аякс» в сезоне-2019/20. Марокканец прилетел в Россию на выходные и поддержал Квинси на премии Winline Герои РПЛ.

«Хаким Зиеш – близкий друг Квинси, – рассказал Иракли Саная Sports.ru. – Это ни для кого не секрет. Каждый отпуск футболисты проводят совместно. Мы узнали, что Хаким проведет выходные в Москве и оперативно пригласили на игру. Марокканец согласился. Естественно, они будут вместе с Квинси».

Зиеш и Промес будут на скамейке «Бей Беги» во время матча. Может, все-таки выскочат на пару минут?

У «Народной Команды» тоже звездный десант. Почетным гостем станет суперзвезда «Спартака» 90-х Олег Романцев. Заслуженный тренер сделает символический первый удар по мячу и посмотрит матч со скамейки «НК».

Организаторы обещают полноценное шоу, но детали держат в секрете. Известно, что будет файер-шоу и выступление рэпера ST (разумеется, тоже болельщика «Спартака»).

Возможно, матч станет рекордным для Медиалиги. Доступно 25 тысяч билетов, действующий рекорд посещаемости – 11 тысяч 

Медиалига регулярно выбирается на большие стадионы. Но рекордом посещаемости остается матч годичной давности – 11 тысяч на финале МФЛ-1 на «ВТБ Арене». Могло быть еще больше, но арендодатели почему-то запретили продавать весь стадион. А жаль – билеты закончились через 3 часа после старта продаж. 

Побить рекорд мешали обстоятельства.

• Групповой этап МФЛ-2, «Открытие Арена», «Амкал» – ФК «10». По словам президента Медиалиги Николая Осипова, тревожные новости повлияли на спрос. Итог – грустные 7 тысяч.

• Финал МФЛ-2 проходил лишь на втором стадионе «Краснодара» – на основе устанавливали оборудование для Fan ID. Матч собрал аншлаг, но семи тысяч не хватило для нового рекорда.

• Выездные матчи МФЛ-3 в Нижнем Новгороде. Продали 15 тысяч, но из-за перекупщиков часть билетов не попала зрителям. В итоге – 8-9 тысяч.

Очень вероятно, что сегодня рекорд Медиалиги падет. На «Открытие» согласовали квоту в 25 тысяч билетов. По информации Sports.ru, на вечер воскресенья было продано 9 тысяч. 

Недалеко и до рекорда медийного футбола. На матч ЦСКА – 2Drots в марте 2023-го пришло 15,5 тысяч. Но красивым цифрам на «ВЭБ Арене» явно помог ЦСКА. Сегодня есть шанс оформить абсолютно чистый рекорд. 

А без футболистов «Спартака» есть на кого посмотреть?

Однозначно.

• Лидер и главное открытие сезона у «Народной Команды» – Иван Стронг. Его рыжую бороду вы легко заметите даже на большом поле «Открытия». А еще это представитель ультрас «Спартака» – фан-сектору будет за кого болеть персонально.

• Александр Прудников еще в 2019-м завязал с профессиональным футболом и кайфует от медийного. В третьем сезоне у 34-летнего Прудникова 4 матча и гол за «Народную Команду».

• Роман Шишкин. Еще один воспитанник «Спартака» у «Народной Команды». В прошлом сезоне выступал за «Наших парней», а перед третьим двинулся к «НК». Играет регулярно, но пока без голов и ассистов.

• Криштиану из «Бей Беги». Антон Деменьшин – взрывной вингер, который безумно похож на Криштиану Роналду. Самый популярный человек на поле – его ролик под названием «Молодой Криштиану Роналду» cобрал почти 5 миллионов просмотров.

• За «Бей Беги» уже второй сезон играет Андрей Ещенко. Ветеран пытается добавить осмысленности защите и учит молодых.

• Чудо Малой. 13-летний пенальтист «Бей Беги». Фолить в своей штрафной защитникам «НК» просто опасно.

«Бей Беги» нужна хотя бы ничья для первого в истории плей-офф. Их соперник по группе обещал «Народной Команде» 200 тысяч за победу

У матча есть и серьезное турнирное значение.

«Народная Команда» провела нормальный дебютный сезон и обеспечила себе минимум третье место в группе B. 

У «Бей Беги» все сложнее – одна победа и последнее место в группе C с четырьмя очками. Столько же у Fight Nights, но у команды MMA-промоутера Камилла Гаджиева преимущество в личных встречах. Все в руках «ББ» – даже ничья на «Открытии» катапультирует в стыковые матчи.

Но Гаджиев не собирается спокойно смотреть на это. Он пообещал «Народной Команде» солидный финансовый бонус. «200 тысяч от нас заплатим! – обещал президент FN в интервью Sports.ru. – Понимаю, что их не надо мотивировать, но мы обязаны сделать предложение. От нас «Народной Команде» за победу 200 штук».

Но «Народная Команда» и так мотивирована. Победа позволит занять 2-е место в группе B и в стыках попасть на «Дружину» – самого проходимого соперника на этой стадии. Потеряют очки – придется играть с очень крепкой «Десяткой».

Где и когда смотреть матч?

«Народная Команда» и «Бей Беги» сыграют 5 июня (это сегодня) на «Открытие Банк Арене».

Матч будет транслироваться на ютуб-канале Winline Медиалиги.

Билеты по-прежнему в продаже. Для покупки доступны сектора A, C и D. Все заработанные на билетах деньги обещают отправить в благотворительный фонд «Спартак – детям».

Криштиану, Дед и 13-летний пацан. Кто сыграет за «Бей Беги» на «Открытие Банк Арене»?

Фото: https://t.me/fcbeybegi // Winline Медиалига // https://t.me/mediakomanda

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