Жук в муравейнике
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Свершилось! Медиалига объявила всех участников МФЛ-3: взяли команду болельщиков «Спартака», клуб Егора Дружинина и новый проект Гатагова

ЛФК «Титан»
2Drots 2Drots
Сослан Гатагов Сослан Гатагов
ФК «Сахалинец» ФК «Сахалинец»
Юрий Дроздов Юрий Дроздов
Winline Медиалига Winline Медиалига
Николай Осипов Николай Осипов
Дружина
Василий Уткин Василий Уткин
Народная команда
Медиафутбол Медиафутбол

Медийный футбол постепенно выходит из спячки – через полтора месяца стартует третий сезон Winline Медиалиги. Несколько дней назад мы узнали о новом формате, а сегодня лига объявила финальный состав участников. 

По сравнению с МФЛ-2 в ростере много перемен – ниже разбираем главные.

Кто мимо третьего сезона? Медийный “Рубин”, ветераны медиафутбола и хейтеры Осипова

Сразу семь команд из второго сезона покидают проект. 

• «Рома» – ветеран медийного футбола. Клуб экс-звезды “Амкала” Ромароя участвовал в МКС и первом сезоне Медиалиги. Летом начались проблемы: спонсор ушел, а Ромарой ради содержания команды продавал личные вещи – камеру GoPro, наушники Beats, часы Apple Watch. На март 2023-го спонсора по-прежнему нет, а «Рому» покинули большинство популярных игроков.

• «На Спорте» – яркая жизнь и гибель медиафутбольного «Анжи» заслужила лонгрид. Сейчас команда озабочена вопросами выживания, о третьем сезоне речь не идет.

• МФК «Рубин». Казанцы первыми среди клубов РПЛ зашли в медийный футбол. В МФЛ-2 выйти в плей-офф не получилось, а в начале 2023-го «Рубин» сообщил, что не планирует участвовать в третьем сезоне. «Думаю, ребята из «Рубина» сами понимают, что им нужно время, чтобы обрасти мясом», – объяснял Осипов.

• Tamo Junto. Эксперимент экс-игрока «Амкала» Алексея Гуркина, который привез в Медиалигу бразильскую команду. На старте звучали имена Роналдиньо и Карвальо, но в итоге приехали парни попроще. В плей-офф не вышли, но получилось бодро: бразильцы веселились в пасмурной Москве, удивлялись снегу, а в итоге сделали тату с лого команды. А один бразилец – Тиаго Кунья – даже стал игроком «Велеса» из Первой лиги. 

• SD Family. Команда из Казахстана участвовала в первых двух сезонах, но неожиданно не получила приглашение в третий. Самая тихая история – Осипов и Дидар Садыбеков (президент SD) не ссорились публично. Вероятно, теперь SD сфокусируется на казахстанском медиафутболе – в феврале уже прошел первый турнир в Астане.

• Reality. Команда экс-участника «Дома-2» Фила Кострубова выиграла МКС-2022, но в Медиалиге запомнилась постоянными спорами Фила и Арама (главный тренер) с президентом лиги Николаем Осиповым. Вдобавок, команда не проявила себя медийно. Никто не удивился когда Осипов предпочел увидеть в МФЛ-3 другие коллективы. В итоге Арам улетел тренировать в академию Кокорина и Мамаева, а Фил переключился на медийный баскетбол.

Кто попал в новый сезон? Команда фанатов «Спартака», доминатор ЛФЛ и клуб маяком Анива на логотипе

В третьем сезоне мы увидим много новичков. Это логично – в своем блоге на Sports.ru Николай Осипов писал о желании давать шанс новым командам. 

«При всех недостатках второго сезона мы дали шанс многим командам – и они воспользовались возможностью, – писал Осипов. – Сейчас все понимают, что «Эгриси» и Fight Nights – интересные коллективы. Они сгенерировали вокруг себя много тем и открыли ярких ребят. Мне бы очень хотелось и дальше давать шанс перспективным и самобытным командами».

Итак, кто эти самобытные и перспективные команды?

• «Титан» в течение 9 лет был одной из лучших команд ЛФЛ и выиграл на этом уровне вообще все (и даже чемпионат мира 8х8). Летом 2022-го президент команды Александр Зуев неожиданно решил перейти в медийный футбол. Шок: такой совет ему дал отец, случайно посмотревший матч 2Drots. Команда залетела очень дерзко: увела у 2Drots Кутуза (одного из лучших форвардов лиги) и создала продашкн из 15 человек для медийной прокачки игроков.

У «Титана» есть все, чтобы стать топ-клубом медиафутбола: финансирование (у семьи Зуева бетонный завод), хороший менеджмент и топ-игроки. 

• «Народная команда». В октябре 2022-го болельщики «Спартака» объединились и создали свой клуб. Концепт очень простой – отождествление себя со «Спартаком».

Вот что рассказывал один из руководителей «Народной команды» в блоге на Sports.ru: «Мы хотели создать команду из истинных спартаковцев, из людей, которые всей душой болеют за команду, играли когда-либо в основном составе, дубле, молодежке, или же просто любителей, но основное условие – любить «Спартак» в себе».

По крайней мере, теперь у Глеба Чернявского есть повод смотреть Медиалигу.

• «Сахалинец» – проект блогера-миллионника Михаила Литвина. Красивое: название в честь острова Сахалин (там родился Литвин), а на лого – маяк Анива, один из символов Сахалина. Этот сезон клуб проводит во Второй лиге, но специально для МФЛ создали медийную команда. Обе тренирует легенда «Локо» 90-х и 00-х Юрий Дроздов.

 В последний момент сменилось два участника. Вместо команды РФС – клубы Егора Дружинина и Сослана Гатагова

За несколько дней до оглашения финального ростера появились слухи, что «Наши парни» (команда РФС) и Hardcore (команда одноименного MMA-промоушена) снимаются с МФЛ-3 еще до старта. Чуть позже слухи подтвердились.

По словам Осипова, Hardcore планировал войти в сезон пышно – с привозом футбольных суперзвезд (назывался Ибрагимович). Однако к весне команда не успевала выполнить обязательства и взяла самоотвод до следующего сезона. О причинах снятия команды РФС пока неизвестно.

Кто же их заменил?

• «Дружина» – проект звезды шоу «Танцы на ТНТ» Егора Дружинина. Команду создали еще прошлым летом, с прицелом на МФЛ-2, однако позже она перешла в ждущий режим.

«Команда в основном состоит из танцовщиков, актеров, хореографов, ребят, работающих в цирке, на эстраде. Мы играем обычно в аккуратный футбол, но решили попробовать свои силы на большом поле», – рассказывал Егор Дружинин.

Обещают звезд: хореографа команды Этери Тутберидзе Илью Авербуха, актера Виктора Добронравова, победителя 4-го сезона шоу «Танцы» Виталий Уливанов.

• FC Bus. Сослан Гатагов вывел «На Спорте» в полуфинал МФЛ-2, эпично ушел в отставку прямо после поражения, а в феврале создал новый клуб. Казалось, что у проекта Гатагова нуль шансов на третий сезон, но неожиданный самоотвод двух команд все изменил. О FC Bus пока почти ничего не известно: есть только название и мотивационная речь от Сослана с многообещающим посланием: «первая остановка очень скоро».

Двукратный победитель МФЛ чуть не пролетел мимо сезона – 2Drots требовал 30 миллионов за участие

2Drots позиционирует себя как главную команду медиафутбола. И не устает напоминать об этом во время переговоров. За участие в первом сезоне МФЛ «самураи» получили 5 миллионов рублей, во втором сезоне гонорар вырос до 7,5 млн. По гонорару за МФЛ-3 лига и клуб не могли договориться около месяца. Вероятнее всего, 2D хотели получить 30 миллионов рублей – примерно в два раза больше «Амкала». Лига склонялась к 15 миллионам.

К концу марта стало по-настоящему тревожно – договориться не получалось, стороны намекали, что третий сезон может состояться и без 2Drots. Вмешаться пришлось Василию Уткину. Президент «Эгриси» пообещал пожертвовать призовые за медийную активность во втором и третьем сезоне в пользу гонорара для 2D. 

«Чемпион лиги по сюжету должен защищать титул, – объяснил Уткин. – Мы наскребем, а чемпиону не играть – не солидол. Поэтому «Эгриси» отказывается от заработанных в МФЛ денег, сколько б их ни было, ради развития МФЛ».

Все закончилось позитивно – в начале марта 2Drots объявил о походе за третьей победой в МФЛ.

Когда стартует третий сезон и где его смотреть?

• МФЛ-3 начинается 28 апреля и продлится 11 недель – до середины июля.

• Формат третьего сезона вдохновлен американским футболом: будет необычный групповой этап и дополнительная стадия плей-офф

• Планируется много матчей на больших стадионах: в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. Старт сезона – на «Волгоград-Арене», полуфиналы и финал – на стадионе «Краснодара».

• Трансляции матчей будут доступны на ютуб-канале Медиалиги. 

Блог “Народной команды” на Sports.ru 

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