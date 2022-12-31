Свершилось! Медиалига объявила всех участников МФЛ-3: взяли команду болельщиков «Спартака», клуб Егора Дружинина и новый проект Гатагова

Медийный футбол постепенно выходит из спячки – через полтора месяца стартует третий сезон Winline Медиалиги. Несколько дней назад мы узнали о новом формате, а сегодня лига объявила финальный состав участников.

По сравнению с МФЛ-2 в ростере много перемен – ниже разбираем главные.

Кто мимо третьего сезона? Медийный “Рубин”, ветераны медиафутбола и хейтеры Осипова

Сразу семь команд из второго сезона покидают проект.

• «Рома» – ветеран медийного футбола. Клуб экс-звезды “Амкала” Ромароя участвовал в МКС и первом сезоне Медиалиги. Летом начались проблемы: спонсор ушел, а Ромарой ради содержания команды продавал личные вещи – камеру GoPro, наушники Beats, часы Apple Watch. На март 2023-го спонсора по-прежнему нет, а «Рому» покинули большинство популярных игроков.

• «На Спорте» – яркая жизнь и гибель медиафутбольного «Анжи» заслужила лонгрид. Сейчас команда озабочена вопросами выживания, о третьем сезоне речь не идет.

• МФК «Рубин». Казанцы первыми среди клубов РПЛ зашли в медийный футбол. В МФЛ-2 выйти в плей-офф не получилось, а в начале 2023-го «Рубин» сообщил, что не планирует участвовать в третьем сезоне. «Думаю, ребята из «Рубина» сами понимают, что им нужно время, чтобы обрасти мясом», – объяснял Осипов.

• Tamo Junto. Эксперимент экс-игрока «Амкала» Алексея Гуркина, который привез в Медиалигу бразильскую команду. На старте звучали имена Роналдиньо и Карвальо, но в итоге приехали парни попроще. В плей-офф не вышли, но получилось бодро: бразильцы веселились в пасмурной Москве, удивлялись снегу, а в итоге сделали тату с лого команды. А один бразилец – Тиаго Кунья – даже стал игроком «Велеса» из Первой лиги.

• SD Family. Команда из Казахстана участвовала в первых двух сезонах, но неожиданно не получила приглашение в третий. Самая тихая история – Осипов и Дидар Садыбеков (президент SD) не ссорились публично. Вероятно, теперь SD сфокусируется на казахстанском медиафутболе – в феврале уже прошел первый турнир в Астане.

• Reality. Команда экс-участника «Дома-2» Фила Кострубова выиграла МКС-2022, но в Медиалиге запомнилась постоянными спорами Фила и Арама (главный тренер) с президентом лиги Николаем Осиповым. Вдобавок, команда не проявила себя медийно. Никто не удивился когда Осипов предпочел увидеть в МФЛ-3 другие коллективы. В итоге Арам улетел тренировать в академию Кокорина и Мамаева, а Фил переключился на медийный баскетбол.

Кто попал в новый сезон? Команда фанатов «Спартака», доминатор ЛФЛ и клуб маяком Анива на логотипе

В третьем сезоне мы увидим много новичков. Это логично – в своем блоге на Sports.ru Николай Осипов писал о желании давать шанс новым командам.

«При всех недостатках второго сезона мы дали шанс многим командам – и они воспользовались возможностью, – писал Осипов. – Сейчас все понимают, что «Эгриси» и Fight Nights – интересные коллективы. Они сгенерировали вокруг себя много тем и открыли ярких ребят. Мне бы очень хотелось и дальше давать шанс перспективным и самобытным командами».

Итак, кто эти самобытные и перспективные команды?

• «Титан» в течение 9 лет был одной из лучших команд ЛФЛ и выиграл на этом уровне вообще все (и даже чемпионат мира 8х8). Летом 2022-го президент команды Александр Зуев неожиданно решил перейти в медийный футбол. Шок: такой совет ему дал отец, случайно посмотревший матч 2Drots. Команда залетела очень дерзко: увела у 2Drots Кутуза (одного из лучших форвардов лиги) и создала продашкн из 15 человек для медийной прокачки игроков.

У «Титана» есть все, чтобы стать топ-клубом медиафутбола: финансирование (у семьи Зуева бетонный завод), хороший менеджмент и топ-игроки.

• «Народная команда». В октябре 2022-го болельщики «Спартака» объединились и создали свой клуб. Концепт очень простой – отождествление себя со «Спартаком».

Вот что рассказывал один из руководителей «Народной команды» в блоге на Sports.ru: «Мы хотели создать команду из истинных спартаковцев, из людей, которые всей душой болеют за команду, играли когда-либо в основном составе, дубле, молодежке, или же просто любителей, но основное условие – любить «Спартак» в себе».

По крайней мере, теперь у Глеба Чернявского есть повод смотреть Медиалигу.

• «Сахалинец» – проект блогера-миллионника Михаила Литвина. Красивое: название в честь острова Сахалин (там родился Литвин), а на лого – маяк Анива, один из символов Сахалина. Этот сезон клуб проводит во Второй лиге, но специально для МФЛ создали медийную команда. Обе тренирует легенда «Локо» 90-х и 00-х Юрий Дроздов.

В последний момент сменилось два участника. Вместо команды РФС – клубы Егора Дружинина и Сослана Гатагова

За несколько дней до оглашения финального ростера появились слухи, что «Наши парни» (команда РФС) и Hardcore (команда одноименного MMA-промоушена) снимаются с МФЛ-3 еще до старта. Чуть позже слухи подтвердились.

По словам Осипова, Hardcore планировал войти в сезон пышно – с привозом футбольных суперзвезд (назывался Ибрагимович). Однако к весне команда не успевала выполнить обязательства и взяла самоотвод до следующего сезона. О причинах снятия команды РФС пока неизвестно.

Кто же их заменил?

• «Дружина» – проект звезды шоу «Танцы на ТНТ» Егора Дружинина. Команду создали еще прошлым летом, с прицелом на МФЛ-2, однако позже она перешла в ждущий режим.

«Команда в основном состоит из танцовщиков, актеров, хореографов, ребят, работающих в цирке, на эстраде. Мы играем обычно в аккуратный футбол, но решили попробовать свои силы на большом поле», – рассказывал Егор Дружинин.

Обещают звезд: хореографа команды Этери Тутберидзе Илью Авербуха, актера Виктора Добронравова, победителя 4-го сезона шоу «Танцы» Виталий Уливанов.

• FC Bus. Сослан Гатагов вывел «На Спорте» в полуфинал МФЛ-2, эпично ушел в отставку прямо после поражения, а в феврале создал новый клуб. Казалось, что у проекта Гатагова нуль шансов на третий сезон, но неожиданный самоотвод двух команд все изменил. О FC Bus пока почти ничего не известно: есть только название и мотивационная речь от Сослана с многообещающим посланием: «первая остановка очень скоро».

Двукратный победитель МФЛ чуть не пролетел мимо сезона – 2Drots требовал 30 миллионов за участие

2Drots позиционирует себя как главную команду медиафутбола. И не устает напоминать об этом во время переговоров. За участие в первом сезоне МФЛ «самураи» получили 5 миллионов рублей, во втором сезоне гонорар вырос до 7,5 млн. По гонорару за МФЛ-3 лига и клуб не могли договориться около месяца. Вероятнее всего, 2D хотели получить 30 миллионов рублей – примерно в два раза больше «Амкала». Лига склонялась к 15 миллионам.

К концу марта стало по-настоящему тревожно – договориться не получалось, стороны намекали, что третий сезон может состояться и без 2Drots. Вмешаться пришлось Василию Уткину. Президент «Эгриси» пообещал пожертвовать призовые за медийную активность во втором и третьем сезоне в пользу гонорара для 2D.

«Чемпион лиги по сюжету должен защищать титул, – объяснил Уткин. – Мы наскребем, а чемпиону не играть – не солидол. Поэтому «Эгриси» отказывается от заработанных в МФЛ денег, сколько б их ни было, ради развития МФЛ».

Все закончилось позитивно – в начале марта 2Drots объявил о походе за третьей победой в МФЛ.

Когда стартует третий сезон и где его смотреть?

• МФЛ-3 начинается 28 апреля и продлится 11 недель – до середины июля.

• Формат третьего сезона вдохновлен американским футболом: будет необычный групповой этап и дополнительная стадия плей-офф

• Планируется много матчей на больших стадионах: в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. Старт сезона – на «Волгоград-Арене», полуфиналы и финал – на стадионе «Краснодара».

• Трансляции матчей будут доступны на ютуб-канале Медиалиги.