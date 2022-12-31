2Drots обвинили рефа в работе в интересах букмекера. Он пришел с юристом и добился извинений

Капитан «самураев» писал объяснительную.

Пока в российском медиафутболе межсезонье и тишина, в Казахстане подходит к финалу местная медиалига – 1XBET Media Football League. Здесь совсем не тихо – яркие инфоповоды возникают почти в каждом матче.

Наверняка вы помните жаркий матч между 2Drots и кыргызстанской Top Team. Команды устроили массовую драку, которая закончилась четырьмя удалениями, техническим поражением и полицией в подтрибунке. Уже через час после финального свистка команды помирились и пожали друг другу руки, а виновником безумного матча сделали главного арбитра Рустема Матякубова.

Поводы и правда были – в первом тайме реф не замечал грубые фолы игроков Top Team, а после потасовки удалил игрока 2D Арчи, которого избивали соперники (в итоге лига аннулировала красную карточку).

«Я считаю, что судья испортил игру, – говорил главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов. – Это его вина. Ответственность лежит на нем. Когда судья дает одной команде карт-бланш бить, хамить, драться, а другая при любом прикосновении карается карточкой или штрафным, то зачем вообще мы выходим играть?»

А вот что говорил Некит (президент 2Drots): «В перерыве я подошел к арбитру и сказал: «Мужик, тебе надо как-то успокоить игру, потому что все это может привести к какой-то массовой толкучке». Он сказал: «Вы че, мои девушки, чтобы вас успокаивать?» Мне кажется, что реф – максимально некомпетентный чел».

Но были обвинения и посерьезнее – сразу несколько игроков 2Drots предположили, что Матякубов судил так, как нужно букмекерской компании 1XBET (она же – партнер турнира). Дело в том, что перед третьим туром контора открыла линии на матчи казахстанской медиалиги. Матч между 2Drots и Top Team – как раз первый, на которой можно было принимать ставки. Парням из 2Drots показалось, что между качеством судейства и ставкам есть связь. Звучит сомнительно: за несколько дней не появилось доказательств или хотя бы внятной версии. Но объяснение многим понравилось и его повторяли игроки и телеграм-каналы.

После матча у Матякубова возникли крупные проблемы: угрозы в соцсетях, отстранение от турнира и потенциальное уголовное дело

Шум вокруг Матякубова рос так сильно, что на следующий день после матча реф опубликовал открытое письмо. Полный текст здесь, ниже – главный моменты:

«Во-первых, я искренне приношу свои извинения юным болельщикам и их родителям. Жаль, что вы не смогли насладиться игрой своих кумиров.

Искать виноватых и крайних, думаю, глупо. Мы все – команды, тренерский штаб и судьи – ответственны за происходящее на поле. В игре бывают разные ситуации, но ни одна из них не оправдывает такое поведение.

Обвинения касательно причастности к букмекерским ставкам... Если у человека есть прямые или косвенные доказательства, то лучше их показать уполномоченным органам и общественности. А так, без них это чистая клевета. Нужно быть очень осторожным и аккуратным в подобных заявлениях».

Извинения не помогли. 7 февраля (накануне полуфиналов) оргкомитет 1XBET Media Football League отстранил Матякубова. Он больше не будет судить матчи турнира.

Но это еще не все – оказалось, что после игры Рустем получил множество угроз от фанатов. А еще им заинтересовались правоохранительные органы Казахстана. Главная проблема даже не в плохом судействе, а в предположении «дротов» о том, что Матякубов мог судить в интересах букмекера.

«После того, как игроки 2Drots в лице капитана сказали, что я имею отношение к букмекерским ставкам, я обратился к адвокату, – рассказал Рустем в интервью Sports.ru. – Потому что у меня возникли большие проблемы, мою репутацию очернили.

В мои личный аккаунт в соцсетях начали писать угрозы и оскорбления. Пострадала и моя карьера. Матч проходил на главном стадионе Казахстана («Астана Арена» – прим. Sports.ru), поэтому дело касается и футбольной ассоциации Казахстана. Это имидж не только меня, а целой страны. И третья проблема – внимание полномочных органов. Это уголовное дело.

Это клевета и нужно быть очень осторожным с такими фразами. Потому что они могут повлечь большие проблемы».

Именно поэтому Матякубов применил решительные меры.

Перед полуфиналами Рустем пришел с юристом в отель к 2Drots. Капитан «самураев» извинился на камеру и написал объяснительную

8 февраля капитан 2Drots Эдамс выложил в своем телеграм-канале видео с участием себя, Матякубова и Арчи (еще один игрок 2D, который активно пострадал в драке). Эдамс извинился перед Рустемом, но отдельно подчеркнул, что просит прощение только за слова про связь рефери с букмекерами. Судейство он по-прежнему считает плохим.

«Я пришел в команду с адвокатом и объяснил им ситуацию, – продолжает Матякубов в интервью Sports.ru. – Потому что это уголовное дело в Казахстане».

Забавно, что запись происходила в день полуфинала – «самураи» успели извиниться перед рефом, подраться с «Броуками» и выйти в финал.

Помимо видеозаписи, адвокат Матякубова попросил у Эдамса пояснительную для департамента судейства Казахстанской федерации футбола: подтвердить, что слова про работу на букмекеров сказаны сгоряча.

После Эдамс опубликовал несколько сообщений в своем телеграм-канале. Еще раз подтвердил, что считает работу Матякубова на матче с Top Team кошмарной, но про букмекерскую контору сказал на эмоциях:

«Судью жалко: «Я неделю не спал, мне пишут, угрожают». На поле это одно, но когда ты вживую видишь человека с дрожащими руками, – это другое. Я спрашиваю – почему ты не сядешь на детектор, все молниеносно докажется. Он говорит: «Я не буду на него садиться». На самом деле он мог просто написать мне, сказать, что нужно опровержение от вашей команды. Но он решил приехать с юристом.

На самом деле жалко. Все мы люди, все мы это понимаем. Хотя перед игрой немного дизморалит. Надеюсь, он больше не будет судить и мы не увидимся. Но ломать судьбу человеку не хотелось бы».

Поможет ли это репутации Матякубова – пока не ясно. Но кажется, он единственный арбитр в медиафутболе, который смог добиться извинений от команды.

Фото: личный архив Рустема Матякубова / 1XBET MFL