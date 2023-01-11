Жук в муравейнике
Блог

«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись

трансферы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ювентус Ювентус
Жорже Мендеш Жорже Мендеш
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Новый менеджер ни с чем не спорит.

Где Криштиану будет жить? Сколько зарабатывать? Потребует ли каждого игрока «Аль-Насра» признать, что он круче Месси? За этими вопросами к главному трансферу зимы скрылся теневой, но очень интересный сюжет – отношения Роналду и Жорже Мендеша. Агент 20 лет работал с суперзвездой, но, видимо, в декабре они расстались. Ниже – возможная причина сбоя в отношениях.

Мендеш бережно развивал карьеру Роналду, призывал не думать о деньгах и дружил с его мамой

Мендеш сотрудничает Роналду с тех времен, когда Криш был перспективным вингером «Спортинга». Мы детально рассказывали, как Жорже отбил Криштиану у первого агента и спродюсировал трансфер в «МЮ». Не будем повторяться, но отметим особенности взаимоотношений Роналду и Мендеша на раннем этапе (они важны для понимания нынешних разногласий).

Уже тогда бросалось в глаза, что Мендеш заботится о развитии Роналду, а не просто гонится за деньгами. Перед переговорами с «МЮ» он запретил 18-летнему Кришу говорить о зарплате: «Не думай сейчас о деньгах, это ни в коем случае не должно быть приоритетом в сделке».

Мендеш и сам легко отказывался от больших денег ради экологичного развития Криштиану. В 2003-м прилетело крупное предложение от «Пармы» – по 4 миллиона агенту и игроку. Агент отказал. Да, возможно, он думал о потенциальных сотнях миллионов, но ведь тогда никто не гарантировал, что Роналду – будущая суперзвезда, многие бы на месте Мендеша выбрали бы деньги. 

В личной жизни Жорже тоже отличался от обычного агента. Очень внимательно относился к матери Роналду (главный человек в его жизни) и стал другом для самого Криштиану. Например, мог приехать на семейный ужин и до ночи развлекать гостей в то время, как хозяева дома уже давно спали.

Криштиану стал первым топ-клиентом Мендеша. Их карьеры развивались параллельно: Роналду выигрывал ЛЧ и получал «Золотые мячи», а детище Мендеша Gestifute завоевывало футбольный рынок. Ежедневная рутина мешала частым семейным встречам, но мужчины поддерживали теплые отношения. В Португалии пишут, что Роналду и Мендеш общались как сын и отец. В 2015-м Криштиану подарил Жорже на свадьбу целый остров в Греции – на сайте Private Islands Online примерно такой стоит 3 миллиона евро. Очень щедро.

Впервые Роналду и Мендеш поссорились из-за «Юве». Агент хотел, чтобы Криштиану завершил карьеру в Турине

Переносимся в 2018 год – именно тогда Криштиану провел суперсезон, выиграл свою последнюю Лигу чемпионов и решил уйти из «Реала» в «Юве». Его многие не поняли, но позже Роналду объяснил все равнодушием Переса:

«В последнее время он видел во мне лишь средство для заработка. Я точно это знаю. Он говорил со мной не искренне. Флорентино перестал видеть во мне незаменимого игрока. Когда пошли первые слухи, я увидел, что Перес не собирается меня удерживать».

Кажется, Мендеш не возражал. У агента прекрасные отношения с «Юве», и весной 2018-го он организовал переговоры.

Публично Жорже никогда не высказывался против трансфера. Легкое публичное недовольство промелькнуло лишь в 2019-м, когда Криштиану не получил «Золотой мяч»: «За последние два года Криштиану заслужил его хотя бы раз. Если бы он играл за «Реал», он бы выиграл его». Но возможно, агент критиковал систему голосования за «ЗМ», а не решение Криштиану.

Летом 2021-го Роналду захотел уйти из «Ювентуса». Португальская газета Relevo писала, что Криштиану никогда был счастлив в «Юве»: не обжился в Турине, почти не общался с партнерами. BBC уточняла, что причина в слабых результатах «Юве» – Роналду надеялся выиграть здесь очередную Лигу чемпионов.

В тот момент мнения Мендеша и Роналду впервые глобально разошлись (об этом писала мадридская AS). Вероятнее всего, потому что агент надеялся, что Криштиану закончит карьеру в Ювентусе. «Это последний клуб в карьере Роналду», – говорил он в 2018-м.

Частые трансферы – всегда возможность заработка для агентов на комиссиях, но Мендеш отчего-то выступил против отъезда из Турина. Конечно, причину он не озвучивал, но, возможно, просто понимал, что очередная смена клуба не приведет ни к чему хорошему.

К 2021-му статус Роналду поменялся – уже не безусловная суперзвезда, которая делает клуб претендентом на ЛЧ, а дорогой и не очень эффективный актив. Мендеш, возможно, осознавал это лучше своего клиента. Летом 2021-го он впервые столкнулся с большими трудностями, пытаясь найти клуб для Роналду («Сити» захотел Криштиану лишь после того, как не получилось с Кейном, и на строго определенную роль в ротации). Роналду тогда продолжал жить в своем мире – судя по инсайдам того же BBC, винил в плохих результатах партнеров и клуб, но не себя.

До того лета никто не писал о разногласиях между Мендешем и его клиентом номер один. В 2021-м они, возможно, впервые услышали друг от друга не то, что хотели.

Хорошие отношения Мендеша и «Манчестер Юнайтед» помогли Криштиану сохранить деньги

Но до разрыва дело не дошло, Мендеш неплохо сделал свою работу – сначала почти срежиссировал трансфер в «Сити», а потом переключился на «МЮ» по запросу клиента.

Летом 2022-го Роналду передумал возвращаться из отпуска в обновленный «Ман Юнайтед» Тен Хага и попросил найти ему новый клуб.

The Athletic писал, что этот запрос Криштиану привел к новому конфликту, но смысл был старый. Пожелания Криштиану не соответствовали рынку, а виноватым оказывался Мендеш. Португалец требовал команду из зоны Лиги чемпионов с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю (в разы меньше, чем платил «МЮ»). Мендеш не нашел ни варианта, ни общего языка с клиентом. Роналду разочаровался в способностях агента.

К ноябрю максимально токсичный Криштиану решился на скандальное интервью Пирсу Моргану. The Athletic пишет, что Мендеш убеждал Роналду принять сокращенную, но эффективную роль под руководством Тен Хага. Агент предлагал ответить хейтерам на поле, тем более что у «МЮ» неплохие шансы на участие в следующей ЛЧ. И, разумеется, был резко против общения с Морганом.

Что было дальше, вы точно помните – Криштиану проигнорировал все советы.

Мендеш опять все разгребал – по данным Daily Mail, «МЮ» был готов разорвать контракт с одностороннем порядке за нарушение условий, но агент уладил конфликт – договор разорвали по соглашению сторон. Помогли хорошие отношения Мендеша и топ-менеджмента «Юнайтед».

А дальше случилось странное: мадридская AS еще в декабре писала, что пока Мендеш искал варианты для Криштиану, клубы выходили на игрока в обход агента. Речь про «Аль-Наср» и босса QSL (Qatar Stars League) Антеро Энрике. Похоже, именно в этот момент Роналду и Мендеш окончательно расстались: переговоры с «Аль-Насром» вел другой человек – личный менеджер и приятель Рикарду Регуфе. Для Роналду-2022 Регуфе явно удобнее Мендеша: ни с чем не спорил и (по информации Marca) получил за сделку 30 миллионов евро.

В Португалии считают, что Мендеш был последним человеком в окружении Роналду, кто говорил ему правду

В каком сейчас статусе отношения Роналду и Мендеша? Точно не знает никто.

Но слухи об их ссоре впервые вышли из узкого круга, и об этом много пишут в Португалии. Появляются новые детали, и в основном они подтверждают прежние инсайды.

«Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду, – говорил журналист газеты Record Виктор Пинту. – Доказательством этого является то, что предложение ему сделал «Аль-Наср». Не «ПСЖ», не итальянская команда, не было вариантов с возвращением в «Реал», «Барсой» или «Баварией». Был только «Аль-Наср».

У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Криштиану не очень хорошо воспринял. И он решил, что для перехода в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента ему не нужен Мендеш».

А вот версия от анонимного источника, близкого к Мендешу:

«У Роналду очевидная проблема с восприятием реальности, которая не позволяет ему различать настоящую похвалу и лесть. Окружение относится к нему как к Юлию Цезарю, потому что знает, что он не способен видеть дальше этого. Роналду не смог пережить свою славу. Нет никого, кто мог бы удовлетворить его эго, финансовые и остальные запросы».

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Michael Regan; globallookpress.com/Filipe Amorim/ZUMAPRESS.com, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, IMAGO/Paul Terry, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency; REUTERS/Ahmed Yosri; privateislandsonline.com

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitromixailuk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mossad
С виду да, но Вы вспомните какие красочные перспективы вссывались в уши россиянам в марта-апреле. Вроде как, одному платят, а второго разувают, но по сути оба на Восток двинули в качестве игрушек, клоунов на потеху.
Радужные перспективы ? Умные люди ещё в 2014 году все поняли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Илющенко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спортс, уберите наконец тег МЮ из новостей про саудовского нарцисса!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Наркотик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ASH11
Крышу сорвет и останется вообще один, либо будут окружать непонятные люди. Многие Роналду хвалили за его перфекционизм, но кто бы что не говорил, на верный путь его вывели Фергюсон и Мендеш. Без них неизвестно, где он был, а сейчас ни один, ни другой на него уже не влияют. Результат уже виден.
Криштиану нужен психотерапевт нормальный, а по факту в больничке полежать чутка. Ещё можно вырулить, если у семьи яйца есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GromwuD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
настоящая ломка начнется, когда Саудиты попросят на выход... это будет эпично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mossad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ярик01
Кристиану хотя бы там выгодных условиях, а не с нефтью по 38 или с обнулением пошлин и ставок на газ.
С виду да, но Вы вспомните какие красочные перспективы вссывались в уши россиянам в марта-апреле.
Вроде как, одному платят, а второго разувают, но по сути оба на Восток двинули в качестве игрушек, клоунов на потеху.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifar Skladchikov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ТрофимСерапян
Я ронофан, и я не собираюсь его ругать. Мне наоборот очень грустно узнавать такие вещи. И видеть такой конец карьеры любимого игрока :(
Ставлю жирный плюс! Очень грустно ( Но сам виноват
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Наркотик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат спорта01
По факту мендеш очень много раз лажает(Я не понимаю почему его называют лучшим агентом). Вот райола был лучшим,всегда выбивал лучшие условия для своих клиентов. То что у Бейла в Мадриде была почти такая же зарплата как у Роналду говорит сама за себя. Он ни разу даже 50млн евро в год не выбил для Роналду,в то время как папа Месси не будучи агентом выбил для Лео 500лямов за 4года.Неймар старший выбил для сына 60млн евро в год Сейчас семья Мбаппе заставили ПСЖ платить 100+млн евро в год. Если говорить о других клиентах то Бернарду Силва уже несколько лет будучи лидером Ман Сити получает по 8млн евро в год,в то время как грилиш 16млн. Диаш получает 8,3млн евро в год,канселу вообще 4,1млн евро в год,то есть они вдвоём получают меньше стоунса который получает 13млн евро в год.
Роналду во многом из-за этого ушёл из Реала. Он требовал зарплату больше Неймаровской, Перес пообещал, если удачный сезон выйдет. Реал выиграл ЛЧ, но Перес видимо пошёл на попятную
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТрофимСерапян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Nikosanta Esmany
О Ронофаны подтянулись, сейчас будут ругать Мендеша за отсутствие хватки итд
Я ронофан, и я не собираюсь его ругать. Мне наоборот очень грустно узнавать такие вещи. И видеть такой конец карьеры любимого игрока :(
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Наркотик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ daniil_35
Мендеш - нормальный агент, особенно если с Райолой сравнивать. Негатива вокруг него не помню. Ушлым типом или гнилым не выглядит чисто интуитивно. Касаемо Рона - он и Неймар, заложники своих окружений. Переходы и карьера развивается под четкими манипуляциями ради получения денег. Как только пошли успехи или ты знаешь, что они будут, необходимо тут же фильтровать окружение. Но эго не позволяет одному обойтись без восхищения, другому быть в узкой компании без тусовок и клубов. Итог карьер будет схож. Только Рон - великий игрок и Чемпион Европы, а Неймар вообще почти ничего не выиграл. Так что время пройдет, весь этот цирк с интервью уляжется, и все будут считать его величайшим европейским игроком в истории. Не вижу прямо лютой драмы, ведь карьера оформилась после 3-х кубков ЛЧ подряд и евро-2016. Дальше уже проверка человеческих возможностей.
Неймар может ещё раз ЛЧ выиграть, со сборной Копу зацепить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Факты новые, но суть проблемы КР была понятна уже давно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Шипилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Про остров - видимо враньё. Или фотка ошибочная https://www.privateislandsonline.com/europe/greece/dulichium-island

Вот остров на фото, там более 1300 акров. Если острова примерно стоят (на этом же сайте по 30-40 млн за 10 акров, то может быть странно) от 30 (дешевле не нашел)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусеконь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да Роналду тупо на комиссионных его кинул.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
daniil_35
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мендеш - нормальный агент, особенно если с Райолой сравнивать. Негатива вокруг него не помню. Ушлым типом или гнилым не выглядит чисто интуитивно.
Касаемо Рона - он и Неймар, заложники своих окружений. Переходы и карьера развивается под четкими манипуляциями ради получения денег. Как только пошли успехи или ты знаешь, что они будут, необходимо тут же фильтровать окружение. Но эго не позволяет одному обойтись без восхищения, другому быть в узкой компании без тусовок и клубов. Итог карьер будет схож. Только Рон - великий игрок и Чемпион Европы, а Неймар вообще почти ничего не выиграл.

Так что время пройдет, весь этот цирк с интервью уляжется, и все будут считать его величайшим европейским игроком в истории. Не вижу прямо лютой драмы, ведь карьера оформилась после 3-х кубков ЛЧ подряд и евро-2016. Дальше уже проверка человеческих возможностей.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат спорта01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По факту мендеш очень много раз лажает(Я не понимаю почему его называют лучшим агентом).
Вот райола был лучшим,всегда выбивал лучшие условия для своих клиентов.
То что у Бейла в Мадриде была почти такая же зарплата как у Роналду говорит сама за себя.
Он ни разу даже 50млн евро в год не выбил для Роналду,в то время как папа Месси не будучи агентом выбил для Лео 500лямов за 4года.Неймар старший выбил для сына 60млн евро в год
Сейчас семья Мбаппе заставили ПСЖ платить 100+млн евро в год.
Если говорить о других клиентах то Бернарду Силва уже несколько лет будучи лидером Ман Сити получает по 8млн евро в год,в то время как грилиш 16млн.
Диаш получает 8,3млн евро в год,канселу вообще 4,1млн евро в год,то есть они вдвоём получают меньше стоунса который получает 13млн евро в год.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xomamb
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
это уже секрет полишинеля
давно протекшая от любви к самому себе крыша гендерно разнообразного павлина держалась только усилиями Мендеша
но и это уже позади
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chuha-Motibg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надеюсь это последний лонгиид про этого нарцисса. Ну и в ожидании дальнейшего позора в СА
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ASH11
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ уличный иуда
Куда еще хуже то?
Крышу сорвет и останется вообще один, либо будут окружать непонятные люди. Многие Роналду хвалили за его перфекционизм, но кто бы что не говорил, на верный путь его вывели Фергюсон и Мендеш. Без них неизвестно, где он был, а сейчас ни один, ни другой на него уже не влияют. Результат уже виден.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Papa Bear
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналду сам себя закопал в последние полгода, очевидно, что Мендеш был последним, кто ему не подхалимил.

Эффект видите сами - МЮ, который поливал грязью его бывший игрок, играет неплохо, а бывший игрок оказался не нужен абсолютно никому и уехал к шейхам, вероятнее всего доигрывать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну это же стало понятно после фильма на нетфликсе о его жене, это же ужас просто, это одобрить, он в другой реальности живет, а Мендеш молодец что разошелся
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oborit
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Газмяс, пост о Роне ,твой выход.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mossad
В общем, если одной фразой подвести итог статьи - Роналдо, как наш летающий с клюшкой старичок, с годами всё больше терял понимание реальности и на старости футбольных лет, возомнив себя царём судьбы, повернулся на Восток.
Кристиану хотя бы там выгодных условиях, а не с нефтью по 38 или с обнулением пошлин и ставок на газ.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ASH11
Такими темпами вполне печально может закончить.
Куда еще хуже то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Renat Zagidullin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну и фрукт попался Мендешу…ясно, что не бесплатно работал, но видно было, что вкладывал в него и вел грамотно его футбольные дела, в отличии, например, от агента Бейла
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shoma Iziev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошо если под остаток карьеры Криштиану не воспользуются сомнительные личности которые понимают его слабость. Пирс Морган один из них
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mossad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В общем, если одной фразой подвести итог статьи - Роналдо, как наш летающий с клюшкой старичок, с годами всё больше терял понимание реальности и на старости футбольных лет, возомнив себя царём судьбы, повернулся на Восток.
+50
-8
+42
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий