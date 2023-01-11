«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись

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Новый менеджер ни с чем не спорит.

Где Криштиану будет жить? Сколько зарабатывать? Потребует ли каждого игрока «Аль-Насра» признать, что он круче Месси? За этими вопросами к главному трансферу зимы скрылся теневой, но очень интересный сюжет – отношения Роналду и Жорже Мендеша. Агент 20 лет работал с суперзвездой, но, видимо, в декабре они расстались. Ниже – возможная причина сбоя в отношениях.

Мендеш бережно развивал карьеру Роналду, призывал не думать о деньгах и дружил с его мамой

Мендеш сотрудничает Роналду с тех времен, когда Криш был перспективным вингером «Спортинга». Мы детально рассказывали, как Жорже отбил Криштиану у первого агента и спродюсировал трансфер в «МЮ». Не будем повторяться, но отметим особенности взаимоотношений Роналду и Мендеша на раннем этапе (они важны для понимания нынешних разногласий).

Уже тогда бросалось в глаза, что Мендеш заботится о развитии Роналду, а не просто гонится за деньгами. Перед переговорами с «МЮ» он запретил 18-летнему Кришу говорить о зарплате: «Не думай сейчас о деньгах, это ни в коем случае не должно быть приоритетом в сделке».

Мендеш и сам легко отказывался от больших денег ради экологичного развития Криштиану. В 2003-м прилетело крупное предложение от «Пармы» – по 4 миллиона агенту и игроку. Агент отказал. Да, возможно, он думал о потенциальных сотнях миллионов, но ведь тогда никто не гарантировал, что Роналду – будущая суперзвезда, многие бы на месте Мендеша выбрали бы деньги.

В личной жизни Жорже тоже отличался от обычного агента. Очень внимательно относился к матери Роналду (главный человек в его жизни) и стал другом для самого Криштиану. Например, мог приехать на семейный ужин и до ночи развлекать гостей в то время, как хозяева дома уже давно спали.

Криштиану стал первым топ-клиентом Мендеша. Их карьеры развивались параллельно: Роналду выигрывал ЛЧ и получал «Золотые мячи», а детище Мендеша Gestifute завоевывало футбольный рынок. Ежедневная рутина мешала частым семейным встречам, но мужчины поддерживали теплые отношения. В Португалии пишут, что Роналду и Мендеш общались как сын и отец. В 2015-м Криштиану подарил Жорже на свадьбу целый остров в Греции – на сайте Private Islands Online примерно такой стоит 3 миллиона евро. Очень щедро.

Впервые Роналду и Мендеш поссорились из-за «Юве». Агент хотел, чтобы Криштиану завершил карьеру в Турине

Переносимся в 2018 год – именно тогда Криштиану провел суперсезон, выиграл свою последнюю Лигу чемпионов и решил уйти из «Реала» в «Юве». Его многие не поняли, но позже Роналду объяснил все равнодушием Переса:

«В последнее время он видел во мне лишь средство для заработка. Я точно это знаю. Он говорил со мной не искренне. Флорентино перестал видеть во мне незаменимого игрока. Когда пошли первые слухи, я увидел, что Перес не собирается меня удерживать».

Кажется, Мендеш не возражал. У агента прекрасные отношения с «Юве», и весной 2018-го он организовал переговоры.

Публично Жорже никогда не высказывался против трансфера. Легкое публичное недовольство промелькнуло лишь в 2019-м, когда Криштиану не получил «Золотой мяч»: «За последние два года Криштиану заслужил его хотя бы раз. Если бы он играл за «Реал», он бы выиграл его». Но возможно, агент критиковал систему голосования за «ЗМ», а не решение Криштиану.

Летом 2021-го Роналду захотел уйти из «Ювентуса». Португальская газета Relevo писала, что Криштиану никогда был счастлив в «Юве»: не обжился в Турине, почти не общался с партнерами. BBC уточняла, что причина в слабых результатах «Юве» – Роналду надеялся выиграть здесь очередную Лигу чемпионов.

В тот момент мнения Мендеша и Роналду впервые глобально разошлись (об этом писала мадридская AS). Вероятнее всего, потому что агент надеялся, что Криштиану закончит карьеру в Ювентусе. «Это последний клуб в карьере Роналду», – говорил он в 2018-м.

Частые трансферы – всегда возможность заработка для агентов на комиссиях, но Мендеш отчего-то выступил против отъезда из Турина. Конечно, причину он не озвучивал, но, возможно, просто понимал, что очередная смена клуба не приведет ни к чему хорошему.

К 2021-му статус Роналду поменялся – уже не безусловная суперзвезда, которая делает клуб претендентом на ЛЧ, а дорогой и не очень эффективный актив. Мендеш, возможно, осознавал это лучше своего клиента. Летом 2021-го он впервые столкнулся с большими трудностями, пытаясь найти клуб для Роналду («Сити» захотел Криштиану лишь после того, как не получилось с Кейном, и на строго определенную роль в ротации). Роналду тогда продолжал жить в своем мире – судя по инсайдам того же BBC, винил в плохих результатах партнеров и клуб, но не себя.

До того лета никто не писал о разногласиях между Мендешем и его клиентом номер один. В 2021-м они, возможно, впервые услышали друг от друга не то, что хотели.

Хорошие отношения Мендеша и «Манчестер Юнайтед» помогли Криштиану сохранить деньги

Но до разрыва дело не дошло, Мендеш неплохо сделал свою работу – сначала почти срежиссировал трансфер в «Сити», а потом переключился на «МЮ» по запросу клиента.

Летом 2022-го Роналду передумал возвращаться из отпуска в обновленный «Ман Юнайтед» Тен Хага и попросил найти ему новый клуб.

The Athletic писал, что этот запрос Криштиану привел к новому конфликту, но смысл был старый. Пожелания Криштиану не соответствовали рынку, а виноватым оказывался Мендеш. Португалец требовал команду из зоны Лиги чемпионов с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю (в разы меньше, чем платил «МЮ»). Мендеш не нашел ни варианта, ни общего языка с клиентом. Роналду разочаровался в способностях агента.

К ноябрю максимально токсичный Криштиану решился на скандальное интервью Пирсу Моргану. The Athletic пишет, что Мендеш убеждал Роналду принять сокращенную, но эффективную роль под руководством Тен Хага. Агент предлагал ответить хейтерам на поле, тем более что у «МЮ» неплохие шансы на участие в следующей ЛЧ. И, разумеется, был резко против общения с Морганом.

Что было дальше, вы точно помните – Криштиану проигнорировал все советы.

Мендеш опять все разгребал – по данным Daily Mail, «МЮ» был готов разорвать контракт с одностороннем порядке за нарушение условий, но агент уладил конфликт – договор разорвали по соглашению сторон. Помогли хорошие отношения Мендеша и топ-менеджмента «Юнайтед».

А дальше случилось странное: мадридская AS еще в декабре писала, что пока Мендеш искал варианты для Криштиану, клубы выходили на игрока в обход агента. Речь про «Аль-Наср» и босса QSL (Qatar Stars League) Антеро Энрике. Похоже, именно в этот момент Роналду и Мендеш окончательно расстались: переговоры с «Аль-Насром» вел другой человек – личный менеджер и приятель Рикарду Регуфе. Для Роналду-2022 Регуфе явно удобнее Мендеша: ни с чем не спорил и (по информации Marca) получил за сделку 30 миллионов евро.

В Португалии считают, что Мендеш был последним человеком в окружении Роналду, кто говорил ему правду

В каком сейчас статусе отношения Роналду и Мендеша? Точно не знает никто.

Но слухи об их ссоре впервые вышли из узкого круга, и об этом много пишут в Португалии. Появляются новые детали, и в основном они подтверждают прежние инсайды.

«Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду, – говорил журналист газеты Record Виктор Пинту. – Доказательством этого является то, что предложение ему сделал «Аль-Наср». Не «ПСЖ», не итальянская команда, не было вариантов с возвращением в «Реал», «Барсой» или «Баварией». Был только «Аль-Наср».

У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Криштиану не очень хорошо воспринял. И он решил, что для перехода в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента ему не нужен Мендеш».

А вот версия от анонимного источника, близкого к Мендешу:

«У Роналду очевидная проблема с восприятием реальности, которая не позволяет ему различать настоящую похвалу и лесть. Окружение относится к нему как к Юлию Цезарю, потому что знает, что он не способен видеть дальше этого. Роналду не смог пережить свою славу. Нет никого, кто мог бы удовлетворить его эго, финансовые и остальные запросы».

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Michael Regan; globallookpress.com/Filipe Amorim/ZUMAPRESS.com, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, IMAGO/Paul Terry, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency; REUTERS/Ahmed Yosri; privateislandsonline.com