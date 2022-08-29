История незабываемого поцелуя Блана в лысину Бартеза. Этот ритуал обожают и повторяют до сих пор

Еще Бартеза целовал президент Франции.

Сборная Франция начинает плей-офф ЧМ матчем с Польшей. Защита чемпионского титула по-настоящему стартует сегодня.

А пока вспоминаем других французов, которые тоже побеждали на ЧМ – Лорана Брана и Фабьена Бартеза. Точнее – их знаменитый ритуал.

Впервые текст был опубликован в апреле 2019-го.

Все думают, что Блан начал целовать Бартеза на ЧМ-1998, но это случилось на 5 лет раньше

К домашнему ЧМ-1998 Франция подготовила мощнейший состав с Зиданом, Джоркаеффом, Бланом, Бартезом, Пети и другими иконами. Неудивительно, что они выиграли группу с общим счетом 9:1.

В 1/8 финала французы попали на Парагвай. Перед матчем камера выхватила необычную сцену: за минуту до стартового свистка Лоран Блан побежал в штрафную к Бартезу и поцеловал голкипера в лысину. Игра оказалось неожиданно тяжелой и перешла в дополнительное время. Победу французам принес гол Блана на 114-й минуте. Болельщики решили, что Блан забил благодаря счастливой лысине голкипера. Ритуал стал культовым.

Блан придумал его еще пять лет назад, когда Бартеза впервые вызвали в сборную. Он неслучайно целовал именно Фабьена – в жизни они были лучшими друзьями. «В 23 года я оказался в сборной, и несколько южан встретили меня очень тепло и во всем помогали. Это Кантона, Папен, ди Меко, Лоло [Блан]. С ним мы сошлись ближе всего», – вспоминал Бартез.

Раньше ритуал никто не видел, потому что Блан целовал лысину в раздевалке. Кстати, болельщики до сих уверены, что это делалось из суеверия, но на самом деле Лоран просто здоровался с другом: «Удача здесь ни при чем – когда-то я при встрече поцеловал его. И мне так понравилось, что я повторял это раз за разом».

Блан пропускал финал, поэтому Бартеза поцеловал президент Франции

Ритуал Блана и Бартеза полюбил весь мир: о нем писали все спортивные медиа (на следующий день после победы над Парагваем поцелуй был на обложке L’Equipe), а перед началом матчей камеры специально следили за Бланом, чтобы не упустить главное. Забавно, но Лоран заразил этим всю команду: к четвертьфиналу с Италией к Бартезу выстраивалась очередь из игроков, желающих поцеловать счастливую лысину. «Сначала мы просто дурачились, но быстро увлеклись и поверили, что это приносит удачу. Все хотели поцеловать голову Фабьена!» – вспоминал Анри в автобиографии «Одинокий на вершине». В его случае это уже было суеверие.

Традиция едва не оборвалась из-за сложного полуфинала с Хорватией: на 76-й минуте во время углового Блан боролся в штрафной с Биличем – хорват картинно рухнул. Повтор показал, что Блан не нарушал правила, но судья удалил защитника. Без Лорана французы вышли в финал, защитник пропускал игру.

Главный вопрос перед финальной игрой с Бразилией: кто заменит Блана у головы Бартеза? Победит ли Франция без счастливого поцелуя?

На помощь сборной пришел президент Франции. Перед парижским финалом Жак Ширак, одетый в джерси сборной с 23-м номером, спустился в раздевалку, чтобы подбодрить команду: пожал руку каждому игроку, а когда очередь дошла до Бартеза – поцеловал лысину. Все вокруг аплодировали.

Блан тоже не забыл о друге: перед стартовым свистком Бартез подбежал к кромке поля, чтобы получить от Лорана (он появился на скамейке в тренировочном костюме) привычный поцелуй. Кто-то удивился, что после такого Франция разгромила бразильцев 3:0?

В ритуале было два участника, но большую часть внимания забрал харизматичный голкипер – безупречная игра и сверкающая лысина превратили Бартеза в самого популярного персонажа во Франции. Бартеза поместили на обложку журналы L’Equipe и France Football, а еженедельник Gala провел опрос среди читателей: «С кем из футболистов сборной вы хотели бы отправиться на необитаемый остров?». Фабьен набрал 38% голосов – больше, чем Зидан и Пети.

После победы сборную поздравлял Ширак. Он пожал руки каждому игроку, а когда очередь дошла до Бартеза... Вы все поняли.

После ЧМ ритуал не умер: Блан повторял его в «МЮ» и на Евро-2000

В начале нулевых в футболе не так много внимания уделяли маркетингу, но даже Блан догадывался, что мало быть элитным игроком – нужно еще и генерировать крутые инфоповоды.

Поэтому он сохранил ритуал и после ЧМ: сначала целовал макушку Бартеза перед каждым матчем Евро-2000 (снова помогло – Франция победила), затем появилась возможность делать это во время клубного сезона – в 2001 году защитник и вратарь вместе оказались в «МЮ». Кажется, в клубе обрадовались не только переходу топового защитника, но и победной магии ритуала. «Парни в раздевалке шутили: «Целуй его почаще, мы хотим выигрывать!», – вспоминал Блан.

В «Юнайтед» парочка берегла поцелуй для особенных матчей и повторяла его только в Лиге чемпионов (не помогало – «МЮ» не выигрывал ЛЧ в тот период).

В 2003-м Блан ушел из «МЮ» (а тремя годами ранее – из сборной), но на смену ему никто не пришел. «Я храню верность Лорану!» – шутил Бартез.

У поцелуя Блана много последователей: Гризманн и даже Глушаков

Но больше всего удивил президент Франции Эммануэль Макрон. В июне 2017-го во Франции проходили парламентские выборы, и Макрон во время общения с людьми на избирательном участке неожиданно поцеловал голову лысого мужчины.

На ЧМ-2018 Бартеза и Блана заменили запасной защитник Адиль Рами и суперзвезда Килиан Мбаппе: перед игрой с Аргентиной в 1/8 Мбаппе потрогал Рами за усы и положил двушечку. В четвертьфинале это проделал Гризманн и тоже забил. В оставшихся матчах Рами был очень популярен. «Желающих потрогать мои усы было пять или шесть. Интересно, что теперь они хотят, чтобы я гладко и хорошо их укладывал», – рассказал Рами после выхода в финал.

Во время ЧМ-2018 о ритуале вспомнили не только во Франции. В Самаре неизвестный художник нарисовал огромное граффити, герои – Бартез и Блан.

К лету-2018 русский бренд одежды BADLAB выпустил линейку футболок Taste of Football. На каждой – принт с культовыми событиями из истории ЧМ. Конечно, нашлось место поцелую Блана с Бартезом. Идея не уникальная – во Франции уже несколько лет выпускают похожие футболки.

Поцелуй воссоздали даже в «Спартаке». В июле 2018-го, на 20-летие победы Франции, Глушаков выложил в инсту фото: Дмитрий Комбаров целует голову Дениса. «Самый памятный финал ЧМ-1998, Франция – Бразилия! Это перевернуло мое мнение о футболе!» – написал Денис.

Блана и Бартеза донимают до сих пор.

«О, как же меня достали с этим вопросом! Каждый раз, в каждой стране меня спрашивают про лысину Фабьена. Я сыграл столько игр, выступал за сильные клубы, за сборную, но каждый раз меня спрашивают только об этом поцелуе!» – говорил Блан в 2017-м.

Фото: REUTERS/Charles Platiau (1,2); globallookpress.com/Oliver Berg/picture-alliance/dpa; Gettyimages.ru/Lutz Bongarts/Bongarts, Shaun Botterill; РИА Новости/Виталий Тимкив; globallookpress.com/imago/Panoramic