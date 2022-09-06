Как управляет «Челси» без Абрамовича и Грановской? У Тухеля суперполномочия (отказался от Роналду), в совете директоров есть лорд

30 мая 2022-го эпоха Абрамовича официально закончилась – консорциум миллиардеров купил «Челси» за 2,5 миллиарда фунтов. Теперь клубом владеют американцы Тодд Боэли и Марк Уолтер, инвестиционная компания Clearlake Capital, а также швейцарец Хансйорг Висс.

Вместе с Абрамовичем клуб покинули люди, которые работали здесь десятки лет. А кто теперь управляет «Челси»?

Из «Челси» ушли почти все люди Абрамовича: Грановская, Бак (работал с 2003-го), Чех

Зафиксируем тех, кто больше не в клубе.

• Первым ушел председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак, занимавший пост с 2003 года. 76-летний менеджер занял почетную должность старшего советника.

«Сейчас самое подходящее время уйти в отставку и позволить новым собственникам опираться на прочные основы, которые у нас есть, – рассказал Бак официальному сайту «Челси». – У владельцев есть убедительное видение будущего «Челси», и я с нетерпением жду возможности помочь им достичь его в своей новой роли».

• 20 июня клуб объявил об отставке Марины Грановской. Она 19 лет была правой рукой Абрамовича, вела работу спортивного отдела и заслужила репутацию одного из самых колючих переговорщиков АПЛ.

Еще весной вопрос отставки Грановской не поднимался: Financial Time ссылаясь на три источника в клубе писал, что Баку и Грановской предложат продолжить работу. Тухель говорил, что его не интересует кто владеет клубом – в ежедневном режиме он общается с Грановской и Чехом. Но позже появилась новая информация: Грановская отработает в «Челси» только переходный период, до осени 2022-го. В итоге она ушла еще раньше, но кто был инициатором – не ясно. «Челси» сообщил, что до конца летнего трансферного окна к Грановской будут обращаться за советами (The Athletic уточняет, что в итоге с ней не советовались).

Фан-факт от The Times: Бак и Грановская очень помогли в предпродажной подготовке «Челси» и сопровождении сделки. Они получат 50 миллионов – «бонус за транзакции и удержания». 40% достанется Грановской, остальное разделят Бак и команда менеджеров.

• Исполнительный директор Гай Лоуренс тоже ушел. Кажется, это не связано с Боули – он и так планировал уходить. «Челси» уже нашел замену и назначил Тома Глика президентом по бизнесу. Глик будет заниматься маркетингом, увеличением прибыли, расширением бизнеса. Раньше Том занимал аналогичную должность в «Ман Сити».

• Последним ушел Петр Чех – технический советник «Челси». На этом посту Чех работал с 2019-го и делал много полезного: помогал переманить в Лондон Вернера и Менди, вел переговоры с Тухелем (The Athletic пишет, что Чех больше всех сделал для того, чтобы Томас переехал на «Бридж»), защищал «Челси» от нападок во время Суперлиги и уговорил команду снизить зарплаты во время пандемии.

Знакомимся с новым советом директоров: пять миллиардеров, фанат «Тоттенхэма», продюсер песни о «Челси»

В середине июня «Челси» представил новый совет директоров. В него вошли девять человек: четыре представителя Clearlake Capital (Боэли – президент этой компании), а также журналист, болельщица «Челси» и, сюрприз-сюрприз, фанат «Тоттенхэма».

• Тодд Боэли, совладелец. Теперь Боэли – главный человек в «Челси». Он владеет большей частью акций, занял пост президента (раньше им был Абрамович) и заменил Брюса Бака в кресле председателя совета директоров. Мы писали про Тодда, кратко вспомним основное: сделал состояние на банковской сфере и инвестициях, совладелец бейсбольного клуба «Доджерс» и считает футбол лучшим продуктом в мире спорта. Нетипичный американец.

• Марк Уолтер, совладелец. 62-летний американец. Они уже работали с Боэли над спортивный проектом, именно Уолтер – основной владелец «Доджерс». По данным британских медиа, он присоединился к консорциуму последним.

• Хансйорг Висс, совладелец. 86-летний швейцарский миллиардер (5 миллиардов по версии Forbes), сделал состояние на поставках медицинского оборудования. Весной 2022-го именно Висс первым заинтересовался «Челси» – Боули появился потом. Висс раньше не вкладывался в спорт, он инвестирует в заботу об экологии: его фонд пообещал к 2028-му выделить миллиард долларов на природоохранные мероприятия во всем мире. Миллиардер гоняет на экологичном Toyota Prius и говорит, что это лучшее авто в мире.

Дальше – три человека из топ-менеджмента Clearlake Capital.

• Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано, контролирующие совладельцы «Челси». Родители Эгбали прибыли в США из Ирана, когда ему было 10 лет – бежали от ирано-иракской войны. Фелисиано приехал в Америку учиться. Оба получили престижное бизнес-образование и начали работать в банковской сфере – занимались слияниями и поглощениями. Вместе они основали Clearlake Capital (и до сих пор являются управляющими партнерами), а позже к ним присоединился Боэли.

Бехдад Эгбали

• Джеймс Пейд. Третий представитель Clearlake. 38 лет, закончил Стэнфорд, начал карьеру в Google, продолжил в TowerBrook Capital (специалист по инвестициям). Скорее всего, его назначили в «Челси» из-за любви к спорту: в универе он занимался теннисом и даже выступал на турнире ATP. Тренеры отмечают его мощный удар с правой. В 2007-м ушел из спорта.

• Джонатан Голдштейн, совладелец. Занимается недвижимостью, вместе с Боэли в 2011-м открыл фирму Cain International. Она инвестирует в долговые обязательства в сфере недвижимости и на март 2022-го обладала активами на 14,5 миллиарда долларов. Голдштейн – фанат «Тоттенхэма», он даже купил бутсу Харри Кейна с автографом (она стоит в офисе Гольдштейна). В 2014-м Cain International пытался купить «Тоттенхэм», но получил отказ.

В Англии пишут, что Гольдштейна позвали в совет директоров как специалиста по недвижимости – он ускорит реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

• Барбара Хароне. Музыкальная журналистка, в 70-х переехала из Чикаго в Лондон. Там писала для журнала Rolling Stone и брала интервью у топовых рок-звезд: от Eagles до Rolling Stones. Барбара писала автобиографию Кита Ричардса и случайно увлеклась футболом: ей приходилось долго ждать, пока освободится Кит, и от скуки Барбара начала смотреть программу Midweek Sports Special. Барбара влюбилась в «Челси» и в 1981-м купила первый абонемент на Восточную трибуну.

Дальше Барбара работала в Warner Music главой пирар-службы. В 1997-м она спродюсировала запись песни Blue Day британской рок группы Madness. Вокалист и фанат «Челси» Саггс исполнил ее с игроками, а впервые песню презентовали на финале Кубка Англии в 1997-м («Челси» победил «Мидлсбро»). Песня до сих пор очень популярна среди фанатов «Челси». После Барбара основала компанию MBC PR, среди клиентов – Мадонна.

Барбара не связана с Clearlake Capital, ее миссия – представлять болельщиков. Остается вопрос – она переедет в вип-ложу или останется на Восточной трибуне?

• Лорд Дэниел Финкельштейн. Впервые оказался на матче «Челси» в 7 лет, с тех пор – яростно болеет за клуб. Дэниел строит политическую карьеру: занимался исследованиями в Консервативной партии, был директором Департамента консервативных исследований (в этом качестве присутствовал на заседаниях Кабинета министров и консультировал премьер-министра Джона Мейджора).

С 2001-го работает в The Times, со временем стал выпускающим редктором и еженедельным колумнистом. Часто пишет про «Челси» – хвалил Абрамовича за инвестиции в клуб, ругал УЕФА и фэйр-плей: «Правила могут помешать «Челси», поэтому я против».

Спортивного директора пока нет. У Тухеля огромные полномочия, ему помогает агентство из Германии

«Челси» – редкий топ-клуб АПЛ без спортивного директора. После увольнения Майкла Эменало в 2017-м эту функцию выполнял трансферный комитет из Грановской, Чеха (присоединился в 2019-м) и главного тренера. А что теперь?

В начале лета Боэли активно искал нового спортивного директора. Фабрицио Романо писал о четырех-пяти кандидатах, среди них Андреа Берте (спортдир «Атлетико») и Максвелл (работал ассистентом Леонардо в «ПСЖ»). Но это побочные варианты, Боэли нацелился на Майкла Эдвардса – близкого к гениальности гика, построившего в «Ливерпуле» IT-компанию. С лета 2022-го Эдвардс – свободный агент. Романо пишет, что Боэли несколько раз встречался с Эдвардсом и уговаривал перейти в «Челси». Майкл отказал – он минимум год хочет отдохнуть от футбола. 22 июня «Челси» выпустил заявление: «Боэли будет исполнять обязанности спортивного директора, пока клуб не найдет полноценную замену».

По версии The Telegraph, в «Челси» работает тандем: Боэли ведет переговоры, а Тухель советует игроков. В клубе решили, что именно Томас их главный актив, поэтому дали ему полную свободу. Немец общается о трансферах с Боэли и советом директоров на таком уровне, которого никогда не было между Абрамовичем и тренерами: он требует конкретных игроков и может блокировать тех, кто нравится клубу.

Каноничный пример. The Times пишет, что новое руководство «Челси» планировало купить Роналду и строить вокруг него атаку. Тухель созвонился с Рангником, а после – наложил вето на трансфер. Боссы прислушались.

Подробнее о разделении обязанностей Тухель рассказал BBC:

«Он [Боэли] спрашивает мое мнение. У него тоже есть игроки, которые ему симпатичны, есть игроки, которых ему предлагают. Он всегда может получить мое мнение по тому или иному игроку, это всегда оживленная дискуссия.

У нас есть что-то типа списка, но это не список «Купите мне этих шестерых или я ухожу». Я так никогда не работал.

Но да, есть определенные профили игроков, у нас вполне четкие цели. Собирается 1-3 фамилий, а в трансферные дни недалеко и до четвертой, пятой, шестой фамилии, которые приходят со всех сторон в клубе в качестве идей».

Кстати, а откуда берутся фамилии?

Томас до сих пор работает с аналитической компанией, с которой сотрудничал со времен работы в «Боруссии». Они подбирают варианты по его запросам. Например, Тухель хотел вингера до 25 лет с определенным игровым профилем – компания посоветовала Рафинью.

Запросы Тухеля – первый вызов нового руководства. Пока Боэли-спортивный директор вызывает вопросы

Кажется, что Томас должен быть счастлив, но пока у нового тандема есть проблемы. И они связаны с Тоддом Боэли.

• Боэли никогда не был так вовлечен оперативное управление спортивным проектом, у него нет опыта переговоров и принятия решений в футболе. Поэтому Боэли ведет себя странно даже в банальных ситуациях. Фабрицио Романо писал, что Боэли предложил «Лидсу» нескольких игроков в обмен на Рафинью. И вообще планировал именно обмениваться игроками (в стиле североамериканских лиг), а не покупать их. От идеи отказались, но факт показателен – американец не в контексте.

Еще пример – Боэли критикуют за Лукаку. Грановская и Бак хотели оставить топ-форварда, но Боэли послушался Тухеля и отпустил его в аренду в Интер. После клуб продал Вернера и входит в сезон со Стерлингом в качестве единственного форварда. Летом Тухель называл Рахима лишь запасным вариантом на эту позицию. Многие считают, что Грановская (а сравнений с ней не избежать) не отпустила бы Лукаку.

• Кажется, Боэли пока уступает Грановской в качестве переговорщика. «Челси» упустил практически всех, кого просил Тухель: Кунде, Дембеле, Рафинью, Обамеянга (летом), Нкунку, Де Лигта.

• Не забываем про взрывной характер Тухеля – он жестко ссорился с руководством каждого клуба. И всегда – из-за трансферов. Грановской удавалось сдерживать темперамент Томаса, за полтора года совместной работы он не срывался на публичную критику. Всего два месяца с Боэли – и мы увидели старого-доброго Тухеля.

«Мы были недостаточно хороши, не были конкурентоспособны, – рассуждал немец после 0:4 от «Арсенала» в предсезонном турнире. – Я вспоминаю прошлый сезон и те аспекты игры, в которых у нас были проблемы, потом думаю о том, как на нас наложили санкции, некоторые футболисты покинули команду (а некоторые пытаются сделать это сейчас) – и вот к чему это все привело.

Поэтому мы срочно подняли вопрос о необходимости подписания сильных игроков, причем в большом количестве. Мы получили двоих, но в таком состоянии мы неконкурентоспособны».

Кажется, что темперамент и трансферные запросы Тухеля – первый серьезный вызов нового руководства. И судя по печальному старту «Челси» – Боэли придется непросто.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Marc Atkins, Andrew Redington, Mike Hewitt; globallookpress.com/Nicolo Campo, Joel Goodman