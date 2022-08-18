Инфаркт изменил жизнь Касильяса. Теперь он занимается стартапами и помогает ранней диагностике проблем с сердцем

А не киснет на пенсии.

В мае 2019-го Икера Касильяса (на тот момент – игрока «Порту») увезли с тренировки на скорой. У 38-летнего голкипера случился инфаркт миокарда.

Икер выжил и уже в августе вернулся к тренировкам, но его жизнь изменилась навсегда. Он так больше и не сыграл в официальном матче, а в августе 2020-го закончил карьеру. В этот момент Касильяс выпал из публичного поля, лишь изредка долетали новости о разводе с Сарой Карбонеро и открытии академии где-нибудь в Китае в качестве посла «Реала».

Выдыхаем – Икер на киснет на пенсии, а увлечен новым делом.

Касильяс запустил акселератор стартапов и работает с Ла Лигой

Икер отдыхал всего год – летом 2021-го он запустил акселератор стартапов SportBoost. Касильяс и его команда ищут перспективные стартапы, инвестируют и помогают с продвижением и менеджментом. Ориентированы на спорт: потоковое вещание, анализ данных, взаимодействие с фанатами, домашний фитнес.

«У меня большие надежды на этот проект, – уточнял Икер в интервью AS. – Когда карьера закончилась, понял, что хочу помогать молодым людям, которые в начале пути. Я всегда интересовался инвестициям, еще игроком работал с разными компаниями. Футбол дал мне все, теперь хочу вернуть долг».

Бизнес развивается бурно. SportBoost cотрудничает с Wayra (центр технологических инноваций) и Школой бизнеса и маркетинга ESIC. В марте 2022-го Касильяс запартнерился с дочерней компанией Ла Лиги La Liga Tech. Это проект Тебаса, они ищут технологические компании, которые делают Ла Лигу качественнее и современнее. SportBoost поможет создать в Испании Кремниевую долину – расскажет профессиональным футболистам о пользе сотрудничества с IT-компаниями. Есть пять вариантов взаимодействия: наставничество, спонсорство, предпринимательство, трудоустройство и инвестиции.

«Важное соглашение для SportBoost, – говорил Касияльяс. – Мы поможем спортсменам найти себе дело после завершения карьеры. Сейчас многие беспокоятся о жизни после футбола. Спортивным стартапам пригодится их известность, опыт или деньги».

SportBoost уже нанял в штат Мичела Сальгадо, легенду «Реала» Мичела Гонсалеса, Фернандо Морьентеса, действующую футболистку женской «Барсы» Ирен Паредес, теннисиста Але Галана и легкоатлетку Хосе Мартинес. У них нет опыта в инвестициях, зато богатый спортивный бэкграунд – очень в тему для спортивных стартапов. Тем более у SportBoost уже приличный портфель.

Изучаем компании, в которые инвестировал Касильяс

На август 2022-го SportBoost вложилась в несколько компаний на стыке спорта и IT.

• Fly-Fut. Сервис, который позволяет арендовать дрон и снять свой футбольный матч (можно заценить демо-фрагмент ). Ориентир на любительские и полупрофессиональные команды: «Мы поможем вам почувствовать себя в роли вашего кумира. Вы когда-нибудь хотели пересмотреть свой лучший гол, удачный дриблинг или сэйв?» Можно получить полный матч или нарезку конкретного игрока. Цены демократичные: 79,99 долларов за матч 11 на 11, на 10 долларов меньше за игру 7 на 7. Создатели утверждают, что в процессе съемки и обработки записи используется искусственный интеллект.

• Kognia. Платформа для тактического анализа. Упрощает работу тренерам и аналитикам, которые раньше обрабатывали видео вручную. Задаешь параметры для анализа (подсчитать число фолов или успешных попыток дриблинга у конкретного игрока), а дальше работает ИИ. Платформа доступна как профи, так и любителям.

• Clupik. Самый свежий стартап в портфеле Касильяса. В конце 2021-го Федерация футбола ОАЭ и Фонд Будущего Дубая объявили конкурс на создание цифровой инфраструктуры для всех спортивных объектов – клубов, федераций, стадионов. Участвовали 100 компаний со всего мира, SportBoost нашла Clupik. Они были среди призеров и выполнили часть проектов – например, мобильное приложение для Международного кубка U13 в Дубае.

«Благодаря подходу Clupik можно сэкономить до 75% денег, которые раньше тратились на цифровизацию», – радовался Икер.

Центральный проект Икера – медицинский стартап. Он упрощает диагностику сердечных проблем (с помощью искусственного интеллекта)

Икер занялся бизнесом не ради заработка. В интервью он подчеркивает, что с помощью новых технологий хочет сделать мир вокруг лучше. Инфаркт – ключевое событие в жизни Касильяса, после него он осознал, как важно заботиться о здоровье. Теперь Икер хочет научить этому других, поэтому инвестирует в медицинские компании.

Главная из них – Idoven. Она упрощает диагностику проблем с сердцем.

Идея стартапа родилась в мае 2018-го, со знакомства доктора Мануэля Брейсса (специализируется на спортивной кардиологии) и исследователя Хосе Кастеллано (инженер, работал над докторской диссертацией по машинному обучению в кардиологии). Вместе испанцы разработали программу, которая с помощью искусственного интеллекта быстро расшифровывает результаты ЭКГ. Программное обеспечение назвали Willem, в честь лауреата Нобелевской премии за открытие электрокардиограммы Виллема Эйнтховена.

Преимущества Willem в скорости (тратит от 30 секунд до пары минут на одну кардиограмму), высокой точности (90% – уровень профессионального врача) и универсальность (анализирует любые типы ЭКГ). Чтобы достичь такого уровня, искусственный интеллект обучили на кардиограммах 49 тысяч пациентов.

«За шесть минут мы можем диагностировать от 5 до 20 пациентов из любой точки мира, с точностью диагноза более 90 процентов», – говорит Мануэль Брейсс.

Idoven – очень перспективная компания. Они прошли программу Google, получили награду Healthy Longevity Catalyst от Национальной медицинской академии США. Idoven привлекла 19,8 миллиона долларов инвестиций от фондов, акселераторов и частных инвесторов.

Касильяс узнал об Idoven еще в 2019-м (тогда они только запускались). После сердечного приступа он наткнулся на стартап и из любопытства обследовался. Результат впечатлил, и через два года Икер вернулся с конкретным предложением.

Касильяс связан с Idoven сразу в двух ролях. Он инвестор (не самый крупный) и вложил в проект два миллиона евро. Но также Касильяс – амбассадор. В интервью, соцсетях и на бизнес-конференциях Икер постоянно рассказывает про Idoven. А личная история испанца усиливает эффект и помогает продвижению среди обычных людей, а не фондов и фарм-гигантов.

Вот фрагмент интервью сайту FIFA.com (его Икер дал в честь своего 40-летия): «Люди должны понимать, что болезни сердца можно обнаружить и предотвратить. А еще они могут настигнуть любого, даже спорт не гарантирует здоровье. Нужно регулярно обследоваться. Больше всего я горжусь сотрудничеством с Idoven».

«Икер Касильяс – один из лучших голкиперов в истории футбола, – говорит один из основателей Idoven Брейсс. – В 2019-м он перенес инфаркт, после которого осознал, как важно заботиться о сердце. Из-за этого он присоединился к Idoven в качестве инвестора».

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Кажется, жизнь Касильяса наконец наладилась. Он еще молод, сердце не беспокоит, а впереди – амбициозные задачи:

«Сейчас я чувствую себя прекрасно. Мы в SportBoost не ставим цели заработать. Деньги тоже важны, но прежде всего мы хотим сделать мир лучше. Мы помогаем людям, упрощая диагностику болезней, находя работу для бывших спортсменов и делая футбольные технологии доступными для любителей. Это только начало, у нас много планов».

Фото: globallookpress.com/Eduardo Parra, Patrick Pleul; instagram.com/kasiliasiker