Журналист-расследователь нашел много грязи о «ПСЖ»: фальшивые автографы, влияние Гвардиолы и ненависть к Леонардо

Проблемы чемпиона Франции.

«ПСЖ» примагничивает внимание: трансфер Месси, скандальный вылет из Лиги чемпионов, продление Мбаппе и увольнение Леонардо. А теперь выяснилось, что в последнее время происходило внутри клуба.

В первой половине 2022-го французский журналист Роман Молина выпустил два расследования. В начале января вышло «ПСЖ»: Кто на самом деле управляет клубом» , в марте – «ПСЖ»: Пора отчитываться перед эмиром» .

Журналист исследовал темные стороны клуба: от борьбы за власть между Аль-Хелайфи и Леонардо до наркотиков и отмывания денег на трансферах. В видео Молина говорит: «Знай люди хотя бы 5% происходящего в клубе, они бы никогда не пришли на «Парк де Пренс».

Ниже – основные моменты расследований.

У Аль-Хелайфи проблемы с законом – ему грозило 28 месяцев тюрьмы

Молина много говорит о президенте «ПСЖ» Аль-Хелайфи. Из публичных источников известно, что в 2020-м Нассеру грозило 28 месяцев тюрьмы за подкуп генсека ФИФА (подробнее – здесь ).

Молина обнаружил еще одно дело о коррупции. Катарская компания Oryx Qatar Sports Investment, принадлежащая Нассеру и его брату Халеду (о нем – ниже) совершила два платежа на общую сумму 3,5 миллиона евро Международной федерации по легкой атлетике. Предполагается, что это плата за проведение в Дохе чемпионата мира по легкой атлетике в 2019-м.

Еще про Аль-Хелайфи. После вылета «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ писали про истерику босса «ПСЖ»: он рвался в судейскую и угрожал убить арбитра. Молина утверждает, что такое поведение обычно для Нассера – он звонит сотрудникам среди ночи, требуя срочно выполнить какую-то работу и давит в случае отказа.

Леонардо ненавидели в «ПСЖ». Он ошибался в трансферах, конфликтовал с тренерами и соперничал с Аль-Хелайфи за влияние

Вторым по важности персонажем был спортивный директор Леонардо. Кроме Нассера, только он имел прямой доступ к эмиру Катара Тамиму бин Хамад Аль-Тани. Отсюда тяжелые отношения Леонардо с Аль-Хелайфи – Молина называет это «битвой эго».

Журналист утверждает, что Аль-Хелайфи подрывал авторитет Леонардо в глазах Аль-Тани: «Он ревновал и хотел быть единственным в «ПСЖ» приближенным к эмиру».

Аль-Хелайфи использовал утечки в прессу через медиадиректора Жан-Марсьяля Рибеса. «Иногда Рибес и Нассер заказывали французским журналистам материалы с критикой Леонардо», – отмечает Молина.

К работе Леонардо много претензий.

Летом 2020-го у Курзавы заканчивался контракт. Многие в совете директоров хотели отпустить Левена, но Леонардо заключил новое соглашение на четыре года. Еще и солидно поднял зарплату – многие игроки тоже потребовали повышение.

В марте 2021-го Леонардо продлил контракт и поднял зарплату защитнику Бернату. Хотя форма Хуана вызывала вопросы, он пропустил сезон из-за травмы.

Летом 2021-го Почеттино попросил купить опорника «Тоттенхэма» Танго Ндомбеле. Леонардо саботировал просьбу в расчете на бесплатное подписание Погба через год. Молина говорит, что на Леонардо влияют топовые агенты, он стремится подписывать именно их клиентов (Погба – клиент агентства Мино Райолы).

Леонардо конфликтовал со многими тренерами. Молина описывает ситуацию времен Анчелотти – когда Леонардо вел переговоры с Моуринью. Узнав об их встрече, Карло больше не общался с Леонардо. Также бразилец хотел уволить Тухеля и даже инициировал публикации (через того же Жан-Марсьяля Рибеса) с критикой.

Молина сообщает, что женская и молодежная команды «ПСЖ» ненавидели Леонардо («потому что ему на них наплевать»). Игрокам молодежки врали о шансах пробиться в основу и недоплачивали, поэтому они уходят.

К Леонардо накопились претензии и у Мбаппе. ESPN сообщил, что во время переговоров по новому контракту Килиан требовал уволить Леонардо и назначить Луиша Кампуша.

В середине июня Леонардо подтвердил уход, а «ПСЖ» публично не поблагодарил его за работу.

В трансферах «ПСЖ» – хаос. На них влияют друзья катарского шейха, Гвардиола и даже Ибрагимович

Неудачные (и нормальные) трансферы «ПСЖ» – заслуга не только Леонардо. Молина подчеркивает, что внутри клуба царит хаос, поэтому на трансферы влияют самые разные люди.

В 2016-м «ПСЖ» купил хавбека аргентинского «Росарио Сентраль» Джованни Ло Чельсо. Тот три сезона ездил по арендам и провел за парижан лишь 38 матчей. По версии Молины, игрока посоветовал бывший аргентинский теннисист Гастон Гаудино, у которого хорошие отношения с эмиром Катара.

Эмир Катара дружит и с Гвардиолой. Именно Пеп в 2018-м посоветовал Томаса Тухеля.

По некоторым трансферам Аль-Хелайфи консультировался с игроками «ПСЖ». Например, Давида Луиза в 2014-м посоветовал купить Златан Ибрагимович. Также прямой доступ к президенту «ПСЖ» имеют агенты Жорже Мендеш и Марсело Симонян (а раньше – и Райола).

В «ПСЖ» влиятелен брат Нассера: Молина сравнивает его с сыном Хусейна и утверждает, что его помощники распространяют в клубе наркотики

Один из самых влиятельных людей в «ПСЖ» – Халед Аль-Хелайфи, брат Насера. «Ребята из «ПСЖ» говорят, что он такой же сумасшедший, как Удей Хусейн», – пугает Молина. Сравнение жуткое: старший сын Саддама 17 лет возглавлял федерацию футбола Ирака и запомнился пытками игроков сборной в тюрьме.

Молина откопал древнюю историю про Халеда и Нассера. В молодости братья занимались теннисом и запустили слух о проблемах их тренера с алкоголем, что привело к его самоубийству.

Халеду принадлежит катарская компания Oryx QSI, которую Нассер использует для отмывания денег, выделенных на трансферы (например, на покупку Пасторе).

Халед привел в клуб братьев Боба, Ахмеда и Абделькадера Беседик. Формально они помощники Халеда: отвечают за безопасность и решают рутинные проблемы. Молина утверждает, что они распространяют наркотики внутри клуба.

По информации Молины, Ахмед приглашал в вип-ложу «Парк де Пренс» людей из окружения Абделя Бутефлика – президента Алжира (с 1999-го по 2019-й), обвиняемого в коррупции и фальсификации выборов.

Другие проблемы «ПСЖ» – фальшивые автографы на футболках звезд и перепродажа билетов на «Парк де Пренс»

Еще одна претензия Молины – тотальный бардак в «ПСЖ».

• В фаншопе продаются футболки звезд клуба с автографами. Молина выяснил, что автографы ненастоящие – за игроков расписываются младшие работники «ПСЖ» (Роман упоминает, что среди них есть и его приятели). Только Эдинсон Кавани принципиально сам подписывал футболки.

• Другая ситуация – во время матча человек из окружения Нассера плюнул в рядового сотрудника «ПСЖ» (обстоятельства неизвестны).

• Обычные сотрудники «ПСЖ» получают маленькие зарплаты. Они несколько раз просили о повышении, но Нассер отвечал, что денег нет.

• На матче с «Реалом» часть мест на «Парк де Пренс» была зарезервирована для сотрудников «ПСЖ». Но билеты перепродали, а на местах сидели посторонние. К делу привлекли полицию Парижа.

В финале расследований Молина заявляет, что в Катаре недовольны результатами «ПСЖ». Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани вызвал Аль-Хелайфи в Доху и потребовал отчет. По информации Романа, эмир и его окружение хотят уволить Нассера.

Пока увольнения не случилось – возможно, переподписание Мбаппе смягчило эмира.

У Молины серьезный авторитет – его последние расследования привели к отставке футбольных чиновников

Слабое место расследования – отсутствие доказательств. Молина выкатывает очень серьезные обвинения, но почти не дает пруфов. И если какие-то моменты подтвердить сложно, то отмывание денег оставляет цифровой след.

Получается, нам нужно верить на слово – это возможно только если источник авторитетен и дорожит репутацией. Так почему мы слушаем этого французского парня?

32-летний Роман Молина – журналист-расследователь. Он пишет книги (выпустил уже семь, в том числе про Эмери и Кавани) и регулярно публикуется в авторитетных медиа (CNN, BBC, The Guardian, New York Times). Роман делает заметные расследования – например, о педофилии в габонском футболе .

Роман первым обнаружил жертв: их показания стали важнейшей частью дела. ФИФА инициировала расследование, по итогам которого предъявила обвинение десятку чиновников Габона и местной федерации футбола.

Ранее Молина писал о педофилии в футболе Гаити, тоже с последствиями: ФИФА пожизненно отстранила главу Гаитянской федерации футбола и продолжает расследование в отношении других сотрудников федерации.

Основная сфера интересов Молины – преступления в международном футболе, но еще он пишет про родную Францию. В 2020-м Роман опубликовал в The New York Times два расследования: о домогательствах и сексизме в федерации футбола Франции и об эпизодах сексуального домогательства в школе Клерфонтен (один из тренеров присылал ученикам странные сообщения, предлагал взвеситься без одежды и переночевать у него дома).

«Получить эту информацию несложно, – объяснял Молина в интервью сайту football.fr. – В клубах вроде «ПСЖ» игроки охотно стучат друг на друга. Некоторые крупные газеты хоть завтра могут опубликовать все, что знают, и подорвать французский футбол. Я не понимаю, почему журналисты молчат, когда речь идет о защите детей.

Я вижу ужасные вещи. Не претендую на то, чтобы изменить мир, но могу изменить что-то вокруг себя. Французский футбол мне отвратителен. Я вижу, как Нассер и Леонардо притворяются хорошими людьми, и меня тошнит».

Видео Молины суммарно собрали больше миллиона просмотров, но «ПСЖ» сделал вид, что расследований не существует. Промолчали и крупнейшие медиа – France Football и L’Equipe. Для Романа это обычное дело – выход его новых книг (даже про местный футбол) тоже не освещается французской прессой. В интервью Молина объяснял, что французские медиа внесли его в черный список за чрезмерную откровенность. Поэтому Роман давно переехал в Андалусию.

«Я ощущаю себя белой вороной, – объяснял Молина сайту jurisportiva.fr. – Меня не поддерживают во Франции, поэтому я там не публикуюсь. Предпочитаю работать в одиночку, чтобы ни от кого не зависеть».

Фото: globallookpress.com/Aurelien Morissard, Panoramic