Сменил имя в честь производителя трусов, чтобы выступить на Олимпиаде в Сочи. Безумная история рекламного обмана

Экзотика на Играх – да, но не такая же!

Сложно представить страну более неподходящую для зимнего спорта, чем Тонга.

Она расположена в южной части Тихого океана и раздроблена на сотню маленьких островов (большая часть не заселена). Там живет чуть больше ста тысяч человек. Средняя температура – 26 градусов, ниже 20 просто не бывает. Местные обожают регби и вряд ли подозревают, что спортом занимаются еще и на снегу. За всю историю у государства только одна олимпийская медаль: в 1996-м серебро завоевал местный боксер Паэа Вольфграм.

Но в 2008-м местная принцесса Салоте Мафилео Пилолеву Туита загорелась идеей: местный спортсмен обязательно должен поучаствовать в зимних Олимпийских играх.

Тогда все и началось.

Тонга отправила на Олимпиаду в Ванкувере студента-айтишника

До сих пор неизвестно, что мотивировало принцессу. По одной версии, дама близко дружила с князем Монако Альбером II и по его примеру (князь пять раз лично участвовал в Олимпиаде) взялась за зимние виды спорта. Возможно, Салоте вдохновилась Ямайкой: в 1988-м их сборная по бобслею добралась до Олимпийских игр в Калгари (ничего не выиграла, но по истории сняли фильм).

В качестве государственной дисциплины принцесса Салоте выбрала санный спорт. Разумеется, саночников в стране не оказалось, поэтому спортсменов обучали с нуля.

Забавно, что в объявлении о наборе в команду даже не упоминались сани, ведь жители Тонга не знали про такой инвентарь. Но уточнялось, что придется очень быстро спускаться по ледяному туннелю. Курировать процесс наняли спортсмена из Германии, почему-то не саночника, а бегунью Изабель Барщински.

Заявки подали 30 человек. Им предстояла серия тестов – фитнес, полоса препятствий и короткий спуск на санях с колесиками (снега в Тонго, разумеется, нет).

Одним из соискателей оказался 21-летний cтудент-айтишник Фуахеа Семи. Он услышал о наборе по радио. «Я подумал: это что-то новенькое, – рассказывал Фуахеа ESPN. – Забавный опыт. Меня будоражила мысль, что я могу представлять Тонга».

Семи сиял в спортивных тестах (в свободное время рубился в регби), но сильнее всего впечатлил организаторов духом. «Он скромный, – объясняла Барщински. – Он не лез в начало очереди, как другие. Он стоял и слушал, было видно, что он старается научиться. На фоне остальных он показался идеалом».

В итоге комиссия отобрала Семи и еще одного парня. Таниел Туфунга был новобранцем армии Тонга, а в сборную его взяли подменять Семи. Мужчинам предстояла поездка в Германию и подготовка к отбору на Олимпиаду-2010.

Оставалась одна проблема – Тонга небогатая страна, лишних денег на спорт нет. Как подготовить к Олимпиаде хотя бы одного спортсмена?

И тут в истории появляются немецкие рекламщики.

Чтобы найти спонсора, Семи изменил имя на Бруно Банани. И это сработало!

Возможно, вы слышали про немецкую компанию Bruno Banani. Она производит премиальное нижнее белье для мужчин и иногда вспыхивает креативными маркетинговыми кампаниями.

• В 1996-м авантюрист Ахилл Мозер прошел 10 тысяч километров по пустыне, исследуя тропы древних золотоискателей. Все 120 дней Ахилл носил нижнее белье BB из коллекции Your Perfect Underwear – немцы запустили рекламный слоган «проверено экспедицией в 100 тысяч километров».

• В 1998-м коллекция Your Dynamic Underwear прибыла с ракетой «Союз» на станцию «Мир». Тестированием белья занимался российский космонавт Николай Бударин.

• В 2001-м очередь дошла до тестирования под водой. Линейка трусов Your FUNTASTIC Oxygen побывала на глубине около четырех километров в районе Бермудского треугольника.

Перфомансы Bruno Banani восхитили не только обычных потребителей, но и топ-менеджеров из рекламного агентства Makai (их штаб-квартира – в Лейпциге).

Там работал приятель королевской семьи Тонга, поэтому и участвовал в олимпийском проекте принцессы. Makai придумала креатив – назвать саночника Бруно Банани, чтобы получить рекламный контракт. Выгода производителя бесспорная – тысячи упоминаний по всему миру во время Олимпиады с ее безумно дорогой рекламой.

«Послушайте, это был рискованный план, – рассказывал Матиас Ихле, босс европейского подразделения Makai. – Но мы были очень молодым агентством. Мы только начинали и хотели показать, что мы креативны».

Идею показали Яну Ясснеру, генеральному менеджеру Bruno Banani. «Мы подумали, что это действительно круто и немного забавно, – говорил босс. – Мы слышали о других людях с именем Бруно Банани. Но это немного другая история. Мы наблюдали за этим парнем в гонке по санному спорту в Германии. Мы заметили, что он хорош. К тому же он смог финишировать, хотя занимается этим спортом совсем немного. Поэтому и решились».

Makai продумали мельчайшие детали на случай претензий: Семи официально сменил имя, все партнеры, тренеры и даже прилетавшие в Германию родственники на людях обращались к нему исключительно Бруно, а сани подписали новым именем. Кстати, изначально родные были против смены имени, но быстро поняли – шанс выступить на Олимпийских играх важнее.

В 2009-м Семи (уже под новым именем) прилетел в Германию и объявил о желании участвовать в отборе к Олимпиаде. Экзотический спортсмен заинтересовал журналистов: о нем писали The Times и The Guardian, делал сюжет крупный немецкий канал ZDF и немецкий филиал Russia Today.

Bruno Banani по этому случаю запустила линейку нижнего белья Coconut Power («сила кокоса»). По легенде, необыкновенная скорость и сила появились у Семи из-за кокосов, которые он ест всю жизнь.

Ради рекламной кампании Makai немного подкорректировала биографию Семи. По новой версии его отец в Тонга собирал кокосы (на самом деле выращивает маниоку – кустарник, из которого извлекают крахмал). Зато в рекламе Семи мог спокойно залезать на пальму за кокосами.

Через несколько лет обман вскрылся: немецкие журналисты и босс МОК осудили Семи, но многие респектовали за олимпийский дух

Мощная маркетинговая кампания и деньги от Bruno Banani (сумма контракта никогда не раскрывалась) позволили Семи спокойно жить в Германии.

Makai помогла ему выйти на Немецкую федерацию санного спорта. Там парню разрешили тренироваться вместе с местными саночниками, среди которых – Георг Хакль (трехкратный золотой призер ОИ) и Давид Меллер (серебряный призер). Рядом с такой компанией Семи быстро прогрессировал.

Цель оставалась прежней – поехать на Олимпийские игры. С Ванкувером не повезло: в квалификации Семи был близок к нужной позиции, но на последнем круге попал в аварию (и пару недель провел в больнице). Зато в 2011-м завоевал бронзу на американо-тихоокеанском чемпионате в Калгари, затем квалифицировался на ЧМ по санному спорту (на самом турнире финишировал 34-м из 37).

Зрители по-прежнему верили в легенду про невероятное совпадение. Хотя распутать мистификацию помог бы въедливый поиск в гугле. Когда Семи впервые прибыл в Германию в 2009-м, Samoa Observer и Radio Australia назвали его настоящим именем (оба отталкивались от статьи в Matangi Tonga, где имя не скрывали). А канадская газета Vancouver Sun раскрыла спецоперацию: «Очевидно, он изменил имя. Во время случайной встречи в деревне Уистер он настаивал, что Бруно Банани – настоящее имя, и даже показал паспорт. Однако отказался демонстрировать свидетельство о рождении».

Удивительно, но статья осталась незамеченной.

Новый мир Семи треснул 3 февраля 2012-го. В этот день немецкая газета Der Spiegel выпустила целое расследование о саночнике из Тонга. Заголовок сразу настраивал на зловещий лад: «Мошенничество с нижним бельем убьет олимпийские мечты Тонга?». Внутри – практически полная хронология: от сотрудничества с Makai и смены имени до настоящей профессии отца.

Когда обман раскрыли, Семи оказался под огнем.

Британская The Independent вышла с разгромным текстом, в котором назвала Семи лжецом.

В Германии запустили петицию с требованием не допустить спортсмена к отбору на Олимпиаду-2014.

Президент МОК (Международный олимпийский комитет) Томас Бах назвал историю «извращенной маркетинговой идеей с дурным вкусом».

Но юридически МОК оказался бессилен: Семи сменил имя официально, а многочисленные рекламные ограничения для спортсменов не предусмотрели такой случай.

Но далеко не все разозлились из-за обмана. Многие увидели в истории Семи другой ракурс. Парень из небогатой страны увлекся санным спортом, постоянно тренировался вдали от дома ради мечты об Олимпиаде – что это, если не любовь к спорту и олимпийский дух?

«В конце концов, дело не в имени, а в человеке, – размышлял Матиас Ихле из Makai. – Бруно приятный и скромный человек. Он очень много работает. Он сконцентрирован. Для него это не какая-то злая шутка. Я думаю, люди это поняли».

Бруно все же отобрался на Олимпиаду и в Сочи нес флаг Тонга. А потом по его истории сняли фильм

Бурная негативная реакция не сломила Семи. Он прогрессировал и в 2013-м квалифицировался на Олимпиаду. В Сочи Семи бодро рассекал по «Фишту» с флагом Тонга.

«Это было лучшее чувство на свете, – говорил Бруно после. – Просто невероятно».

За четыре заезда (нарезку можно посмотреть здесь) Бруно ни разу не поднялся выше 30-го места и в итоге стал 32-м из 39. Неплохо для парня, который начал вошел в этот спорт пять лет назад.

В 2015-м датская режиссер Сюзанна Венцлафф сняла документальный фильм «Быть Бруно Банани». Рекламный слоган фильма иронично цитировал ту самую рекламу Bruno Banani: «Летающий кокос».

В 2017-м 30-летний Семи вновь попробовал отобраться на Олимпиаду, но безуспешно.

О нынешней жизни и карьере Семи почти ничего неизвестно. Он исчез из медиа, не участвовал в отборе на ОИ-2022. Кажется, что минутная слава не принесла ему долгосрочных дивидендов, но с другой стороны, он видел свою миссию в другом.

«Мой пример доказывает, что даже если в стране нет снега и льда, не все потеряно, – рассуждал Семи в интервью «Спорт-Экспрессу». – У всех есть шанс попасть на зимние Олимпийские игры. К тому же выступление спортсменов вроде меня делает Олимпиаду увлекательнее».

Семи открыл зимние Игры для экзотических стран. В Пекин прилетели лыжники из Саудовской Аравии и Гаити, скелетонист из Американского Самоа, бобслеисты из Тринидада и Тобаго. Сборная Тонга тоже есть – на этот раз приехали горнолыжники.

Фото: Gettyimages.ru/Fiona Goodall, Alexander Hassenstein, Julian Finney, Alex Livesey