«Это следующий тренер «Ман Сити». Все обожают Де Дзерби

Даже Гвардиола восхищен.

Весной «Брайтон» выдал яркую ничью с «Ман Сити»: 1:1, но чемпион допустил 20 ударов (такое с Гвардиолой в АПЛ случалось лишь дважды). После матча Пеп подошел к скамейке «Брайтона», кивнул в сторону Роберто Де Дзерби и сказал игрокам: «Это следующий тренер «Манчестер Сити».

Кевин-Принс Боатенг, который поиграл в четырех лучших лигах мира, давно предрекает Де Дзерби грандиозную карьеру: «Я на 100% уверен – он станет великим. Я говорил ему об этом. Он будет тренировать лучшие команды мира и выиграет Лигу чемпионов».

Боатенг поработал с Юргеном Клоппом и Максом Аллегри, но лучшим тренером в мире уже много лет считает Де Дзерби, с которым пересекся на 15 матчей в «Сассуоло»: «Он гений в своем видении футбола. Все отзываются о нем очень хорошо, что ненормально: обычно 50 человек говорят о тебе хорошо, еще 50 – плохо. А если 100% отзываются положительно, в этом что-то есть».

Тренера «Брайтона» и правда любят практически все: коллеги, футболисты, журналисты, болельщики. И это несмотря на непростой характер. Сам Де Дзерби говорит, что друзья описали бы его как «сумасшедшего, честного...» И после паузы добавляет. «Сумасшедший, честный, страстный. Не так ли?»

Кажется, максимально точно. Но обо всем по порядку.

«Он «десятка» в костюме тренера!» Философия Де Дзерби

Гвардиола давно хвалит коллегу – в первую очередь за стиль. И речь не о черной одежде и белых кроссовках (хотя, может, и о них тоже). Тренер «Сити» восхищен смелостью скромного «Брайтона» в матчах с «Сити».

После прихода Де Дзерби «Брайтон» вторая команда по владению после «Сити» (61,6% и 63,8%) и третья по результативности (82 гола у «Брайтона», 88 у «Сити» и 90 у «Арсенала»). Это при том, что главной проблемой симпатичного «Брайтона» Грэма Поттера считалось невезение в атаке.

«Ключевое слово для меня? Смелость. В 32 года я хотел тренировать в Серии А. Это и есть смелость. Мои команды должны играть в смелый футбол, – говорил Де Дзерби еще будучи тренером «Сассуоло». – Футбол показывает, кто я есть на самом деле. Все черты моего характера: и плохие, и хорошие. По гороскопу я близнец, и мама говорит, что к сорока годам я так и не научился управлять второй половиной. Этим странным сумасшедшим бунтарем».

Впервые Пеп заприметил Де Дзерби еще тогда. В 2018-м он выделил Роберто на одном из мероприятий: «За кем я слежу в Италии? Мне нравится «Сассуоло». Очень интересный атакующий футбол». Сидевший рядом с Пепом Арриго Сакки согласился: «Да, Де Дзерби из тренеров-оптимистов».

Пять лет спустя Гвардиола осыпает потенциального преемника все более яркими комплиментами: называет одним из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет, сравнивает «Брайтон» с мишленовским рестораном и признает, что учится у этой команды.

Де Дзерби, который ездил к Пепу на стажировку еще в «Баварию», польщен: «Если вы, как и я, думаете, что Гвардиола лучший тренер в истории футбола за последние 30 лет, то вы можете себе представить, как я доволен. Я стал тренером из-за Гвардиолы, потому что полюбил его «Барселону». Я много изучал его. Не хочу никого копировать, но я перенял многие идеи, когда начинал тренерскую карьеру. Пеп – номер один».

Похожим образом игроки отзываются уже о самом Де Дзерби. Михаила Мудрика итальянец вдохновил на самые высокие цели еще в «Шахтере»:

«Когда он только пришел в команду, он спросил меня: «Какая у тебя мечта?» Я ответил, что хочу выиграть «Золотой мяч». Он спросил: «А ты сам в это веришь?» И когда услышал положительный ответ, то очень серьезно воспринял эти слова, а потом сказал, что тоже в это верит. И что с ним я выиграю.

Это очень сильный и умный тренер. Он знает, когда нужен пряник, а когда кнут. Мы много с ним разговаривали, я считаю его футбольным отцом. Были моменты, когда он меня уничтожал на тренировках. Но я чувствовал, что это тот самый тренер, который делает меня лучше. Я даже не могу сравнить его с Луишем Каштру или Паулу Фонсекой (тренеры «Шахтера» до итальянца – Sports.ru). Они находятся на разных уровнях: и по тактике, и по общему подходу к команде. У Де Дзерби топ-уровень».

Точно так же Де Дзерби впечатлил опытнейшего Адама Лаллану, который пришел в «Брайтон», уже выиграв в «Ливерпуле» все: «Роберто похож на старшего брата, которого у меня никогда не было. Он чертовски требовательный, но я всегда хочу произвести на него впечатление и убедиться, что он не разочарован во мне. Его требования чрезвычайно высоки. Так же требователен, как и Юрген [Клопп], но по-другому. Роберто одержим тактически, в то время как Юрген одержим эмоциональным футболом. Они разные, но и то и другое работает.

С первого дня Де Дзерби в команде футбол стал для меня намного более понятным. Я понимал, что мне нравится в игре и как я ее чувствую, но он дал мне намного больше информации. Он каждый раз объясняет: «Ты делаешь это, чтобы получить вот это». Роберто внес тактический вклад и многому меня научил».

Кевин-Принс Боатенг видел, как создается этот отлаженный механизм еще в «Сассуоло»: «Де Дзерби – сумасшедший, в позитивном смысле. Он лучший в деталях и в том, как он совершенствует каждого игрока. Мне было 32 года, и он сделал меня лучше. Он живет футболом 24 на 7. Что бы вы ни делали при нем, у всего есть причина. Он делит поле на маленькие квадраты, чтобы вы знали, что если у вас мяч в этом квадрате, вы можете отдать его по диагонали еще в четыре квадрата. У каждого игрока есть шесть вариантов для паса, это невероятно.

У него важно все: дистанция, положение вашего тела, на какой ноге вы принимаете мяч, в каком темпе отдаете. Его тренировочный лагерь очень тяжелый и скучный, потому что ты делаешь одно и то же много раз. Если ты делаешь что-то не так, он сходит с ума, потому что у него есть характер. Но это потому, что он хочет совершенства. И он делает обычных игроков великими».

Экс-одноклубник Боатенга Филип Джуричич тоже впечатлен: « Роберто показал нам, что мы можем играть против больших команд. Если вы играете против «Интера» с 70% владения, это означает, что у вас в голове что-то изменилось. Вы играете против Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса, но ведете игру. Это дает большую уверенность. У нас были очень близкие отношения с Де Дзерби. Я вижу в нем второго отца».

До «Сассуолло» Де Дзерби вылетел из Серии А с «Беневенто», который принял по ходу сезона уже безнадежным аутсайдером (девять поражений с общим счетом 2:22). Но даже такую команду Роберто заставил поверить в чудо: взял четыре очка с «Миланом», забил по два гола «Роме», «Лацио» и «Ювентусу». Зимой 2018-го Де Дзерби арендовал экс-хавбека «Тоттенхэма» Сандро. И бразилец вспоминает эти полгода в последней команде Италии с восторгом:

«Я и не подозревал, что встречусь с одним из лучших тренеров в карьере. Это было потрясающе, потому что я многому у него научился, и мне очень понравилось играть за него. Я увидел в «Беневенто» великие вещи, хотя приехал туда опытным игроком, работавшим со многими тренерами. Он заставил меня приходить на тренировки с огнем. Я думал: «Чему он собирается научить нас сегодня? Чем мы будем удивлять?» Ты должен быть очень хорош, чтобы проворачивать такое. Я хотел играть для него. Это тренер, который жаждал успеха. Он так увлечен игрой. Думаю, именно поэтому он улучшается с каждым днем».

Сам Де Дзерби вспоминал об этом периоде жизни так: «Когда я работал в «Беневенто», говорили, что мне плевать на результат, я просто хочу всем понравиться. Но вы бы видели, как мы радовались в раздевалке «Сан Сиро» после победы над «Миланом», которая просто отсрочила наш вылет на 24 часа. Плевать на результат, говорите?»

«Главное – оставаться верным себе». Честность и Де Дзерби

Де Дзерби – воспитанник «Милана». Он был звездой молодежки, его даже называли «Маленьким гением». Но у Роберто-футболиста набралось лишь три матча в Серии А, причем за «Наполи». Все остальное – низшие итальянские лиги и чемпионат Румынии.

«Сакки и Капелло очень верили в меня, – рассказывал Роберто. – Но переход из молодежного футбола во взрослый часто становится роковым. Как в моем случае. Я не собираюсь плакать, что заслуживал большего. Да, я мог рассчитывать на большее, но заслужил именно три матча».

С такой же честностью Де Дзерби рассуждал, когда его любимый «Милан» попытался запрыгнуть в Суперлигу. Тренеру «Сассуоло» это решение настолько не понравилось, что он думал о бойкоте матча с миланцами.

«Такое поведение подрывает право более слабых на лучшее будущее, и это право не ограничивается только футболом. Это раздражает меня, – заявил он перед игрой. – Я сообщил гендиректору Джованни Карневали и футболистам, что не хочу выводить команду на игру. Только если клуб заставит меня выйти на поле, я сделаю это. Это как если бы сын рабочего не мог мечтать о карьере врача или юриста. Или когда говорят: «Мяч мой, и этим мячом буду играть я».

Де Дзерби все же попросили не рисковать: матч состоялся, но получилось еще красивее – «Сассуоло» прихлопнул «Милан» 2:1. Тренер перевернул игру в последние 15 минут, выпустив 21-летнего Распадори, который стрельнул дублем.

Летом 2019-го Де Дзерби звали в «Рому», но Роберто отказался. Не увидел в клубе цельный проект: «Я хочу работать только там, где смогу развиваться и развивать команду. Я могу тренировать «Ювентус», «Сассуоло» или «Реал». Но только на своих условиях».

После «Шахтера» Де Дзерби почти договорился с «Болоньей», но поставил одно условие: он возглавит команду, только если страдающий лейкемией Синиша Михайлович сам подаст в отставку. Серба в итоге уволили, Де Дзерби на его место не пошел.

«Оставаться верным себе – самое главное не только в работе, но и в жизни, – говорит Де Дзерби. – Я верю в эту ценность: хочу быть всегда ясным и честным. Хочу быть собой в любой ситуации: когда мы выигрываем, проигрываем, находимся в хорошем отрезке или в плохом».

«Он – псих. Ох, как он кричит!» Страсть и Де Дзерби

Де Дзерби не стремится нравиться всем. Не избегает конфликтов и сложных решений, а его главная характеристика – страсть во всем. Это слово появляется чуть ли не в каждом интервью, в котором речь заходит о Де Дзерби.

«С первого дня он впечатлил нас харизмой и страстью к игре, – рассуждает нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек в разговоре с ESPN. – Роберто обращает внимание на мельчайшие детали, на каждый пас, каждое движение. Он улучшил многих игроков и очень повлиял на команду. Это нелегко, так как и до него у нас был хороший тренер. Вы видите только 20% того, что видим мы».

Все тот же Кевин-Принс Боатенг на подкасте у Рио Фердинанда добавил деталей: «В Де Дзерби всегда горит огонь. Не бывает дня, когда он не хочет работать, даже когда болен. Он требует полной концентрации. Никаких разговоров, никаких шуток – надо работать. Шутить можно до тренировки, после, но не во время. Сосредоточься на контроле мяча, на пасах, на скорости, на расположении.

Если ты встал не там, где надо, даже на 15 см в сторону, он уже кричит. Ох, как он кричит! Срывает с себя штаны, рвет на себе футболку, идет против тебя в подкате! Если он видит, что ты немного вялый с утра, то спрашивает: «Ты уже проснулся?». Отвечаешь «да», он бежит на тебя, прыгает в подкате, так что тебе нужно его обыграть. И он такой: «Ок, ты проснулся». Он – псих в положительном смысле. Лучший тренер, лучший человек».

Сам Де Дзерби отмечает, что без такого фанатизма ему пришлось бы непросто: «Если ты работаешь в футболе без страсти, долго не протянешь. Болельщики быстро понимают, работаете вы со страстью или нет».

Иногда эмоции приводят к проблемам. В прошлом сезоне у Де Дзерби накопилось две красные и четыре желтые карточки. При этом игроки «Брайтона» при итальянце еще ни разу не удалялись.

В АПЛ Де Дзерби стартовал с двух ничьих и трех поражений. Он вспылил уже на третьей игре с «Брентфордом» (0:2), когда набросился на коллегу Томаса Франка. Де Дзерби вступился за защитника «Брайтона» Джоэла Велтмана, которому тренер соперника помешал забрать мяч для вбрасывания аута. Разнимали игроки обеих команд.

«Мне не нравится, когда тренер соперника прикасается к моему игроку или разговаривает с моим игроком, потому что я никогда не разговариваю с футболистами из другой команды», – объяснил после матча Де Дзерби.

При этом после желтых карточек тренеры пожали друг другу руки, а Франк позднее высоко оценил коллегу: «Де Дзерби выполняет первоклассную работу».

В следующем матче с «Брентфордом» (апрель 2023-го) «Брайтон» трижды отыгрывался, а Де Дзерби эмоционально отпраздновал, когда Алексис Мак Аллистер зажег 3:3 с пенальти на 90-й минуте.

Франк отнесся к этой эйфории с пониманием: «Я заметил, что он [Де Дзерби] пробежал перед нами. Он уже делал это раньше. Роберто очень страстный тренер, и это хорошо. Я сказал помощникам, чтобы они не реагировали».

Уже через неделю Де Дзерби вновь потерял самообладание. Итальянца вывел из себя его соотечественник из «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини, который перед матчем с «Брайтоном» уколол коллегу: «Де Дзерби пользуется хорошим наследием, оставленным им Грэмом Поттером и его прекрасной работой в клубе».

Уже предматчевое рукопожатие тренеров получилось жарким: Де Дзерби высказал растерянному Стеллини все, что о нем думает.

Спорное судейство добавило огня, поэтому никто не удивился потасовке у тренерских скамеек. Стеллини демонстративно держался в стороне, но это не спасло его от удаления вместе с Де Дзерби.

«Брайтон» проиграл 1:2, а босс судей АПЛ Говард Уэбб признал, что в ворота «Тоттенхэма» стоило назначить пенальти. Де Дзерби сказал расстроенным игрокам, что они ничего не потеряли. Это показательно, учитывая, что Де Дзерби может устроить разнос даже после победы . Мак Аллистер рассказывал, как в перерыве четвертьфинала Кубка Англии с «Гримсби Таун» из четвертого дивизиона тренер взбесился из-за расслабленности команды и лишь минимального перевеса. После такой накачки «Брайтон» превратил 1:0 в 5:0.

«Раньше я был еще хуже! – оценивает свою эмоциональность Де Дзерби. – Понимаю, что для того, чтобы держаться на уровне, вы должны оставаться более расслабленными. Но иногда заносит, и я возвращаюсь в прошлое».

Де Дзерби иногда конфликтует и внутри команды. Пример: публичная ссора с Леандро Троссардом прошлой зимой, который на тот момент был лучшим бомбардиром команды. Де Дзерби не понравилось, что бельгиец ушел с тренировки, узнав, что не сыграет в следующем матче.

Агент Троссарда рассказал, что тренер до этого месяц не общался с полузащитником: «На тренировке между Леандро и другим игроком произошла ссора из-за ерунды. С тех пор тренер не разговаривает с Троссардом, что явно не способствует атмосфере».

Итог конфликта – «Брайтон» отпустил одного из лидеров в «Арсенал». А спустя полгода продал в «Челси» вратаря Роберта Санчеса, который тоже растерял доверие Де Дзерби и выпал из старта.

Бывший полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич отмечает, что Де Дзерби отходит, если игрок идет навстречу: «Мы, сербы, со сложными характерами! Роберто немного на нас в этом похож. Мы много раз спорили, но уже на следующий день все было нормально. Он пытался взглянуть на ситуацию с обеих сторон. Это большое преимущество.

Помню, мы спорили о тактике, мне что-то не понравилось, и я слишком остро отреагировал. Он наказал меня, оставив вне команды на один матч. После этого все вернулось в нормальное русло, и я играл регулярно. Ему нравится открытость. Я понял, что совершил ошибку, извинился, и мы все уладили».

Похожие мысли у Мануэля Локателли, который сильно прибавил у итальянца в «Сассуоло»: «С Де Дзерби мы много ссорились, я злился, когда он оставлял меня в запасе. Но сделал правильные выводы. Де Дзерби – самый важный тренер в моей карьере, он изменил меня и сильно помог».

***

Но самую емкую и точную характеристику Де Дзерби дал он сам: «Мне нравится держать мяч, наслаждаться владением, быть главными героями каждый матч, работать со страстью, с амбициями, с мечтой».

Фото: East News/OLI SCARFF / AFP, CHRISTOF STACHE / AFP, Kieran Cleeves/Sportimage/Cal Sport Media; Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Michael Steele, Alessandro Sabattini, Ryan Pierse; Panoramic/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press