«Зенит» пять сезонов подряд выигрывает чемпионат России. Такое доминирование не самая большая редкость в европейском футболе: «Бавария» побеждает в Германии 11 лет подряд, а «Сконто» и и гибралтарский «Линкольн» захватывали первое место аж на 14 сезонов.

И все же ничто в этом мире не вечно. Погружаемся в ближайшее прошлое, чтобы вспомнить: из-за чего завершались золотые эпохи раньше? как и почему все ломалось?

Главный критерий для выборки – серьезный спад после минимум пяти чемпионств подряд. Так как развалов подобных гегемоний в истории случалось немало, мы отобрали пять самых запомнившихся примеров, которые раскрывают тему с разных сторон.

«Ювентус» (девять чемпионств подряд, 2012-2020)

«Юве» дважды выдавал 5+ золотых сезонов подряд. Впервые это случилось еще в начале 1930-х, но мы сфокусируемся на более свежем примере.

В 2010-м «Ювентус» финишировал только седьмым в Серии А – и это в год требла «Интера» Жозе Моуринью. После такого в Турине громыхнули перестановки: пришел Андреа Аньелли, который тут же сменил тренера и привел генерального директора Джузеппе Маротту.

С тренером сначала промахнулись: Луиджи Дель Нери привел к новому седьмому месту. Зато не прогадали с Мароттой: Беппе за копейки собрал команду, которая стала династией.

«Юве» на девять сезонов монополизировал Серию А, дважды выходил в финал Лиги чемпионов, по пять раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также провел запоминающийся ребрендинг, стремясь выйти за рамки футбола. Правда, в итоге Аньелли оставил клуб примерно в той же точке, в которой и подхватил.

В 2018-м, когда «Юве» по ходу сезона покинул Маротта, возникали разные версии: конфликт с Аньелли из-за трансфера Криштиану (Беппе мог быть против), соперничество Андреа с Джоном Элканном (второй центр силы в клане Аньелли), закулисные интриги от Павла Недведа и даже связь Маротты с мафией.

Косвенно факт войны в руководстве подтверждали странные публикации в медиа. Журналисты, близкие к «Юве», старательно преуменьшали роль Маротты в успехах клуба, в то же время превознося спортивного директора Фабио Паратичи.

В гонке за статусом топ-клуба семья Аньелли постоянно подпитывала клуб деньгами, но неудачи в Европе и коронавирус привели к кризису. Ожидалось, что проблемы решит запуск Суперлиги, в которой Аньелли был одним из главных лиц. Революция провалилась, и «Ювентус» получил нового врага – руководство УЕФА.

«Юве» решил пережить последствия пандемии и выровнять баланс, сдавленный зарплатой Роналду, с помощью бухгалтерского мошенничества. Клуб заигрывал с амортизацией (прибыль от продажи игроков фиксировалась в отчете сразу и полностью, а убыток от покупки делился на весь срок контракта) и цепочкой взаимообменов генерировал несуществующую прибыль. Она создавала иллюзию здорового актива, пока семья Аньелли вливала реальные деньги через рыночные механизмы – 700 миллионов евро за последние годы.

Прокуратура не оценила такие игры с цифрами: боссов клуба посадили на прослушку. В прошлом сезоне «Ювентус» лишили десяти очков: клуб остался без трофеев и впервые с сезона-2010/11 финишировал седьмым.

Аньелли, Недвед и все члены совета директоров, включая гендира Маурицио Арривабене, подали в отставку еще в ноябре 2022-го.

«Победы заложены в ДНК «Юве», но мы столкнулись с тонкой корпоративной ситуацией. Между нами больше не было единства. Мы уходим, чтобы новое руководство изменило ситуацию», – говорил Аньелли.

В следующем сезоне команду продолжит тренировать Массимилиано Аллегри. Одна из причин – чисто экономическая: досрочное увольнение тренера для нынешнего «Юве» слишком дорогая мера.

«Интер» (пять чемпионств подряд, 2006-2010)

До «Ювентуса» в Италии правил «Интер», хотя к этой доминации есть вопросы. В 2006-м титул перешел от «Юве» к «Интеру» из-за Кальчополи, а в следующем сезоне туринцы не играли в Серии А.

Как бы то ни было: у нас есть пятилетняя чемпионская серия, которая завершилась первым треблом в истории итальянского футбола.

«После финала Лиги чемпионов Моуринью сказал мне, что уходит, – рассказывал Марко Матерацци журналу Undici. – «Черт, ты оставляешь меня с Бенитесом!» – сказал я тогда Жозе. С Рафой у меня были очень плохие отношения. Он заставил меня убрать фото с Моуринью и Липпи из моего шкафчика в раздевалке. Думал, что знает все, но на самом деле боялся собственной тени».

Бенитес отвечал: «Он врет. Все, что он говорит – ложь. В тот момент, когда Матерацци говорил с Моуринью, даже я не знал, что возглавлю «Интер». И фото… Ничего такого не было».

Бенитес выиграл Суперкубок Италии и клубный ЧМ, но продержался всего пять месяцев. Рафа не сработался с президентом Массимо Моратти.

«Когда тебе обещают одно, а делают другое, – кризис неизбежен. У нас было 15 игроков старше 30 лет, некоторым – 36-38. А еще травмы и проблемы в коллективе – например, ветераны не понимали, почему в основе должен играть 18-летний Коутиньо. Моратти проигнорировал все мои запросы. Они затеяли революцию, но только после того, как я ушел», – объяснял Бенитес.

«Проблема Бенитеса на поверхности, – говорил Амедео Карбони, помогавший испанцу в «Интере». – Он пришел после требла. Почти все футболисты играли на ЧМ-2010. Мы не успели подготовиться к сезону. Согласовали с президентом трансферы Маскерано, Санчеса и еще одного полузащитника. Но Моратти почему-то передумал».

Леонардо, который сменил Бенитеса, поднял «Интер» с седьмого на второе место, но это был лишь временный всплеск. В сезоне-2011/12 команда откатилась на шестое место, а позже – и в середину таблицы.

От требла Моуринью до чемпионства Конте «Интер» дважды сменил владельцев, потратил миллиард евро на трансферы и поменял 12 тренеров (в том числе – Гасперини, Раньери, Манчини, Пиоли, Спаллетти).

«Лион» (семь чемпионств подряд, 2002-2008)

Карим Бензема уехал в «Реал» в 21 год, но успел перед этим зацепить с «Лионом» аж четыре титула. В 2000-е к «Лиону» во Франции было практически не подступиться.

Главный герой – президент Жан-Мишель Олас, который в конце 80-х подхватил клуб с долгами в Лиге 2. Тогда у «Лиона» почти не было болельщиков даже в родном городе – теперь он третий по популярности во Франции после «ПСЖ» и «Марселя».

К концу нулевых «Лион» превратился в богатейший клуб страны: помогали успехи в Лиге чемпионов и образцовая трансферная политика. «Лион» открыл море элитных игроков, которые становились звездами европейского футбола (от Абидаля, Малуда и Эссьена до Бензема, Ляказетта и Умтити).

Что же случилось после чемпионства в 2008-м? Клуб впервые ошибся с трансферами, неудачно заменив проданных лидеров и нетипично для себя вложив много денег в новичков (на Бастоса, Гомиса, Лопеса и Гуркюффа потратили 77 миллионов евро). Вскоре «Лион» вернулся к стратегии раскрутки талантов, но во Франции уже появилась новая сила – катарцы купили «ПСЖ».

«Спартак» (шесть чемпионств подряд, 1996-2001)

Российский футбол 90-х – время «Спартака». Клуб оказался наиболее подготовленным после развала СССР: сильный состав, статусность, ослабшая конкуренция. Как следствие – регулярные призовые от участия в ЛЧ. С 1992-го по 2001-й «Спартак» не взял только один титул – в 1995-м лучшей стала «Алания». В похожих условиях тогда оказались киевское и тбилисское «Динамо», монополизировавшие чемпионаты Украины и Грузии.

Конечно, тому «Спартаку» тоже постоянно не хватало финансов, но на общем фоне он выглядел самым привлекательным вариантом для футболистов. Еще один фактор – совмещение Олегом Романцевым работы в «Спартаке» и сборной России.

Спартаковский воспитанник Рамиз Мамедов в разговоре со Sports.ru вспоминал:

«Собирал ли «Спартак» все сливки? В 1992-м ­– собрал: Пятницкого, Ледяхова, Онопко. В 1993-м – тоже: Никифорова, Цымбаларя. СССР развалился, мы и собирали топовых игроков. Но когда все разъехались, сказалась спартаковская школа. Титов, Джубанов, Ширко – они все воспитанники, которые влились в состав и заменили ушедших. Так пошло от того, что тренеры хорошие – Ярцев и Романцев. Ребята видели, как мы тренируемся в основе, их часто подключали к команде».

В 1998-м «Спартак» дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где споткнулся только на будущем обладателе трофея – «Интере» с Роналдо. С началом 21 века все сильнее ощущался кризис, который вызвали разногласия тренера-президента Романцева и вице-президента Андрея Червиченко. В «Спартаке» началась огромная текучка, приезжали странные легионеры: с 2000-го по осень 2002-го в команде минимум по матчу отыграли 47 футболистов.

Администратор «Спартака» Хаджи подробно рассказывал о конфликте Романцева и Червиченко:

«Сначала у них были отличные отношения. Часто встречались до футбола и после, обсуждали, кого покупать. Потом начался разброд. Люди, которые смотрели матчи в вип-ложе, стали говорить, что Червиченко при всех критиковал Романцева. В ответ Иваныч стал прохладнее отзываться об Андрее. Пошли финансовые проблемы. У Романцева были акции «Спартака», и Червиченко уговорил их продать – если он станет единственным хозяином, будет легче находить инвесторов, покупать-продавать футболистов. Как только это случилось, отношение Червиченко к Романцеву совершенно изменилось. А Иваныч – чуткий, в таких условиях работать не привык. Выиграл Кубок и ушел.

Потом, безумная психологическая нагрузка – убили Ларису (Нечаеву, гендиректора «Спартака»), началось судебное расследование в отношении трансфера Аленичева...К отставке Романцева я был готов – знал, что этим закончится. Уж очень обстановка была напряженная. Даже когда выиграли Кубок, Иваныч не стал со всеми фотографироваться – сразу в раздевалку пошел. Я его догнал. «Да ну на ***! Надоело все, ухожу».

В 2002-м «Спартак» впервые за много лет финишировал третьим, а в группе ЛЧ проиграл шесть матчей с общим счетом 1:18.

В следующем году Романцев ушел. После этого началась новая 14-летняя эпоха – на этот раз бестрофейная.

«Динамо» Берлин (десять чемпионств подряд, 1979-1988)

«К сожалению, в этот раз победил не тот клуб. Надеюсь, в дальнейшем будет побеждать правильная команда».

В 1978-м эти слова произнес министр госбезопасности ГДР (знаменитая Штази) Эрих Мильке на праздновании чемпионства дрезденского «Динамо». Следующие десять лет титул забирало только берлинское «Динамо», которое опекал Мильке. Он часто пользовался служебным положением: например, берлинцы забивали из метровых офсайдов и после придуманных пенальти.

«Динамо» не любили даже в Берлине. Когда поддержка Мильке немного ослабла, победы тут же прекратились. После объединения Германии «Динамо» даже на время переименовали в «Берлин», чтобы дистанцироваться от неприятного прошлого. Ребрендинг не особо помог: клуб быстро полетел вниз и сейчас выступает в четвертой лиге.

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Разлад в руководстве, выгорание команды, отказ от привычной трансферной стратегии и даже лишение покровителя – причин для завершения чемпионской серии может быть много. Но вот для нынешней Германии все это неактульно: превосходство «Баварии» настолька велико, что уже даже сами мюнхенцы выступают за введение в Бундеслиге плей-офф.

Возможно, это единственный способ скинуть «Баварию» с трона.

А что может помешать «Зениту»?

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Simone Arveda, Paolo Bruno; wikipedia.org; AP Photo/Patrick Gardin, Paolo Lazzeroni; РИА Новости/Владимир Федоренко; spartak.com