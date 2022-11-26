Волшебный год тренера Марокко: весной выиграл африканскую ЛЧ, а теперь творит историю на ЧМ. Кто он такой?

«Мы пытаемся быть локомотивом в Африке».

Главная неожиданность в четвертьфинале чемпионата мира – сборная Марокко. Еще недавно эту команду будоражили конфликты между тренером Вахидом Халилходжичем и главными звездами, но за три месяца до старта турнира боснийца уволили, а за два – сборную возглавил 47-летний Валид Реграги.

Казалось, что такой фон негативно отразится на Марокко. Но Реграги не просто справился – он сплотил разношерстную команду и стал первым африканским тренером, который забрался на чемпионате мира так высоко.

Давайте знакомиться с одним из самых перспективных тренеров континента.

Реграги называют марокканским Гвардиолой. Он взял титулы во всех трех клубах, а в катарской лиге обошел Хави

В Европе много выходцев из Марокко – Реграги один из таких. Он родился в пригороде Парижа в семье рабочего. Отец мечтал, чтобы Валид в будущем работал в офисе – это казалось ему символом успеха.

«Он гордился возможностью послать в деревню фото сына, работающего за письменным столом», – вспоминал тренер в интервью La Vie Eco. Но он выбрал футбол.

Игровую карьеру Реграги начал в подвале французских лиг, но в начале нулевых с «Тулузой» и «Аяччо» добрался до элитного дивизиона. Затем правый защитник перебрался в Ла Лигу – отыграл пару сезонов в «Расинге», после чего вернулся во Францию (задержался еще на несколько лет в «Дижоне» и «Гренобле»).

Еще в 2001-м Реграги решил выступать за сборную Марокко и до 2009-го провел за нее 45 матчей. В 2004-м он добрался со сборной до финала Кубка Африки, где марокканцы минимально уступили хозяевам турнира – Тунису (1:2). Валид отыграл отлично – его даже включили в символическую сборную, в одну компанию с Кануте и Джей-Джей Окоча.

Тренерскую карьеру Реграги тоже начал в сборной Марокко – в 2012-м Рашид Таусси взял его к себе помощником. Правда, Таусси и его штаб продержались всего год. Реграги сразу же после этого возглавил ФЮС из Рабата – и задержался аж на 6 лет. Это один из крупнейших клубов Марокко, но он никогда не был чемпионом. Реграги это исправил, приведя команду к титулу в 2016-м. Двумя годами ранее он также выиграл Кубок страны.

Уже в 2017-м Реграги приходилось отшучиваться на тему сравнений с топ-тренерами: «Меня прозвали марокканским Гвардиолой с момента победы в Кубке с ФЮС, а другие считают меня наследником Моуринью. Но у каждого тренера своя философия. Я – смесь Гвардиолы и Моуринью! Мой стиль игры напоминает Пепа, но на пресс-конференциях я ближе к Жозе».

Время для перемен пришло в 2020-м, когда Реграги уехал в Катар, чтобы возглавить «Аль-Духаиль». Под его руководством клуб из Дохи сходу взял титул, обойдя «Аль-Садд» Хави, который в том сезоне финишировал лишь третьим.

Успех французского марокканца не остался незамеченным в Марокко: Реграги сразу же пригласили в самый известный и титулованный клуб страны – «Видад» из Касабланки. Валид не поплыл: взял третий титул в карьере (и во второй раз получил звание лучшего тренера чемпионата Марокко), а главное – привел команду к победе в африканской Лиге чемпионов-2022.

В мае на стадионе в Касабланке его «Видад» обыграл в финале египетский «Аль-Ахли» (2:0). Реграги стал лишь вторым марокканским тренером в истории, которому удалось выиграть этот турнир.

Тут-то все и начали давить на федерацию, чтобы в Катар сборную повез Реграги. Вахида Халилходжича, который вывел Марокко на ЧМ, снова подвел сложный характер.

Халилходжич ругался со звездами – Зиешем (тот даже ушел из сборной) и Мазрауи (из-за бутылки воды!). Отставка тренера позволила им поехать на ЧМ

Федерация футбола Марокко (FRMF) заявила, что решение об увольнении Халилходжича принято из-за разногласий по поводу подготовки сборной к турниру.

«Две стороны договорились мирно разойтись», – говорилось в заявлении.

Для Халилходжича ситуация привычная. Он первый в истории тренер, который вывел 4 разные сборные на чемпионат мира (Кот-д’Ивуар, Алжир, Япония и Марокко). Но вот беда: три из них уволили его за несколько месяцев до начала турнира.

Марокканцы при Халилходжиче катком прошлись по соперникам в африканском отборе ЧМ: 6 побед из 6 в группе с разницей мячей 20:1 (вот где зародилась бетонная защита Марокко ?) и уверенная победа над ДР Конго в стыках (1:1 и 4:1). На Кубке Африки в начале года марокканцы легко вышли в плей-офф с первого места (в той же группе провалилась Гана, заняв последнюю строчку), в 1/8 финала прошли Малави (2:1), а вот в четвертьфинале споткнулись на будущем финалисте Египте (1:2).

Однако уволили Халилходжича точно не за Кубок Африки – квалификация на ЧМ была блестящей. Причина в сварливом характере 70-летнего боснийца, который не договорился с президентом федерации о том, как сборной двигаться дальше.

Марокканский журналист Джалал Бунуар в интервью BBC говорил, что увольнение тренера назревало. И даже сразу предсказал назначение Реграги:

«Это был вопрос времени. В Марокко все знали, что существует большая разница между видением Вахида Халилходжича и марокканской футбольной федерацией. Они хотели, чтобы у тренера были хорошие отношения со всеми игроками, включая Зиеша и Мазрауи.

Халилходжич проявил упрямство ​​и отказался их вызывать. Это не нравилось марокканским болельщикам. Несмотря на выход на чемпионат мира, фанаты остались недовольны выступлениями и общей атмосферой внутри сборной. Когда «Видад» выиграл Лигу чемпионов, мы уже знали, что Валид Реграги должен заменить Халилходжича».

Хаким Зиеш – главная звезда Марокко, но до увольнения Халилходжича он не играл за сборную с июня-2021. Все из-за конфликта с тренером, настолько серьезным, что после невызова на Кубок Африки вингер «Челси» объявил о завершении карьеры в сборной. «Я не вернусь, это мое окончательное решение. Для меня абсолютно очевидно, что там происходит, и теперь я сосредоточен на клубе», – заявил в феврале 29-летний футболист.

В марте Зиеш отклонил вызов на стыки с ДР Конго, но уже в апреле президент марокканской федерации футбола Фузи Лекьяа явно дал понять, что ждет футболиста на ЧМ.

«Двери сборной открыты для всех марокканских игроков, – сказал Лекьяа. – Никто не может помешать марокканскому игроку играть за сборную, будь то Зиеш или кто-либо другой. Я обсужу этот вопрос с тренером, когда он вернется из отпуска».

Президент также добавил: «Он сейчас тренер сборной… но только бог знает, что готовит будущее». Намек, который Халилходжич не уловил – или не захотел уловить.

Помимо Зиеша от вызова на стыки с ДР Конго отказался 25-летний Нуссаир Мазрауи, которого тоже не взяли на Кубок Африки. В мае он сменил «Аякс» на «Баварию», но до увольнения Халилходжича не играл в сборной аж с ноября 2020-го. В прошлом году защитник рассказал, что поругался с тренером из-за бутылки воды.

«Это было в период коронавируса. «Аякс» не отпустил меня на отбор, но в сборной очень хотели, чтобы я приехал. Они отправили «Аяксу» письмо с предупреждением. В конце концов клуб дал согласие через 3-4 дня. Я был немного зол, потому что уже составил планы на выходные, но в итоге все же отправился в Марокко. Так вот, я прибыл с опозданием на три или четыре дня.

Тренер злился, но я этого не знал. На тренировке было жарко, поэтому каждые пять минут мы прерывались на водопой. В какой-то момент я больше не хотел пить, но пришел тренер и сказал: «Ты должен пить». Я сказал: «Не хочу пить, тренер». Сказал это очень вежливо, но он решил меня заставить. Несколько раз настоял. Сначала я ответил вежливо, а затем тон стал все более агрессивным. Капитан Ромен Саисс хотел всех успокоить, поэтому бросил мне бутылку с водой. Я открыл ее, вылил немного воды на землю, закрыл и выбросил. Я не хотел пить! Так все началось. Мы оба разозлились. У нас был разговор с тренером – и мне казалось, что проблема решена. Но, видимо, с его стороны еще нет – с тех пор мне позвонили из сборной только один раз».

Реграги после прихода в сборную сразу же вернул в нее главных звезд. Федерация, игроки и болельщики выдохнули – началась нормальная подготовка к чемпионату мира.

«Я бы хотел завершить карьеру успешным ЧМ». Халилходжич сожалеет, что ему не дали доработать с Марокко

Сейчас Реграги на пике популярности, но не будем забывать и про заслуги Вахида Халилходжича. Недавно боснийский тренер дал интервью So Foot, в котором выразил обиду, что ему не дали повезти сборную на ЧМ:

«Когда приезжаешь в страну, не знаешь всех хороших игроков. Поэтому их нужно искать. Сколько видео я просмотрел в Марокко! Не менее тысячи. Я обновил 80% команды. Нужно найти футболистов, которые способны играть за сборную. Авторитет тренера основан на результатах. И никогда марокканская команда не добивалась лучших результатов, чем со мной в отборочном турнире чемпионата мира. 7 побед, 1 ничья, в среднем 3 гола за игру.

Чего я не принимал, так это клеветнических кампаний о том, что местным не дают играть за сборную. Это было направлено на создание вражды между болельщиками разных клубов, между местными жителями и марокканцами за рубежом.

Давление со стороны федерации продолжалось в течение длительного времени. Они хотели, чтобы я взял 3-4 футболиста, хотя команда и без них добивалась результатов. Я не поддался, потому что вы теряете авторитет, когда игроки чувствуют, что за них решают.

Некоторые отказывались играть за Марокко, потому что их окружение хотело, чтобы они играли за Испанию, Италию или Францию. А во время чемпионата мира они меняют свое мнение! Но вы должны были быть там, когда мы отправлялись в Киншасу или Гвинею во время военного переворота.

Я чувствовал, что с марокканской командой, которую я создал, мы сможем что-то сделать на чемпионате мира. Я бы хотел завершить карьеру успешным ЧМ».

Реграги сплотил сборную («собираю из игроков молочный коктейль»): говорит на 4 языках, мечтает о победе на ЧМ

Вернувшийся в сборную Мазрауи перед поездкой в Катар предрекал сюрприз от марокканцев: «У нас потрясающая команда – много качественных игроков, которые играют в высших лигах Европы. Мы можем оказаться темной лошадкой и добиться чего-то особенного, чего никто от нас не ждет».

Теперь Марокко вышло в плей-офф впервые за 36 лет, а в четвертьфинал – впервые. Кажется, что вся предыдущая жизнь готовила Реграги к этому успеху.

Он говорит на арабском, французском, испанском и английском – это особенно важно для сборной, почти вся основа которой родом не из Марокко .

«Я всегда говорю, что каждый из нас – марокканец. Неважно, откуда он – из Франции, Бельгии или Марокко. Если парень хочет здесь играть, пусть сражается за эту майку. У нас есть игроки из Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов – и я собираю из всего этого молочный коктейль».

Валид поиграл в Испании, тренировал в Катаре и курировал чемпионат Марокко во время первого захода в тренерский штаб сборной. Все это помогло ему во время подготовки к ЧМ.

«Я брал что-то от каждого тренера, – говорил Реграги в интервью SoFoot. – За некоторыми исключениями, в этой профессии ничего не изобретаешь, а воспроизводишь то, что делают другие, пытаясь привнести индивидуальный подход. Я ездил к Руди Гарсии, когда он работал в «Роме», чтобы посмотреть, как он работает. Ролан Курбис (пересеклись в «Аяччо») вдохновил меня, я извлек уроки из времени, проведенного с Аленом Жирессом (в «Тулузе»).

В Сантандере меня больше всего впечатлило отношение испанской публики и ее видение футбола. Требование шоу. Красивая игра или ничего. Если вы выиграли и не развлекли публику, вас освистали. Я сказал себе, что это будет основой моего метода: нужно шоу, нужно предложить людям игру, на которую они захотят вернуться».

При этом на ЧМ-2022 Марокко совсем не гонится за владением мячом (32%). Как бывший защитник Реграги уделяет первостепенное внимание обороне. Марокканцы отдают сопернику владение, но только на приличном отдалении от своих ворот. Такая манера добавляет им симпатий нейтрального зрителя – не обвинить даже в автобусности и постоянных отскоках.

Как результат – ноль пропущенных против Хорватии, Бельгии и Испании. За 4 матча команда пропустила лишь раз – меньше всех среди участников плей-офф.

Реграги не принимает похвалу в свой адрес и ставит команде самые высокие задачи: «Я всегда говорю, что все решают игроки. В футболе много мошенников-тренеров, которые хотят заставить людей поверить, что они волшебники. Но когда есть хорошие игроки, тренеру всегда легче. Стараюсь дать им максимальную уверенность, прочную основу. После этого именно они делают результат.

Я сразу сказал, что мы должны быть амбициозными и это то, о чем думали ребята. Почему бы не выиграть чемпионат мира? Мы верим в это с самого начала. Игроки поняли, что мы должны забыть о комплексах. Мы пытаемся быть локомотивом в Африке. Континент движется вперед – и Марокко приложило для этого много усилий».

Напомним, что еще никогда сборная из Африки не выходила в полуфинал ЧМ. У Реграги и его команды есть шанс еще раз войти в историю.

В Катар приехали родители марокканских футболистов. Это замысел Реграги

Многих восхищает, как Ашраф Хакими празднует победы на ЧМ с мамой, но поддержание семейной атмосферы – важный фактор для всей марокканской сборной.

Реграги и президент федерации сделали все, чтобы семьи футболистов приехали в Катар по системе «все включено». Al Jazeera пишет, что база марокканцев в отеле Wyndham Doha West Bay иногда напоминает летний лагерь с родителями.

«На протяжении всей его карьеры игрока и тренера я никогда не путешествовала, чтобы посмотреть на него, – говорит Фатима, мама Реграги. – Я живу во Франции уже больше 50 лет, и это первое соревнование, ради которого я покинула Париж».

Родители фотографируются с футболистами и пишут трогательные посты в соцсетях. Такое единение – заслуга Реграги, который сразу же заявил: «Наш успех невозможен без счастья наших родителей. Нам удалось создать семью, мы чувствуем, что за нами стоит народ».

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Ben Radford; globallookpress.com/IMAGO/SFSI, imago-images.de, IMAGO/Sebastian Frej; REUTERS/Pedro Nunes, Ibraheem Al Omari, Matthew Childs