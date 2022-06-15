Новая команда Пирло – «Фатих Карагюмрюк». «Фатих Карагюмрюк»?

Рассказываем, что это за клуб.

Андреа Пирло перезапускает карьеру в неожиданном месте – тренера пригласил турецкий середняк «Фатих Карагюмрюк». Контракт подписан на один сезон: по данным Corriere dello Sport, итальянец получит 1,5 млн евро плюс бонусы.

Коротко напомним о тренерской карьере Пирло: начал сразу с «Ювентуса», с которым выиграл Кубок и Суперкубок страны, но впервые за 9 лет оставил туринцев без титула. После этого Андреа год просидел без работы.

«У меня было много контактов с разными командами как в Италии, так и за границей, – заявил Пирло на первой пресс-конференции в Турции. – Но амбиции этого клуба [«Фатиха Карагюмрюка»] убедили меня, поэтому выбор оказался несложным. Это приключение – идеальный выбор для карьеры. Для меня важно начать заново после года перерыва. А поработать за границей было моей целью».

В Италии на Пирло, кажется, выходили только аутсайдеры. Писали, что тренером интересовались «Сампдория», «Салернитана» и «Специя». Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что как минимум «Салернитане» Пирло отказал сам – тогда команда шла на последнем месте. Все три клуба в итоге сохранили прописку в Серии А, хотя и боролись за выживание.

Пирло же уже прошлым летом говорил о желании поработать за границей: «Я провел три года в США, так что с английским у меня проблем нет, я также говорю по-французски. Чувствую, что могу поехать куда угодно. Слежу за множеством разных тренеров, научиться новому можно у кого угодно. Я встретился с Маурисио Почеттино в отпуске на Ибице, и он предложил мне заехать в Париж. Если смогу, я бы хотел поехать в Манчестер встретиться с Гвардиолой. Я готов к новым приключениям».

Кто же знал, что приключение окажется настолько неочевидным. В прошлом году среди возможных вариантов продолжения карьеры назывались «Фенербахче», «Бенфика» и даже «Барселона» (до прихода Хави). Однако везде не сложилось – и Пирло в итоге едет в восьмую команду Турции.

«Карагюмрюку» под 100 лет, но клуб не выигрывал ничего стоящего. Зато Пирло возвращается к красно-черным цветам

Количество стамбульских клубов в следующем сезоне чемпионата Турции достигнет неприличного количества – 8 из 19 команд. «Умраниеспор» и «Истанбулспор» присоединятся к «Фенербахче», «Галатасараю», «Бешикшташу», «Истанбул Башакшехиру», «Касымпаше»» и – да! – «Фатих Карагюмрюку».

Новая команда Пирло представляет Стамбул, хотя и сильно уступает именитым соседям в узнаваемости. Как и остальные местные клубы (кроме «Истанбулспора»), он назван в честь района города (Фатих), а Карагюмрюк – один из местных кварталов.

Мы мало знаем о «Фатих Карагюмрюке», но это клуб с почти столетней историей. Он появился весной 1926 года благодаря объединению молодежных команд «Аджичешме» и «Карагюмрюк Генчлери». Тогда же были выбраны красно-черные цвета, в которых команда играет до сих пор. Они символизируют пламя и дым, так как изначально клуб перенял их у местной пожарной команды. Впрочем, иногда кажется, что «Карагюмрюк» просто вдохновился «Миланом».

Вот турецкие россонери.

А это Пирло времен «Милана».

В 1959 году «Карагюмрюк» вошел в число основателей Суперлиги, но за всю историю клуб провел в элите лишь 8 сезонов (с Пирло будет девятый): с 1959-го по 1963-й, 1983/84 и с 2020-го по настоящее время. Команда никогда не попадала в призеры, в Кубке тоже без особых успехов: лучшее достижение – четвертьфинал.

Еще совсем недавно «Карагюмрюк» проваливался в региональные и даже городские любительские лиги – играл там с 2009 по 2012 годы. В 2012-м вышел в четвертый дивизион (самый низкий среди профессиональных), в 2014-м – в третий. Но переломным моментом стал июнь 2018-го.

«Карагюмрюк» взлетел при новом владельце. Он продал имущество, чтобы купить клуб – и сразу пообещал Суперлигу с еврокубками

Четыре года назад 71% акций «Карагюмрюка» купил бывший топ-менеджер «Трабзонспора», «Самсунспора» и «Кайсериспора» Сулейман Хурма. Он сделал себе имя в «Кайсери», где проработал спортивным директором больше 10 лет, превратив скромный клуб в крепкого претендента на высокие места.

В 2007-м за его главными звездами, Гекханом Уналом и Мехметом Топузом, выстроилась очередь из стамбульских топ-клубов. Хурма уверенно отказывал – и даже заказал в Стамбуле рекламные щиты с надписью: «Не продаем».

Спустя несколько сезонов он все же сдался, но расстался с игроками за большие по тем временам деньги. Ниже пример работы Хурмы в «Кайсериспоре», где он заработал репутацию менеджера, который умеет выгодно продавать игроков.

Продажа Топуза – вообще сюжет: игрок уже сделал фото в футболке «Бешикташа», как вдруг его в последний момент перехватил «Фенербахче».

В какой-то момент Хурма решил, что неплохо бы самому владеть командой. «У меня не было денег на клуб первого дивизиона, поэтому я осматривался в низших лигах, – рассказывал Хурма. – Я продал имущество, взял ипотечный кредит на дом и вложил все, чтобы купить клуб».

Менеджерский опыт помог «Карагюмрюку» с ходу добиться результатов на поле: за два сезона команда взлетела из третьего дивизиона в первый. Причем во второй лиге клуб занял лишь пятое место, но выиграл плей-офф.

Хурма вернул «Карагюмрюк» в Суперлигу спустя 36 лет: «Когда мы купили клуб, то дали одно обещание. Мы сказали, что через два года выведем эту команду в Суперлигу, а потом в еврокубки. Я рад, что мы справились с важной частью этого обещания. Это неописуемая вещь. Мы добавим больше красок в Суперлигу, в этом не должно быть сомнений. У нас хорошая команда, которую все полюбят. Это будет команда, которая играет на поле в футбол».

«Карагюмрюк» доверяет молодым тренерам. Пирло будет самым возрастным после возвращения клуба в Суперлигу

В высший дивизион команду вывел 37-летний экс-футболист «Карагюмрюк» Шенол Джан. Руководство решило, что тренеру нужно дать шанс и в элите.

«Согласно моей жизненной философии, вы получаете либо лучших, либо тех, кто, вероятно, станет им. Сейчас у нас нет средств, чтобы привлекать самых лучших, – сказал тогда Хурма. – Шенол проделал большую и важную работу в очень критическое время, поэтому мы продолжим с ним работу».

Джан покинул команду в середине сезона, а на его замену Хурма быстро нашел итальянца Франческо Фарьоли, который работал помощником главного тренера в «Аланьяспоре». Он оказался еще моложе Джана – на тот момент ему почти исполнилось 32.

Первый сезон в Суперлиге после долгой паузы получился очень достойным – 8-е место из 21. Второй сезон – что-то похожее: снова смена тренера в середине сезона и итоговое 8-е место из теперь уже 20 команд (обошли на пять очков «Галатасарай» и отстали на два от «Бешикташа»). Еще одно отличие – в Кубке команда зашла дальше, остановившись в четвертьфинале.

Кто сменил Фарьоли? В декабре итальянец вернулся в «Аланьяспор», но теперь уже на должность главного тренера. Его место в «Карагюмрюке» занял хорошо известный за пределами Турции Волкан Демирел. Экс-вратарь сборной до этого два года работал в штабе «Фенербахче». О своих больших амбициях Волкан заявил сразу после завершения игровой карьеры: «Все ожидают, что я стану тренером вратарей, потому что я голкипер, но моя цель быть тренером команды. Я всегда буду помогать и поддерживать вратарей, но готовлюсь к полноценной тренерской деятельности».

С Демирелом «Карагюмрюк» провел 22 матча в Суперлиге: 10 побед, 5 ничьих и 7 поражений. Плюс две победы и одно поражение в Кубке. По завершении сезона тренер объявил, что стороны расстаются по просьбе президента клуба. Хотя изначально контракт подписывался на 2,5 года.

Причину расставания никто пока не раскрыл, но на амбициях Демирела увольнение никак не сказалось: «Я из «Фенербахче», провел там 20 лет. Моя цель в среднесрочной перспективе – стать тренером «Фенербахче». Но в долгосрочной перспективе я готовлюсь к работе в одной из ведущих команд европейского футбола».

«Карагюмрюк» же в очередной раз поверил в начинающего специалиста. Удивительно, но Пирло будет самым возрастным тренером клуба после возвращения в Суперлигу. Более того, его соотечественник Фарьоли на момент подписания контракта был самым молодым тренером в профессиональных лигах Европы.

В новой команде Пирло внушительный десант из Италии. А еще там играют Ахмед Муса и Джанер Эркин

В «Карагюмрюке» неравнодушны к Италии. Помимо того, что Пирло уже второй итальянский тренер клуба за последнее время, в команде приличная колония из бывших игроков Серии А и Серии Б.

Сразу после выхода в Суперлигу в 2020-м клуб пополнили Лукас Биглия («Милан») и Андреа Бертолаччи («Сампдория»), Эмилиано Вивиано и Эрвин Зуканович (СПАЛ), Фабио Борини и Юре Балковец («Верона»). Зимой пришел Лукас Кастро (СПАЛ), прошлым летом – Райян Банья («Верона»), а по ходу минувшего сезона в аренду заехали Янн Карамо («Парма»), Давиде Бираски и Абдулайе Туре («Дженоа»).

Большинство из этих игроков составили костяк «Карагюмрюка», что должно упростить адаптацию для Пирло. На первой пресс-конференции тренер признался, что это сыграло роль в принятии решения: «Я любитель футбола, поэтому всегда следил за зарубежными лигами, в том числе за турецкой. Я увидел, что в этой команде играли итальянцы, это побудило меня следить за ней и в прошлые годы. Несколько недель назад появилась возможность поговорить с клубом – и мы начали переговоры. Я также следил за итальянскими тренерами, приехавшими в Турцию. Вот почему мне было интересно приехать сюда».

Хурма признается, что в переговорах с иностранцами делает ставку на выгодное местоположение клуба (Стамбул) и возможность получать достойную зарплату: «Я не беру игроков из Англии, которые зарабатывают слишком много, но в Серии А уровень зарплат такой, что можно заполучить хороших игроков, которые могут нам помочь».

Теперь президент надеется, что связи Пирло еще больше помогут на трансферном рынке Италии. Андреа не против: «Я играл в больших клубах, у меня есть важные контакты в мире футбола. Если понадобится, я постараюсь максимально использовать их».

У с отрывом лучшего бомбардира «Карагюмрюка» в этом сезоне тоже есть опыт игры в Серии А. Это 30-летний нападающий Александар Пешич, который в сезоне-2016/17 провел шесть матчей за «Аталанту». В этом сезоне Суперлиги серб набрал 14+4 в 31 игре. Второй снайпер команды, Бертолаччи, забил вдвое меньше (7). Правда, итальянец сделал это за полгода, а зимой его продали за миллион евро в «Кайсериспор».

В «Карагюмрюке» также играют экс-футболисты ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин. В прошлом сезоне Муса забил только два гола в 31 матче Суперлиги (плюс два мяча в Кубке), а защитник Эркин входит в топ-3 по игровому времени в команде среди полевых.

В минувшем сезоне Transfermarkt оценивал состав «Карагюмрюка» в 31,5 млн евро. Это 12-я стоимость в лиге из 20 команд – и самая низкая среди стамбульских.

У клуба историческая арена на месте византийского водохранилища. Но они не могут там играть, поэтому Пирло ждет возвращение на памятный для него стадион Ататюрка

Если в спортивном плане «Карагюмрюк» при Хурме сильно прибавил, то с инфраструктурой все еще огромные проблемы. У команды Пирло нет ни собственного стадиона, ни базы, что заставляет «Карагюмрюк» скитаться по всему Стамбулу.

Исторически команда выступала на 6-тысячном стадионе «Вефа», который интересен тем, что построен на месте одной из крупнейших византийских цистерн – Аэция. В Константинополе не было значимых источников питьевой воды, поэтому в городе создавались подземные и надземные цистерны, в которых она хранилась. Цистерна Аэция (названа в честь городского префекта) имела прямоугольную форму примерно 225 на 85 метров, с глубиной от 13 до 15 метров. Водохранилище построили в 421 году, а спустя 1600 лет его часть остается своеобразной стеной стадиона.

В футбол здесь играют с 1926 года, но в 1942-м министр образования Хасан Али Юджель и по совместительству выпускник Вефского лицея лишил «Карагюмрюк» их поля. Он передал его клубу «Вефа», переименовав в честь него стадион (раньше поле называли «Чукурбостан»). После этого исторический хозяин арены на четыре года прекратил существование.

Болельщики из Карагюмрюка были очень недовольны, что стадион отдали клубу, который никак не связан с районом. Впрочем, карма вернулась «Вефе» – позже клуб скатился из сооснователя Суперлиги в любительскую команду.

«Карагюмрюк» же играл на родной арене вплоть до выхода в Суперлигу. Не мешала даже пандемия – файеры атмосферно запускали прямо с балконов соседнего дома.

Но требованиям высшей лиги такой стадион, конечно, не соответствует, поэтому команде приходится играть на 75-тысячном Олимпийском имени Ататюрка. Именно там, где Пирло потерпел самое обидное поражение в карьере – тот самый финал ЛЧ-2005, когда Андреа не забил пенальти.

«Теперь я надеюсь, что он принесет мне хорошие результаты. Я здесь, чтобы преуспеть и попытаться добраться до вершины Суперлиги», – уже ответил на вопрос о стадионе Пирло.

Так как главная арена страны часто занята большими матчами, то «Карагюмрюку» приходится кочевать по всему городу. Например, в первый сезон после возвращения в Суперлигу команда сыграла на 8 стадионах.

«Мне неловко каждый раз, когда я должен сказать команде, что мы должны переехать куда-то еще. Были футболисты, которые покинули нас из-за этого, и игроки, которые из-за этого не пришли. Если в долгосрочной перспективе решения не будет, я остановлюсь и передам клуб тому, кто справится лучше меня», – злился Хурма.

У владельца «Карагюмрюка» не хватает ни возможностей для строительства нового стадиона, ни связей. В прошлом году он говорил, что президент Эрдоган и профильный министр в курсе ситуации и надеялся, что вопрос получится решить. Но пока нет ясности даже с местом:

«Вы знаете, что у нас исторический стадион. Там есть византийская цистерна, справа и слева от нее очень охраняемая территория. Если будет возможность, мы построим стадион там. Если будет препятствие, то мы сделаем это в другом месте Стамбула. «Карагюмрюк» – один из старейших клубов в стране. Если вы подумаете о том, откуда мы пришли, и о цели, которую поставили, то мы и жители нашего района заслуживаем хороший стадион».

На презентации Пирло заместитель президента клуба Серкан Хурма (сын Сулеймана Хурмы) вновь подтвердил, что ближайшая цель проекта – попадание в еврокубки. Но инфраструктурные вопросы сильно затрудняют процесс:

«Нет такой работы, которую мы не проделали бы в течение 4 лет по этому вопросу. Тот факт, что у нас нет собственного стадиона, базы или даже автобуса с надписью «Карагюмрюк», сильно затрудняет переговоры с такими людьми, как Пирло. Наш президент делает все возможное в этом отношении. Но это не то, что клуб может сделать самостоятельно. Мы рассчитываем на поддержку правительства. Уверен, что проблема будет решена в ближайшее время».

Правда, Хурма-младший не уточнил, что мешает покрасить автобус в клубные цвета. Серкан – экономист с гарвардским образованием, курирующий экономическую деятельность клуба. Он также основатель бренда спортивной одежды Wulfz Sportswear. «Карагюмрюк» – единственная команда в лиге, которую одевает эта компания.

Главный соперник «Карагюмрюка» – «Касымпаша». Но вместе с «Истанбулом» у них самая низкая посещаемость в лиге

Постоянные переезды сильно затрудняют работу по привлечению болельщиков. Главный парадокс нового клуба Пирло – команда играет на самом большом стадионе страны, но при этом имеет с большим отставанием самую низкую посещаемость в лиге (в среднем всего 600 человек на матче). Для сравнения: «Трабзонспор» в минувшем сезоне собирал около 29 тысяч за игру, «Фенербахче» – около 25 тысяч, «Галатасарай» и «Бешикташ» – в районе 20 тысяч. В случае с топ-клубами стоит учесть, что до 12-го тура разрешалось заполнять только 50% от вместимости стадиона.

Хуже всего дела у менее статусных стамбульских команд. Непопулярный в народе «Истанбул», который называют клубом Эрдогана , собирает чуть больше тысячи человек. А «Касымпаша», которая играет на стадионе имени Эрдогана (президент родился именно в этом квартале), около 1300 зрителей.

«Касымпаша» считается самым принципиальным соперником «Карагюмрюка», так как они представляют соседние районы (Бейоглу и Фатих). Клубы появились примерно в одно время («Касымпаше» 101 год), поэтому у противостояния давняя история. Его даже называют дерби Золотого рога, так как оба района расположены на берегу этого залива.

Явная вражда между двумя клубами восходит к началу 90-х, когда команды играли во втором дивизионе. Утверждалось, что во время матча 1990 года тогдашний президент «Касымпаши» Эрдоган Аслан расстегнул куртку и показал пистолет тренерам и болельщикам «Карагюмрюка».

В обоих сезонах после возвращения в Суперлигу «Фатих» опережал в таблице «Касымпашу». От Пирло ждут продления этой серии. Как минимум.

Фото: eastnews.ru/AA/ABACA/Abaca; Gettyimages.ru/Newpress; Instagram/andreapirlo21; sporx.com