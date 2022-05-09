Кто теперь поборется за Евро-2028 и 2032? Великобритания, Турция (уже 5 заявок мимо) и Италия, которой нужны стадионы

Россия вне гонки.

УЕФА ожидаемо отклонил заявки России на проведение Евро в 2028 и 2032 годах. Кто остался в гонке за эти турниры? Какие у кого шансы? И что там с форматом?

Разбираемся по порядку.

Теперь на каждый турнир осталось по два претендента.

• Евро-2028: Турция и совместная заявка Ирландии/Великобритании (Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс).

• Евро-2032: Турция и Италия.

Такой конкурс – стандартная история в наше время. На чемпионат Европы-2024 подали две заявки, на Евро-2016 – три. На Евро-2020 до его перехода на всеевропейский формат было два претендента.

Какой ближайший план? До 12 октября потенциальные хозяева Евро-2028 и Евро-2032 представят предварительное досье с городами и стадионами, а до 12 апреля 2023-го – окончательное. УЕФА сделает выбор в сентябре следующего года.

От хозяев потребуется минимум 10 арен:

• 1 стадион от 60 000 мест,

• 1 стадион (а желательно два) от 50 000 мест,

• 4 стадиона от 40 000 мест,

• 3 стадиона от 30 000 мест.

Британцы и ирландцы планировали подаваться на юбилейный ЧМ-2030. Смутила неопределенность ФИФА

В 2030 году планируется пышное событие – чемпионат мира, на котором отметят столетие первого такого турнира (история началась в Уругвае в 1930-м). Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс готовили совместную заявку, но в феврале объявили, что переориентируются на Евро-2028.

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем объяснил это нечетким планом ФИФА. Положение о выборе на 2030 год действительно еще не утверждено, так как Джанни Инфантино не оставляет надежд протолкнуть реформу о проведении ЧМ раз в два года. В этой ситуации Евро оказался для британцев более понятным и привлекательным вариантом.

Несмотря на плохую организацию финала Евро-2020, сотрудничество УЕФА и англичан укрепляется: этим летом «Уэмбли» примет Финалиссиму (своеобразный суперкубок между чемпионами Европы и Южной Америки), а на территории всей страны в июле пройдет чемпионат Европы среди женщин. Этот турнир, вероятно, станет самым популярным в истории женского Евро, там даже нацелились на 58-летний рекорд посещаемости мужского финала.

Какие британские стадионы могут принять Евро-2028? Очевидно, что финал заберет «Уэмбли». Наверняка матчи также достанутся 74-тысячному «Миллениуму» в Кардиффе, а также 52-тысячным «Хэмпден Парку» в Глазго (принимал Евро-2020) и «Авиве» в Дублине. От Северной Ирландии на проведение матчей может претендовать 31-тысячный «Кейсмент Парк», который сейчас на реконструкции и должен расшириться до 34,5 тысяч.

Основную часть, конечно, закроют английские стадионы. Пока неясно какие, но вот список городов, которые претендовали на ЧМ-2018: Бирмингем, Бристоль, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Милтон-Кинс, Ноттингем, Ньюкасл-апон-Тайн, Плимут, Сандерленд и Шеффилд.

Кстати, если не считать совместный Евро-2020, Англия принимала турнир лишь раз – в 1996 году. ЧМ не добирался до страны аж с 1966-го.

Ожидается, что на Евро-2028 впервые в истории турнира сыграют 32 команды. Если заявка Британии выиграет, то УЕФА получит головоломку: какой из пяти сборных-хозяек давать автоматическую путевку. По правилам УЕФА такую привилегию получают не больше двух команд. Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэль Муни заявил, что страны между собой уже согласовали концепцию попадания на турнир, но последнее слово за УЕФА.

Турция – главный неудачник заявочных кампаний. Подались уже на шестой Евро подряд

Турецкие власти очень хотят принять чемпионат Европы, но пока складывается не очень. Начали еще с Евро-2008, когда подали совместную заявку с Грецией. Затем Турция прорывалась отдельно – в 2012-м и 2016-м.

В следующий раз последовала тройная неудача. Сначала по традиции выдвинули заявку на Евро-2020, но отозвали ее, услышав планы УЕФА провести турнир по всему континенту. Турция сосредоточились на борьбе за Олимпиаду-2020, но, как мы знаем, проиграла Японии. Дальше – возврат к Евро-2020 и претензии на финал и полуфинал, но снова поражение – премиум-пакет полностью отдали «Уэмбли».

Следом – Евро-2024 и, как вы догадались, Турция снова проиграла, на этот раз Германии (4 голоса против 12 и одного воздержавшегося).

Впереди – новая попытка. На всякий случай Турция подала заявки сразу на два чемпионата – и на Евро-2028, и на Евро-2032. Однако и на этот раз у них очень сильные конкуренты.

По заявке Турции на Евро-2024 можно понять ее главные футбольные точки. Тогда подавались 9 городов и 10 арен. Все они построены относительно недавно:

• Стамбул: Олимпийский стадион Ататюрка (80 тысячную арену планировалось расширить до 92 тысяч, стадион открыт в 2002 году), «Тюрк Телеком Арена» (52-тысячный стадион «Галатасарая», 2011)

• Анкара: новый 65-тысячник на месте старой арены «19 мая»

• Анталья: хотели расширить 32-тысячник до 43-тысяч, 2015

• Бурса: 43-тысячная «Тимса Арена», 2015

• Газиантеп: 35-тысячный «Калион Стэдиум», 2017

• Измит: 35-тысячный «Коджаэли», 2018

• Конья: 42-тысячный «Конья», 2014

• Трабзон: 41-тысячный «Шенол Гюнеш», 2016

• Эскишехир: 35-тысячный стадион Ататюрка, 2016

Если не считать финалы еврокубков, то ранее Турция принимала лишь один крупный футбольный турнир – чемпионат мира U20 в 2013 году.

Италия подалась с 10-летним запасом – надеются подтянуть инфраструктуру

Итальянцы по два раза принимали Евро (1968, 1980) и ЧМ (1934, 1990). Однако последний крупный турнир проходил так давно (Рим на Евро-2020 не в счет), что большая часть футбольной инфраструктуры устарела.

Большинство арен построили еще в 1920-30-е годы. Да, некоторые основательно обновлялись, но давно – к ЧМ-1990. Отставание в инфраструктуре от конкурентов вынудило Италию корректировать планы – с Евро-2028 и ЧМ-2030 переключились на Евро-2032. Кстати, ради чемпионата мира Италия даже думала об объединении заявок с Саудовской Аравией.

Почему стадионы так запустили? Главные причины – бюрократическая волокита и недостаток финансирования. Домашний Евро – шанс резко все изменить, как это, например, произошло в России. Среди первых кандидатов на модернизацию – легендарный «Олимпико» в Риме, который уже принимал два финала Евро и решающий матч ЧМ. Здесь также прошли четыре игры Евро-2020, в том числе матч открытия.

«Милан» и «Интер» уже несколько лет организуют стройку нового «Сан Сиро», но пока бюрократические проволочки завели проект в тупик. Ранее ожидалось, что стадион сократят с 80 тысяч до 65 тысяч и откроют в 2027 году.

Среди крупных итальянских стадионов датой постройки выгодно отличается туринский «Альянц Стадиум», открытый в 2011 году. Арена «Ювентуса» вмещает 41 тысячу зрителей и имеет современную инфраструктуру.

Итальянский Евро невозможно представить без Неаполя, хотя 60-тысячный «Диего Армандо Марадона» нуждается в серьезной реконструкции.

Евро-1980 как раз принимали Рим, Милан, Турин и Неаполь – тогда четырех городов хватало. На ЧМ-1990 к ним присоединились Флоренция, Болонья, Генуя, Бари, Кальяри, Верона, Удине и Палермо. Похожий набор стоит ожидать и в 2032-м.

А кого хотите видеть хозяевами ближайших Евро вы?

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno, Matt Cardy, Ozan Kose/EuroFootball, Marco Rosi