Самый экологичный матч в истории: «Бетис» позаботился о форме, транспорте и даже мисках для шелухи от семечек

Фундаментальный подход.

«Бетис» продолжает доказывать, что в футболе зашел дальше всех в вопросе экологии. Испанский клуб участвует в климатических саммитах ООН, а теперь провел самый зеленый матч в истории. К игре с «Атлетиком» команда подготовила целую программу, чтобы приобщить максимум болельщиков к полезным идеям.

• Клуб сыграл в новом комплекте, полностью созданном из переработанных бутылок.

Поставщик формы Kappa использовал ткань местного производства, чтобы сократить выбросы при транспортировке. Выбрали специальный хлопок, чтобы исключить использование токсичных химикатов.

Представил такую форму, конечно, главный футбольный эколог Эктор Бельерин.

Во всех смыслах зеленый комплект продают ограниченным тиражом – по 66,12 евро.

• Перед матчем клуб также представил кроссовки Forever Green, изготовленные из переработанных и экологически чистых материалов людьми с ограниченными возможностями.

• Болельщикам предоставили возможность добраться на стадион на экологичном транспорте. «Бетис» договорился с местными компаниями, которые выдали фанатам промокод со скидкой на электрические велосипеды, мотоциклы и скутеры.

Стартап Ciclogreen (участник платформы устойчивого развития «Бетиса» Forever Green) разработал приложение, которое побудит фанатов ездить на работу безопасным для экологии способом. Участников программы будут поощрять регулярными встречами с игроками основного состава. Как бонус – розыгрыш формы и других клубных продуктов.

• Игроки обеих команд использовали на матче бутылки из переработанных материалов.

• На лестницах стадиона «Бенито Вильямарине» отображались сообщения с советами о том, как вести более экологичный образ жизни и заботиться о планете. На территории установили большое число контейнеров для раздельной сортировки мусора.

Пожалуй, самая необычная деталь – биоразлагаемые миски, чтобы фанаты могли утилизировать шелуху от семечек. Эти отходы позже будут преобразованы в компост (органическое удобрение).

• Перед игрой «Бетис» и «Атлетик» посадили дерево в знак содействия восстановлению лесов. 1 евро с каждого проданного билета уйдут на проект, через который реализуется посадка новых деревьев.

«Бетис» увлечен экологией несколько лет. Пересадил работников на электросамокаты и изучил свой углеродный след

«Бетис» (обычно крепкий середняк Ла Лиги, но сейчас идет в топ-4) плотно занялся вопросом экологии в сезоне-2018/19. Возможно, это связано с тем, что их президент Анхель Аро – гендиректор холдинга Wingenia, которому принадлежат компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, электроэнергетикой, торговлей энергией и другими подобными фирмами.

Что конкретно сделал «Бетис»: пересадил сотрудников на электросамокаты, поменял освещение на объектах, изучил свой углеродный след и первым среди клубов запартнерился с ООН. В октябре 2020-го клуб затеял самый масштабный проект, запустив платформу устойчивого развития Forever Green. В футболе такого еще никто не делал, поэтому инициативу запускали пышно – при участии правительства Испании, ООН и Ла Лиги, одним из спонсоров стал Amazon.

Forever Green объединяет компании, которые заботятся об окружающей среде или только собираются вписаться в этот процесс. Вместе они реализуют проекты, связанные с экологией, а платформа помогает увеличить охваты за счет популярности футбола. Только за год к Forever Green присоединились более 50 организаций (в том числе Ла Лига), а платформа провела более 50 мероприятий. По данным исследовательской компании Blinkfire, инициативы Forever Green набрали более миллиарда просмотров в 50 странах.

Недавно частью Forever Green стал «Зенит». В феврале клубы объявили о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago; instagram.com/realbetisbalompie