15 млрд евро за три года – президент «ПСЖ» добивает Суперлигу новым медиаконтрактом. Он главный союзник Чеферина

У них особые отношения.

Президент «ПСЖ» и председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) Нассер Аль-Хелайфи готовит телевизионную и маркетинговую сделку на 15 млрд евро для Лиги чемпионов.

Разбираемся, что это значит.

5 млрд евро в год за новый формат

В распоряжении The Times оказалось письмо, которое 10 февраля Аль-Хелайфи разослал более чем 240 участникам ECA. В нем обозначена ожидаемая стоимость трехлетнего соглашения (2024/27) – 5 млрд евро в год (рост на 40%).

Главная причина взлета – новый формат, который предусматривает больше матчей. С 2024 года групповой этап пройдет по швейцарской системе, а количество участников вырастет с 32 до 36.

Письмо финально подтвердило, что влияние Аль-Хелайфи на ключевые решения в европейском футболе только растет. ECA впервые занималась медиаправами вместе с УЕФА, катарский бизнесмен назвал это «тектоническим сдвигом в той роли, которую играют клубы».

«Это знаменует собой новый рассвет финансовой стабильности и возможностей для европейских клубов, поскольку способ коммерциализации наших клубных соревнований изменится, – заявил Аль-Хелаифи. – Благодаря тому, что клубы считаются равноправными партнерами УЕФА в этом процессе, мы максимизируем нашу общую ценность и сокращаем затраты. Мы прошли долгий путь к обеспечению финансовой стабильности и устойчивости, внедряя новые идеи, культуру и инновации.

ECA и УЕФА вместе добились большего, чем мы могли бы достичь порознь – и в результате весь европейский футбол стал сильнее. Горжусь тем, что ECA теперь занимает законное место в качестве центрального голоса, формирующего будущее европейского футбола».

Аль-Хелайфи помогал УЕФА разбить Суперлигу. Чеферин постоянно его благодарит (и советуется)

Союз УЕФА и босса «ПСЖ» серьезно окреп после того, как Аль-Хелайфи помог противостоять Суперлиге. Как едва ли не единственный из топовых менеджеров, не примкнувшим к мятежу, он сменил Андреа Аньелли на посту главы Ассоциации клубов.

Весной 2021-го президент УЕФА Александер Чеферин благодарил союзника: «Нассер, спасибо вам от всего сердца. Вы показали, что вы прекрасный человек». А вот его же декабрьская речь: «Хотел бы выразить свою благодарность президенту Нассеру Аль-Хелайфи. В это необычное для всех нас время он всегда сохранял ясность ума, сосредоточенность и позитивный взгляд на то, что необходимо сделать для улучшения ситуации в европейском футболе».

Недавно Чеферин признал, что советуется с катарцем по важным вопросам. «Я поднял эту тему с некоторыми президентами, в том числе с Нассером Аль-Хелайфи, и они поддерживают идею», – говорил он о возможном введении в Лиге чемпионов финала четырех.

Аль-Хелайфи называл идеологов мятежа сказочниками и неудачниками

То, на что некоторые только намекали, в декабре публично произнес президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Он упрекнул Чеферина в зависимости от Аль-Хелайфи: «Говоря о нашем выступлении в Лиге Европы, это отнимает очень много сил, но достойной компенсации за это нет. Обогащаются только структуры, то есть УЕФА. Мы создали Ассоциацию европейских клубов, но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках владельцев «ПСЖ». Он преклоняется перед силой Катара, их властью, их лоском».

Почти невозможно представить, что президент УЕФА теперь будет конфликтовать с Аль-Хелайфи. Перес, Лапорта и Аньелли все еще не отказались от идеи Суперлиги – и, кажется, только и ждут, когда союз Чеферина и Аль-Хелайфи ослабнет.

Впрочем, предпосылок к этому нет. Осенью катарец резко осудил идеологов мятежа:

«Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и «не-такой-уж-и-Суперлиге». Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках. Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили. Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед».

Руководители ECA и УЕФА считают, что новая сделка по медиаправам окончательно добьет Суперлигу. Посмотрим, успокоит ли это «Реал», «Барселону» и «Ювентус».

Фото: Gettyimages.ru/Xavier Laine / Contributor; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Marcel Engelbrecht/augenklick/firo Sportphoto