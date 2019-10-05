Весогонка бойцов – пытка. Вспоминаем, как мы провели 40 часов рядом с Магой Исмаиловым

От редакции: перед UFC 274, который пройдет в ночь на 8 мая, чемпион промоушена Чарльз Оливейра провалил взвешивание – всего на 200 граммов. За это его лишили титула, но поединок против Джастина Гейджи оставили в силе (если американец победит, то станет чемпионом, а если бразилец – пояс оставят вакантным). Чтобы чуть лучше представить, через что прошел Оливейра, вспоминаем репортаж Алексея Сафонова из 2019-го, когда мы провели 40 часов на весогонке с Магой Исмаиловым.

Еще ни от одного бойца я не слышал хорошие воспоминания про весогонку. Процесс максимально экстремальный для организма, нелюбимый спортсменами, но необходимый для единоборств. Цель – за пару дней до взвешивания вписаться в более легкую весовую категорию, после чего за сутки отъесться до былых размеров и в бою быть больше и сильнее соперника.

На весогонке люди мучаются, а иногда умирают – в 2015-м Ян Цзян Бин скончался перед турниром ONE Championship 35. С тех пор в азиатском промоушене запретили выступать в неестественных категориях, проводя взвешивание в день боя. В остальных местах, в том числе в UFC – взвешивание проходит за день до боя, в 8-10 утра, а церемониальное взвешивание (для болельщиков и медиа, на котором уже можно весить сколько угодно) – в районе 19:00.

Мне всегда хотелось увидеть, что же конкретно делают бойцы в это время, как переносят сгонку и что чувствуют после. Но почти никто не готов подпустить к себе в этот нервный момент.

Магомед Исмаилов, который дрался тогда с Артемом Фроловым, – исключение.

***

«Честно сказать, ты меня раздражаешь». Эта фраза Исмаилова заставила меня выключить телефон. Шли вторые сутки весогонки. Я приклеился к бойцу на отметке 89,9 кг, в то время как лимит весовой категории – 83,9 кг.

И сейчас, спустя 38 часов сушки, в 6:00 в гостинице, я увидел этот взгляд – почти стеклянный.

До взвешивания оставалось 2 часа. Я думал, что ничего жесткого уже не произойдет. Пока все резко не изменилось: Исмаилов стал вспыльчивым, настроение ему поднимали малиной, а последний килограмм – в виде пота – счищали с кожи пластиковой картой.

Все, что будет ниже – выполнено профессионалами. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях.

39 часов до взвешивания: Магомед мечтает о халяльном «Макдональдс» и хинкале

24 сентября, 17:00. Взвешивание перед боем с Артемом Фроловым состоится 26-го в 08:00. До этого момента у нас 39 часов.

Исмаилов появился в холле в спортивном костюме, бодрый, готовый к тренировке. По пути в зал мы забежали в ресторан. Магомед заказал кофе без молока: он хорошо разгоняет перед тренировкой и даже слегка поднимает тестостерон.

Мы спустились в раздевалку, Исмаилов сразу встал на весы – 89,9 кг. После этого медленно переоделся (футболка, треники, толстовка с капюшоном, носки и кросовки), сделал послеобеденный намаз, разогрелся тайской мазью и вышел в зал. Небольшая разминка на коврике: растяжка, скручивания, пресс. После этого 3 минуты на велотренажере, а затем – 10 минут беговой дорожки и кулинарный монолог.

– Знаешь, было время, меня называли Биг Мага. Знаешь, почему? Я однажды рекорд поставил, съел 7,5 Биг Маков. Мне было очень плохо. С тех пор, как я понял, что для меня это недозволенная еда, я в «Макдональдсе» не ем. Но в Марокко он халяльный! Там от души поел. Но вот если бы мы о хинкале говорили, о чудо… Тогда, возможно, я и пустил бы слезу. Там я заслуженный мастер спорта.

Магомед забинтовал руки не сходя с дорожки, после чего провел легкую тренировку: 4 раунда по 5 минут боксировал на лапах. Во время минутного отдыха Исмаилов делал несколько глотков теплой воды, всего за тренировку ушло меньше полбутылки.

После такого весы показали 88,4 кг. Теплая одежда была насквозь мокрая.

– В воскресенье я проснулся и подумал, что надо съесть одно мороженое. Психологически успокоиться. Одно ведь не повредит, его растянуть можно. За одним мороженым залетело еще 6-7 штук. И все я так растягивал! Думал: что я натворил?! Потом срочно пить чай, главное – не заболеть. Скоро обмажусь мороженым! – сказал Магомед после душа. И поцеловал экран телефона, на котором была углеводная башня: блинчики с нутеллой, ягодами etc.

15 часов до взвешивания: объясняем, зачем нужны пластиковые карточки в бане

25 сентября я приехал в гостиницу тоже к 17:00. Магомед был уже в зале, в том же виде, но снимать запретил: отрабатывал комбинации к бою с Артемом Фроловым. Тренировка длилась не больше часа, после чего Исмаилов в одежде пошел в сауну, раздевшись только в парной.

Он вышел через 15 минут, обливаясь потом. Секунданты счищали влагу с кожи пластиковой картой, освобождая поры.

– Как я понимаю, карточка нужна, чтобы вода не впитывалась заново.

Исмаилову принесли половину бумажного стаканчика прохладной воды.

– Вы просто не представляете, какая она вкусная. Ценность воды измеряется ее отсутствием. Она будет дороже бриллиантов и золота, если ее мало. Вода – милость Всевышнего.

Исмаилов потел еще минут 20. Вода выходила, секунданты убирали ее, и так заново. В это время вокруг творился какой-то ад. Небольшой предбанник был наполнен бойцами, которые гоняли вес. Кто-то лежал, завернутый в полотенца и одеяла: в таком режиме потеешь в разы жестче. Кто-то с трудом выползал из сауны, садился, а пока с него сгребали воду – облизывал кубик льда, чтобы хоть как-то утолять жажду.

Вскоре Исмаилов тоже завернулся в полотенца и сказал: «Сваливаем отсюда». До взвешивания оставалось примерно 12 часов, все было окей: где-то полтора лишних кг, вменяемое состояние и полное спокойствие.

Мы договорились встретиться у зала в 5-6 утра.

Час до взвешивания: момент, когда раздражение накопилось

Магомед вышел из лифта где-то в 06:30.

– Как прошла ночь?

– В бреду немного, но спал. Сейчас добьем вес.

На весах высветилось – 85,1 кг.

Исмаилов достал специальную мазь, которая расширяет поры, чтобы было легче гонять. Пока секунданты наносили ее на спину, Магомед без намека на улыбку заявил, что я его раздражаю. Но вскоре чуть смягчился.

– Меня все раздражает сейчас, на самом деле.

После мази он надел футболку, костюм-сауну (штаны и кофта, которые вообще не пропускают влагу и воздух), толстовку с капюшоном и шапку. Забинтовался и пошел на тренировку, а секунданты помыли немного малины. Одна ягодка подняла настроение. Оказывается, так подкармливать во время весогонки можно.

«Улучшается потовыделение, кровь лучше бежит. Организм получает дополнительный источник энергии», – объяснил Мохаммед, секундант Исмаилова, такую роскошь.

Боец слегка прогрелся на беговой дорожке, потом немного поработал по лапам и пошел в сауну.

Исмаилов сел в предбаннике и раскачивался из стороны в сторону. В этот момент я понял, что, кажется, беззаботная сгонка закончилась. Речь Исмаилова стала гораздо медленной, а взгляд потерянный.

– Остался один поход в баню, и мы войдем в лимит. Но, по-моему, я уже в весе. У меня такое чувство, – сказал Исмаилов, снимая с себя костюм-сауну. Пот уже не лился градом, а выходил постепенно – в организме оставалось все меньше воды. Секунданты с карточками были тут как тут. В итоге Исмаилов сидел в сауне с полотенцем на голове, с него соскребали пот, а через минут 30 он встал на весы – 84,6 кг.

Взвешивание: перевес на 50 грамм, крики и сгонка под одеялом

Магомед оделся и вся команда пошла на официальное взвешивание.

– Что, пойдем, братья? Неужели это все? Неужели я сейчас взвешусь и все? Немного пессимизма все равно присутствует, – сказал Исмаилов по дороге к лифту. Всю дорогу – с 1-го этажа по 11-й – он хотя бы немного шутил и слегка улыбался.

В комнату для взвешивания Исмаилов ворвался бодро. Всем кинул салам, разделся и прикинул на официальных весах – 84,550. После этого ушел в номер, там немного полежал под одеялом и еще слегка пропотел. Вернулся со словами: «Думаю, я в норме».

А дальше началось то самое паническое состояние, которого не ждали. Магомед встал на весы при комиссии и показал 84,450 (100 грамм плавно сгорели от последствий сауны). Учитывая официальную весовую категорию (83,9 кг) и допустимый провес (0,5 кг), у бойца были лишние 50 грамм. Команда попыталась убрать их на выдохе. Один из лайфхаков: набираешь воздуха в легкие, полностью выдыхаешь, как раз сбрасывая таким образом грамм 100-150. Не вышло. Исмаилов оделся и ушел бегать трусцой по коридору отеля, но уже в отвратительном настроении.

Секунданты последовали за ним, но он психовал и кричал на них. В какой-то момент на весь 11-й этаж отеля послышалось: «Ради Аллаха, оставьте меня!». Ситуация усугубилась, потому что Магомед перестал реагировать на желание команды помочь. Тренер пытался донести до Исмаилова, что нужно сделать, но тот не слышал и только нервничал.

Психанув в очередной раз, Магомед опять ушел в номер. Ему только успели крикнуть вслед, чтобы в одежде полежал под одеялом. Он вернулся минут через 15 и пошел к весам.

Те по-прежнему показывали 84,450, а Исмаилов кричал, что они говняные. Но в самый раскаленный момент у Магомеда все-таки получилось выдохнуть так, чтобы эти несчастные 50 грамм исчезли. Атлетическая комиссия зафиксировала допустимый лимит – 84,4 кг. Исмаилов – в весе!

Теперь выдохнули все. Боец почти сразу ушел в номер.

В следующий раз я увидел его через час. В столовой.

После взвешивания: рисовая каша на молоке, блины с ягодами и 100 тысяч рублей диетологу

– Я тебя не видел где-то час. Что ты все это время делал в номере? Просто лежал?

– Кушал и пил, – сказал Исмаилов с хитрющей улыбкой. – Вкусняшки всякие, сладости, углеводы.

Магомед позвонил диетологу и набрал еды: рисовую кашу на молоке, блины, вафли и варенье с лесными ягодами.

– Я в деле! Это просто кайф! Когда можно кушать – каааайф! Никогда еда еще не была такой вкусной.

– Скажу честно, пару раз мне было стремно находиться рядом с тобой.

– Любой спортсмен очень эмоциональный в этот период. Это неизбежно.

– В таком состоянии ты мог выхватить у меня телефон и разбить его?

– Думаю, нет. Причинить какой-то ущерб – нет. Наехать, покричать – да. «Убери нахрен телефон, ты че моросишь?!» Но ни в коем случае не оскорбил бы. Вот ты в первый раз с этим столкнулся, тебе было непривычно. А кто из моей команды, все это знают, просто молча отворачиваются и не реагируют.

– У тебя были моменты, когда не помнишь, что происходило?

– Нет. Никогда не было. Вот если бы в 77 кг гонял, такие проблемы возникли бы.

– Сколько ты сейчас гонял в общей сложности?

– 13 кг согнал, последние 6 при тебе. До этого диета.

– До боя – больше суток. Что будешь делать?

– Сейчас восстанавливаем сахар. На обед сложные углеводы, будем кушать.

– Многие восстанавливаются с помощью капельниц. Почему?

– Если вы много гоняете, то капельницы необходимы. Ингредиенты – физраствор, глюкоза, езафосфина (для увеличения внутриклеточного запаса богатых энергией соединений – Sports.ru), неотон (для адаптации к экстремальным физическим нагрузкам, сердечно-сосудистый препарат – Sports.ru). Для меня эта практика в прошлом. Все нужные вещества я могу получить естественным путем, а не вливать в себя полчаса капельницу. Я отказался от них, потому что в бою с Владимиром Минеевым (октябрь 2018-го, завершился вничью – Sports.ru) сильно затек. Препараты задерживают воду.

– Тебя все это время вел диетолог?

– Да. Но условия были не жесткие.

– Сколько стоит хороший диетолог? За месяц 100 тысяч рублей оставлю?

– Чуть больше. Хочешь хорошего диетолога – плати.

– Сколько ты будешь весить к бою?

– Приблизительно 90 кг. Все это я накину только едой – уверенно.

***

27 сентября 2019-го Магомед Исмаилов подрался с Артемом Фроловым на ACA 99. В течение трех суток вес Исмаилова прыгал с 90 кг до 84 кг и снова до 90 кг. Весогонка – одно из самых жестких явлений в MMA. Зачем она нужна? Чтобы вписаться в более легкую весовую категорию, а во время боя быть больше и сильнее. Мы правда не рекомендуем вам ставить такие эксперименты над собой.

0:20 – Тренировка (39 часов до взвешивания) – вес 89,9 кг

01:00 – Обсуждение Биг Маков на беговой дорожке

02:20 – 16 часов до взвешивания, мечта о панкейке

02:57 – Зачем нужны пластиковые карточки на весогонке

03:45 – Специальная мазь для весогонки. Сафонов раздражает Магу

04:05 – Костюм-сауна и малина для настроения

05:25 – Взвешивание

06:39 – Дорвались до столовой!

07:30 – Самое вкусное интервью.

Мага Исмаилов – новая звезда российских MMA. Раньше он спал в машине и получал за бой 12 тысяч рублей