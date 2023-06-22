Отказался от всех поясов и отписался от Роналду.

В сентябре-2022 Геннадий Головкин проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей. Позже появились слухи, что 41-летний Головкин завершил карьеру, но официальных заявлений не было.

После этого он снизил медийную активность. Чем Головкин занимался последний год?

Головкин отказался от всех титулов чемпиона мира, но еще не завершил карьеру. Кажется, он может провести бой в Казахстане

Сейчас Геннадию Головкину 41 год. После поражения от Альвареса он совсем пропал из соцсетей, отписался в инстаграме от Криштиану Роналду и опубликовал там только пять постов – в одном из них поздравил казахстанцев с Днем Республики.

К июню-2023 Головкин отказался от всех титулов чемпиона мира – последним был пояс IBO. При этом не объявлял о завершении карьеры, хотя о таком сценарии говорил Оскар Де Ла Хойя. Возможно, Головкин планирует провести прощальный бой в Казахстане. Потенциальный соперник – Джон Райдер, который готов подраться на чужой территории.

Генеральный секретарь Казахстанской федерации профессионального бокса Болат Манкенов высказался: «Если взять с коммерческой стороны, то не знаю, насколько это выгодно. Ведь здесь основной доход идет от платной трансляции, а у нас есть разница во времени. Возможно, команда Головкина решила провести прощальный бой на родине.

Но опять-таки, официального подтверждения не было. Может, это очередной маркетинговый ход. Это было бы интересно всем казахстанцам. Но такой бой потребует серьезных затрат. Если команды решат подраться в Казахстане, то почему бы нет? Это было бы здорово».

Промоутер Том Леффлер говорил, что Головкин может вернуться на ринг летом, а другой промоутер Эдди Хирн отметил его большие финансовые запросы: «Я не общался с ним слишком подробно о его карьере. Но у меня сложилось впечатление, что он хочет драться дальше. Думаю, в суперсреднем весе. Он слишком долго проводил бои категорией ниже».

Де Ла Хойя говорил о переговорах с Головкиным по бою с Мунгуйей. Но поединок с Берлангой может принести $15 млн

По итогам 2022-го WBC номинировал третий поединок Головкина и Альвареса на «Бой года», а The Ring включил сразу два боя Головкина в номинацию «Событие года» – против Канело и Риото Мураты. После поражения от Альвареса Головкин ни разу не высказался о карьере и возвращении на ринг, но остается актуальным для других соперников.

В марте Оскар Де Ла Хойя рассказал, что они ведут переговоры с ним по бою с Хайме Мунгуйей. При этом наиболее выгодным для Головкина может стать поединок Эдгаром Берлангой – по информации журналиста Аурелио Морено, возможный гонорар – $15 млн.

«Да, Головкин – гораздо более громкое имя. Вопрос в том, будет ли он снова драться? Головкин бьет сильнее [чем Хайме Мунгия]. Думаю, он лучший боец – просто старше. Мне кажется, что это больше не лучшая версия Головкина, но он по‑прежнему отличный боец», – отметил промоутер Эдди Хирн.

Сам Берланга прокомментировал возможное проведение поединка: «Это будет безумие. Клянусь богом, я хочу этого боя. Прямо сейчас чувствую, что могу сражаться с GGG и победить его».

Головкин взял паузу ради семьи, а летом вернулся в Казахстан из США

В марте-2023 тренер Головкина Джонатон Бэнкс рассказал, что тот взял паузу, чтобы больше заниматься семьей: «Прямо сейчас Геннадий наслаждается временем с семьей, потому что многие люди, посвятившие себя спорту, упускают драгоценное время, которое могли бы провести с близкими».

В 2010 году Головкин переехал в США и жил в Южной Каролине. По информации инсайдера Дэна Рафаэля, зимой он переехал на юг штата Флорида. Уже в июле Головкин приехал в Казахстан и опубликовал фото застолья с бешбармаком: «За Дастарханом! Хорошо дома! Дом милый дом!»

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier