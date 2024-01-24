Смоченные газировкой подошвы и большие мячи: как в России начинался мини-футбол
Первый официальный чемпионат СССР по мини-футболу прошел в 1991 году. Он же стал последним.
Как вообще появился футбол в залах?
Временем зарождения футзала как игры можно считать двадцатые и тридцатые годы XX века – постарались латиноамериканцы, в особенности бразильцы и уругвайцы. Бразильцы стали первыми, кто в принципе начал периодически играть в футбол в зале. Но большого значения этому не придавали, воспринимая эти занятия как возможность разнообразить упражнения. Отцом футзала считается уругваец Хуан Карлос Сериани – преподаватель из Монтевидео – он решил, что детям и молодежи нужна новая, более динамичная игра. И разработал футбол в зале как отдельный вид спорта, близкий к его современному виду. Вскоре уругвайцы создали и первые официальные правила.
А спустя сто лет мини-футбол – это полноценный крутой спорт. Лучшие матчи России теперь показывает Кинопоиск – смотрите трансляции кубка страны в отличном качестве.
В шестидесятые годы футзалом прониклись и в Европе, в то время как в Южной Америке появилась организация Confederación Sudamericana de Futsal. Южная Америка долгое время шла на опережение: в 1971 году появилась первая международная федерация футзала – FIFUSA. В то время как в Европе только-только проводились первые матчи сборных.
К концу семидесятых матчи между национальными командами, в том числе европейскими, перестали быть чем-то особенным. Вполне логично, что в 1982 году FIFUSA организовала первый чемпионат мира по футболу в залах, который выиграли хозяева – сборная Бразилии. В 1985 году бразильцы взяли трофей во второй раз.
Соревнования прошли неплохо, поэтому к моменту проведения третьего турнира на горизонте маячила FIFA. Во-первых, с вопросом: «А кто это тут зовется футболом, а в FIFA не состоит?» Во-вторых, с предложением о слиянии. С учетом разницы в масштабах организаций – поглощении.
FIFUSA отказала. FIFA в ответ провела собственный чемпионат мира. К тому же добавив изменений в существовавшие тогда правила. Поэтому в 1988 году состоялся третий чемпионат мира по футзалу по версии FIFUSA, а в 1989 – первый по версии FIFA.
С тех пор две эти организации так и не пришли к общему знаменателю – и не пытаются. И до сих пор в мире существуют две версии футзала с двумя чемпионатами мира. При этом вариант более могущественной FIFA явно доминирует.
Как мини-футбол зарождался в СССР
В Советский Союз футбол в залах проник почти тогда же, когда и в первые страны Европы – в конце пятидесятых. Но отдельным видом спорта не считался. Матчи ветеранов, любительские соревнования и даже периодические участия в международных матчах – пожалуйста. Но в целом отношение было как к прикладному занятию для развития навыков футболистов.
По словам почетного президента Ассоциации мини-футбола России Семена Андреева, в 1980-е президент FIFA Жоао Авеланж начал обращать внимание членов организации на важность развития футзала в мире. Что, как мы помним, прекрасно стыкуется с попытками FIFA взять его под контроль. Советский Союз тоже намек понял. И принялся за работу.
Сам Андреев в это время возглавлял «Отдел подготовки резервов Управления футбола Спорткомитета СССР». А раз футзал за отдельный вид спорта не считается, то именно его структуре и поручили развивать футзал в Союзе. А в 1989 году был создан комитет по мини-футболу.
И первый чемпионат СССР случился. Для начала неофициальный. В 1990 году. Чемпионом тогда стал «Сигнал» из Обнинска. А в 1991 году состоялось сразу два знаковых события. Хронологически второе из них – международный дебют сборной СССР.
На международной арене советская сборная дебютировала неофициальным турниром в Италии. В оппонентах значились хозяева и сборная Венгрии. Соперники смотрели на них как на диковинку. К тому же, сами сборники еще толком не понимали собственный уровень.
Голкипер той команды Виктор Владющенков впоследствии вспоминал, что мини-футбол был для членов сборной СССР загадкой. И зачастую воспринимался игрой в «дыр-дыр».
А автор первого гола в истории сборной Андрей Бабошкин считает, что залогом успеха стал настрой. Игроков переполняли эмоции и на каждый матч они выходили как на финал, в то время как соперники относились к советской команде с недооценкой.
Дебют у команды вышел что надо – сходу победа. Венгров разгромили 6:2, а Италию переиграли в тяжелой борьбе 5:4. Есть первый титул!
Другим важным событием, конечно, стало проведение первого чемпионата Советского Союза по футзалу. Благодаря ему и удалось быстро собрать боеспособную сборную: все лучшие проявили себя только что.
Условия первого чемпионата: проблемы с залами и инвентарь из большого футбола
Чемпионат Советского Союза проходил в непривычном сейчас туровом режиме. Команды собирались дважды. В первый раз в конце января – начале февраля 1991 года. В эти сроки состоялись зональные турниры в Кишиневе, Днепропетровске и Ростове-на-Дону. По две лучшие команды из каждой зоны отбирались в финальную часть чемпионата. Финалы прошли в марте в Кишиневе.
Казалось бы, всего три места, но и с ними было непросто. В ту пору, как и все ранние девяностые, материально-техническая база была слабой. По воспоминаниям игрока сборной СССР Александра Верижникова, первый раз мяч-четверку они увидели на турнире европейских чемпионов. То есть уже после розыгрыша чемпионата СССР, который игрался обычным футбольным мячом.
Но если мячи в Россию в итоге завезли, то гораздо дольше решалась проблема с залами. Не все были чистые, во многих давно не делался ремонт, да и покрытие подходило для игры в футзал далеко не в каждом.
То же самое было и с обувью. Профессиональной обуви не существовало, поэтому команды сами придумывали способы, как сделать контакт с поверхностью покрытия более стойким: смазывать подошвы пропитанной в газировке тряпкой. Способ оказался живучим – так до сих пор делают многие любители, хотя залам с хорошим покрытием это лишь вредит.
Повезло лишь с формой. Никакой особой экипировки не требовалось, поэтому команды просто брали комплекты из большого футбола.
Трансляций матчей первого розыгрыша чемпионата СССР не было. Во времена, когда интернет еще не получил широкого распространения, болельщики могли видеть по телевизору лишь ключевые матчи сборной России и избранные игры чемпионата.
Современному зрителю повезло гораздо больше. Сейчас мини-футбол зачастую смотрят в интернете. А игры Кубка России можно увидеть в высоком качестве на Кинопоиске.
Игроки и тактическая база
Никаких воспитанников футзальных школ, разумеется, еще не было. Основную массу игроков составили либо футболисты-ветераны, недавно закончившие карьеру, либо более молодые игроки, бьющиеся за возможность быть профессионалом (зарабатывать только футболом) и решившие испытать себя в новом виде спорта, где гораздо проще засветиться. Получалось не у всех.
Никаких канонов тактики футзала еще не существовало. Каждая команда играла так, как ей казалось правильным. Обычно все сводилось к строгости в обороне и ставке на индивидуальные качества игроков в атаке.
Итоги чемпионата
К шести клубам после первого этапа без отбора добавились чемпион неофициального первенства 1990 года «Спутник» и его серебряный призер «Маяк» (Таллин). Неофициальные топы не опозорились, но и к успеху не пришли.
Победил московский клуб «КСМ-24» (Комбинат строительных материалов-24). В дальнейшем эта команда выступала и в чемпионатах России. Большинство, наверное, помнит ее как «ГКИ-Газпром» – мастеровитую команду, бившуюся за медали чемпионата России в каждом сезоне вплоть до распада в конце сезона-2001/02: тогда они завоевали серебро, в 1/4 финала ссадив с чемпионской гонки саму «Дину». В 1991 году никакой «Дины» еще не было, а «КСМ-24» выиграл единственное золото.
Достижения остальных призеров более скромны. «Металлург» из Алдана, несмотря на явный успех, так и остался в футболе. Но продержался до 1994 года, после чего был реорганизован. А кишиневский клуб «Агрос-Интекс» демонстрирует нам перспективу, которой обладал молдавский футзал, но так и не сумел воспользоваться.
В декабре 1991 года успели провести еще Кубок СССР, который выиграл «Механизатор». Ну,а следующий розыгрыш чемпионата проходил уже в рамках СНГ.
Герои чемпионата
Практически все главные герои чемпионата СССР остались с нами надолго. И каждого можно назвать легендой российского футзала.
Семен Андреев
Отец-основатель российского мини-футбола, главный тренер сборных СССР, СНГ и России, президент Ассоциации мини-футбола России, а далее ее почетный президент. Самое влиятельное лицо в истории российского футзала.
В начале 90-х он был энтузиастом, который с нуля тащит развитие молодого вида спорта. Спустя годы к портрету добавились неоднозначные эпизоды: у части любителей футзала появились претензии к АМФР. Основная суть которых сводилась к тому, что руководство Ассоциации накладывало на команды слишком высокую финансовую нагрузку. В результате в 2022 году клубы сильнейшей лиги страны создали Суперлигу, которая напрямую АМФР не подчиняется.
Достается даже слову «мини-футбол», которое нравится далеко не всем зрителям. Все же немного обидно, когда самостоятельный вид спорта называют в честь другого вида («футболом»), да еще и намекают на его незначительность («мини»). Но здесь надо понять, что на момент официального появления игры в России она и была придатком футбола.
Виктор Владющенков
Футбольным болельщикам Виктор Владющенков может быть известен как один из вратарей футбольного «Спартака» в 1976 и 1977 годах. То есть в тот самый период, когда клуб сначала покинул Высшую лигу СССР, а затем триумфально вернулся. А еще как легенда волгоградского «Ротора», где провел значительную часть карьеры.
В футзал Виктор пришел как играющий тренер «КСМ-24». Не слишком высокий для футбольного вратаря (около 180 см), в футзал он вписался просто отлично. Именно Владющенков был стражем ворот сборной СССР во время ее триумфальной поездки в Италию.
1991 год стал для него вершиной капитан, игрок и тренер чемпиона страны.
Через сезон Виктор завершил игровую карьеру и стал вполне успешным тренером и спортивным директором. Помимо «КСМ-24» поработав в «Дине», ЦСКА, «Спартак-Щелково», КПРФ и «Норильском никеле». Скончался в 2002 году в возрасте 70 лет.
Сергей Козлов
Изначально в футзал молодого банкира Сергея Козлова привел директор УСК «Чертаново» Борис Шевернев, попросил поддержать новый вид спорта. Воспитанник «Чертаново» Козлов согласился. И первый чемпионат СССР проходил именно при его поддержке.
Уже к чемпионату СНГ 1992 года Сергей успел осознать, что влюбился в новый вид спорта и создал клуб «Дина». Клуб назвал в честь жены, но сказалась и любовь к «Динамо». Команда сходу выиграла чемпионат СНГ. А затем еще 8 чемпионатов России. «Дина» – второй по количеству чемпионств клуб в истории России, уступающий лишь «Динамо».
С 2018 года И.С.К. «Дина» на профессиональном уровне не представлен. Но вполне может быть, что некоторые болельщики, не пристально следящие за видом спорта, до сих пор считают, что где-то там есть такая «Дина» Козлова, выигрывающая всех и вся.
Константин Еременко
Португальцы считают сильнейшим в истории Рикардиньо, бразильцы – Фалкао, лидер непобедимой Бразилии 90-х Мануэл Тобиас признавал, что считает сильнейшим в истории себя. Кто-то из испанцев, возможно, считает таковым Даниэла. А на постсоветском пространстве самой популярной кандидатурой будет Константин Еременко.
Константин прославился крайней стабильностью как бомбардир. Характер игрока не был простым и покладистым, но он компенсировал это лидерскими качествами и умением в ключевые моменты не растворяться на поле, а брать инициативу на себя.
Блеснуть способностью забивать у Константина получилось уже в первом розыгрыше чемпионата. Константин наколотил 14 мячей за днепропетровский «Механизатор», став вторым бомбардиром первенства. Уже в 1991 году он окажется в «Дине», став главным символом ее доминации. Восьмикратно лучшим бомбардиром чемпионата России, а также трижды лучшим игроком сезона. И чемпионом Европы 1999 года в составе сборной России.
Ближе к концу карьеры у Константина выявили проблемы с сердцем. Но игрок желал продолжить выступать на высоком уровне, что даже привело к разногласиям с руководством. В результате все же завершил карьеру в 2001 году.
По окончанию карьеры нашел себя в государственной деятельности, а также стал президентом «Динамо» – нового клуба-доминанта российского футзала. Продолжал играть в футбол просто для себя, с ветеранами. Скончался в 2010 году в возрасте 39 лет. Константину стало плохо во время одной из таких игр.
Александр Верижников
Главная звезда первого розыгрыша чемпионата СССР. Чемпион, лучший бомбардир соревнования и лидер «КСМ-24». Как и Еременко, Верижников – игрок с сильными лидерскими задатками. Не зря именно он был капитаном сборной России во время победного для нее Евро-99. Из ключевых качеств Александра выделялось его умение сильно играть на обеих сторонах площадки.
В начале девяностых Александр долго не мог сделать выбор между футболом и футзалом, играя в футбол в Финляндии, а в футзал – в России за «КСМ-24». И почти сделал окончательный выбор в пользу футбола, но отговорил Сергей Козлов, убедивший выступать за «Дину».
Александр трижды признавался лучшим игроком сезона в России. Подобным достижением могут похвастаться только Владислав Шаяхметов, Константин Еременко и Робиньо – футзалисты невероятной силы на пике карьеры. После завершения Александр остался в «Дине», найдя себя в роли спортивного директора и тренера.
Фото: FAF Australian Futsal; Ассоциация мини-футбола России; rusfutsal.ru; И.С.К Дина; Пять на Пять
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