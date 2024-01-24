Смоченные газировкой подошвы и большие мячи: как в России начинался мини-футбол

Первый официальный чемпионат СССР по мини-футболу прошел в 1991 году. Он же стал последним.

Как вообще появился футбол в залах?

Временем зарождения футзала как игры можно считать двадцатые и тридцатые годы XX века – постарались латиноамериканцы, в особенности бразильцы и уругвайцы. Бразильцы стали первыми, кто в принципе начал периодически играть в футбол в зале. Но большого значения этому не придавали, воспринимая эти занятия как возможность разнообразить упражнения. Отцом футзала считается уругваец Хуан Карлос Сериани – преподаватель из Монтевидео – он решил, что детям и молодежи нужна новая, более динамичная игра. И разработал футбол в зале как отдельный вид спорта, близкий к его современному виду. Вскоре уругвайцы создали и первые официальные правила.

А спустя сто лет мини-футбол – это полноценный крутой спорт. Лучшие матчи России теперь показывает Кинопоиск – смотрите трансляции кубка страны в отличном качестве.

В шестидесятые годы футзалом прониклись и в Европе, в то время как в Южной Америке появилась организация Confederación Sudamericana de Futsal. Южная Америка долгое время шла на опережение: в 1971 году появилась первая международная федерация футзала – FIFUSA. В то время как в Европе только-только проводились первые матчи сборных.

К концу семидесятых матчи между национальными командами, в том числе европейскими, перестали быть чем-то особенным. Вполне логично, что в 1982 году FIFUSA организовала первый чемпионат мира по футболу в залах, который выиграли хозяева – сборная Бразилии. В 1985 году бразильцы взяли трофей во второй раз.

Кадры с чемпионата мира FIFUSA 1982 года

Соревнования прошли неплохо, поэтому к моменту проведения третьего турнира на горизонте маячила FIFA. Во-первых, с вопросом: «А кто это тут зовется футболом, а в FIFA не состоит?» Во-вторых, с предложением о слиянии. С учетом разницы в масштабах организаций – поглощении.

FIFUSA отказала. FIFA в ответ провела собственный чемпионат мира. К тому же добавив изменений в существовавшие тогда правила. Поэтому в 1988 году состоялся третий чемпионат мира по футзалу по версии FIFUSA, а в 1989 – первый по версии FIFA.

С тех пор две эти организации так и не пришли к общему знаменателю – и не пытаются. И до сих пор в мире существуют две версии футзала с двумя чемпионатами мира. При этом вариант более могущественной FIFA явно доминирует.

Как мини-футбол зарождался в СССР

Один из первых составов сборной СССР

В Советский Союз футбол в залах проник почти тогда же, когда и в первые страны Европы – в конце пятидесятых. Но отдельным видом спорта не считался. Матчи ветеранов, любительские соревнования и даже периодические участия в международных матчах – пожалуйста. Но в целом отношение было как к прикладному занятию для развития навыков футболистов.

По словам почетного президента Ассоциации мини-футбола России Семена Андреева, в 1980-е президент FIFA Жоао Авеланж начал обращать внимание членов организации на важность развития футзала в мире. Что, как мы помним, прекрасно стыкуется с попытками FIFA взять его под контроль. Советский Союз тоже намек понял. И принялся за работу.

Сам Андреев в это время возглавлял «Отдел подготовки резервов Управления футбола Спорткомитета СССР». А раз футзал за отдельный вид спорта не считается, то именно его структуре и поручили развивать футзал в Союзе. А в 1989 году был создан комитет по мини-футболу.

И первый чемпионат СССР случился. Для начала неофициальный. В 1990 году. Чемпионом тогда стал «Сигнал» из Обнинска. А в 1991 году состоялось сразу два знаковых события. Хронологически второе из них – международный дебют сборной СССР.

На международной арене советская сборная дебютировала неофициальным турниром в Италии. В оппонентах значились хозяева и сборная Венгрии. Соперники смотрели на них как на диковинку. К тому же, сами сборники еще толком не понимали собственный уровень.

Голкипер той команды Виктор Владющенков впоследствии вспоминал, что мини-футбол был для членов сборной СССР загадкой. И зачастую воспринимался игрой в «дыр-дыр».

А автор первого гола в истории сборной Андрей Бабошкин считает, что залогом успеха стал настрой. Игроков переполняли эмоции и на каждый матч они выходили как на финал, в то время как соперники относились к советской команде с недооценкой.

Дебют у команды вышел что надо – сходу победа. Венгров разгромили 6:2, а Италию переиграли в тяжелой борьбе 5:4. Есть первый титул!

апрель 1991, сборная СССР – победитель турнира в г.Агриженто, Италия

Другим важным событием, конечно, стало проведение первого чемпионата Советского Союза по футзалу. Благодаря ему и удалось быстро собрать боеспособную сборную: все лучшие проявили себя только что.

Условия первого чемпионата: проблемы с залами и инвентарь из большого футбола

Чемпионат Советского Союза проходил в непривычном сейчас туровом режиме. Команды собирались дважды. В первый раз в конце января – начале февраля 1991 года. В эти сроки состоялись зональные турниры в Кишиневе, Днепропетровске и Ростове-на-Дону. По две лучшие команды из каждой зоны отбирались в финальную часть чемпионата. Финалы прошли в марте в Кишиневе.

Казалось бы, всего три места, но и с ними было непросто. В ту пору, как и все ранние девяностые, материально-техническая база была слабой. По воспоминаниям игрока сборной СССР Александра Верижникова, первый раз мяч-четверку они увидели на турнире европейских чемпионов. То есть уже после розыгрыша чемпионата СССР, который игрался обычным футбольным мячом.

Итоги зональных турниров в Кишиневе и Днепропетровске

Но если мячи в Россию в итоге завезли, то гораздо дольше решалась проблема с залами. Не все были чистые, во многих давно не делался ремонт, да и покрытие подходило для игры в футзал далеко не в каждом.

То же самое было и с обувью. Профессиональной обуви не существовало, поэтому команды сами придумывали способы, как сделать контакт с поверхностью покрытия более стойким: смазывать подошвы пропитанной в газировке тряпкой. Способ оказался живучим – так до сих пор делают многие любители, хотя залам с хорошим покрытием это лишь вредит.

Повезло лишь с формой. Никакой особой экипировки не требовалось, поэтому команды просто брали комплекты из большого футбола.

Итоги зонального турнира в Ростове-на-Дону

Трансляций матчей первого розыгрыша чемпионата СССР не было. Во времена, когда интернет еще не получил широкого распространения, болельщики могли видеть по телевизору лишь ключевые матчи сборной России и избранные игры чемпионата.

Современному зрителю повезло гораздо больше. Сейчас мини-футбол зачастую смотрят в интернете. А игры Кубка России можно увидеть в высоком качестве на Кинопоиске.

Игроки и тактическая база

Никаких воспитанников футзальных школ, разумеется, еще не было. Основную массу игроков составили либо футболисты-ветераны, недавно закончившие карьеру, либо более молодые игроки, бьющиеся за возможность быть профессионалом (зарабатывать только футболом) и решившие испытать себя в новом виде спорта, где гораздо проще засветиться. Получалось не у всех.

Никаких канонов тактики футзала еще не существовало. Каждая команда играла так, как ей казалось правильным. Обычно все сводилось к строгости в обороне и ставке на индивидуальные качества игроков в атаке.

Итоги чемпионата

К шести клубам после первого этапа без отбора добавились чемпион неофициального первенства 1990 года «Спутник» и его серебряный призер «Маяк» (Таллин). Неофициальные топы не опозорились, но и к успеху не пришли.

Итоговая таблица чемпионата

Победил московский клуб «КСМ-24» (Комбинат строительных материалов-24). В дальнейшем эта команда выступала и в чемпионатах России. Большинство, наверное, помнит ее как «ГКИ-Газпром» – мастеровитую команду, бившуюся за медали чемпионата России в каждом сезоне вплоть до распада в конце сезона-2001/02: тогда они завоевали серебро, в 1/4 финала ссадив с чемпионской гонки саму «Дину». В 1991 году никакой «Дины» еще не было, а «КСМ-24» выиграл единственное золото.

Достижения остальных призеров более скромны. «Металлург» из Алдана, несмотря на явный успех, так и остался в футболе. Но продержался до 1994 года, после чего был реорганизован. А кишиневский клуб «Агрос-Интекс» демонстрирует нам перспективу, которой обладал молдавский футзал, но так и не сумел воспользоваться.

«КСМ-24» – первый и единственный чемпион СССР

В декабре 1991 года успели провести еще Кубок СССР, который выиграл «Механизатор». Ну,а следующий розыгрыш чемпионата проходил уже в рамках СНГ.

Герои чемпионата

Практически все главные герои чемпионата СССР остались с нами надолго. И каждого можно назвать легендой российского футзала.

Семен Андреев

Отец-основатель российского мини-футбола, главный тренер сборных СССР, СНГ и России, президент Ассоциации мини-футбола России, а далее ее почетный президент. Самое влиятельное лицо в истории российского футзала.

В начале 90-х он был энтузиастом, который с нуля тащит развитие молодого вида спорта. Спустя годы к портрету добавились неоднозначные эпизоды: у части любителей футзала появились претензии к АМФР. Основная суть которых сводилась к тому, что руководство Ассоциации накладывало на команды слишком высокую финансовую нагрузку. В результате в 2022 году клубы сильнейшей лиги страны создали Суперлигу, которая напрямую АМФР не подчиняется.

Достается даже слову «мини-футбол», которое нравится далеко не всем зрителям. Все же немного обидно, когда самостоятельный вид спорта называют в честь другого вида («футболом»), да еще и намекают на его незначительность («мини»). Но здесь надо понять, что на момент официального появления игры в России она и была придатком футбола.

Виктор Владющенков

Футбольным болельщикам Виктор Владющенков может быть известен как один из вратарей футбольного «Спартака» в 1976 и 1977 годах. То есть в тот самый период, когда клуб сначала покинул Высшую лигу СССР, а затем триумфально вернулся. А еще как легенда волгоградского «Ротора», где провел значительную часть карьеры.

В футзал Виктор пришел как играющий тренер «КСМ-24». Не слишком высокий для футбольного вратаря (около 180 см), в футзал он вписался просто отлично. Именно Владющенков был стражем ворот сборной СССР во время ее триумфальной поездки в Италию.

1991 год стал для него вершиной капитан, игрок и тренер чемпиона страны.

Через сезон Виктор завершил игровую карьеру и стал вполне успешным тренером и спортивным директором. Помимо «КСМ-24» поработав в «Дине», ЦСКА, «Спартак-Щелково», КПРФ и «Норильском никеле». Скончался в 2002 году в возрасте 70 лет.

Президент АМФР Эмиль Алиев (слева) и Виктор Владющенков (справа) во время празднования 30-летия завоевания первого трофея сборной СССР

Сергей Козлов

Изначально в футзал молодого банкира Сергея Козлова привел директор УСК «Чертаново» Борис Шевернев, попросил поддержать новый вид спорта. Воспитанник «Чертаново» Козлов согласился. И первый чемпионат СССР проходил именно при его поддержке.

Уже к чемпионату СНГ 1992 года Сергей успел осознать, что влюбился в новый вид спорта и создал клуб «Дина». Клуб назвал в честь жены, но сказалась и любовь к «Динамо». Команда сходу выиграла чемпионат СНГ. А затем еще 8 чемпионатов России. «Дина» – второй по количеству чемпионств клуб в истории России, уступающий лишь «Динамо».

С 2018 года И.С.К. «Дина» на профессиональном уровне не представлен. Но вполне может быть, что некоторые болельщики, не пристально следящие за видом спорта, до сих пор считают, что где-то там есть такая «Дина» Козлова, выигрывающая всех и вся.

Константин Еременко

Португальцы считают сильнейшим в истории Рикардиньо, бразильцы – Фалкао, лидер непобедимой Бразилии 90-х Мануэл Тобиас признавал, что считает сильнейшим в истории себя. Кто-то из испанцев, возможно, считает таковым Даниэла. А на постсоветском пространстве самой популярной кандидатурой будет Константин Еременко.

Константин прославился крайней стабильностью как бомбардир. Характер игрока не был простым и покладистым, но он компенсировал это лидерскими качествами и умением в ключевые моменты не растворяться на поле, а брать инициативу на себя.

Блеснуть способностью забивать у Константина получилось уже в первом розыгрыше чемпионата. Константин наколотил 14 мячей за днепропетровский «Механизатор», став вторым бомбардиром первенства. Уже в 1991 году он окажется в «Дине», став главным символом ее доминации. Восьмикратно лучшим бомбардиром чемпионата России, а также трижды лучшим игроком сезона. И чемпионом Европы 1999 года в составе сборной России.

Ближе к концу карьеры у Константина выявили проблемы с сердцем. Но игрок желал продолжить выступать на высоком уровне, что даже привело к разногласиям с руководством. В результате все же завершил карьеру в 2001 году.

По окончанию карьеры нашел себя в государственной деятельности, а также стал президентом «Динамо» – нового клуба-доминанта российского футзала. Продолжал играть в футбол просто для себя, с ветеранами. Скончался в 2010 году в возрасте 39 лет. Константину стало плохо во время одной из таких игр.

1991 год, Константин Еременко в форме сборной СССР

Александр Верижников

Главная звезда первого розыгрыша чемпионата СССР. Чемпион, лучший бомбардир соревнования и лидер «КСМ-24». Как и Еременко, Верижников – игрок с сильными лидерскими задатками. Не зря именно он был капитаном сборной России во время победного для нее Евро-99. Из ключевых качеств Александра выделялось его умение сильно играть на обеих сторонах площадки.

В начале девяностых Александр долго не мог сделать выбор между футболом и футзалом, играя в футбол в Финляндии, а в футзал – в России за «КСМ-24». И почти сделал окончательный выбор в пользу футбола, но отговорил Сергей Козлов, убедивший выступать за «Дину».

Александр трижды признавался лучшим игроком сезона в России. Подобным достижением могут похвастаться только Владислав Шаяхметов, Константин Еременко и Робиньо – футзалисты невероятной силы на пике карьеры. После завершения Александр остался в «Дине», найдя себя в роли спортивного директора и тренера.

Александр Верижников – капитан сборной России на победном Евро-99

Фото: FAF Australian Futsal; Ассоциация мини-футбола России; rusfutsal.ru; И.С.К Дина; Пять на Пять

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