«Суперкоманда – это не только три звезды». Леброн вспоминает, как «Хит» изменили баскетбол

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором переводят подкаст Леброна Джеймса. Не забывайте о донатах, они повышают шансы на то, что будет продолжение.

Привет всем любителям лучшей игры с мячом! Наш блог снова на связи со свеженьким выпуском уникального пиршества тактического баскетбола. Этот эпизод куда легче к восприятию, чем прошлый, из-за того, что он меньше нагружен терминологией и включает в себя много личного опыта и эмоций ребят. И все же, для наглядности я решил добавить гиперссылки на видео с таймкодами рассматриваемых моментов, чтобы вы могли наглядно понять, о чем идет речь.

В прошлых двух сериях Редик использовал выражение «XnO». По смыслу я улавливал, о чем он, но никак не мог понять, что же именно имеется в виду. Я себе голову сломал, что это могло бы значить, продвинутые словари говорили, что это «поцелуи и обнимашки», но ведь подкаст не об этом и смысл повествования шел в другую сторону. Встроенный в Гугл переводчик вообще считал, что это что-то на греческом... И тут до меня дошло! На протяжении всех серий ответ был у меня под носом. Сыграл свою роль разный культурный код. Редик везде рисовал схемы с крестиками и ноликами, обозначающими игроков разных команд, и для меня они и были просто крестиками и ноликами, ведь мы все с детства привыкли к этой игре. А для них-то это буквы X и O! То есть, X&O – это тактическое расположение игроков. Вот такие вот превратности перевода, друзья!

Ну что ж, рубрика неинтересных новостей подошла к концу, давайте же скорее приступим!

Легкий бекстэйдж перед началом

Редик: Столько любителей вина мне писали в личку, спрашивали: «Я понял, что одна бутылка у вас была Russo, а что было во второй?»

Леброн: Да, мне тоже много писали про него. В первом эпизоде я немного пролил вина, и, увлеченный разговором, провел пальцем по горлышку и облизал его. Так вот, парень мне написал: «О да, он не даст пропасть ни капле!» *смеется*

Обязательное вступление от Джей Джей Редика. Краткий экскурс в теоретические основы выпуска

Редик: Добро пожаловать всем, кто смотрит наш новый выпуск! В нем мы немного поговорим об эволюции спейсинга (создания свободного пространства в атаке) в НБА, которая происходила прямо во время нашей активной карьеры игроков, немного – об эволюции разных позиций, разных видов прорывов под кольцо. Эпизод выйдет замечательным!

И да, наши руки еще не дошли до анимации, у нас нет планшета для изображения тактических схем – он был отправлен в Лос-Анджелес, а записывается это все в Бруклине. Так что, вы застряли в одной комнате с «бумажными» парнями *улыбается и показывает чистые листы бумаги, на которых будет рисовать схемы весь выпуск*.

Хочу рассказать вам или освежить в вашей памяти несколько ключевых терминов, что нам понадобятся для понимания того, что обсуждается в этом эпизоде:

FLOPPY – комбинация, в которой игрок, находясь под кольцом, выбирает, в какую сторону ему ускориться и открыться на мяч посредством заслонов от одного или двух игроков(в зависимости от выбранного направления)

Как мы уже говорили в первом выпуске, Floppy – розыгрыш по типу «получил и бросил» (catch and shoot). Он очень прост в осмыслении. По бокам краски по обе стороны стоят большие, мяч у разыгрывающего наверху по центру, и два винга под кольцом. Бросающий может открыться под мяч с обеих сторон и разыграть дальше. В контексте этой беседы, этот термин приколен тем, что Леброн Джеймс никогда не играет Floppy.

CORNER SPLIT – розыгрыш, при котором мяч находится у центрового в «усах», а два защитника ставят друг другу заслоны на сильной стороне.

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Когда мы говорим о Corner split, вспомните «Сакраменто Кингз» с Крисом Уэббером и Владе Дивацом в роли отдающих передачу, Майка Бибби, Предрага Стояковича, Бобби Джексона и Даг Кристи в роли бросающих и врывающихся. Или, если вам нужен более современный пример, то подумайте о «Миннесоте» Рика Адельмана в середине 2010-ых: Кевин Лав, Кевин Мартин и Рикки Рубио как раз разыгрывали очень много corner split. Это тоже очень простая комбинация.

А, кстати! Я извиняюсь – очень много кто указывал мне на то, что в предыдущих выпусках я обозначал игроков защиты и атаки наоборот относительно общепринятого. Крестики должны соответствовать игрокам защиты на схемах, нолики – игрокам атаки. Я объясню, почему так произошло. Я работал тренером лишь однажды и работал с игроками 8-10 лет. И их очень путало одновременное наличие крестиков и ноликов на доске, они все думали, что О означает баскетбольный мяч. Поэтому я и переиначил все схемы – по привычке.

Ага, так вот, Corner split. Винг стоит в углу, разыгрывающий ведет мяч в его сторону, пусть это будет, к примеру, левая сторона. Теперь она стала сильной (ведь мяч на этой стороне). И большой, то есть Владе Дивац, Кевин Лав, Крис Уэббер где-то сверху в посте. На слабой стороне можно расположиться несколькими способами: один игрок может быть в углу на трехе, а может быть на «месте данкера» (зона вне краски неподалеку от кольца, близко к лицевой линии, откуда очень удобно сделать подшагивание и забросить сверху), другой парень будет стоять на трехе под 45 справа. Я не очень люблю использование «места данкера», поэтому мы для нашего примера поместим игрока в угол на трехочковую дугу. Итак, разыгрывающий отдает пас тому самому большому в пост и бежит разыгрывать Corner split. Напомню, игроки, разыгрывающие эту комбинацию без мяча, потом могут сделать что угодно: прорваться по лицевой, забежать из-под 45, открыться на трешку и т.д. Они даже могут поставить Back screen aka Rip screen(заслон сзади для защищающегося). В нашем случае, два игрока, участвующие в розыгрыше без мяча – это Педжа и Майк Бибби. Представим, что Майк поставил отличный заслон и Педжа бежит к Владе и получает от него мяч из рук в руки и забивает открытый бросок. Это оно и есть.

SPREAD PICK-N-ROLL – пик-н-ролл, при котором все игроки атакующей команды находятся за трехочковой линией.

Spread pick-n-roll подразумевает, что никого нет на «месте данкера», никто не играет в краске, все пять игроков выстроились на линии трешки. Допустим, что пик-н-ролл разыгрывается наверху по центру, тогда два игрока атаки буду стоять в углах, разыгрывающий с мячом, допустим, он праворукий, тогда еще один игрок атаки будет стоять слева под 45. Центровой поднимается снизу на трешку, чтобы поставить заслон, и дальше вы разыгрываете по ситуации. Это и есть Spread pick-n-roll.

5-OUT DELAY - вид розыгрыша при расстановке 5-out (все пять игроков за границей трехочковой линии), в котором центровой получает мяч под 90 на трехочковой линии, четыре других игрока попарно ставят заслоны на обеих сторонах площадки. Центровой решает, с какой из сторон он будет дальше разыгрывать эту комбинацию и передает игроку, открывшемуся после заслона, мяч из рук в руки, при это также ставит ему заслон, в результате чего игрок с мячом свободно прорывается под кольцо.

5-out – на мой взгляд, один из самых революционных розыгрышей в современной НБА. Вы больше не увидите двух больших игроков, бегущих на «усы», как это было раньше. Ну, может быть, в некоторых университетских играх. Точно увидите где-то в школьных играх, но не в НБА. Большинство команд НБА теперь играют 5-out. Необязательно именно так, как написано в учебнике, но все же. Скажем, вы разыгрываете от подбора в защите, два парня будут бежать в углы, один станет под 45 на другой стороне от игрока с мячом, и по центру набегает ваш игрок, который только что взял подбор. Отсюда вы можете разыграть кучу вариантов. Но сейчас большинство команд отдаст мяч игроку по центру и побегут играть split screen на обоих краях площадки. Напоминаю, что у меня бумага, а не планшет, поэтому я не буду расписывать каждую возможную разыгровку, но я показал вам основную идею 5-out или delay.

SHORT ROLL – пик-н-ролл, в котором ставивший заслон после розыгрыша быстро останавливается(чаще всего, примерно возле линии штрафных), получает передачу и разыгрывает из этой позиции.

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Short roll. Давайте объясним его на примере spread pick-n-roll. Допустим, что мы выводим нашего разыгрывающего направо посредством заслона. Как только он выходит из-под заслона, на нем сдваиваются, мяч идет центровому, что ставил этот заслон. Центровой оказывается между трехочковой линией и краской, что заставляет защиту реагировать. Нижний страхующий со слабой стороны почти всегда опустится под кольцо, верхний страхующий расположится между двумя игроками атаки на слабой стороне и будет отвечать за них обоих. Зона Short roll – это зона, откуда сегодняшние бигмены создают розыгрыши. Большинство не бросают оттуда, они не для этого делали Short roll – они либо делают два шага и бросают флоатер (навесиком с одной ноги и одной рукой), как это делает Йокич, либо отдают пас на врывающегося по лицевой игрока из угла, либо скидывают на игрока на слабой стороне под 45 на свободный трехочковый бросок. Варианты выбираются в зависимости от реакции защиты.

SLOT CUT – врыв под кольцо из позиции «под 45» на дуге. Обычно при этом мяч находится у игрока, находящегося близко к лицевой линии.

Slot cut на примере spread pick-n-roll: игрок, находившийся на слабой стороне под 45(так же эта позиция на площадке называется slot, high quadron или wing) как раз и будет врываться под кольцо. Slot cut здесь, по сути, врыв этого игрока в идеальный тайминг, когда игрок с мячом проходит под кольцо и большой «отваливается», отвлекая на себя все внимание защиты. Он получает мяч уже прямо под кольцом на скорости и тогда завершает на любой вкус, будь то данк или лэй-ап. То же самое вы можете провернуть и тогда, когда ваш большой получает мяч на «усах».

Еще раз спасибо всем, кто нас смотрит, нам с Леброном очень понравилось снимать эти выпуски и говорить о баскетболе. Надеюсь, что вы, ребята, научились чему-то и получили от этого удовольствие.

Основная часть подкаста

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Редик и Леброн: Ну, будем!

Редик: Мне очень понравился первый эпизод! У меня к тебе вопрос (мы потом вырежем, если захочешь), я просто хочу начать беседу именно таким образом. Мы говорили о молодых игроках. К концу своей карьеры, когда я более менее раскусил лигу, ну, я имею в виду, хотя бы заслужил свое постоянное место в ней, не в смысле, что стал звездой, я понял, что смогу сказать, если у молодого игрока будущее примерно за 2-3 дня рядом с ним. Ты тоже так можешь? Что показательно для тебя?

Леброн: Да, абсолютно точно. Для меня признаком такого игрока послужит то, что тренеры и ветераны могут достучаться до него. Он не ворчит, не трындит за спиной, не вздыхает, думая, что знает все лучше всех. Он, наоборот, говорит: «Продолжайте, я хочу понять сколько я смогу впитать, не останавливайтесь!». Вот тогда ты понимаешь, что этот парень задержится в этой лиге надолго.

Редик: Что я понял для себя, в частности, на своем же примере, особенно когда я еще был новичком, – всегда присутствует крупица страха. Я имею в виду, когда я на площадке – я не боюсь никого. Но ты всегда боишься опоздать на тренировку, ты всегда должен поднять именно столько, сколько тебе сказали тренеры по физической подготовке. Если люди, отвечающие за развитие игроков сказали мне прийти быть на площадке с 10 до 11, я буду там. Дело в маленьких деталях.

Леброн: Да-да, именно так!

Редик: Мы записываем это в день старта плей-офф NCAA (я не беру в расчет плей-инн, потому что это не плей-офф).

Леброн: Даже я, сыграв уже дважды в этом мини-турнире, тоже не беру в расчет плей-инн. *смеется*

Редик: И твой школьный тренер только что одержал большую победу(речь идет о Марке Дэйгнолте). Чему ты научился у него?

Леброн: Первое, что приходит на ум – он научил меня не просто подходу к игре, но и как в ней думать. Как играть в более серьезной конкурентной среде, потому что мы с ним играли в более сильных чемпионатах. Я начал у него играть в девятом классе, свой первый год в старшей школе...

Кстати, возвращаясь к вопросу о страхе. Когда ты переходишь из средней школы в старшую, ты уже напуган донельзя, потому что ты понятия не имеешь, чего ждать. Похожее чувство, когда ты переходишь из младших классов в средние – ты боишься старших ребят, не знаешь, что может случиться и так далее. Когда переходишь в старшую школу, ты видишь пацанов с бородой, учителя выглядят массивнее что ли, серьезнее.

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И вот я перехожу к тренеру, который до этого тренировал команду колледжа. И ты слышишь истории о том, что нужно будет вставать в пять утра, чтобы пробежать милю, или о том, что если вы ошибетесь хотя бы разок – все будут бегать в наказание по площадке до того момента, пока тренер не устанет. И я такой: «Какого хрена?! Как тренер вообще может устать, если он сам не бегает?». И ты в ужасе от всего этого.

Возвращаясь к твоему вопросу, второе, чему я у него научился – мы будем практиковаться и стремиться к совершенству каждый божий день. Каждый божий день он говорил нам, что тренировки будут куда сложнее, чем игры. И ты не понимаешь этого. Каждый раз, когда тренер говорит: «Становись на линию(подразумевается лицевая, с которой начинаются все забеги в наказание или тренировочные старты)!», ты осознаешь, что это последнее, что ты хочешь слышать в своей жизни. Он был очень строгим, очень требовательным.

В мой первый год мы выиграли чемпионат штата со статистикой 27-0. Маверик (Картер, нынешний бизнес-партнер Леброна) был нашим капитаном. Я выиграл МВП этого турнира. На второй год мне прогнозировали звание игрока номер один в Огайо, участие в All-American, звание Mr Basketball (будучи всего лишь второгодкой!), которое до этого никто не получал в нашей школе. И на первой тренировке, со всеми этими прогнозируемыми регалиями, после ошеломительного чемпионства прошлом году, он выгнал меня из зала! Я не сделал абсолютно ничего плохого. Я вообще понятия не имел, за что. Я думаю, он просто задал нам тон на сезон. Типа, кем бы ты не мнил себя, да, я слышал все, что о тебе говорят и что прочат, я приземлю тебя с небес на Землю. Последнее, что он мне сказал, перед тем, как выгнать меня с тренировки: «Лучший второгодка в стране моей задницы!».

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Редик: О, мне нравится, очень! Задать тон прямо с порога, это круто!

Леброн: «Лучший второгодка в стране моей задницы!» и выгоняет меня из зала. *смеются*

Редик: Я думаю, что у меня был здоровый уровень уважения. В моей школе буквально не было старшего отделения, я учился до восьмого класса. Поэтому я попал в Junoir Varsity (то, что мы по сути, называем «колледжем» или «училищем», если оценивать по месту в ранжире учебных заведений). Я вырос на семь дюймов, научился бросать, не используя большой палец левой руки, по сути, стал бросать по-настоящему. В чемпионате средних школ Флориды я набирал в среднем 35 очков. Так что я переходил в чемпионат старших классов с определенным уровнем уверенности.

Я знал, что мой тренер будет жестким, но я был нахальным и задиристым, ты мог видеть это, когда я выступал за Дьюк. И вот у нас первая тренировка, там были станции, на которых ты должен был выполнять определенные упражнения, типа «уголок», прыжки с весом, перемещения в защитной стойке с резинкой и т.д. Все это длилось примерно 45 минут. После мы играли на одной половине площадке, по типу стритбола. И там был старший чувак по имени Кевин Конли. Он был хорош, но я играл на его позиции. И он не был в старте в прошлом сезоне, так что очень хотел заполучить это место. А я надирал ему задницу, он начал трепаться, говорить мне заткнуться нахрен. Представь, я своего нынешнего роста, но вешу 155 фунтов. Поэтому я подумал, что он мне сейчас втащит, так что решил ничего не отвечать. И как только мы возобновили игру, отдали первый пас – он как зарядит мне по лицу! Челюсть до сих пор болит. *Леброн смеется* И вот прямого с этого момента у меня появился тот здоровый уровень опасения на всю старшую школу.

Для тебя есть что-то, что бы ты мог привнести в игру в профессионалах из своего опыта игры в старшей школе? За себя, ты понимаешь, я могу ответить однозначно, я все-таки играл у Майка Кшижевски. А ты что скажешь?

Леброн: С точки зрения того, как тренировать, или с точки зрения игрока?

Редик: Как для игрока.

Леброн: Нет*многозначительно качает головой*.

Редик: Совсем другая игра?

Леброн: И это тоже. Те детали, основы, которым меня учили в восемнадцатилетнем возрасте – я уже примерно понимал большинство из них. Немного странно так говорить, ты думаешь, что придя в НБА, тебе придется научиться еще большему, что я собственно и сделал путем опыта – лучшего учителя на свете. Но самое большое изменение для меня было в том, что мне не нужно было больше ходить в школу. Я пришел оттуда, где за сезон всего 27 матчей, туда, где их 82 в году. Поэтому после примерно тридцати двух игр в НБА я был изможден, и мне предстояло понять, как и где мне набраться энергии. Но с тех пор, как я ступил на паркет, у меня не было ощущения, что надо что-то сильно менять.

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Я чувствовал, что я достаточно силен физически, что у меня есть рост, очевидно, скорость и атлетизм. Ты, конечно, должен был научиться всяким ветеранским штучкам и понять, как выкручиваться из разных ситуаций. Например, в свой первый год я успел поиграть на разных позициях. Ты знаешь, в своей первой игре против «Сакраменто» я играл второго номера и делал Floppy?

Редик: О, мы точно к этому вернемся!

Леброн: Потом все поменялось, и я стал разыгрывающим. Ты понимаешь же, что это не совсем моя позиция. Я люблю пасовать мяч, люблю выводить его, но я никогда не играл разыгрывающего. Поэтому было непросто. Но я мог почти незаметно подстраиваться под все это.

Редик: Разбираться на ходу.

Леброн: Да, прямо на ходу.

Редик: Возвращаясь к турниру NCAA, я вспомнил наш первый выпуск, где ты говорил о том, что пропустил все вечеринки в Университете Огайо. Я задался вопросом: думал ли он в это время года, мол, чувак, я бы так хотел сыграть в Мартовском Безумии!

Леброн: Однозначно, думал! Даже 21 год спустя...

Редик: Каждый год в течение этих лет?

Леброн: Да, и только в это время года.

Редик: Я подумал, сколько всего ты пережил в баскетболе, тебе не удалось поучаствовать только в этом.

Леброн: Только когда идет Мартовское Безумие, я думаю о том, как бы здорово было поиграть в университете. 21 год подряд. Я обычно не смотрю особо университетский баскетбол, только в этом году из-за Бронни я начал смотреть очень много. Их игра меня не радует, она меня расстраивает, у меня давление скачет, а ты знаешь, для чернокожих это хорошим не заканчивается *смеются*. Так что я стараюсь держаться подальше. Но я люблю баскетбол, так что все равно его смотрю. Вот Дьюк сегодня победил в своем матче, огромный привет моему лучше другу, тренеру Дрю Джойсу. Прямо перед интервью я смотрел матч «Иллинойса» против «Морхед Стэйт», и я сидел и изучал их, потому что Дьюку играть против победителя этой пары в следующем матче.

Редик: Ты будешь им подсказывать?

Леброн: Уже написал! Уже послал сообщение. Я посмотрел три четверти игры и я уже написал им. Я просто наркоман, чувак.

Редик: Да, мне хорошо об этом известно. *смеются*

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Хочу сегодня поговорить о спейсинге. Ты упоминал, как для тебя разыгрывали Floppy в твоей самой первой игре в НБА против «Сакраменто». Ты хорошо помнишь первые два забитых броска в своей карьере?

Леброн: Я помню первый. Он был забит после розыгрыша floppy, я провалился в угол возле нашей скамейки и забил с 17-18 футов.

Редик: Хотел отметить, что очень забавно то, что ты играл floppy. В этом розыгрыше ты вышел из-под заслона, сделал один удар в пол, и Бузер после того, как поставил тебе заслон, отодвинул своего визави к кольцу. Создал немного пространства.

Перед тем, как ты забил свой второй бросок , ты вышел открылся наверху «усов», Рики Дэвис скинул тебе мяч, и (у меня даже есть скриншот этого на телефоне) у вас расстановка была такая: Илгаускас внизу на «усах» ближе к тебе, Карлос Бузер с другой стороны, Дариус Майлз находится примерно в 17-18 футах от кольца под 45 со слабой стороны, и Дэвис просто стоит возле тебя на трехочковой. Не очень много свободного места, правда?

Леброн: Буквально 8-9 игроков неподалеку от краски, ага.

Редик: И потом ты отступил на шаг и забил немного с отклонением слева. Когда ты понял, что спейсинг стал меняться в НБА?

Леброн: Отличный вопрос! Я думаю... Я думаю, что Стэн Ван Ганди много сделал в этом направлении. Очевидно, я так думаю, потому что играл на Востоке. Много спейсинга было в ранних двухтысячных у «Сакраменто» для своего времени. По нашим меркам, конечно, не так уж прям много, но у них были бросающие игроки, Майк Бибби, Педжа...

Редик: Они играли Corner split.

Леброн: Да, они их играли. Владе мог отдать пас сверху краски, иногда бросить «три», Уэббер временами, но он больше играл в посте, Бобби Джексон, очевидно, взрывался попаданиями.

И я думаю, Стэн Ван Ганди с его «Орландо» и Дуайтом во главе всей банды в сезонах 07-08, 08-09 добавил очень многое. Я до этого не видел особо много открытого пространства на площадке, мы играли против «Пистонс» с их floppy для Рипа Хэмилтона . Но Стэн понял, что привносит Дуайт, и осознал, что ему не нужно ничего, кроме свободного пространства. И стал строить команду таким образом, чтобы предоставить ему это пространство. Они добавили Рашарда Льюиса, Хидо Тюркоглу, Джамира Нельсона, тебя в том числе, хоть поначалу ты особо и не играл....

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Редик: Ну да, это заняло немного времени.

Леброн: Ага, немного времени на то, чтобы ты понял, как использовать свои суперспособности на благо команды.

Ты понимаешь, даже когда Рей Аллен перешел в «Бостон» восьмом году, у них все еще не было много спейсинга – Гарнетт играл в посте, Рондо и Тони Аллен не очень хорошо бросали, только Пол Пирс мог попасть со всех дистанций. И они часто играли в два больших – Кевин и Перк, Кевин и Глен Дэвис. «Пистонс» продолжали играть в двух больших, даже заполучили Криса Уэббера. «Майами» тоже придерживались этой тактики – Шак играл с Юдонисом, потом и с Алонзо Моурнингом, когда тот вернулся. И вот я и думаю, что «Орландо» начали играть так – создавать пространство. Не скажу, что они были первые...

Редик: Да, предшественниками точно были «Санс» Д’Антони со Стивом Нэшем, Мэрионом на «четверке», Амаре Стаудемайром.

Леброн: Амаре не был тем, кого обычно называют создателем пространства в атаке, но он был таким атлетичным и быстрым, что все же создавал его для других.

Редик: Про «Мэджик» забавно то, что я не думаю, что они сделали это намеренно. Тони повредил плечо, защищаясь против Дуайта на тренировке, так что мы попробовали Тюркоглу на четверке в предсезонных играх. Он отказался так играть, сказал: «Да ну нахрен, не хочу я толкаться против этих бугаев в защите!». Ну и Рашард, как хороший товарищ по команде и настоящий профессионал, не то что Хидо... *оба смеются* сказал: «К черту, я сделаю это!». И вдруг это стало давать нам преимущество.

Мы играли с вами в финале Конференции в девятом году. Я, к слову, сыграл девять минут за всю серию, но зато мне удалось наблюдать восхитительный баскетбол. Я пересмотрел те игры: становится так очевидно то, что неважно, что ты делал, или что твоя команда делала, – у нас было преимущество.

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Леброн: Да. Весь сезон мы готовили команду к тому, чтобы обыграть «Бостон». Все было направлено на это, все. Мы никогда не тренировали ничего, что не включало в себя двух больших, разыгрывающего, атакующего защитника и малого форварда. И потому вы победили. А у нас все готово к «Бостону» – у нас Илгаускас, Варежао, я, Делонте Уэст и Мо Уильямс. А у вас там Дуайт, Рашард, Хидо, Джамир, Петрюс, Кортни Ли. Вы, парни, выглядели командой из сегодняшней лиги! В наше время в команде играют высокие винги, шутеры и парень, который может ставить заслоны, проваливаться под кольцо и ловить аллей-упы. Ну, Дуайт еще и в посте играть умел.

Редик: Я говорю об этом постоянно – то, что «Орландо» стали такими, определяло еще и то, что Джамир Нельсон мог попадать трешки после пик-н-ролла . Это важно.

Леброн: Это очень важно. По многим причинам.

Редик: Да. В первую очередь, это помогает всем остальным в атаке. Если ты можешь кидать трехочковые с ведения, то многим твоим партнерам открываются новые пути набора очков.

И вдруг так выходит, что вам нужно заботиться теперь не только о пик-н-ролле Джамира Нельсона и Дуайта Ховарда . Хидо Тюркоглу. Если вы при розыгрыше им пик-н-ролла решите пройти под заслоном, он бросит трехочковый . Теперь вам уже предстоит принимать непростое решение, как защищаться. Так что у нас стоял шутер в левом углу, Хидо играет пик-н-ролл с Дуайтом, который потом рвется под кольцо и еще два шутера на дуге.

Леброн: Да, и два шутера. Как защите остановить такое ? Откуда прийти подстраховке? Вы не можете себе позволить размен на Хидо, потому что Дуайт вас похоронит, девятнадцать раз врежет вам локтем, и ему пофиг, если ему за парочку таких ударов даже дадут фол. Он тебя с мячом в кольцо занесет. В то время это была версия «супер-пупер Дуайт».

Редик: Я пересмотрел нашу с вами пятую игру того финала Конференции, и ...

Леброн: Я никогда не смотрел эту серию.

Редик: Никогда? Мне очень любопытно услышать твои мысли и что ты помнишь об этой серии. Потому что эту серию я вспоминал и решил посмотреть...

Леброн: Какой был счет в серии?

Редик: 4-2.

Леброн: Я даже со СМИ в тот день не пообщался. Я был слишком вне себя после шестой игры. Я принял душ и пошел сразу в автобус.

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Редик: Да, теперь припоминаю.

Леброн: Да, я был вне себя от злости.

Редик: В пятой игре, я говорю о четвертой четверти, вот прям буквально вся ваша атака в первой половине четвертой – у вас стояли два больших на «местах данкера» с обеих сторон кольца, Мо и Делонте наверху(в какой-то момент там был и Уолли Щербяк) и ты пытался обыграть Микеля Петрюса один на-один в 19 футах от кольца. Было очень интересно за этим наблюдать, сопоставляя со Spread pick-n-roll с шутерами и спейсингом. И это не камень в огород Майка Брауна, я ничего такого не говорю. Просто то, что мы делали, так отличалось от всего остального в то время. И никто даже не пытался это перенять. Я помню, в 2011-ом мы играли против «Миннесоты» на нашей новой арене. Я никогда не забуду эту игру. Это когда у нас уже были Райан Андерсон и Рашард. Мы играли наш Spread pick-n-roll. И было вообще неважно, где были Райан или Рашард, Кевин Лав на «четверке» играл tag на Дуайте.

Леброн: Не обращая внимания, где был сам Кевин.

Редик: Если Кевин защищается сверху, он все равно спускался ниже и играл tag . И Райан и Рашард просто накидали им тогда целую авоську трехочковых. Это же дикость!

Леброн: Очень странно, да.

Редик: Все-все, не буду больше тебя мучать болезненными воспоминаниями, просто скажу еще кое-что очень коротко: у тебя в среднем по серии было 38-8-8 с этим нападением и этим спейсингом.

Леброн: Вообще без пространства.

Редик: Без пространства. И это сумасшествие.

Леброн: Осознавать, что ты с таким нападением вообще без спейсинга набираешь почти 40 очков и 8 передач и подборов среднем... Вот поэтому я и не смотрел эту серию.

Знаешь, я мог тогда забить пару-тройку трешек подряд, если ловил кураж, но это не было моей фишкой. Я жил в краске, в посте. Я не был дисциплинированным при броске в прыжке в то время.

Редик: Интересно. Что ты подразумеваешь под этим?

Леброн: Я бросал с отклонением без причины, бросал без нормального баланса в воздухе без причины, я делал свои броски более сложными без причины. И я завидовал парням, которые могли бросать красиво и четко, или хотя бы бросать одинаково все время. Да, речь шла о дисциплине. Я был так атлетичен... Я иногда смотрю какие-то нарезки про себя, или мне попадается что-то в СМИ...

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Редик: Погоди. Бро, все в порядке, не оправдывайся, мы все так делаем.

Леброн: Я не выхожу в сеть и пишу запрос «Лучшие моменты Леброна Джеймса»!

Редик: Мы все смотрим свои нарезки на Ютубе, Леброн, прекращай, разве ты ни разу не заходил на Ютуб, чтобы...

Леброн: Конечно, я так делал. Главная причина, почему ты так поступаешь – в попытке найти свою игру, преодолеть кризис. Ютуб – прекрасное место, чтобы вновь обрести свою игру*улыбается*.

Редик: Так, Март 2018-го против «Шарлотт», 27 очков, смотрим! *оба смеются* Мы все так делали.

Леброн: Мы все так делали, сто процентов!

Редик: И вот вы втроем собрались в «Майами». Когда вы обсуждали роль Криса Боша, особенно, его перевод на «пятерку»(что, на самом деле, не лежало на поверхности), не возражал ли он против этого? Помнишь ли ты те разговоры? Потому что у вас же были Юдонис Хаслем, Джоэль Энтони...

Леброн: Да-да, в первый год там еще были Большой Зи (Жидрунас Илгаускас) и Эрик Дампьер. Я тебе так скажу: цель «добыть чемпионство» все затмевала. Понимаешь, в мой первый сезон там мы играли круто до финала, но попав в финал, мы его проиграли. Я отыграл тогда максимально хреново. Спо (Эрик Споэльстра, тренер «Хит») – причина, почему мы стали такой хорошей командой и почему она была переукомплектована так качественно. Тем летом, после проигрыша «Далласу» в финале НБА в сезоне 11-12, он поехал в Орегон к Чипу Келли (знаменитый тренер по американскому футболу, прим. автора), чтобы научиться у него Spread offense (атакующая схема в американском футболе, позволяющая горизонтально растягивать защиту оппонента). Его задачей было понять, сможет ли он перевести эту схему в баскетбол. Не знаю, что за беседы они там вели, но когда он вернулся, его указания касаемо нас и реализации нашего потенциала были такими: я должен сыграть в 10 раз лучше, чем я сыграл в прошлом июне, и Крис Бош должен передвинуться на «пятерку».

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И Крис был Крисом – он вообще не возражал. Споэльстра знал, что чтобы мы могли раскрыться на полную, Бош должен перейти на позицию центрового и начать тренировать трехочковый из угла. И он добросовестно начал этим заниматься каждый день после тренировки, каждый день. «Мы будем давать тебе мяч в «усы», атака в таких случаях будет идти через тебя, но для того, чтобы вытащить Тайсона Чендлера, Роя Хибберта, Тима Данкана, Кевина Гарнетта из «краски» – ты должен попадать эти трешки из угла, ты должен быть хотя бы угрозой с этой позиции» – у Спо было такое видение. После уроков с Чипом он сказал: «То, как я руководил вами в этом финале – неприемлемо». И я себе сказал: «То, как я сыграл в этом финале, тоже неприемлемо». Поэтому когда он вернулся и начал работать с удвоенной силой, я тоже сфокусировался на своей части работы от начала и до конца. Но все началось с него, с Эрика.

Редик: Был ли это неудачный момент в твоей карьере? Я имею в виду 2011-ый год.

Леброн: О, самый неудачный, на сто процентов!

Редик: Я хотел спросить о спейсинге от Боша, что он давал, что открывал вам? Какие комбинации, розыгрыши между двумя игроками стали вам более доступны? Как вы стали по-новому видеть игру?

Леброн: Наличие его на дуге давало нам доступ к забеганиям под кольцо, slot cut – именно то, что служило нам с Уэйдом хлебом насущным . Прорывы под кольцо на ведении вместе со slot cut. Мы делаем пик-н-ролл, защита играет tag, а мы – slot cut. Все это стало нам доступно. А мы все знаем, как Ди-Уэйд хорош в игре возле лицевой! Тяжело неожиданно ворваться против защиты, у которой центровой все время находится возле кольца, потому что атакующая «пятерка» тоже пасется где-то неподалеку . Когда Чалмерс или Норрис Коул доводят до меня мяч после пик-н-ролла, и теперь Бош в углу сильной стороны, у защиты возникает вопрос: «Оставлять ли Криса и идти помогать или нет?». Если да, он заставит вас стянуться , если нет – на меня стянется ваш второй или третий номер, а тот парень, что должен быть на «усах», будет защищаться на трешке против Криса, и тогда Уэйд ворвется под кольцо прямо у вас за спиной . Так что перед нами раскрылся целый спектр возможностей в нападении.

У нас была одна штука, мы называли ее Mac truck lane(«выделенная полоса для грузовика», прим. автора). То есть, зона прямо от «усов» с одной стороны и до «усов» с другой... Знаешь, это такие линии по бокам у штрафной зоны...

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Редик: Ага, я могу себе представить, как выглядит баскетбольная площадка.

Леброн: Мы делаем это для зрителей, я не подвергаю компетенцию Джей Джея сомнению! *смеются*

Так вот, на первой же тренировке эти линии были заклеены, потому что большим нельзя было заходить в Mac truck lane с первого дня в тренировочном лагере до первой официальной игры. Проезд запрещен, кирпич. Если я вел мяч, а большой был сзади меня, он был вынужден забирать влево или вправо от «краски». Спо настолько чертовски хорош.

Редик: Может, кто-нибудь из Твиттера меня поправит, и я с этим соглашусь, если я не прав, но когда я думаю о 5-out или 5-out delay, в первую очередь мне приходят на ум «Майами Хит» с Бошем. Первый раз это увидел именно у вас. И после этого все поменялось.

Леброн: Да, и все поменялось и для команды тоже. Мы добавили правильных игроков – Шейна Баттье, Майка Миллера, мы добавили в свободном пространстве на площадке. Ведь Крис Бош умел пасовать, он мог взять подбор в защите и начать разгонять атаку с мячом в руках . Тогда было немного центровых, которые могли так делать. Сейчас же мы видим такое повсеместно. Мы видим, как этим занимаются Бэм Адебайо, Йокич (МВП лиги, на секундочку) и так далее. Бош был очень умен, если ничего не вышло в быстром отрыве, он мог найти еще кучу способов получить преимущество из того, что именно он привел мяч на чужую половину. При этом, он же был звездой в «Торонто», в основном играя на «усах».

Редик: Да, ему постоянно доставляли мяч в пост с обеих сторон, он так играл. То, как он смог это изменить, вызывает лишь восхищение.

Slot cut. Ты можешь объяснить, как это работает? Потому что каждая команда сейчас его играет. Он плотно засел у всех, кто защищается против современных пик-н-роллов.

Леброн: Возвращаясь к теме просмотра игр университетских команд. Они делают столько бессмысленных забеганий. Забеганий, которые ничего не дают. Возникает вопрос: почему ты делаешь забегание под кольцо, и даже не смотришь на чертов мяч?

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Так вот, Slot cut. Я начал его делать тогда, когда Майк Браун встал во главе «Кливленда». За нас играл Мо Уильямс, очень быстрый засранец, который может бросить треху после пик-н-ролла. У нас был такой розыгрыш: Мо Уильямс с мячом на дуге под 45, шутер в углу на слабой стороне, И Варежао или Жидрунас поднимались наверх, чтобы разыграть пик-н-ролл с Мо. Его работа была в том, чтобы обогнать большого защиты, оставить его позади, выйти к лицевой, и в тот же момент, когда Уильямс начинал свой забег с большим, Жидрунас или Варежао ставили мне заслон со спины защищающегося, я врывался под кольцо , и Мо мне скидывал на данк, или чего я там еще выдумал бы. Это была одна из наших основных схем нападения.

Когда я перешел в «Майами», я увидел, какое количество внимания защиты может привлекать к себе Дуэйн Уэйд. И вместо того, чтобы стоять на дуге, ждать мяч и бросать трехочковые, особенно учитывая, что у меня тогда это не всегда хорошо получалось, я видел, как только мой защитник поворачивал голову на мяч – я делал Slot cut.

Редик: Это одна из причин, почему так тяжело защищаться против Spread pick-n-roll. Например, если вы играете его справа под 45, и игрок с мячом проходит под кольцо после пик-н-ролла(Дэмиан Лиллард делает это хорошо, особенно с левой стороны ), игрок защиты снизу со слабой стороны просто обязан выйти на подстраховку под кольцо, игрок защиты сверху со слабой стороны обязан опуститься ниже. Тогда кто вообще защищается против этого игрока*указывает на игрока атаки со слабой стороны, стоящего под 45 на дуге*? Никто.

Леброн: Никто. И это позиция, на которой я оказываюсь очень часто. Slot Cut.

Редик: Рассмотрим другой вид забегания под кольцо. Когда я думаю о нем, мне в первую очередь вспоминаются «Голден Стэйт», которые играют много таких комбинаций. Стартовая расстановка та же. При пик-н-ролле Стефа Карри и Дреймонда Грина, вы сдваиваетесь на Стефе...

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Леброн: Что, по сути, худшее, что вы можете сделать.

Редик: Точно. Карри скидывает Дреймонду, защита реагирует так же, как и на предыдущем примере. Что произойдет дальше, как только Дреймонд Грин заведет мяч в краску?

Леброн: Аллей-уп!

Редик: Аллей-уп, точно, каждый раз. Вывод какой: вы буквально не имеет права сдваиваться на Стефене.

Леброн: Именно. Все думают, что сдваивание на мяче выключает Стефа из розыгрыша. Проблема, которую вы не понимаете, состоит в том, что таким образом вы разблокируете атакующую суперсилу Дреймонда: игра 4 на 3. А под кольцом его передачи уже ждут Игуадала в прошлом, сейчас Уиггинс и Куминга. Они будут в противоположном углу от розыгрыша, и если вы страхуете под кольцом слишком рано, вынимайте аллей-уп . И это вас деморализует.

Редик: Когда мы учим, или нас учили защищаться против Spread pick-n-roll со всем стандартным набором ротации защиты, это знание заключалось вот в чем: если все сделать правильно, вовремя выйти на подстраховку, вы вынудите разыгрывающего отдать передачу через всю площадку в дальний угол . Но никто в атаке так больше не делает – они разыгрывают Short roll.

Чему бы ты научил большого, только пришедшего в сегодняшнюю НБА? Играть Short roll. Ну, например, Джарретт Аллен что делал последние пять лет? Short roll.

Леброн: Да, особенно при наличии таких игроков, как Дариус Гарлэнд и Донован Митчелл, ведь они притягивают столько внимания защиты. Ты обязан уметь играть Short roll. И важно понимать, что играя эту комбинацию, ты не наберешь очков – да, у тебя есть навыки для набора очков, но ты должен читать игру.

Редик: Я подумал о Крисе Боше, и это привело меня к тому, что я начал размышлять о Чете Холмгрене. Вы, вероятно, играли совершенное разные наработки, но то, что делает ОКС такими сильными – это их умение двигать мяч, они будут проходить и скидывать снова и снова. Они делали это и в прошлом году, когда закончили регулярный сезон с балансом побед и поражений 42-40. А тут вдруг появляется Чет, что дает им столько возможностей в атаке. Я не сравниваю Холмгрена и Криса Боша, но они оба улучшали вашу атаку, открывали новые пути розыгрыша.

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FLARE – тип розыгрыша, при котором игрок без мяча открывается при помощи заслона под игрока с мячом, обычно на трехочковую линию.

Леброн: Точно, вообще без вопросов. Чет меняет динамику всего. Обычно игрок пятой позиции в защите при получении мяча под 45 таким опасным маленьким, как Шэй-Гилджес Александер, обязан опуститься чуть ниже от своего игрока, чтобы быть готовым подстраховать под кольцом. При наличии Чета такое не проканает. ОКС сейчас разыгрывает такую комбинацию: как только большой защиты опускается чуть ниже, Чет открывается с помощью Flare и проходит под кольцо под 45 . Ты знаешь, как тяжело против этого защититься? Они играют Flare для семифутера! Да, есть способы против этого отбиться. Я, конечно, не расскажу о них сейчас, потому что мы можем с ними встретиться в плей-офф *оба смеются*. Я не дам их тренеру возможность подготовиться к этому, но это все равно очень сложно, когда у них есть такие игроки как Шэй, который встанет на линию 8-12 раз за игру, или Джей-Даб, который сейчас превратился в чертова...

Редик: Он звезда.

Леброн: Я ему тоже так сказал: «Чувак, ну ты мочишь!». Он ответил: «Это потому что у меня было очень сложное лето». Он подошел ко мне и сказал, что его младший брат играет сегодня против Бронни, я повторил ему, что он играет очень хорошо, он так же ответил, что это все из-за тяжелейшей работы летом.

Редик: В его игре сейчас не так много недостатков, он чертовски хорош практически во всем. И ему всего 22.

Леброн: Черт, всего?!

Редик: Да, и у него уже почти нет слабых мест.

Пока мы не ушли дальше в обсуждении спейсинга, я бы хотел обсудить последнее касаемо «Хит». Я думаю, что термин «суперкоманда» немного неправильный, потому что у вас может быть Большое Трио, но вам все еще нужны четыре или пять вспомогательных ролевых игроков, дополняющих ваших звезд.

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Леброн: Без вопросов!

Редик: Без них ничего не выйдет. И ты прочувствовал это на себе не один раз.

Леброн: Да, прочувствовал. Очевидно, в первый год в «Майами», да, у нас была Большая тройка, и все говорили, что это суперкоманда. «Суперкоманда то, суперкоманда се...». Но эта команда строилась вокруг игроков на минимальных контрактах. То есть, это еще ничего, но они нас не дополняли в достаточной мере. У нас были Марио Чалмерс, Юдонис Хаслем, но этого было недостаточно, чтобы все работало как часы. И мы все равно попали в финал, и, возможно, должны были все равно выиграть его. Бывают победы, бывают поражения, и нам выпало поражение. «Даллас» был чертовски хорош, они поймали кураж в самое нужное время. Дирк был невероятен. А вот во второй же год мы смогли добавить очень подходящих нам игроков, которые, я бы сказал, были суперзвездами своих ролей.

Эта ситуация очень напоминает мне мой первый год в «Кливленде» после возвращения. Мы выменяли Кевина Лава, но проиграли в финале. Нам недоставало пространства, поэтому во второй год мы добавили Ченнинга Фрая и Ричарда Джефферсона к себе на скамейку. Нам помог и опыт из прошлого года, Джей-Ар Смит стал лучше, Иман Шамперт стал лучше. Ну, и очевидно, мы были здоровыми. За год до этого Кайри выбыл в финале с травмой колена, Лав был с вывихнутым плечом после серии с «Бостоном». Так что, ты совершенно прав: правильно дополняющие игроки – это именно то, что тебе нужно, чтобы выиграть чемпионат и иметь право называться настоящей суперкомандой.

Редик: Цель нашего шоу в том, чтобы говорить о баскетболе...

Леброн: Обожаю это!

Редик: И я могу заниматься этим хоть все день.

Леброн: Ага, я тоже. *улыбается*

Редик: Мы оба очень много времени проводим в Интернете, давай будем честны. *смеются* И мы оба в курсе обсуждений. Так вот, я хотел бы поучаствовать в одном из таких...

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Леброн: Ох, хотел бы я участвовать в них намного чаще!

Редик: Все дискуссии повышают уровень развлечения, я понимаю это. Но меня раздражает парочка ключевых слов, которые в них всплывают. Мы не будем этим заниматься в каждом эпизоде, но тут речь как раз идет о том, о чем мы говорим – о создании команды. Часто слышу слово «важный» – к примеру, кто важнее как игрок для «Бостон Селтикс», кто самый важный. И еще меня раздражает слово «давление». Вот эти вот два слова просто выводят меня из себя. «Давление» в особенности, потому что ты-то уж в курсе, что большинство игроков находятся под ошеломительным давлением. Именно поэтому у нас у всех очень высокая тревожность. Мы еще и сами добавляем сверху этого давления.

Почему слово «важный» так беспокоит меня? Вот смотри, лучший игрок – всегда самый важный. Очень сложно победить в НБА, если у игрока, вносящего самый большой вклад, плохой день. И, при всем уважении, сезон 10-11 – отличный пример этого. Ты не делал все лучшее, что умел.

Леброн: Да, именно так. Если бы у меня все так же получалось, как получалось в финале Востока, мы бы победили.

Редик: Но! Ты можешь быть хорош, но при этом твои ролевые игроки могут быть плохи. И именно поэтому я раздражаюсь от слова «важный». Когда я играл в «Клипперс», Крис Пол и Блейк Гриффин были самыми важными парнями в команде, но роли были у всех – я исполнял свою, Деандре Джордан, Джамал Кроуфорд, Мэтт Барнс, Люк Мба а Муте в следующем году исполняли свои роли. Все мы были очень важны, мы приложили столько усилий, возложили на себя такое давление, чтобы играть хорошо, чтобы приносить победы. У меня иногда складывается ощущение, будто мы живем в каком-то чертовом мире NBA2K, где мы просто собираем команду из хороших игроков, не задумываясь о том, как они будут дополнять друг друга. В этом просто нет смысла! Меня это бесит. «Что не так с этой командой?!». Ответ очень прост: баскетбол – вещь очень живая, и игроки и их навыки должны дополнять друг друга. Крис Бош – великолепный тому пример. Жертвовал ради того, чтобы понять, как его нынешние навыки, или те, что он мог развить, как например, трехочковый, могут дополнить команду, помочь ей побеждать. Это сделало его лучше, сделало лучше тебя, сделало лучше команду. И в этом весь баскетбол.

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Леброн: И это еще отсылает нас к первому эпизоду, где мы говорили о баскетбольном IQ. Ему хватило баскетбольного интеллекта, чтобы сказать: «Да, я мог бы остаться в «Торонто», набирая по 25 очков и 12 подборов за игру, но я не за этим сюда пришел. Я пришел сюда выигрывать чемпионаты. И мы, к черту, проиграли финал в первый год. Что я могу сделать, чтобы лучше дополнять своих партнеров? Что я могу добавить или улучшить в свое игре, чтобы не проиграть во втором году?». Слова не мальчика, но мужа. Многие говорят, что Крис Бош был таким и до этого. Но никто не спрашивал у него, что он думает по этому поводу, все просто говорят за него. Он знал, что идет на жертвы, мы все это знали. Но мы так же знали, какого хрена мы вообще здесь собрались – выигрывать чемпионаты. И это то, что мы впоследствии и сделали.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

ВТОРОЙ ВЫПУСК

Источник фото: https://www.youtube.com/@MindTheGamePodcast.