Феноменальные Демидов и Сурин, два топ-вратаря с опытом КХЛ. За кем следить в финале Кубка Харламова?

Рассказываем про игроков, которые зажгут в решающей серии.

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Близится развязка плей-офф МХЛ-2024. За трофей сразятся две лучшие команды «Золотого» дивизиона Западной конференции по итогам регулярки – «Локо» и «СКА-1946». Первый матч пройдет уже сегодня, 17 апреля, в Ярославле.

Серия интересна не только важностью момента, но и тем, что в составах команд немало ярких восходящих звезд, которые украсили плей-офф и приберегли кисти и краски на золотую серию. Представляем подборку лидеров финалистов, за которыми рекомендуем особенно следить в решающих играх сезона.

Иван Демидов, «СКА-1946»

На вопрос нейтрального болельщика «Почему стоит смотреть матчи «СКА-1946»? можно ответить двумя словами: Иван Демидов.

18-летний нападающий проводит невероятный сезон. В плей-офф он возглавляет таблицы бомбардиров и снайперов лиги. Только вдумайтесь: за три раунда Демидов не набрал очки лишь в одном матче. Перед финалом результативная серия Ивана длится десять игр. Остановить 11-го номера «сорок шестых» не получилось ни у питерского МХК «Динамо», ни у «Спартака», ни у «Белых Медведей». Демидов превосходно сочетает высокое мастерство с прокачанным игровым интеллектом и чувством партнеров. Тренеры «Локо» наверняка обратят на форварда особое внимание.

Сезон-2023/24 для Демидова получился событийным. Летом форвард тренировался в основе СКА, участвовал в августовских турнирах на уровне КХЛ, выходил в одной тройке с другим суперталантом Матвеем Мичковым. Тогда Демидов рассказывал , как ответственно готовился к чемпионату: кардинально поменял рацион питания: минимизировал сладкое, больше налегает на овощные салаты, шоколаду предпочитает ягоды. Сахар и газировки – вовсе в стоп-листе. Как видим, такой подход приносит результат. За лето нападающий набрал мышечную массу и постепенно готовит себя ко взрослому хоккею. Очень хочется, чтобы успешный плей-офф открыл дорогу в КХЛ в сезоне-2024/25.

Павел Мойсевич, «СКА-1946»

В финале ждем дуэль одних из самых надежных вратарских бригад чемпионата. «СКА-1946» задействовал в плей-офф четырех голкиперов, но в финале ставку однозначно сделает на Павла Мойсевича. Хотя в запасе есть не менее талантливые Глеб Саранчук и Кирилл Герасимюк, которые показали отличную статистику в регулярном чемпионате. В пользу Мойсевича – опыт в КХЛ: Павел провел 13 матчей за СКА и даже сыграл в плей-офф – вышел на замену против «Торпедо» и отразил 16 из 17 бросков.

Белорусский вратарь 2004 года рождения выдал прорывной сезон. Павел закрепился в основе армейцев и отыграл больше матчей, чем опытный Юхан Маттссон. Мойсевич перешел в систему СКА из «Капитана». Нынешний плей-офф – первый в карьере 19-летнего голкипера. Павел – габаритный вратарь с хорошей техникой. Игры в КХЛ добавили ему уверенности. Смену лиги в разгар плей-офф Мойсевич даже не почувствовал: за шесть матчей у белоруса всего одно поражение. Теперь Павел ведет «СКА-1946» ко второму в истории Кубку Харламова.

Сергей Мурашов, «Локо»

«СКА-1946» надеется на Мойсевича, а «Локо» – на другого талантливого вратаря, который попробовал на вкус КХЛ. Сергей Мурашов – заложник высокой конкуренции в «Локомотиве». В других клубах голкипер в свои 20 лет уже бы закрепился в КХЛ, но в ярославской команде играют Даниил Исаев, Иван Бочаров и Алексей Мельничук. Этим объясняется, что Мурашов, лучший вратарь МХЛ-2022/23, в регулярке провел за «Локомотив» всего шесть матчей. Сейчас Сергей показывает сильнейшую статистику за три плей-офф OLIMPBET МХЛ.

Мурашов играет без замен. Вратарь справился с колоссальной нагрузкой и выручал команду в важных матчах. Можно вспомнить решающую игру серии с «Чайкой», которая завершилась в овертайме. Одна ошибка Сергея отложила бы развязку до седьмой игры. И неизвестно, не подкосило бы обидное поражение «Локо». Мурашов не дрогнул, и партнеры поддержали вратаря.

Любопытный факт: Сергей – единственный праворукий голкипер из оставшихся в плей-офф МХЛ. Необычное положение ловушки и блина нередко ставит в тупик нападающих, которые привыкли, что вратари держат клюшку в правой руке, а не в левой, как Мурашов.

Егор Сурин, «Локо»

Если Мурашова в финале все будут сравнивать с Мойсевичем, то Демидова – с форвардом «Локо» Егором Суриным. Лидер ярославцев мчится за Иваном в гонке бомбардиров плей-офф, сохраняя первое место среди ассистентов Кубка Харламова. За 14 матчей Егор отметился 20 (4+16) очками. Любопытный факт: Сурин – лучший в «Локо» не только по показателю «гол+пас», но и по штрафному времени. Форвард избежал дисциплинарных удалений и свои 26 минут насобирал без «пятерок», «десяток» и «двадцаток».

В 17 лет Сурин проводит второй плей-офф за «Локо». Впереди финал, но Егор уже установил рекорд по очкам в Кубке Харламова для своей возрастной категории (до 18 лет). В Ярославле растет новый суперталант. Сила Сурина – в умении повести команду за собой, когда у партнеров не ладится игра. Наставник «Локомотива» Игорь Никитин следит за самородком из МХЛ и привлекал Егора в КХЛ на три игры. Причем в матче с «Барысом» форвард провел на льду больше 12 минут. Сам Егор отмечал, что играть в МХЛ после КХЛ легче. В плей-офф Сурин – настоящий лидер «Локо», от которого во многом зависит игра команды в атаке.

Даниил Лазутин, «СКА-1946»

Сурин и Демидов по возрасту смогут провести в МХЛ еще несколько сезонов, а вот для Даниила Лазутина, четвертого бомбардира плей-офф, нынешний Кубок Харламова — «последний танец» в Молодежной лиге. В июле нападающему исполнится 21 год. Заключительный плей-офф МХЛ Лазутин проводит с горячим сердцем. Результативность форварда возросла в кубковых матчах. За девять матчей Даниил набрал 14 (4+10) очков. Сам Лазутин наверняка прекрасно понимает, что от того, как он сыграет в плей-офф, будет зависеть будущее в клубной системе.

Лазутин – важная часть «СКА-1946». Он первый центр команды. В отличие от Демидова, Сурина и других звездочек МХЛ, Даниил не поднимался в команду КХЛ, но провел три матча в ВХЛ за «СКА-Неву». Это легко объясняется мощной конкуренцией в армейской системе. Это уже пятый плей-офф нападающего на уровне МХЛ. Лазутин выигрывал Кубок Харламова в составе «СКА-1946» в 2022 году и, уверен, хочет повторить достижение спустя два сезона. Если и прощаться с МХЛ, то с золотыми медалями на шее.

Владимир Конов, «Локо»

История Лазутина очень похожа на карьерный путь Владимира Конова из «Локо». Нападающий стабильно набирал очки на уровне МХЛ, считался лидером, но не получил шанса ни в КХЛ, ни в ВХЛ. Игоря Никитина не очаровал даже вызов Конова на Матч звезд КХЛ как одного из четырех лучших хоккеистов молодежного Кубка Вызова. Завершить путь в МХЛ Конов может с поднятым над головой Кубком Харламова.

С 13 (7+6) очками за 12 матчей Владимир – второй бомбардир «Локо» после феноменального Сурина. Конов – габаритный и неуступчивый форвард, который смело идет в борьбу и классно играет под воротами. В сезоне-2024/25 ждем Владимира на взрослом уровне. Тренеры ценят нападающих с такими данными.

Автор: Михаил Скрыль