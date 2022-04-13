Главный выпускник МХЛ-2022 – нападающий «Локо»: вернулся из Северной Америки, бьет командные рекорды и очень любит лакроссы

Единственный сезон Лихачева в МХЛ получился выдающимся.

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Один из главных фаворитов МХЛ последних лет – «Локо» – занял четвертое место в Западной конференции по итогам регулярки и вылетел уже после второго раунда. Но это не помешало форварду ярославцев Ярославу Лихачеву побить командный рекорд по набранным очкам в плей-офф: 12+8 всего за 9 матчей. В истории МХЛ он делит восьмое место еще с несколькими форвардами. Вообще 20 очков за один розыгрыш Кубка Харламова не набирали сезона-2016/17, когда Андрей Кузьменко выбил 24 (11+13) в 13 играх.

Но это не единственное достижение Лихачева – в регулярном чемпионате он повторил клубный рекорд Степана Никулина по набранным очкам (74).

Лихачев в МХЛ забросил много красивых шайб. Лакросс-голы в хоккее теперь забиваются чаще, чем раньше, но все равно требуют высочайшего мастерства. Ярослав исполнил лакросс дважды за сезон: в регулярке с «Алмазом» и в ворота «Красной Армии» в плей-офф.

«Такое выступление Лихачева – никакая не сенсация. Это игрок, за которым всегда хочется наблюдать, у него звездный потенциал. По скорости и технической оснащенности Ярослав всегда был на высоте. Не зря он с самого начала попадал в сборную на ключевые юниорские турниры, был там заметным игроком. И пускай главная звезда среди ребят 2001 года в стране – Василий Подколзин, именно с точки зрения мастерства Лихачев ему не сильно уступал. В школьной команде «Локомотива» он каждый год был очень результативен», – вспоминает комментатор КХЛ ТВ Антон Васятин.

«Мой двоюродный брат просто занимался хоккеем, играл в МХЛ, Высшей лиге, а сейчас в Швеции (Дмитрий Лихачев выступал за «Белых Тигров» и «Химик» − прим.). Да и папа большой фанат, у него много знакомых хоккеистов. Когда в первый раз встал на коньки, сразу заявил родителям, что хочу играть. С детства был лидером, всегда играл на год старше. Когда приходил в свой год, то мне было легко», – рассказывал Ярослав о своих первых шагах в хоккее.

Сезон-2017/18 Лихачев провел в НМХЛ, после чего уехал в Северную Америку. «В 2018 году Ярослав перебрался за океан. Первый сезон получился тяжелым, как с точки зрения адаптации, так и возможностей, поскольку в «Гатино» было немало форвардов старше него. После смены команды дела пошли в лучшую сторону, удалось вернуть прежнюю продуктивность», – говорил Антон Васятин.

Когда молодой форвард только приехал в Северную Америку, местные эксперты оценивали его очень высоко – в нескольких рейтингах Лихачев шел в топ-30 игроков своего года. Но первый год в юниорской лиге Квебека вышел неудачным – 24 очка в 57 матчах. На ЮЧМ-2019 Лихачев как один из самых техничных форвардов сборной все-таки поехал − та команда впервые за долгое время вышла в финал.

«Лихачев – однозначно один из самых техничных, если не самый техничный форвард лиги Квебека. Он обладает отличным видением площадки, создает много голевых моментов партнерам, может обвести любого соперника за счет рук. Бросок у него обычный, но он может использовать его абсолютно внезапно и шокировать любого вратаря», – писал о Лихачеве представитель скаутингового агентства Future Considerations Энди Леу.

В 2021-м, после трех сезонов в лиге Квебека, Лихачев вернулся в родной клуб. За год до этого Ярослав рассказал, почему поехал за океан: опасался, что из-за множества юниоров в системе «Локомотива» не получится пробиться в команду КХЛ. Но добавил: «Рано или поздно я вернусь в Россию и всегда буду рад выступать и биться за родной клуб, воспитавший меня». Летом 2021-го форвард подписал пробный контракт с «Локомотивом», но в августе главный тренер Андрей Скабелка сообщил, что форвард вернется в Северную Америку.

Уже в октябре Ярослав вышел на лед в составе «Локо» в МХЛ. В третьем матче он сделал хет-трик в ворота «Алмаза», забив лакросс.

«Было понятно, что на уровне МХЛ Лихачев начнет по-настоящему доминировать. Тут решают как мастерство, так и опыт. Он начинал в «Локо» не с первого звена, но своей игрой заслужил ту роль, которая была в плей-офф. При всех атакующих навыках Ярослав здорово дорабатывал каждый эпизод — и возле бортов, и на чужом пятаке», – продолжает Васятин.

В плей-офф Лихачев не набирал очков лишь в одном матче − первом. Потом все пошло по нарастающей: даже в пятой игре против «Красной Армии», по итогам которой «Локо» вылетел, у форварда дубль.

В предшествовавшей встрече он второй раз за сезон сделал хет-трик с лакроссом, который объяснял очень просто: «Я развернулся в углу площадки и увидел, что рядом нет соперников, есть пространство. Попробовал и забросил».

Сезон-2021/22 – последний, который Ярослав проводит в молодежном хоккее из-за возрастных ограничений. Помимо шанса на КХЛ (почему бы не повторить путь Дмитрия Рашевского в «Динамо»?), игрок может продолжить в «Молоте» − клубе-партнере «Локо» в Высшей хоккейной лиге. Степан Никулин, рекорд которого повторил Лихачев, набрал в Перми 23 очка за 41 матч – неплохой ориентир с учетом жесткости и малой результативности ВХЛ.

«Относительно будущего в «Локомотиве» пока сложно что-либо однозначно предположить, поскольку надо понять концепцию главной команды на следующий сезон. Я полагаю, что один сезон Ярослав проведет в ВХЛ, но это хорошая ступень. Если удастся успешно на нее шагнуть, то через год будет открыта дверь и в «Локомотив». Для этого у Лихачева все есть», ­– отметил Антон Васятин.

Фото: ХК «Локомотив»/