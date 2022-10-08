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Неудобный соперник для «Амкала», «Рома» бьет мало, но точнее всех. Превью к субботним матчам Медиалиги

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Главные факты о субботних матчах 4-го тура Winline Медиалиги.

Группа Б.  ФК «Деньги» – SD Family – 13:00

В первом матче игрового дня лидер группы Б SD Family встретится с «ФК Деньги», которые расположились на 8-м месте.

• SD Family одержали две волевые победы. Они победили, пропустив первыми в матчах с Watch TV (2:1) и Fight Nights (2:1)

• ФК «Деньги» в этом сезоне без побед: ничья с Watch TV(1:1) и поражение от 2Drots (1:3)

• Айбол Абикен из SD Family делит лидерство в списке бомбардиров МФЛ с Кириллом Погребняком – по четыре гола.

• ФК «Деньги» забил всего дважды. Оба мяча на счету Рафаэля Агаева.

• SD Family подтверждают статус грубой команды, который закрепился за ней в первом сезоне. За три тура у них 10 желтых карточек и 52 нарушения. 

Группа А. «На Спорте» – «Амкал» – 16:00

Центральный матч тура. К данному матчу команды подошли имея в активе 4 и 7 очков соответственно.

• «Амкал» идет без поражений. Две минимальные победы над Tamo Junto (3:2) и ФК «Десять» (2:1), а также ничья с «Родина Медиа» (1:1)

• «На Спорте» собрали полный набор: ничья с «Ромой» (1:1), поражение от «БроукБойз» (1:3) и победа над Reality (3:1)

• В противостоянии команд четвертая встреча. Статистика в пользу «На Спорте». Две победы со счетом 2:0 и 2:1, а также поражение со счетом 5:13 (матч проходил в формате 8*8)

• Лучшие бомбардиры команд Кирилл Дубников («На Спорте») и Анатолий Катрич («Амкал») забили по 2 гола.

• «Амкал» не лучшим образом действует в обороне. Команда допустила по своим воротам 35 ударов, хуже этот показатель только у «Ромы» 

Группа Б. GOATS – «Эгриси» – 19:00

Третий матч дня, в котором встретятся GOATS и «Эгриси».

• GOATS – худшая команда старта сезона. Два разгромных поражения со счетом 0:3 от «Наших Парни» и «Рубина». Единственное очко «Козлы» получили за победу в челлендже.

• «Эгриси» также не имеет побед, но дважды команда играла вничью (2:2). В обоих матчах «Эгриси» ушел от поражения в концовке, забив на 87-й и 94-й минутах.

• GOATS остаются последней командой без забитых мячей.

• В составе «Эгриси» выделяется Вадим Сменчугов. В его активе гол и ассист.

• Матч пропустит создатель и нападающий GOATS Goody, который дисквалифицирован на один матч.

Группа А. Рома – ФК «Десять» – 21:30

Заключительный матч с интригующей медийной вывеской . ЛФК «Рома» против ФК «Десять». Обе команды – аутсайдеры группы А.

• «Рома» открыла для себя сезон с ничьей в игре с «На Спорте» (1:1), далее последовали два поражения от Reality (1:2) и Бей Беги (1:3).

• ФК «Десять» не набрал ни одного очка. В первом туре был разгром от БроукБойз (1:4), а во втором – минимальное поражение на «Открытие Арене» от Амкала (1:2).

• Ромарой в прошлом матче забил свой первый гол в МФЛ. Для этого ему понадобилось 13 игр.

• Обе команды – худшие по ударам в этом сезоне. В среднем по 6 попыток за матч.

• У «Ромы» при этом лучшая в лиге точность – 70% их немногочисленных ударов летят в створ.

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